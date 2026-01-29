Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Горсовет Анапы отменил сбор турналога на полгода из-за последствий разлива мазута. Пляж на Пионерском проспекте, который проходил механизированную очистку, усеян мелкой мазутной крошкой, указали волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", Анапа будет готова принять туристов в 2026 году, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщив об отмене на год турналога. Уровень бронирований на следующее лето крайне низок, заявили отельеры. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии.Число забронированных туров в Анапу на сезон 2026 года снизилось на 60% по сравнению с показателями продаж в конце 2024 года. Отели и другие средства размещения находятся в кризисной ситуации, сопоставимой с периодом пандемии коронавируса, и нуждаются в срочной поддержке властей, заявили туроператоры.

С начала 2025 года до конца сентября Анапу посетили 1,5 миллиона туристов, что почти на три миллиона меньше, чем за тот же период прошлого года. Часть туристов отправилась в Анапу лишь потому, что отели и другие средства размещения на фоне разлива мазута были вынуждены делать существенные скидки. Лишь 18 тысяч детей побывали в этом году в детских лагерях Анапы, в прошлые годы город принимал 120-130 тысяч детей. В части детского отдыха Анапе после разлива мазута предстоит еще несколько лет восстанавливать свою репутацию. По итогам сезона падение турпотока в Анапу - около 60%, что составляет около миллиарда рублей. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки балансируют на грани закрытия.

Депутаты единогласно поддержали решение о приостановке действия на территории Анапы туристического налога в период с 1 января по 30 июня текущего года включительно. "Мера принята с целью поддержки учреждений санаторно-курортного и гостиничного комплекса, пострадавших от последствий ЧС", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Волонтеры штаба "Сети, сито, лопата" сообщили вечером 28 января, что на пляже на Пионерском проспекте на территории примерно 2000 квадратных метров мелкие фракции мазута, встречаются и крупные застарелые куски мазута.

"С мая на этом участке берега Анапы работала только техника. По каким причинам это поле за девять месяцев осталось незамеченным, трудно сказать", - пишут волонтеры, отметив, что в последние месяцы работа по механизированной очистке пляжей практически не ведется

По их словам, чтобы очистить участок вручную потребовались пять человек, которые работали около пяти часов.

"Еще в декабре была поставлена задача: во что бы то ни стало, открыть сезон в Анапе в этом году. При этом, как минимум, месяц совершенно ничего не происходит. Видимо у нас разное понятие этого «во что бы то ни стало»", - констатировали представители штаба.

18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.