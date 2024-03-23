Теракты в России со стрельбой за 30 лет

23 марта 2024, 13:03

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Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" был совершен без применения взрывных устройств как основного орудия поражения, что выделяет его из числа десятков других террористических атак в России за последние десятилетия. Однако в российской истории уже случались крупные теракты, когда боевики обходились без подрыва бомб или террористов-смертников. Все такие теракты ранее были связаны с захватом заложников.

Расстрел людей и поджог в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске, где погибли по меньшей мере 115 человек и более сотни были ранены, за последние 20 лет стал самым крупным терактом в Москве и самым крупным актом террора в России без подрывов.

Почти 20 годами ранее, 1 сентября 2004 года, произошел захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия). Он был совершенный террористами утром 1 сентября во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года, и считается одним из самых страшных терактов в истории человечества. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в здании школы более 1100 заложников, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в минимальных естественных потребностях. В результате захвата заложников и спонтанной операции по их освобождению погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 17 учителей и сотрудников школы, 10 сотрудников ФСБ России, два сотрудника МЧС.

Один из самых громких и массовых терактов современной России произошел в театральном центре на Дубровке. 23-26 октября 2002 года в Москве группа вооруженных боевиков удерживала в здании Театрального центра на Дубровке 912 заложников - зрителей мюзикла "Норд-Ост". В обмен на их жизни террористы требовали немедленного прекращения боевых действий в Чечне и вывода с территории республики федеральных войск. Требования боевиков удовлетворены не были. Спустя почти трое суток силовики провели операцию по освобождению, во время которой погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 пострадали. В ходе операции убиты 40 боевиков.

14 июня 1995 года группа вооруженных чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым захватила в заложники 1 586 жителей Буденновска (Ставропольский край) и удерживала их в здании городской больницы. После переговоров 19 июня 1995 года террористы освободили оставшихся людей, а российские власти согласились прекратить боевые действия в Чечне, разрешив боевикам уйти. Официально признана гибель в теракте 129 человек, 317 были ранены.