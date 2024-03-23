Власти уточнили число пострадавших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле"

23 марта 2024, 02:50

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115 человек госпитализированы в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле", 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Власти Ростовской области, Ингушетии и Калмыкии приняли решение отменить массовые и развлекательные мероприятия. Министерство культуры России также сообщило об отмене всех мероприятий в федеральных учреждениях культуры.

Как писал "Кавказский узел", по предварительным данным, во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибло минимум 40 человек, более 100 пострадало. Власти по меньшей мере четырех регионов юга России сообщили об отмене массовых мероприятий и усилении мер безопасности.

Вооруженные люди вечером 22 марта ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По данным ведомства, погибли 40 человек, ранено более 100. Ни одно из вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за теракт.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко уточнил число пострадавших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле". По его словам, госпитализированы 115 человек, из них пятеро - дети. 60 взрослых пациентов и один ребенок находятся в тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

По словам вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой, проведены практически все операции госпитализированным, тяжелые пострадавшие находятся в реанимации.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом он вечером 22 марта написал в своем телеграм-канале.

Голубев также сообщил, что принял решение "об отмене увеселительных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные", выразил надежду, что "жители Ростовской области с пониманием воспримут" это решение.

Соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он также сообщил в своем телеграм-канале, что в республике усилены меры безопасности в местах массового пребывания людей и на стратегических объектах. Кроме того, до особого распоряжения отменены все массовые и развлекательные мероприятия.

Решение об отмене всех массовых мероприятий в Калмыкии принял глава республики Бату Хасиков. Обсудил ситуацию с руководителями силовых структур. В республике приняты все меры по обеспечению безопасности", - написал он в своем телеграм-канале. Кроме того, Хасиков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. "Калмыкия скорбит вместе с вами", - написал он.

В выходные дни отменили культурные, спортивные и массовые мероприятия и в Волгоградской области, сообщается в официальном телеграм-канале администрации региона. Решение принято по итогам оперативных совещаний, проведенных губернатором Андреем Бочаровым.

Соболезнования погибшим выразили глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Министерство культуры Российской Федерации сообщило также вечером 22 марта об отмене массовых и развлекательных мероприятий в федеральных учреждениях культуры "на ближайшие дни", пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории Российской Федерации с 1999 года по настоящее время. Также новости по этой теме публикуются в подборке "Теракты в Москве и на Кавказе".

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