Число погибших при теракте в Красногорске выросло до 115

23 марта 2024, 13:20

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115 человек погибли в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 93 человека, сообщил сегодня Следком, подчеркнув, что число жертв не окончательное.

Сегодня ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту в Красногорске. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороны, заявило ведомство.

Погибшими при теракте числятся уже 115 человек, сообщил Следственный комитет. "По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что нападавшие использовали автоматическое оружие. "Которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые", - отмечается в сообщении.

Следователи приступили к работе с четырьмя подозреваемыми, задержанными в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, сообщило ведомство.

"Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими", - говорится в публикации.

Напомним, после теракта власти регионов Северного Кавказа отчитались об усилении мер безопасности. В частности, отменены развлекательные и массовые мероприятия.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в которых погибли более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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