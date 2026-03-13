Власти отчитались о потушенном пожаре на нефтебазе в Тихорецке

Пожар на нефтебазе в Тихорецке, которая загорелась после атаки беспилотников, удалось потушить.

Как писал "Кавказский узел", в Тихорецком районе Краснодарского края ночью 12 марта загорелась нефтебаза в результате падения обломков БПЛА, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Днем площадь пожара достигла 3,8 тысячи квадратных метров. Санврачи рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и закрыть форточки. Роспотребнадзор выявил превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. К ночи пожарным не удалось сократить площадь пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка, к тушению огня были привлечены дополнительные силы.

В 6:21 мск 13 марта удалось локализовать пожар на площади 3,8 тысячи кв. метров, а в 7:12 мск - потушить открытый огонь, сообщи сегодня оперштаб Краснодарского края.

В 9:15 мск огонь потушен, сообщил в своем Telegram-канале глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.

В тушении огня были задействованы 273 человека и 72 единицы техники, в том числе специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Перевалочная нефтебаза "Тихорецкая" - это один из крупнейших промышленных узлов на юге России, предназначенный для приема, временного хранения и дальнейшей транспортировки нефти и нефтепродуктов, отмечает "Горизонтальная Россия" (внесено в реестр иноагентов).

Любой пожар такого масштаба несет угрозу для здоровья людей, указал руководитель отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних. "Опасность для населения, как и в случае любых пожаров, - это задымление. В воздухе может быть повышенная концентрация опасных веществ, дышать сложно, легкие могут пострадать. В данном случае добавляются еще и всякие техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только, и там может быть вся таблица Менделеева", - рассказал он ранее "Кавказскому узлу".