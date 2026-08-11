Кубанские автомобилисты рассказали о ситуации на заправках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заправках в Краснодарском крае, по словам местных жителей, бензина почти нет, а в очередях приходится стоять по несколько часов.

Как информировал "Кавказский узел", к концу июля крупные сети АЗС смягчили введенные на юге России ограничения на продажу топлива, но уже 5 августа водители сообщили о сохраняющихся очередях на автозаправочных станциях Краснодара и отсутствии бензина на части заправок. 9 июля на части краснодарских заправок бензин отсутствовал - один из водителей отметил, что нашел топливо лишь на двух из десяти АЗС. 10 августа очереди на заправках были в Сочи, Геленджике и Краснодаре.

Опрошенные 10 августа водители из Краснодарского края по-разному оценили ситуацию с доступностью бензина на заправках, но сошлись во мнении, что очереди на них сохраняются. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Либо очень большие очереди по 3-5 часов, либо пустые заправки

Лана из Краснодара назвала ситуацию с бензином в городе «печальной», «Бензина просто нет. Либо очень большие очереди по 3-5 часов, либо пустые заправки. Можно, конечно, взять и без очереди на частных заправках, но там цена выросла до 90-100 рублей за литр. Я сама последний раз смогла заправиться лишь за городом в два часа ночи с бензином за 66 рублей литр», - рассказала она. Лана также отметила, что среди заправляющихся видела машины с крымскими номерами.

Владислав из Армавира также отметил почти полное отсутствие бензина. «На сетевых заправках – «Газпром», «Роснефть» - есть только дизель. Бензин есть только на паре заправок с бешеными очередями. «Пробки до километра»», - заявил он.

Татьяна из Новороссийска заявила, что бензин в городе есть буквально на двух заправках. «В некоторых местах его нет уже неделю. Мне самой пришлось ехать до Крымска, чтобы заправиться», - отметила она.

Вадим из Сочи назвал ситуацию тяжелой. «Бензина нет. Если он где-то появляется, то быстро заканчивается (может выстроиться очередь до 50 машин) и заправка закрывается. Солярка есть, а бензина нет», - заметил он.

Впрочем, некоторые водители смотрели на ситуацию более оптимистично.

Водитель из Краснодара, говоривший на условиях анонимности, отметил, что заправляться можно «абсолютно смело» и цены на бензин не выросли. Однако, он признал наличие очередей на заправки, заметив, что в такой очереди можно простоять от 10 минут до часа.

Проблем с бензином нет, есть проблема с людьми, которые наливают по пять канистр в панике

Водитель из Новороссийска, также говоривший на условиях анонимности, убежден, что проблемы вызваны ажиотажем. «Проблем с бензином нет, есть проблема с людьми, которые наливают по пять канистр в панике. Сейчас в городе ситуация лучше, чем в прошлом месяце – работают 23 заправки, ограничения сняты, я вчера заправлялся без всяких лимитов», - подчеркнул он, также заявив, что цены не выросли, но отметив наличие очередей, в которых иногда приходится стоять по часу

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные в Краснодарском крае, в регионах юга России возник топливный кризис. Дефицит бензина привел к резкому росту спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Очереди в автосервисах растянулись на несколько месяцев, а стоимость оборудования выросла почти вдвое.