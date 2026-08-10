Жители Сочи жалуются на многочасовые очереди за бензином

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Водители в Сочи стоят в очередях на АЗС по четыре-пять часов, утверждают пользователи соцсетей. Глава города назвал ситуацию "контролируемой", но попросил автовладельцев сократить поездки на личном транспорте.

Как информировал "Кавказский узел", к концу июля крупные сети АЗС смягчили введенные на юге России ограничения на продажу топлива, но уже 5 августа водители сообщили о сохраняющихся очередях на автозаправочных станциях Краснодара и отсутствии бензина на части заправок. 9 июля на части краснодарских заправок бензин отсутствовал - один из водителей отметил, что нашел топливо лишь на двух из десяти АЗС.

Очереди на автозаправочных станциях вновь возникли не только в Краснодаре и Геленджике, но и в Сочи, где раньше проблем с топливом не было, информирует “7х7 - Горизонтальная Россия” (внесены в российский реестр иноагентов).

Одна из жительниц Сочи в 6.30 сегодня сняла на видео свою улицу, заполненную автомобилями. “У нас вся улица - это очередь за бензином. На моей улице нет заправки”, - говорит женщина на записи в Telegram-канале “Типичный Краснодар”.

“К 8.00 на заправке “Роснефть” очереди исчезли, и люди стали заправляться”, - пишет издание “Живая Кубань”.

В другом видео мужчина рассказывает, что приехал на АЗС “Роснефти” в 5 часов утра. Он продемонстрировал длинную очередь из автомобилей и сообщил, что смог заправиться только к 10.00 часам. Другие водители в той же очереди подтвердили, что ждали не менее четырех часов. “30 литров на руки дают дизеля. 92-го нет, только 95-й”, - сообщил блогер, чье видео опубликовала Readovka.

На другом видео в публикации канала владелица белого “Мерседеса” хвастается, что заправила машину на закрытой для других клиентов АЗС. “Сочи это отдельное государство, где все решается телефонным звонком”, - написала она, отметив, что у нее “есть очень хорошие подруги”.

“Как рассказывают местные жители, сегодня ночью некоторые из них встали в очередь на заправку, но топливо так и не доставили”, - отмечает издание.

Мэр Сочи Андрей Прошунин днем прокомментировал ситуацию, сообщив, что с утра в городе работали 38 АЗС, а в течение дня “они работают исходя из актуальных остатков”.

“Заверяю, что ситуация с топливом в Сочи остается контролируемой”, - написал чиновник в своем канале.

При этом Прошунин призвал жителей и туристов “не создавать дополнительного напряжения” - то есть пользоваться личным транспортом и приобретать топливо “по мере действительной необходимости”.

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные в Краснодарском крае, в регионах юга России возник топливный кризис. Дефицит бензина привел к резкому росту спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Очереди в автосервисах растянулись на несколько месяцев, а стоимость оборудования выросла почти вдвое.