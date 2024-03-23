Меры безопасности усилены в СКФО после теракта в Подмосковье

23 марта 2024, 07:23

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Власти республик Северо-Кавказского федерального округа отчитались об усилении мер безопасности, а также об отмене массовых мероприятий после теракта в Подмосковье, в результате которого погибло более 60 человек.

Как информировал "Кавказский узел", по предварительным данным, в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли более 60 человек.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

После теракта в Москве оперативный штаб Ингушетии обратился к жителям республики с просьбой при посещении мест массового скопления людей соблюдать меры предосторожности, в том числе – не трогать незнакомые предметы и не допускать действий, способных привести к возникновению ЧС, передал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на управление ФСБ по Ингушетии.

В Дагестане отменены все массовые мероприятия, в том числе развлекательные, усилена безопасность стратегических объектов, написал сегодня ночью в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меликов.

На курортах "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне отменены все праздничные мероприятия, сообщило АО "Кавказ РФ". "Мы отменили все праздничные мероприятия на горных курортах под нашим управлением на грядущих выходных. На "Эльбрусе" и "Ведучи" будет приглушена музыка и приспущены флаги", – сказано в телеграм-канале компании.

После теракта в Москве отменены развлекательные и массовые мероприятия в Чечне. Об этом в своем телеграм-канале написал сегодня глава республики Рамзан Кадыров.

Меры безопасности усилены в Ставропольском крае, в регионе также отменены массовые мероприятия, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По итогам совещания с руководителями силовых ведомств, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов приняли ввести в республике аналогичные меры. Об этом он написал сегодня ночью в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории Российской Федерации с 1999 года по настоящее время. Также новости по этой теме публикуются в подборке "Теракты в Москве и на Кавказе".

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