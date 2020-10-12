Названы имена убитых в Чечне боевиков

12 октября 2020, 21:24

Убитые при спецоперации в Серноводском районе Чечни опознаны как Рустам Борчашвили и Казбек Байдулаев. Силовики еще в 2013 году объявляли Борчашвили убитым при спецоперации, а родственники Казбека Байдулаева ранее заявляли о фабрикации против него уголовных дел.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября два предполагаемых боевика были убиты во время контртеррористической операции в Чечне. Перестрелка произошла в Серноводском районе недалеко от границы с Сунженским районом Ингушетии. В связи с проведением спецоперации силовики усилили свои посты в Сунженском районе Ингушетии, рассказали жители ингушского села Берд-Юрт. Личности двух человек, убитых во время спецоперации в Серноводском районе, предварительно установлены, один из них находился в федеральном розыске, сообщил сегодня Следком.

Спецоперация 11 октября стала в Чечне первой почти за два года, свидетельствуют подсчеты "Кавказского узла". Предыдущий вооруженный инцидент произошел в Урус-Мартановском районе в ноябре 2018 года - тогда 34-летний мужчина и 17-летний подросток, вооруженные ружьем, оказали сопротивление силовикам и были убиты.

Режим контртеррористической операции (КТО) не вводился в Сунженском районе Ингушетии, когда в приграничных районах Чечни силовики проводили 11 октября операцию против боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии корреспонденту "Кавказского узла".

Особый правовой режим действовал только в населенных пунктах Серноводского района Чечни, который до декабря 2019 года тоже назывался Сунженским районом. "Его переименовали в Серноводский район после того, как было подписано соглашение об установлении границы Чечни и Ингушетии, но все (местные жители) по привычке называют его Сунженским чеченским. Так вот, в населенных пунктах Сунженского района, которые находятся на территории Ингушетии, режим КТО не вводили", – сказал представитель силовых структур республики.

По сведениям источника, целью контртеррористической операции в Чечне были предполагаемые члены группировки Аслана Бютукаева, находящегося в розыске.

Аслан Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года и находится в федеральном розыске, в санкционных списках США и Евросоюза, говорится в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом".

Двое мужчин, убитых по итогам спецоперации, опознаны как 42-летний уроженец ингушского села Нестеровка Рустам Борчашвили и 32-летний уроженец чеченского села Янди Казбек Байдулаев. Последний, по информации силовиков, участвовал в боевых действиях в Сирии, но вернулся в Россию в 2020 году, сообщил источник "Кавказского узла".

Имя Рустама Борчашвили источники в силовых структурах называли еще в мае 2020 года, когда спецоперация по розыску боевиков проводилась в Сунженском районе Ингушетии. Заявлялось, что силовики ищут Бютукаева, Борчашвили и 40-летнего Ису Бузуркаева. Об итогах этой спецоперации не сообщалось.

Убитые опознаны как Борчашвили Рустам Абазович и Байдулаев Казбек Джалаудинович, сообщили сегодня Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий активность боевиков, и Telegram-канал ингушских силовиков "Розыск Ингушетия". Оба источника указывают, что Борчашвили и Байдулаев находились в розыске, а последний к тому же успел между 2016 и 2020 годом повоевать в Сирии.

О розыске Рустама Борчашвили силовики заявляли и в октябре 2013 года: тогда при нападении на военнослужащих в Сунженском районе Ингушетии был убит находившийся в розыске Рамзан Батаев, а его сообщник скрылся. Силовики в те годы называли Борчашвили участником группировки полевого командира Беслана Махаури, которую связывали с терактом у здания РОВД в чеченском селении Серноводском. До октябрьского нападения на военных, в феврале 2013 года, Борчашвили объявлялся убитым - его опознали в одном из двух убитых при спецоперации, которая также проводилась в Сунженском районе Ингушетии, близ границы с Чечней.

Казбек Байдулаев в 2008 году был осужден вместе с братом Анзором на шесть месяцев лишения свободы по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Родственники заявляли, что Казбека и Анзора в ходе следствия пытали, принудив их таким образом подписать признательные показания. В марте 2009 года родственники Казбека Байдулаева сообщили, что он был увезен из дома вооруженными людьми. Спустя несколько дней Байдулаев нашелся в грозненском РОВД. При встрече он рассказал матери, что силовики заставили его оговорить себя.

Жители приграничных районов не слышали стрельбы

Убитые в Чечне боевики были обнаружены силовиками неподалеку от станицы Ассиновской в Серноводском районе Чечни, но в сам населенный пункт не заходили, рассказал местный житель Абубакар Газиев корреспонденту «Кавказского узла».

«Силовики их обнаружили в лесополосе между Бамутом и Ассиновской, недалеко от села Берд-Юрт Сунженского района Ингушетии. У нас в станице никто никаких выстрелов в тот день не слышал. Если раньше на свадьбах, или когда в семье рождался долгожданный сын, стреляли в воздух, то сейчас все это делать запрещено, никакой стрельбы», - рассказал Газиев.

Жители станицы, по словам мужчины, узнали о проводимой спецоперации от местных полицейских. Сотрудники патрульно-постовой службы, которые дежурят на близлежащих постах и знакомы станичникам, стали проводить проверки на дорогах более тщательно, но также в округе населенного пункта появилось несколько мобильных постов Росгвардии.

«Когда объявляется режим контртеррористической операции, такие проверки никого не удивляют. Раньше такие операции проводили силовики часто, сейчас намного реже. Когда начался карантин, то на постах дежурят постоянно, проверяют всех. А в связи с проведением спецоперации появились мобильные посты, на которых часто меняются люди. Они стали проверять тщательно и багажники, и салоны машин», - объяснил Абубакар Газиев.

В ингушском селе Берд-Юрт до середины сегодняшнего дня наблюдались перебои с мобильным интернетом, но к 15.00 мск связь была восстановлена. Усиление на постах близ населенного пункта, замеченное местными жителями 11 октября, сохранилось и сегодня.

"С утра не было интернета, плохое соединение. В (16.00 мск) проезжал, все так же, стоят. То же самое, что и вчера, такие же посты, ничего не изменилось. Тут одна дорога только, да, пробка на посту бывает, потому что каждого же надо проверить, осмотреть машины, всех подряд останавливают. Насчет КТО нам ничего не объявляли", - рассказал житель села Кахраман корреспонденту "Кавказского узла".



Житель села Юнус сообщил, что в Берд-Юрте проводились выборочные адресные проверки. "По некоторым адресам заходили русские, что-то проверяли. И на выезде из села стоят, и на посту ДПС еще, машины тормозят - когда выборочно, а когда все подряд. Если что-то и было, точно не в селе", - сказал он "Кавказскому узлу".

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах в специальной хронике.