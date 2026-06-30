Девушка-подросток из Астраханской области заподозрена в оправдании терроризма

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Несовершеннолетняя жительница Астраханской области попала под следствие по статье о публичном оправдании терроризма в интернете.

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

По версии следствия, в апреле 2025 года несовершеннолетняя жительница Астраханской области разместила в своем Telegram-канале публикации, доступные неограниченному кругу пользователей. В них следователи обнаружили “признаки оправдания терроризма”, сообщило сегодня региональное управление СКР.

Возраст подозреваемой, ее род занятий и содержание публикаций в сообщении ведомства не раскрываются. Мера пресечения, избранная ей, также не указана.

Девушке вменяют публичное оправдание терроризма с использованием интернета. Эта статья (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы. Комментариями подозреваемой или ее защиты «Кавказский узел» пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в мае несовершеннолетний житель Астраханской области был оштрафован на 30 тысяч рублей за распространение в социальной сети недостоверной информации о происхождении георгиевской ленты.

В декабре 2025 года суд в Астрахани отправил в центр временного содержания 13-летнего мальчика, который рассказал после задержания, что готовил теракт в Дагестане.