05:53, 2 февраля 2026

Нелегальные мигранты выявлены в порту в Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в ходе рейда в порту в Трусовском районе обнаружили пятерых нелегальных мигрантов, им грозит выдворение из России.

Как писал "Кавказский узел", силовики начали массово проводить рейды по поиску нелегальных мигрантов в разных регионах, в том числе на юге России, после теракта в "Крокус Сити Холле". Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений.

Астраханские силовики провели рейд по поиску нелегальных мигрантов на территории одного из логистических предприятий в порту Трусовского района на берегу Волги, пишет 1 февраля A24.

Во время проверки было обнаружено отдельное помещение, где находились пятеро иностранных граждан в возрасте от 25 до 57 лет. Выяснилось, что все они работали без оформления разрешительных документов, у них отсутствовали патенты на работу и законные основания для пребывания в России. Также было установлено, что они уклонялись от прохождения обязательной медицинской комиссии.

В отношении иностранцев было составлено 13 административных протоколов, им грозят штрафы, а также принудительное выдворение из России. По факту нарушения законодательства со стороны работодателя проводится проверка.

Автор: "Кавказский узел"

06:58, 2 февраля 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
01:55, 2 февраля 2026
Беспилотники сбиты над тремя регионами юга России
16:58, 1 февраля 2026
Власти назвали имена трех убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана
15:00, 1 февраля 2026
Источники сообщили о задержании бывшего министра в Северной Осетии
13:01, 1 февраля 2026
Четверо военных из Волгоградской области объявлены убитыми в СВО
09:05, 1 февраля 2026
Беспилотник сбит в Астраханской области
