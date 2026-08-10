12 нелегальных мигрантов выдворены из Астраханской области

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Астраханские силовики обнаружили 12 иностранцев, которые находились в России незаконно. По решению суда их выдворили на родину с запретом на въезд на пять лет.

Как писал "Кавказский узел", силовики начали массово проводить рейды по поиску нелегальных мигрантов в разных регионах, в том числе на юге России, после теракта в "Крокус Сити Холле". Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений.

Из Астраханской области выдворены 12 незаконных мигрантов. Нарушителей ранее задержали полицейские, суд признал их виновными в административном правонарушении, назначил им штрафы и выдворение. До отправки на родину они находились в Центре временного содержания иностранных граждан, пишет 9 августа А24.

Всем выдворенным иностранным запрещен въезд в Россию на пять лет.

По данным начальника отделения специального назначения Управления федеральной службы судебных приставов России по Астраханской области Талгата Темирова, всего с начала года их региона были выдворены 419 иностранных граждан, которые находились в России нелегально, в их числе более 50 женщин и 14 несовершеннолетних, сообщает "Каспий-Инфо".

В начале февраля силовики в ходе рейда в порту Трусовского района обнаружили пятерых нелегальных мигрантов.

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