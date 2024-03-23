Тела еще 18 погибших найдены на месте теракта в "Крокус Сити Холле"

23 марта 2024, 16:50

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При разборе завалов "Крокус Сити Холла" найдены тела людей, и общее число погибших в результате теракта выросло до 133, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 115 человек, сообщил сегодня Следком.

ФСБ сегодня отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороны, сообщило ведомство. Владимир Путин сегодня выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

Во время разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» найдены тела погибших, и общее число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек, сообщил сегодня Следственный комитет. "Поисковые работы продолжаются", - отмечается в публикации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, после теракта власти регионов Северного Кавказа отчитались об усилении мер безопасности. В частности, отменены развлекательные и массовые мероприятия. Сегодня Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в которых погибли более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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