Возросло число жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

23 марта 2024, 12:01

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В результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске погибли 93 человека, сообщил сегодня Следком. Ведомство отметило, что число жертв не окончательное.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ФСБ отчиталось о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту в подмосковном Красногорске.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске погибли 93 человека. Эти данные не являются окончательными, число жертв возрастет, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Следком.

Подозреваемые в совершении теракта были задержаны недалеко от границы с Украиной, уточнило ведомство в другом сообщении.

Власти Москвы и Московской области выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус сити холле" в размере от 500 тысяч рублей до 3 миллионов, написал сегодня в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области", – пояснил он.

Напомним, теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" в московском регионе произошло пять терактов, в которых погибло более 40 человек. Самое большое количество погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории Российской Федерации с 1999 года по настоящее время. Также новости по этой теме публикуются в подборке "Теракты в Москве и на Кавказе".

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