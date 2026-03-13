Боец из Краснодарского края убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Олейников убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 834 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 833 бойцов с Кубани.

Сергей Олейников из станицы Новокорсунской убит в ноябре 2025 года в военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Тимашевского района, отчитываясь о вручении медали матери бойца.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 834 бойцов с Кубани.

В предыдущий раз о смерти бойцов из Тимашевского округа стало известно в декабре 2024 года. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Виктор Лысенко.

Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО Не менее 4355 бойцов из СКФО и 4496 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов, в том числе с Кубани. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним», - рассказывает мать одного из бойцов.