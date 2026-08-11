×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:53, 11 августа 2026

Кубанские автомобилисты рассказали о ситуации на заправках

АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заправках в Краснодарском крае, по словам местных жителей, бензина почти нет, а в очередях приходится стоять по несколько часов.

Как информировал "Кавказский узел", к концу июля крупные сети АЗС смягчили введенные на юге России ограничения на продажу топлива, но уже 5 августа водители сообщили о сохраняющихся очередях на автозаправочных станциях Краснодара и отсутствии бензина на части заправок. 9 июля на части краснодарских заправок бензин отсутствовал - один из водителей отметил, что нашел топливо лишь на двух из десяти АЗС. 10 августа очереди на заправках были в Сочи, Геленджике и Краснодаре.

Опрошенные 10 августа водители из Краснодарского края по-разному оценили ситуацию с доступностью бензина на заправках, но сошлись во мнении, что очереди на них сохраняются. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Либо очень большие очереди по 3-5 часов, либо пустые заправки

Лана из Краснодара назвала ситуацию с бензином в городе «печальной», «Бензина просто нет. Либо очень большие очереди по 3-5 часов, либо пустые заправки. Можно, конечно, взять и без очереди на частных заправках, но там цена выросла до 90-100 рублей за литр. Я сама последний раз смогла заправиться лишь за городом в два часа ночи с бензином за 66 рублей литр», - рассказала она. Лана также отметила, что среди заправляющихся видела машины с крымскими номерами.

Владислав из Армавира также отметил почти полное отсутствие бензина. «На сетевых заправках – «Газпром», «Роснефть» - есть только дизель. Бензин есть только на паре заправок с бешеными очередями. «Пробки до километра»», - заявил он.

Татьяна из Новороссийска заявила, что бензин в городе есть буквально на двух заправках. «В некоторых местах его нет уже неделю. Мне самой пришлось ехать до Крымска, чтобы заправиться», - отметила она.

Вадим из Сочи назвал ситуацию тяжелой. «Бензина нет. Если он где-то появляется, то быстро заканчивается (может выстроиться очередь до 50 машин) и заправка закрывается. Солярка есть, а бензина нет», - заметил он.

Впрочем, некоторые водители смотрели на ситуацию более оптимистично.

Водитель из Краснодара, говоривший на условиях анонимности, отметил, что заправляться можно «абсолютно смело» и цены на бензин не выросли. Однако, он признал наличие очередей на заправки, заметив, что в такой очереди можно простоять от 10 минут до часа.

Проблем с бензином нет, есть проблема с людьми, которые наливают по пять канистр в панике

Водитель из Новороссийска, также говоривший на условиях анонимности, убежден, что проблемы вызваны ажиотажем. «Проблем с бензином нет, есть проблема с людьми, которые наливают по пять канистр в панике. Сейчас в городе ситуация лучше, чем в прошлом месяце – работают 23 заправки, ограничения сняты, я вчера заправлялся без всяких лимитов», - подчеркнул он, также заявив, что цены не выросли, но отметив наличие очередей, в которых иногда приходится стоять по часу

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные в Краснодарском крае, в регионах юга России возник топливный кризис. Дефицит бензина привел к резкому росту спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Очереди в автосервисах растянулись на несколько месяцев, а стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
02:00, 10 августа 2026
Официально подтверждена пропажа в зоне СВО Сергея Власова
Беспилотник летит над Геленджиком. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02:59, 9 августа 2026
Двух пострадавших при атаке дрона на пляж в Геленджике детей доставили в Москву
Следственный комитет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:37, 7 августа 2026
Потерпевшая по делу "Инвест Сочи" пожаловалась на волокиту следствия
БПЛА над пляжем. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:07, 7 августа 2026
Слюсарь пообещал дополнительную поддержку семьям погибших под Геленджиком
Мужчина в СИЗО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:47, 7 августа 2026
Гражданин Таджикистана осужден в Ростове-на-Дону за подготовку отъезда в ИГ*
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
10:55, 11 августа 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
13:08, 10 августа 2026
Кадыров Ахмат Рамзанович
Гарегин II. Фото https://www.armenianchurch.org/
11:02, 10 августа 2026
Гарегин II (Ктрич Нерсесян)
Справочник
Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:36, 10 августа 2026
В июле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 2 жертвы
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
Темы дня
Мужчина смотрит на фотографию сына. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 августа 2026, 08:51
Халид Караф сообщил об отсутствии подтверждающих документов о смерти его сына

Депортация уроженца Чечни. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
10 августа 2026, 21:41
Чеченская семья оказалась под угрозой депортации из Германии в Россию

Электрическая подстанция. Фото: https://riadagestan.ru/
10 августа 2026, 18:44
77 населенных пунктов в Дагестане остались без электричества из-за непогоды

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 августа 2026, 15:55
Житель КЧР получил пожизненный срок за передачу данных об участниках военной операции

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше