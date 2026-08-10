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02:00, 10 августа 2026

Официально подтверждена пропажа в зоне СВО Сергея Власова

Бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд направил запрос в военкомат Краснодарского края о местонахождении бывшего вице-губернатора региона Сергея Власова, приговоренного к 11 годам за получение взятки, и получил ответ, что данные о его местонахождении отсутствуют.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая источники в силовых структурах сообщили о том, что бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов пропал в зоне СВО.

Суд уведомил о пропаже в зоне СВО без вести бывшего вице-губернатор Краснодарского края Сергея Власова, пишет 9 августа РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Бурнаева.

Официальные сведения о пропаже Власова получены, по словам Бурнаева, из военкомата Краснодарского края в ответ на запрос суда, который рассматривал дело бывшего вице-губернатора Александра Нестеренко. Суд намеревался допросить Власова как свидетеля по делу, но выяснилось, что бывший чиновник отправился в зону СВО и данных о его местонахождении нет. Тогда суд запросил в военкомате сведения о местонахождении Власова, чтобы направить ему повестку, однако, как отметил адвокат, суд получил ответ, что сведения о его местонахождении отсутствуют, сообщает "Коммерсант".

Напомним, что Сергей Власов занимал пост вице-губернатора Кубани с декабря 2022 года, он курировал строительную сферу. По данным суда, Власов узнал, что руководитель одной из компаний получает незаконное вознаграждение от субподрядчиков, и потребовал половину от сумм этих взяток, пообещав взамен не мешать противоправной деятельности. Однако руководитель компании сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. Власов был задержан в мае 2024 года. В том же месяце Власов подал в отставку, а в начале июня был арестован. 29 декабря 2025 года суд в Краснодаре приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 90 миллионов рублей, признав виновным в получении взятки. 

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Автор: "Кавказский узел"

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