Теракт в аэропорту "Домодедово". Москва, 24 января 2011 г. Фото: Yuri Timofeyev (RFE/RL)

25 января 2024, 11:15

Теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года

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Тринадцать лет назад, 24 января 2011 года, в зале международных прилётов московского аэропорта "Домодедово" террорист-cмертник привел в действие взрывное устройство. В результате террористического акта погибли 37 человек, еще 180 получили ранения различной степени тяжести.

Об обстоятельствах и участниках совершения террористического акта в аэропорту "Домодедово", а также о результатах расследования этого преступления  –  в справке "Кавказского узла".

Информация о подготовке теракта

Спецслужбы получали информацию о готовящемся в Москве теракте примерно за неделю до его совершения. По этим данным, смертник должен был попытаться совершить теракт в Зеленограде, а не в аэропорту "Домодедово". В Зеленограде были проведены оперативные мероприятия, однако найти подтверждение этой информации не удалось 1.

По другим данным, оперативные службы были предупреждены о возможности теракта именно в аэропорту "Домодедово". Источник в правоохранительных органах сообщил, что оперативники искали трех подозреваемых, но, несмотря на это, тем беспрепятственно удалось проникнуть на территорию аэропорта, отследить момент взрыва, который произвел их сообщник, и покинуть аэропорт 2.

Взрыв в аэропорту Домодедово

Теракт в аэропорту "Домодедово". Москва, 24 января 2011 г. Фото: Yuri Timofeyev (RFE/RL)24 января водитель автомобиля марки "Мерседес" высадил террориста (позже следствие установило его имя - Магомед Евлоев) у входа № 2 здания аэропорта. В 15.24, за 68 минут до взрыва, он прошел в здание аэропорта. Более часа террорист провел в здании, выбирая подходящее место для подрыва 3.

24 января в 16.32 в московском аэропорту "Домодедово" смертник активировал взрывное устройство, перед этим крикнув: "Я вас всех убью!". Он находился в толпе встречающих - в общей зоне рядом с залом международных прилетов, неподалеку от кафе "Азия" 4.

Мощность взрывчатки составила около 7 кг в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена металлическими поражающими элементами, предположительно, - кусками проволоки.

Первыми на помощь пришли служащие аэропорта. Для эвакуации раненых сотрудники аэропорта "Домодедово" разобрали часть кирпичной стены зоны выдачи багажа, так как прибывающие пассажиры из-за взрыва были вынуждены выходить через дополнительный выход. В ликвидации последствий взрыва участвовали 138 сотрудников МЧС и 34 единицы техники.

В районе аэропорта с целью недопущения новых взрывов с использованием пультов дистанционного управления некоторое время глушили мобильную связь. Сотрудникам "Домодедово" запрещено комментировать события в аэропорту.

На место событий выехали около 60 машин "скорой помощи", в том числе бригады всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздравсоцразвития.

Дорога в "Домодедово" была временно перекрыта. По сообщениям очевидцев, водители такси, дежурящие у аэропорта "Домодедово", пытались заработать на чрезвычайной ситуации, требуя по 10-20 тыс. рублей за одну поездку. Некоторые блогеры, имеющие в своем распоряжении машины, отправились в аэропорт, чтобы помочь с эвакуацией пострадавших 5.

Жертвы

По данным МЧС, при взрыве бомбы в зале прилета международной зоны погибли 35 человек, 172 ранены, более 40 из них - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 86 пострадавших госпитализированы, 94 получили амбулаторную помощь.

2 и 24 февраля 2011 года в больнице скончались ещё два человека, пострадавших при взрыве. Число погибших возросло до 37 6.

Расследование

По факту взрыва смертника возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (Террористический акт), ч. 2 ст. 105 УК (Убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ). Расследование передано в главное следственное управление СК России.

Ответственность за теракт взял на себя руководитель "Имарата Кавказ"* Доку Умаров. Смертником, приведшим в действие взрывное устройство в аэропорту, был назван 20-летний уроженец Ингушетии Магомед Евлоев.

Теракт в аэропорту "Домодедово". Москва, 24 января 2011 г. Фото: Yuri Timofeyev (RFE/RL)28 февраля 2011 года информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) распространил информацию о причастности Аслана Бютукаева к взрыву в аэропорту "Домодедово" 7. Террористом-смертником был 20-летний житель села Али-Юрт в Ингушетии Магомед Евлоев. СМИ сообщили, что личность Евлоева была установлена при помощи генетической экспертизы 8.

15 февраля 2011 года на Киевском вокзале в Москве при попытке уехать в Кишинев были задержаны Хасу Баталов (Абубакар), которого Доку Умаров назначил лидером подполья в Ачхой-Мартановском районе Чечни, его сестра и ещё два террориста. В ходе их допроса было установлено, что с Магомедом Евлоевым, который страдал нервным расстройством после полученной в детстве травмы головы, работал лично Аслан Бютукаев, известный среди боевиков как "амир Хамзат" - 36-летний командир юго-западного сектора "Имарата Кавказ"*. Аслан Бютукаев, как полагают оперативники, обеспечил жильем молодого человека, пришедшего к боевикам примерно за полгода до теракта, подверг его идеологической обработке и травил сильнодействующими психотропными препаратами 9.

28 марта 2011 года в горно-лесистой местности республики Ингушетия была проведена операция по ликвидации одной из баз подготовки боевиков. В ходе операции были уничтожены 17 боевиков. По некоторым данным, среди них было несколько лидеров, в их числе называли Доку Умарова и Аслана Бютукаева, который отвечал за подготовку смертников. 

В тот же день в Назрани были задержаны братья Илес и Ислам Яндиевы, которые находились в розыске по подозрению в организации взрыва в "Домодедово". По версии следствия, именно Яндиевы встретили террориста-смертника Магомеда Евлоева в Москве и привезли его в аэропорт 24 января 2011 года.

3 апреля 2011 года северо-кавказские НВФ опровергли сведения о том, что среди убитых во время спецоперации 28 марта был Аслан Бютукаев.

В качестве обвиняемых в теракте в аэропорту "Домодедово" следственными органами были привлечены Адам Ганижев, Ислам Евлоев, Аслан Цечоев, Ислам и Илез Яндиевы, а также Доку Умаров и Аслан Бютукаев. Умаров и Бютукаев обвинялись в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества (по ст.ст. 209 и 210 УК РФ), Ганижев, Евлоев и Цечоев – в участии в устойчивой вооруженной группе и преступном сообществе 10. Аслан Цечоев был убит в ходе спецоперации федеральных сил 28 марта 2011 г. 11. По сведениям средств массовой информации, приводимым со ссылкой на следственные органы, в организации теракта также подозревали Ахмеда и Фатиму Евлоевых, родных брата и сестру смертника, Умара Аушева, односельчанина террориста, Башира Хамхоева, по мнению следствия, связного Доку Умарова 12. В сентябре 2011 года, по сообщениям газеты "Коммерсант", МВД Ингушетии прекратило дело против Ф.Евлоевой и У.Аушева. Обвиняемыми по делу проходили также Башир Хамхоев 13, Заурбек Амриев и Рустам Альтемиров. Двое последних, по информации, переданной в СК РФ, были убиты в Стамбуле в сентябре 2011 года 14.

По сообщению ИА "Интенрфакс", 10 июля 2012 года СК РФ завершил расследование дела о теракте в аэропорту "Домодедово", и дело было передано в суд. Объем уголовного дела составил 117 томов, из них 38 – обвинительное заключение 15.

В международный розыск были объявлены глава "Имарата Кавказ"* Доку Умаров (в 2014 году было объявлено о его гибели) и Аслан Бютукаев, а также Рустам Альтемиров, Заурбек Амриев, Микаил Богатырёв, Ислам Евлоев и Ибрагим Торшхоев. 16 Следствием проверялись данные о том, что обвиняемые Альтемиров и Амриев были убиты в Стамбуле 16 сентября 2011 года.

11 ноября 2013 года Мособлсуд назначил Исламу Яндиеву, Илезу Яндиеву и Баширу Хамхоеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Ахмед Евлоев был приговорен к 10 годам колонии общего режима.

Последствия для руководителей аэропорта

В начале июня 2015 года Следком возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц (статья 238 УК РФ) в отношении руководителей служб аэропорта Домодедово 17. Им вменяли плохую организацию досмотра посетителей в аэропорту Домодедово, что позволило террористу-смертнику пройти в здание.

В сентябре 2016 года дело было прекращено. По заявлению Следкома дело против руководства аэропорта Домодедово, в том числе владельца Дмитрия Каменщика, было прекращено по реабилитирующим основаниям. Представитель потерпевших утверждал, что дело прекращено в связи с тем, что Каменщик выполнил требования генпрокурора о выплате потерпевшим компенсаций 18.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.
** - внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания:

  1. У спецслужб была информация о готовящемся теракте // ИА "Росбалт"**, 24.01.2011.
  2. Силовиков за неделю предупреждали о возможности теракта в "Домодедово", пишут СМИ // NEWSru.сom, 24.01.2011.
  3. Е. Михайлова. Домодедово взорвал инвалид под кокаином // Life News Online, 15.02.2011.
  4. Теракт в "Домодедово": хроника // Утро.ru, 24.01.2011.
  5. Таксисты наживаются на домодедовском теракте // Утро.ru, 24.01.2011.
  6. Скончалась 37-я жертва теракта в "Домодедово" // Лента.Ru, 24.02.2011.
  7. НАК, 28.02.2011.
  8. Следствие установило, кто и как заставил юного смертника взорвать себя в "Домодедово" // NEWSru.com, 01.03.2011.
  9. С. Машкин. Химия и смерть // "Коммерсантъ", №35 (4576), 01.03.2011.
  10. ИА "Интерфакс", 29.03.2011.
  11. Официальный сайт Следственного комитета РФ, 30.03.2011.
  12. ИА "Интерфакс", 29.03.2011.
  13. ИА "Интерфакс", 27.08.2012.
  14. ИА "Интерфакс", 26.10.2011.
  15. ИА "Интерфакс", 27.08.2012.
  16. Newsru.com 24.01.2013 г.
  17. «Экс-главы "Домодедово" обжаловали дело против них после теракта» // РИА «Новости», 24.06.2015
  18. «СК: уголовное дело Каменщика закрыли по требованию прокуратуры» // РИА «Новости», 23.09.2016

Автор: Кавказский Узел

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