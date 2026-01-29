×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:25, 29 января 2026

Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Горсовет Анапы отменил сбор турналога на полгода из-за последствий разлива мазута. Пляж на  Пионерском проспекте, который проходил механизированную очистку, усеян мелкой мазутной крошкой, указали волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", Анапа будет готова принять туристов в 2026 году, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщив об отмене на год турналога. Уровень бронирований на следующее лето крайне низок, заявили отельеры. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии.Число забронированных туров в Анапу на сезон 2026 года снизилось на 60% по сравнению с показателями продаж в конце 2024 года. Отели и другие средства размещения находятся в кризисной ситуации, сопоставимой с периодом пандемии коронавируса, и нуждаются в срочной поддержке властей, заявили туроператоры.

С начала 2025  года до конца сентября Анапу посетили 1,5 миллиона туристов, что почти на три миллиона меньше, чем за тот же период прошлого года. Часть туристов отправилась в Анапу лишь потому, что отели и другие средства размещения на фоне разлива мазута были вынуждены делать существенные скидки. Лишь 18 тысяч детей побывали в этом году в детских лагерях Анапы, в прошлые годы город принимал 120-130 тысяч детей. В части детского отдыха Анапе после разлива мазута предстоит еще несколько лет восстанавливать свою репутацию. По итогам сезона падение турпотока в Анапу - около 60%, что составляет около миллиарда рублей. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки балансируют на грани закрытия.

Депутаты единогласно поддержали решение о приостановке действия на территории Анапы туристического налога в период с 1 января по 30 июня текущего года включительно. "Мера принята с целью поддержки учреждений санаторно-курортного и гостиничного комплекса, пострадавших от последствий ЧС", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Волонтеры штаба "Сети, сито, лопата" сообщили вечером 28 января, что на пляже на Пионерском проспекте на территории примерно 2000 квадратных метров мелкие фракции мазута, встречаются и крупные застарелые куски мазута.

"С мая на этом участке берега Анапы работала только техника. По каким причинам это поле за девять месяцев осталось незамеченным, трудно сказать", - пишут волонтеры, отметив, что в последние месяцы работа по механизированной очистке пляжей практически не ведется

По их словам, чтобы очистить участок вручную потребовались пять человек, которые работали около пяти часов.

"Еще в декабре была поставлена задача: во что бы то ни стало, открыть сезон в Анапе в этом году. При этом, как минимум, месяц совершенно ничего не происходит. Видимо у нас разное понятие этого «во что бы то ни стало»", - констатировали представители штаба.

18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пикет против застройки аллеи в ЮМР. Краснодар, 29 января 2026 г. Фото: https://t.me/news_93_ru/29030
15:28, 29 января 2026
Гордума Краснодара на фоне пикета одобрила сокращение сквера на Рождественской набережной
День памяти жертв Холокоста. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:58, 29 января 2026
Участники еврейских общин указали на снижение интереса к памяти жертв Холокоста 
Ахмед Билалов. Фото: единый информационный центр, http://infocenter2014.ru
07:42, 29 января 2026
Следствие захотело вернуть в Россию бывшего главу "Курортов Северного Кавказа" Билалова
Следственный комитет. Фото: Следственный комитет России
18:56, 28 января 2026
Следком возбудил дело против бывшего судьи из Сочи
Краснодарский краевой суд. Фото Елены Синеок, Юга.ру
17:43, 28 января 2026
Суд сократил срок педагогу из Сочи по делу о демонстрации свастики
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Пикет против застройки аллеи в ЮМР. Краснодар, 29 января 2026 г. Фото: https://t.me/news_93_ru/29030
29 января 2026, 15:28
Гордума Краснодара на фоне пикета одобрила сокращение сквера на Рождественской набережной

Кадр видео с обращением детсадовцев к Алаудинову. 26 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/17994
29 января 2026, 12:31
Видео с обращением детсадовцев к Алаудинову обернулось проверками

Расстрелянная машина. 28 января 2026 г. Скриншот видео ФСБ России
29 января 2026, 10:36
ФСБ назвала террористами двух убитых жителей Дагестана

Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
29 января 2026, 02:50
Власти Армении настаивают на передаче тела Баймурадовой родственникам

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше