Теракт в "Крокусе" стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе

23 марта 2024, 00:24

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С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" в московском регионе произошло пять терактов, в которых погибло более 40 человек. Самое большое количество погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке. Все такие теракты власти связывали с деятельностью вооруженных формирований с Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", вооруженные люди вечером 22 марта ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По данным ведомства, погибли 40 человек, ранено более 100. Ни одно из вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за теракт.

По подсчетам "Кавказского узла", в новейшей истории России в московском регионе до сегодняшнего расстрела посетителей "Крокус Сити Холл" произошло не менее пяти терактов, сразу унесших жизни более 40 человек. Все такие теракты власти связали с деятельностью вооруженных формирований с Северного Кавказа.

В числе этих терактов взрывы жилых домов на улице Гурьянова (погибли 106 человек) и на Каширском шоссе (124 погибших) в сентябре 1999 года, теракт на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" в октябре 2002 года (130 убитых заложников), взрыв в метро между станциями метро "Автозаводская" и "Павелецкая" в феврале 2004 года (погибли 42 человека), а также двойной теракт на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в марте 2010 года (погиб 41 человек).

Близким по количеству жертв - 37 погибших и 180 пострадавших от ранений разной степени тяжести, - был теракт в зале международных прилетов московского аэропорта Домодедово, совершенный 24 января 2011 года. Смертник, которого следствие позже назвало Магомедом Евлоевым, привел в действие взрывное устройство. Ответственность за этот теракт взял на себя руководитель "Имарата Кавказ"* Доку Умаров.

С 2000 года на территории России были совершены 87 террористических актов с участием 133 смертников, в том числе как минимум 52 женщин-смертниц, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ". Одним из них стал теракт 5 июля 2003 года в Москве. Две женщины-смертницы взорвали себя у касс рок-фестиваля "Крылья" в Тушино. В результате теракта погибли 16 человек, около 50 получили ранения.

Журналист Заур Фарниев отметил, что число людей, погибших в "Крокус Сити Холле" впервые за последние 20 лет можно сопоставить с числом погибших в Беслане. "Первый раз после Беслана столько жертв. И ощущения такие же. Сил всем нам", - написал он 22 марта в своем Telegram-канале.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Отметим, что ФСБ России опубликовало предварительные данные о жертвах теракта около 22.00 мск, после этого данные не обновлялись. В здании "Крокус Сити Холл" продолжается пожар, верхний этаж полностью выгорел, следует из видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале ТАСС.