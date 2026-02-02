Нелегальные мигранты выявлены в порту в Астраханской области

Силовики в ходе рейда в порту в Трусовском районе обнаружили пятерых нелегальных мигрантов, им грозит выдворение из России.

Как писал "Кавказский узел", силовики начали массово проводить рейды по поиску нелегальных мигрантов в разных регионах, в том числе на юге России, после теракта в "Крокус Сити Холле". Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений.

Астраханские силовики провели рейд по поиску нелегальных мигрантов на территории одного из логистических предприятий в порту Трусовского района на берегу Волги, пишет 1 февраля A24.

Во время проверки было обнаружено отдельное помещение, где находились пятеро иностранных граждан в возрасте от 25 до 57 лет. Выяснилось, что все они работали без оформления разрешительных документов, у них отсутствовали патенты на работу и законные основания для пребывания в России. Также было установлено, что они уклонялись от прохождения обязательной медицинской комиссии.

В отношении иностранцев было составлено 13 административных протоколов, им грозят штрафы, а также принудительное выдворение из России. По факту нарушения законодательства со стороны работодателя проводится проверка.