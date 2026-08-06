Подросток из Михайловска приговорен к реальному сроку за публикацию в сети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к лишению свободы 17-летнего жителя Ставрополья, признав его виновным в публичном оправдании терроризма.

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

17-летний житель Михайловска был обвинен в публичном оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205 УК России). Эта статья предусматривает от пяти до семи лет заключения.

Согласно версии обвинения, подросток придерживался “радикально-экстремистских взглядов”. В марте 2025 года он опубликовал в мессенджере пост, который, по утверждению силовиков, “оправдывает насильственные, террористические действия”.

До суда юноша находился под стражей, отмечается в сообщении управления СКР по Ставропольскому краю. В ведомстве не уточнили, в чем выражались его радикальные взгляды и чему конкретно была посвящена публикация.

Дело подростка рассматривал Южный окружной военный суд. Молодой человек согласился с обвинением и выразил раскаяние, отмечает “Коммерсант”.

Подсудимый приговорен к трем годам воспитательной колонии с двухлетним запретом на публикации в интернете и администрирование сайтов. Имя обвиняемого в картотеке суда скрыто, при этом в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в июле 2025 года был добавлен уроженец Михайловска Даниил Котовец. Юноша родился в декабре 2008 года, сейчас ему 17 лет.

"Кавказский узел" также писал, что несовершеннолетняя жительница Астраханской области попала под следствие по статье о публичном оправдании терроризма в интернете из-за публикаций в своем Telegram-канале.