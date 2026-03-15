14:01, 15 марта 2026

Локализован последний очаг пожара на нефтебазе в Тихорецке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Потушены два очага пожара, начавшегося на нефтебазе в Тихорецке после воздушной атаки, третий очаг локализован.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в пригороде Тихорецка "из-за падения обломков БПЛА" произошел пожар на нефтебазе. По данным властей, раненых нет.

В ночь на 12 марта на нефтебазе в пригороде Тихорецка также возник пожар в результате атаки БПЛА. Площадь пожара достигла 3,8 тысячи квадратных метров, он был потушен утром 13 марта.

На нефтебазе в пригороде Тихорецка потушены два из трех очагов возгорания, оставшийся локализован в 13.09 мск, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"В тушении задействованы 20 расчётов, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС", - говорится в публикации.

По данным компании "Транснефть", перевалочная нефтебаза "Тихорецкая" является ключевым узлом транспортировки нефти на юге России. Она предназначена для перекачки нефти по магистральному нефтепроводу Тихорецк - Новороссийск-3 в направлении перевалочного комплекса "Шесхарис", сообщало отраслевое издание Neftegaz.ru. По данным "Транснефти", через этот объект нефть транспортируется в направлении экспортных терминалов Новороссийска для дальнейшей загрузки в танкеры.

Напомним, после начала предыдущего пожара на нефтебазе санврачи рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и закрыть форточки. Роспотребнадзор выявил превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Любой пожар такого масштаба несет угрозу для здоровья людей, указал ранее эколог Валерий Бриних. "В воздухе может быть повышенная концентрация опасных веществ, дышать сложно, легкие могут пострадать. В данном случае добавляются еще и всякие техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только, и там может быть вся таблица Менделеева", - рассказал он "Кавказскому узлу".

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
