Ни одно из вооруженных формирований пока не взяло на себя ответственность за теракт под Москвой

22 марта 2024, 23:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минимум 40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, где вооруженные люди расстреляли посетителей концерта группы "Пикник". Власти по меньшей мере четырех регионов юга России сообщили об отмене массовых мероприятий и усилении мер безопасности.

Сегодня вечером перед концертом группы "Пикник" около 20.15 мск в фойе вошли несколько человек с автоматами, которые открыли стрельбу.

Неизвестные расстреляли десятки человек

На видеозаписях с места событий, которые публикуют Telegram-каналы, в частности Mash и Baza, звучали десятки выстрелов. На видеозаписях с места событий видно, как после выстрелов падают люди. Прогремели по меньшей мере два взрыва. Здание охвачено пожаром, около 22.00 мск начала рушиться кровля, пишет РБК.

К 23.25 мск никто не взял на себя ответственности за случившееся. Также не поступало и заявлений со стороны ведомств о предполагаемых организаторах. Ранее власти после терактов такого масштаба заявляли об ответственности вооруженных группировок с Северного Кавказа.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории Российской Федерации с 1999 года по настоящее время. Также новости по этой теме публикуются в подборке "Теракты в Москве и на Кавказе".

По предварительным данным, 40 человек погибли и свыше 100 пострадали в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ на своем сайте.

К тушению пожара в "Крокус Сити Холле" привлечено более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами на горящее здание осуществляются сбросы воды, сообщило МЧС Московской области в своем Telegram-канале. Ведомство также отчиталось, что пожарные вывели из здания около ста человек, которые прятались в подвале концертного зала.

Следком России отчитался о возбуждении уголовного дела по статье о теракте. "По факту происшествия в концертном зале "Крокус Сити Холл" главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Крокус сити холл" (Crocus City Hall) - концертный зал в Красногорске на территории делового центра "Крокус" у станции метро "Мякинино". Принадлежит Crocus Group бизнесмена азербайджанского происхождения Араза Агаларова. В здании семь этажей, общая полезная площадь - более 38 тысяч квадратных метров, следует из информации на сайте "Крокус групп".

На юге России усилены меры безопасности

Главы регионов юга России выразили соболезнования в связи с гибелью людей, сообщения в своих Telegram-каналах опубликовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.

Ряд глав регионов сообщил о введении повышенных мер безопасности и отмене массовых мероприятий. В Северной Осетии отменены все массовые мероприятия, сообщил сегодня глава республики Сергей Меняйло.

"В связи с терактом в Подмосковье в Дагестане до особого распоряжения будут отменены все развлекательные, спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Кроме того, будет усилена безопасность на объектах транспорта, социальных объектах и в местах массового скопления людей", - сообщила администрация главы Дагестана в своем Telegram-канале.

Также об отмене мероприятий заявили власти Ставропольского края и мэр Краснодара Евгений Наумов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.