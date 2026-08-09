Боец с Ставрополья убит в зоне СВО

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Николай Кара убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 970 бойцов со Ставрополья.

Как писал «Кавказский узел», к 29 июля власти и силовики признали убитыми как минимум 969 бойцов из Ставропольского края.

Жители поселка Коммаяк простились с Николаем Кара, убитым в ходе специальной военной операции, сообщила администрация Кировского муниципального округа в своем Telegram-канале 8 августа.

Таким образом, официально признаны убитыми как минимум 970 бойцов из Ставропольского края.

16 июля власти Кировского муниципального округа сообщали, что в зоне СВО убит Георгий Белобров.

Власти признали убитыми в военной операции не менее 9550 бойцов с юга России Не менее 4755 бойцов из СКФО и 4795 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.