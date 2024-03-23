Следком сообщил предварительное число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

23 марта 2024, 03:37

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В результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" погибли, по предварительным данным, более 60 человек, но количество жертв может увеличиться, сообщил сегодня Следственной комитет Российской Федерации.

Как писал "Кавказский узел", по предварительным данным, во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибло минимум 40 человек, более 100 пострадало. Позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что после стрельбы в концертном зале госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Вооруженные люди вечером 22 марта ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По данным ведомства, погибли 40 человек, ранено более 100. Ни одно из вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за теракт.

Следственный комитет Российской Федерации сегодня, 23 марта в своем телеграм-канале сообщил, что, по предварительным данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли более 60 человек. "К сожалению, количество жертв может увеличиться", - пишет ведомство.

Сообщается, что силовики производят осмотр тел погибших, изымают вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, проводят экспертизы и изучают записи с камер видеонаблюдения.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории Российской Федерации с 1999 года по настоящее время. Также новости по этой теме публикуются в подборке "Теракты в Москве и на Кавказе".

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