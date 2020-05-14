Бютукаев Аслан Авгазарович

14 мая 2020, 13:45

Причастен к теракту в аэропорту "Домодедово" в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года. Находится в федеральном розыске, в санкционных списках США и Евросоюза. 14 мая 2020 года силовики сообщили о поиске боевиков во главе с Бютукаевым в лесном массиве на границе с Чечней.

В розыске

14 мая 2020 года силовики сообщили о том, что ищут в лесах Сунженского района, на границе с Чечней, группировку во главе с Асланом Бютукаевым. Помимо 45-летнего Бютукаева, силовики ищут Рустама Борчашвили 1978 года рождения, а также и 40-летнего Ису Бузуркаева .

28 октября 2016 года МВД по Чечне заявило, что готово выплатить вознаграждение в размере пяти миллионов рублей за сведения о местонахождении А.Бютукаева. При этом несколько лет местонахождение Бютукаева оставалось неизвестным.

В 2016 году "Коммерсант" заявил, что по данным спецслужб, Бютукаев сумел получить убежище в Турции .

13 июля 2016 года Управление по контролю над иностранными активами Минфина США внесло А.Бютукаева (вместе с Айратом Вахитовым) в черный список. Бютукаев причастен к совершению террористических атак и представляет угрозу для безопасности США. 8 августа включен в санкционные списки Евросоюза.

Госдепартамент США сообщил, что соответствующий приказ был подписан еще 16 мая .

12 июня 2015 года Аслан Бютукаев как командир батальона смертников "Рияд ас-Салихийн" принес присягу лидеру признанного террористическим "Исламского государства" от имени всех боевиков Чечни.

26 октября 2011 года судом была заочно выдана санкция на арест Доку Умарова и Аслана Бютукаева.

В июле 2012 года СК РФ заявил о завершении расследования дела исполнителей теракта в "Домодедово". По версии следствия, теракт был организован лидером организации "Имарат Кавказ" Доку Умаровым, в подчинении которого находилась группа под руководством Аслана Бютукаева и Сульяна Абдуллаева. Бютукаев и Абдуллаев находятся в федеральном розыске.

Как сообщалось в марте 2011 года, Аслан Бютукаев (амир Хамзат) был убит вместе с другими полевыми командирами в ходе спецоперации, проведенной в Ингушетии . Однако информация о гибели Бютукаева не была подтверждена.

Рейд на Грозный

Аслан Бютукаев также причастен к рейду чеченских боевиков на Грозный в декабре 2014 года. По данным источника в силовых структурах республики, боевики, расстрелявшие в центре Грозного наряд ДПС и захватившие затем здание Дома печати, входили в группировку полевого командира Аслана Бютукаева. 3 декабря 2014 года на сервисе YouTube появилось видеообращение от лица чеченских боевиков, в котором один из них подтверждал, что нападение на Грозный совершено по приказу "амира Хамзата".

Теракт в Домодедово

В 2011 году был одним из организаторов теракта в столичном аэропорту "Домодедово". Бютукаев был запечатлен на видео вместе с Доку Умаровым, в котором лидеры чеченских боевиков берут на себя ответственность за подготовку и совершение теракта. Аслан Бютукаев в этом видео был назван "амиром Хамзатом" .

По словам членов незаконного вооруженного формирования, задержанных в Ачхой-Мартановском районе Чечни в 2011 году, Аслан Бютукаев лично занимался подготовкой террориста-смертника Магомеда Евлоева, присоединившегося к бандподполью в 2010 году .

Аслан Бютукаев был заочно обвинен следствием в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества (ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 210 УК РФ).

Биография

Бютукаев Аслан Авгазарович родился 22 октября 1974 года в селе Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР (ЧИАССР) .

До 2010 года не был широко известен. Известность среди чеченских боевиков получил после того, как осенью 2010 года поддержал лидера бандподполья Доку Умарова в конфликте с чеченскими командирами, объявившими о своем выходе из запрещенной судом в России террористической организации "Имарат Кавказ". После этого Умаров назначил Бютукаева командующим юго-западным сектором сопротивления и батальоном смертников "Рияд ас-Салихийн" .

В июле 2011 года лидер "Имарата Кавказ" Доку Умаров, одновременно возглавлявший и вооруженное подполье Чечни, по итогам примирения с лидерами вооруженного подполья Чечни реорганизовал структуру подвластных ему вооруженных сил, действующих на территории Чеченской Республики. Были упразднены восточный и юго-западный фронты. Аслан Бютукаев был назначен заместителем Умарова на "западном направлении".

7 сентября 2013 года Битюкаев участвовал в похоронах Доку Умарова . После смерти Умарова встал во главе вилайата Нохчийчоь, присягнув на верность новому амиру "Имарата Кавказ" Алиасхабу Кебекову .

Примечания