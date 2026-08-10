×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:58, 10 августа 2026

12 нелегальных мигрантов выдворены из Астраханской области

Проверка документов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астраханские силовики обнаружили 12 иностранцев, которые находились в России незаконно. По решению суда их выдворили на родину с запретом на въезд на пять лет.

Как писал "Кавказский узел", силовики начали массово проводить рейды по поиску нелегальных мигрантов в разных регионах, в том числе на юге России, после теракта в "Крокус Сити Холле". Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений.

Из Астраханской области выдворены 12 незаконных мигрантов. Нарушителей ранее задержали полицейские, суд признал их виновными в административном правонарушении, назначил им штрафы и выдворение. До отправки на родину они находились в Центре временного содержания иностранных граждан, пишет 9 августа А24.

Всем выдворенным иностранным запрещен въезд в Россию на пять лет.

По данным начальника отделения специального назначения Управления федеральной службы судебных приставов России по Астраханской области Талгата Темирова, всего с начала года их региона были выдворены 419 иностранных граждан, которые находились в России нелегально, в их числе более 50 женщин и 14 несовершеннолетних, сообщает "Каспий-Инфо".

В начале февраля силовики в ходе рейда в порту Трусовского района обнаружили пятерых нелегальных мигрантов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
03:55, 1 августа 2026
Астраханец осужден за призывы к терроризму
Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Фото "Кавказского узла"
05:53, 29 июля 2026
Видео блогера с Мамаева кургана стало поводом для проверки по статье о реабилитации нацизма
АЗС "Лукойл" в Астрахани. Скриншот https://yandex.ru/maps/org
19:55, 21 июля 2026
Лимит продажи топлива увеличен в Астрахани
Очередь на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
00:58, 14 июля 2026
Топливный кризис привел к многочасовым очередям на АЗС в Астрахани
Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС). Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03:31, 11 июля 2026
Топливный кризис вызвал рост спроса на газобаллонное оборудование в Астрахани
Персоналии
Гарегин II. Фото https://www.armenianchurch.org/
11:02, 10 августа 2026
Гарегин II (Ктрич Нерсесян)
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
10:45, 10 августа 2026
Саакашвили Михаил Николозович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
14:41, 7 августа 2026
Царукян Гагик Коляевич
Справочник
Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Гарегин Второй в окружении сторонников возле суда в Эчмиадзине. Кадр видео Yerevan.Today / YouTube
07 августа 2026, 21:10
Процесс против Гарегина Второго мобилизовал его сторонников

Следственный комитет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07 августа 2026, 19:37
Потерпевшая по делу "Инвест Сочи" пожаловалась на волокиту следствия

Ализамин Салаев. Фото: https://www.meydan.tv/
07 августа 2026, 16:41
Активист ПНФА Салаев досрочно освобожден в Азербайджане

Пляж в Анапе. Фото: https://vk.ru/seaoz?z=photo-145347798_457423401%2Fwall-145347798_307608
07 августа 2026, 15:42
105 пляжей открыты в Анапе после разлива мазута

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше