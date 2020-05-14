Бютукаев Аслан Авгазарович. Фото: https://www.almasdarnews.com/article/arabia-saudita-ayudaria-los-yihadistas-en-el-suroeste-de-rusia/

14 мая 2020, 13:45

Бютукаев Аслан Авгазарович

Причастен к теракту в аэропорту "Домодедово" в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года. Находится в федеральном розыске, в санкционных списках США и Евросоюза. 14 мая 2020 года силовики сообщили о поиске боевиков во главе с Бютукаевым в лесном массиве на границе с Чечней.

В розыске

14 мая 2020 года силовики сообщили о том, что ищут в лесах Сунженского района, на границе с Чечней, группировку во главе с Асланом Бютукаевым. Помимо 45-летнего Бютукаева, силовики ищут Рустама Борчашвили 1978 года рождения, а также и 40-летнего Ису Бузуркаева 1.

28 октября 2016 года МВД по Чечне заявило, что готово выплатить вознаграждение в размере пяти миллионов рублей за сведения о местонахождении А.Бютукаева. При этом несколько лет местонахождение Бютукаева оставалось неизвестным.

В 2016 году "Коммерсант" заявил, что по данным спецслужб, Бютукаев сумел получить убежище в Турции 2.

13 июля 2016 года Управление по контролю над иностранными активами Минфина США внесло А.Бютукаева (вместе с Айратом Вахитовым) в черный список. Бютукаев причастен к совершению террористических атак и представляет угрозу для безопасности США. 8 августа включен в санкционные списки Евросоюза.

Госдепартамент США сообщил, что соответствующий приказ был подписан еще 16 мая 3.

12 июня 2015 года Аслан Бютукаев как командир батальона смертников "Рияд ас-Салихийн" принес присягу лидеру признанного террористическим "Исламского государства" от имени всех боевиков Чечни.

26 октября 2011 года судом была заочно выдана санкция на арест Доку Умарова и Аслана Бютукаева.

В июле 2012 года СК РФ заявил о завершении расследования дела исполнителей теракта в "Домодедово". По версии следствия, теракт был организован лидером организации "Имарат Кавказ" Доку Умаровым, в подчинении которого находилась группа под руководством Аслана Бютукаева и Сульяна Абдуллаева. Бютукаев и Абдуллаев находятся в федеральном розыске.

Как сообщалось в марте 2011 года, Аслан Бютукаев (амир Хамзат) был убит вместе с другими полевыми командирами в ходе спецоперации, проведенной в Ингушетии 4. Однако информация о гибели Бютукаева не была подтверждена.

Рейд на Грозный

Аслан Бютукаев также причастен к рейду чеченских боевиков на Грозный в декабре 2014 года. По данным источника в силовых структурах республики, боевики, расстрелявшие в центре Грозного наряд ДПС и захватившие затем здание Дома печати, входили в группировку полевого командира Аслана Бютукаева. 3 декабря 2014 года на сервисе YouTube появилось видеообращение от лица чеченских боевиков, в котором один из них подтверждал, что нападение на Грозный совершено по приказу "амира Хамзата".

Теракт в Домодедово

В 2011 году был одним из организаторов теракта в столичном аэропорту "Домодедово". Бютукаев был запечатлен на видео вместе с Доку Умаровым, в котором лидеры чеченских боевиков берут на себя ответственность за подготовку и совершение теракта. Аслан Бютукаев в этом видео был назван "амиром Хамзатом" 5.

По словам членов незаконного вооруженного формирования, задержанных в Ачхой-Мартановском районе Чечни в 2011 году, Аслан Бютукаев лично занимался подготовкой террориста-смертника Магомеда Евлоева, присоединившегося к бандподполью в 2010 году 6.

Аслан Бютукаев был заочно обвинен следствием в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества (ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 210 УК РФ).

Биография

Бютукаев Аслан Авгазарович родился 22 октября 1974 года в селе Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР (ЧИАССР) 7.

До 2010 года не был широко известен. Известность среди чеченских боевиков получил после того, как осенью 2010 года поддержал лидера бандподполья Доку Умарова в конфликте с чеченскими командирами, объявившими о своем выходе из запрещенной судом в России террористической организации "Имарат Кавказ". После этого Умаров назначил Бютукаева командующим юго-западным сектором сопротивления и батальоном смертников "Рияд ас-Салихийн" 8.

В июле 2011 года лидер "Имарата Кавказ" Доку Умаров, одновременно возглавлявший и вооруженное подполье Чечни, по итогам примирения с лидерами вооруженного подполья Чечни реорганизовал структуру подвластных ему вооруженных сил, действующих на территории Чеченской Республики. Были упразднены восточный и юго-западный фронты. Аслан Бютукаев был назначен заместителем Умарова на "западном направлении".

7 сентября 2013 года Битюкаев участвовал в похоронах Доку Умарова 9. После смерти Умарова встал во главе вилайата Нохчийчоь, присягнув на верность новому амиру "Имарата Кавказ" Алиасхабу Кебекову 10.

Примечания

  1. "Одна из последних бандгрупп может скрываться на границе Чечни и Ингушетии"//"Интерфакс", 14.05.2020.
  2. Внесенный США в список террористов российский узник Гуантанамо освобожден в Турции // Коммерсант, 15.07.2016
  3. Executive Order 13224 Designation of Aslan Avgazarovich, aka Aslan Byutukayev, aka Aslan Byutukaev, aka Emir Khamzat, aka Amir Khamzat, aka Khamzat Chechensky, aka Hamzat as a Specially Designated Global Terrorist // Federal Register, 14.04.2016.
  4. Весь имарат одним ударом // Коммерсант, 30.03.2011.
  5. Задержанные в Чечне боевики подтвердили личность организатора теракта в "Домодедово" // Лента.ру, 01.03.2011; Кого убили в Ингушетии // Коммерсант, 30.03.2011.
  6. Названо имя наставника смертника из "Домодедово" // Утро.ру, 01.03.2011; Химия и смерть // Коммерсант, 01.03.2011.
  7. Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Список дополнен // Российская газета, 21.02.2014; По информации МВД Чечни - Аслан Битукаев: Задержанные в Чечне боевики подтвердили личность организатора теракта в "Домодедово" // Лента.ру, 01.03.2011.
  8. Химия и смерть // Коммерсант, 01.03.2011.
  9. О Шахаде Амира Имарата Кавказ Докку Абу Усмана // Kavkaz Center, 20.07.2014.
  10. 7 лет со дня провозглашения Имарата Кавказ // Kavkaz Center, 22.07.2014; Разъяснение некоторых аспектов провозглашения Имарата Кавказ и противодействие этому национал-демократических группировок — 3 // Hunafa.com, ноябрь 2014.

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