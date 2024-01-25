Теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года

25 января 2024, 11:15

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Тринадцать лет назад, 24 января 2011 года, в зале международных прилётов московского аэропорта "Домодедово" террорист-cмертник привел в действие взрывное устройство. В результате террористического акта погибли 37 человек, еще 180 получили ранения различной степени тяжести.



Об обстоятельствах и участниках совершения террористического акта в аэропорту "Домодедово", а также о результатах расследования этого преступления – в справке "Кавказского узла".

Информация о подготовке теракта

Спецслужбы получали информацию о готовящемся в Москве теракте примерно за неделю до его совершения. По этим данным, смертник должен был попытаться совершить теракт в Зеленограде, а не в аэропорту "Домодедово". В Зеленограде были проведены оперативные мероприятия, однако найти подтверждение этой информации не удалось .

По другим данным, оперативные службы были предупреждены о возможности теракта именно в аэропорту "Домодедово". Источник в правоохранительных органах сообщил, что оперативники искали трех подозреваемых, но, несмотря на это, тем беспрепятственно удалось проникнуть на территорию аэропорта, отследить момент взрыва, который произвел их сообщник, и покинуть аэропорт .

Взрыв в аэропорту Домодедово

24 января водитель автомобиля марки "Мерседес" высадил террориста (позже следствие установило его имя - Магомед Евлоев) у входа № 2 здания аэропорта. В 15.24, за 68 минут до взрыва, он прошел в здание аэропорта. Более часа террорист провел в здании, выбирая подходящее место для подрыва .

24 января в 16.32 в московском аэропорту "Домодедово" смертник активировал взрывное устройство, перед этим крикнув: "Я вас всех убью!". Он находился в толпе встречающих - в общей зоне рядом с залом международных прилетов, неподалеку от кафе "Азия" .

Мощность взрывчатки составила около 7 кг в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена металлическими поражающими элементами, предположительно, - кусками проволоки.

Первыми на помощь пришли служащие аэропорта. Для эвакуации раненых сотрудники аэропорта "Домодедово" разобрали часть кирпичной стены зоны выдачи багажа, так как прибывающие пассажиры из-за взрыва были вынуждены выходить через дополнительный выход. В ликвидации последствий взрыва участвовали 138 сотрудников МЧС и 34 единицы техники.

В районе аэропорта с целью недопущения новых взрывов с использованием пультов дистанционного управления некоторое время глушили мобильную связь. Сотрудникам "Домодедово" запрещено комментировать события в аэропорту.

На место событий выехали около 60 машин "скорой помощи", в том числе бригады всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздравсоцразвития.

Дорога в "Домодедово" была временно перекрыта. По сообщениям очевидцев, водители такси, дежурящие у аэропорта "Домодедово", пытались заработать на чрезвычайной ситуации, требуя по 10-20 тыс. рублей за одну поездку. Некоторые блогеры, имеющие в своем распоряжении машины, отправились в аэропорт, чтобы помочь с эвакуацией пострадавших .

Жертвы

По данным МЧС, при взрыве бомбы в зале прилета международной зоны погибли 35 человек, 172 ранены, более 40 из них - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 86 пострадавших госпитализированы, 94 получили амбулаторную помощь.

2 и 24 февраля 2011 года в больнице скончались ещё два человека, пострадавших при взрыве. Число погибших возросло до 37 .

Расследование

По факту взрыва смертника возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (Террористический акт), ч. 2 ст. 105 УК (Убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ). Расследование передано в главное следственное управление СК России.

Ответственность за теракт взял на себя руководитель "Имарата Кавказ"* Доку Умаров. Смертником, приведшим в действие взрывное устройство в аэропорту, был назван 20-летний уроженец Ингушетии Магомед Евлоев.

28 февраля 2011 года информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) распространил информацию о причастности Аслана Бютукаева к взрыву в аэропорту "Домодедово" . Террористом-смертником был 20-летний житель села Али-Юрт в Ингушетии Магомед Евлоев. СМИ сообщили, что личность Евлоева была установлена при помощи генетической экспертизы .

15 февраля 2011 года на Киевском вокзале в Москве при попытке уехать в Кишинев были задержаны Хасу Баталов (Абубакар), которого Доку Умаров назначил лидером подполья в Ачхой-Мартановском районе Чечни, его сестра и ещё два террориста. В ходе их допроса было установлено, что с Магомедом Евлоевым, который страдал нервным расстройством после полученной в детстве травмы головы, работал лично Аслан Бютукаев, известный среди боевиков как "амир Хамзат" - 36-летний командир юго-западного сектора "Имарата Кавказ"*. Аслан Бютукаев, как полагают оперативники, обеспечил жильем молодого человека, пришедшего к боевикам примерно за полгода до теракта, подверг его идеологической обработке и травил сильнодействующими психотропными препаратами .

28 марта 2011 года в горно-лесистой местности республики Ингушетия была проведена операция по ликвидации одной из баз подготовки боевиков. В ходе операции были уничтожены 17 боевиков. По некоторым данным, среди них было несколько лидеров, в их числе называли Доку Умарова и Аслана Бютукаева, который отвечал за подготовку смертников.

В тот же день в Назрани были задержаны братья Илес и Ислам Яндиевы, которые находились в розыске по подозрению в организации взрыва в "Домодедово". По версии следствия, именно Яндиевы встретили террориста-смертника Магомеда Евлоева в Москве и привезли его в аэропорт 24 января 2011 года.

3 апреля 2011 года северо-кавказские НВФ опровергли сведения о том, что среди убитых во время спецоперации 28 марта был Аслан Бютукаев.

В качестве обвиняемых в теракте в аэропорту "Домодедово" следственными органами были привлечены Адам Ганижев, Ислам Евлоев, Аслан Цечоев, Ислам и Илез Яндиевы, а также Доку Умаров и Аслан Бютукаев. Умаров и Бютукаев обвинялись в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества (по ст.ст. 209 и 210 УК РФ), Ганижев, Евлоев и Цечоев – в участии в устойчивой вооруженной группе и преступном сообществе . Аслан Цечоев был убит в ходе спецоперации федеральных сил 28 марта 2011 г. . По сведениям средств массовой информации, приводимым со ссылкой на следственные органы, в организации теракта также подозревали Ахмеда и Фатиму Евлоевых, родных брата и сестру смертника, Умара Аушева, односельчанина террориста, Башира Хамхоева, по мнению следствия, связного Доку Умарова . В сентябре 2011 года, по сообщениям газеты "Коммерсант", МВД Ингушетии прекратило дело против Ф.Евлоевой и У.Аушева. Обвиняемыми по делу проходили также Башир Хамхоев , Заурбек Амриев и Рустам Альтемиров. Двое последних, по информации, переданной в СК РФ, были убиты в Стамбуле в сентябре 2011 года .

По сообщению ИА "Интенрфакс", 10 июля 2012 года СК РФ завершил расследование дела о теракте в аэропорту "Домодедово", и дело было передано в суд. Объем уголовного дела составил 117 томов, из них 38 – обвинительное заключение .

В международный розыск были объявлены глава "Имарата Кавказ"* Доку Умаров (в 2014 году было объявлено о его гибели) и Аслан Бютукаев, а также Рустам Альтемиров, Заурбек Амриев, Микаил Богатырёв, Ислам Евлоев и Ибрагим Торшхоев. Следствием проверялись данные о том, что обвиняемые Альтемиров и Амриев были убиты в Стамбуле 16 сентября 2011 года.

11 ноября 2013 года Мособлсуд назначил Исламу Яндиеву, Илезу Яндиеву и Баширу Хамхоеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Ахмед Евлоев был приговорен к 10 годам колонии общего режима.

Последствия для руководителей аэропорта

В начале июня 2015 года Следком возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц (статья 238 УК РФ) в отношении руководителей служб аэропорта Домодедово . Им вменяли плохую организацию досмотра посетителей в аэропорту Домодедово, что позволило террористу-смертнику пройти в здание.

В сентябре 2016 года дело было прекращено. По заявлению Следкома дело против руководства аэропорта Домодедово, в том числе владельца Дмитрия Каменщика, было прекращено по реабилитирующим основаниям. Представитель потерпевших утверждал, что дело прекращено в связи с тем, что Каменщик выполнил требования генпрокурора о выплате потерпевшим компенсаций .

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** - внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания: