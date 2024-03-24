Тела 137 человек найдены на месте теракта в "Крокус Сити Холле"

24 марта 2024, 17:30

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Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 137, опознаны 62 из них, сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 133 человека, сообщил 23 марта Следком. По данным Минздрава на 24 марта, 154 человека были госпитализированы после теракта.

23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

На месте теракта обнаружены тела 137 погибших, трое из которых – дети, сообщил сегодня Следственный комитет. "Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, после теракта власти регионов Северного Кавказа отчитались об усилении мер безопасности. В частности, отменены развлекательные и массовые мероприятия. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в которых погибли более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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