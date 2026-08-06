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01:44, 6 августа 2026

Подросток из Михайловска приговорен к реальному сроку за публикацию в сети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к лишению свободы 17-летнего жителя Ставрополья, признав его виновным в публичном оправдании терроризма. 

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов. 

17-летний житель Михайловска был обвинен в публичном оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205 УК России). Эта статья предусматривает от пяти до семи лет заключения. 

Согласно версии обвинения, подросток придерживался “радикально-экстремистских взглядов”. В марте 2025 года он опубликовал в мессенджере пост, который, по утверждению силовиков, “оправдывает насильственные, террористические действия”. 

До суда юноша находился под стражей, отмечается в сообщении управления СКР по Ставропольскому краю. В ведомстве не уточнили, в чем выражались его радикальные взгляды и чему конкретно была посвящена публикация. 

Дело подростка рассматривал Южный окружной военный суд. Молодой человек согласился с обвинением и выразил раскаяние, отмечает “Коммерсант”. 

Подсудимый приговорен к трем годам воспитательной колонии с двухлетним запретом на публикации в интернете и администрирование сайтов. Имя обвиняемого в картотеке суда скрыто, при этом в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в июле 2025 года был добавлен уроженец Михайловска Даниил Котовец. Юноша родился в декабре 2008 года, сейчас ему 17 лет. 

"Кавказский узел" также писал, что несовершеннолетняя жительница Астраханской области попала под следствие по статье о публичном оправдании терроризма в интернете из-за публикаций в своем Telegram-канале. 

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Автор: "Кавказский узел"

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