ФСБ заявила об украинских контактах подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле"

23 марта 2024, 12:43

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Подозреваемые в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" были задержаны при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороны, заявила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту в подмосковном Красногорске.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 93 человека, сообщил сегодня Следком, подчеркнув, что число жертв не окончательное.

Напавшие на «Крокус Сити Холл» пытались скрыться в сторону российско-украинской границы, они «имели контакты на украинской стороне», сообщила ФСБ.

Ведомство подтвердило, что четыре человека были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. В общей сложности в рамках дела о теракте задержаны 11 человек, пишет сегодня "Коммерсант".

"Уже установлено, что теракт был тщательно спланирован, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу", - цитирует сегодня сообщение ФСБ "Интерфакс".

Напомним, теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в которых погибли более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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