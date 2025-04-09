Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения

Источники сообщили о нападении на пост дорожно-патрульной службы в центре Ачхой-Мартана, на улице Кадырова. Нападавший, по их данным, был вооружен ножом. Он успел ранить двух силовиков, прежде чем был застрелен. Один из раненных силовиков позже скончался .

В ночь на 14 февраля в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни три человека, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского и были застрелены. Следователи сообщили, что один сотрудник полиции получил ранение. Позднее эту информацию подтвердил Рамзан Кадыров, заявив также, что задержаны два участника группы , которая планировала нападения на силовиков.

Представитель Росгвардии сообщил, что один силовик убит и один ранен 24 октября при обстреле военной колонны в станице Петропавловская Грозненского района.

Около полуночи с 28 на 29 марта источники сообщили о нападении на пост РОВД в Гудермесе и двоих убитых. Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента : он сообщил, что нападения не было, а силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты.

В центре Грозного застрелен неизвестный, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД и пытавшийся скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался, нападавший был ликвидирован.

При попытке задержания в ходе спецоперации были убиты шестеро участников вооруженного подполья во главе с Асланом Бютукаевым, которые находились в федеральном розыске, никому из боевиков не удалось скрыться. Пять из них были ликвидированы ответным огнем, а шестой совершил самоподрыв. В ходе перестрелки пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

В Грозном вечером 9 июля на сотрудников полиции было совершено вооружённое нападение с использованием ножа, сообщил Следком. Инцидент произошел на въезде в Висаитовский район (до 29 декабря 2020 года Старопромысловский район - прим. "Кавказского узла") Грозного. Нападавший на силовиков был ранен из табельного оружия и доставлен в больницу, где позже умер . По данным следствия, нападавшим оказался 28-летний местный житель. Среди силовиков пострадавших нет. Нападение мужчины с ножом на сотрудников полиции в Грозном стало вторым вооруженным инцидентом в Чечне с начала 2021 года.

11 октября два предполагаемых боевика были убиты во время контртеррористической операции в Чечне. Перестрелка произошла в Серноводском районе недалеко от границы с Сунженским районом Ингушетии. В связи с проведением спецоперации силовики усилили свои посты в Сунженском районе Ингушетии.

Режим контртеррористической операции был объявлен в Октябрьском районе Грозного, где в перестрелке убиты трое силовиков и четверо предполагаемых боевиков. Спецоперация в тот же день была завершена. Убитые опознаны силовиками как Майрбек Имамурзаев, Магомед Цураев, Магомед Магомадов и Рамзан Муртазалиев - все они уроженцы Чечни и находились в розыске, сообщил Рамзан Кадыров. Он также озвучил данные силовиков о том, что эти четверо прибыли в Чечню из-за границы и готовили в Чечне ряд терактов. Недостроенный дом, где сегодня засели предполагаемые боевики, загорелся в ходе перестрелки с силовиками , соседние дома не пострадали, сообщили грозненцы.

Режим контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного отменен с 16.00 мск 13 октября. Трое из четырех убитых в ходе операции боевиков разыскивались по делу о совершении терактов и нападений на силовиков в Ингушетии, сообщил источник.

Силовики провели спецоперацию в Ачхой-Мартановском районе 15 декабря. Во время контртеррористической операции убит предполагаемый участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев, сообщил Рамзан Кадыров. Уроженец чеченского села Янди Казбек Байдулаев ранее уже был назван в числе убитых 11 октября. По данным силовиков, он погиб в перестрелке в Серноводском районе.

Силовики застрелили двух человек на посту ДПС в Курчалое. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов и подверглись нападению - нападавшие бросили в силовиков взрывное устройство и открыли стрельбу. Нападавшие опознаны как жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района, сообщило ведомство. Полицейские не пострадали, как и жители Курчалоя - инцидент произошел на окраине села , вдали от жилых домов.

Источники сообщили о гибели в Грозном двух сотрудников патрульно-постовой службы и смерти одного из нападавших. Как уточнил Рамзан Кадыров, убиты оба нападавших, а полицейский погиб только один - второй ранен. Глава Чечни заявил, что нападавшие идентифицированы как жившие в республике уроженцы Ингушетии . 30 декабря представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых потребовали от Кадырова доказательств того, что убитые силовиками в Грозном уроженцы Ингушетии были террористами. Авторы видеообращения настаивают на выдаче тел убитых. В Следком подана жалоба на задержание в Чечне родственников двух убитых силовиками в Грозном уроженцев Ингушетии, сообщил в тот же день адвокат Магомед Беков.

На окраине населенного пункта Серноводское в Сунженском районе Чечни был обстрелян из автоматов передвижной пост полиции. Житель ингушского села Пседах убит после нападения, а два силовика получили ранения. "Исламское государство"* объявило убитого Мансура Бельтоева своим боевиком.

Нападение на полицейских произошло в Ленинском районе Грозного, недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". Это нападение стало вторым с начала года в Чечне. По предварительным данным, погиб сотрудник дорожно-патрульной службы. Нападавших, по данным источников, было двое, один из которых был убит на месте, второй - через некоторое время в ходе перестрелки.

Источники сообщили, что во время нападения на полицейских 23 июня в Грозном был убит местный житель Ахмед Барзаев .

МВД сообщило о нападении на пост в Катыр-Юрте Ачхой-Мартановского района Чечни. По данным полиции, нападавший смертельно ранил ножом полицейского и бросил гранату, после чего был убит. Это нападение стало третьим в Чечне с начала года.

Сотрудники ГИБДД "по поступившей ориентировке" остановили на Петропавловском шоссе в Грозном автомобиль Ford, за рулем которого находился уроженец Надтеречного района Усман Азиев, 2001 года рождения. По версии силовиков, водитель выстрелил из пистолета в сторону полицейских и был убит ответным огнем .

Вечером был застрелен начальник отделения полиции селения Автуры Шалинского района Абубакар Устарханов . Убийца стрелял в полицейского в магазине и скрылся на автомобиле Устарханова. В убийстве подозревается 27-летний местный житель Хамзат Баймурадов, который ранее служил в правоохранительных органах и был судим за пособничество боевикам .

Подозреваемый в расстреле чеченского полицейского в селе Автуры оказал сопротивление при задержании и был убит ответным огнем , сообщил глава МВД Чечни Руслан Алханов.

Вооруженное нападение совершено на охранника комплекса "Грозный-Сити". Охранник был ранен несколькими выстрелами из травматического пистолета, а нападавший убит подоспевшими на выстрелы силовиками.

Четыре вооруженных человека заблокированы и убиты в ходе спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чечни на границе с Ингушетией. Силовики сообщили, что около 22.00 мск в лесу "была обнаружена и блокирована группа боевиков". Со стороны силовиков пострадавших нет.

Около 20 мск в Старопромысловском районе Грозного нападавший обстрелял сотрудника полиции и был убит ответным огнем , заявило МВД Чечни. Раненый полицейский был госпитализирован. Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это нападение.

Боевики напали на храм Архангела Михаила в Грозном, в результате чего были убиты двое сотрудников полиции, четверо боевиков и один прихожанин, еще двое полицейских ранены, сообщил Следственный комитет России. Убитые опознаны. По данным МВД, двое полицейских - Кайрат Рахметов и Владимир Горсков - прибыли из Саратовской области и находились в Чечне в командировке. Трое из четырех убитых боевиков - жители Чечни, а лидер нападавших жил в одном из соседних регионов, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Ответственность за нападение взяло на себя кавказское отделение запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

По данным МВД Чечни, два человека напали на отделение полиции в Шалинском районе с ножами, ранили двоих полицейских и были убиты, а еще один человек пытался подорвать себя на посту ДПС в селении Мескер-Юрт Шалинского района, но выжил, полицейские не пострадали. В то же утро в Грозном силовики убили водителя автомобиля, сбившего трех полицейских. Погиб и находившийся в машине ребенок. Ответственность за серию нападений на сотрудников полиции в Чечне взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Бойцы Росгвардии застрелили трех предполагаемых боевиков в Ачхой-Мартановском районе Чечни близ границы с Ингушетией. Убитые опознаны как 35-летний житель Кабардино-Балкарии Анатолий Хаджиев, 32-летний уроженец Киргизии Османджон Кочкаров и 26-летний житель Ингушетии Мовсар Алероев. При этом, по данным МВД по Чечне, Хаджиев и Кочкаров были объявлены в розыск как участники боевых действий в Сирии. Знакомые Алероева напомнили, что он пропал в Ингушетии в начале июня и был объявлен в розыск как без вести пропавший.

Близ села Мартан-Чу два жителя Урус-Мартана, 1994 и 2001 годов рождения, по версии силовиков, пытались угнать автомобиль, оказали вооруженное сопротивление и были убиты. Убитых проверяют на причастность к вооруженному подполью и террористической деятельности, заявили полицейские,

В Старопромысловском районе Грозного в районе 21-го контрольно-пропускного пункта, по данным МВД, женщина совершила самоподрыв . Среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения жертв и пострадавших нет. В сети опубликованы российский и два заграничных паспорта уроженки Адыгеи Карины Спиридоновой и записка с обращением к Аллаху, якобы принадлежащих смертнице.

О похищении силовиками жителя Шали Мовсара Рашидова, отрекшегося в присутствии Рамзана Кадырова от своего сына Магомеда Рашидова, заявили его родственники .

В селе Цоци-Юрт произошло боестолкновение, в ходе которого были убиты четверо предполагаемых боевиках и два бойца Росгвардии . Одному из предполагаемых боевиков удалось скрыться.

Силовики начали поиски скрывшегося боевика в Курчалоевском районе . Убитые в ходе боестолкновения 11 января в Цоци-Юрте были опознаны как Умар Оздиев, Райбек Идрисов, Алихан Купчиев и Узум-Хаджи Мадаев. Представители силовых структур заявили, что они были тесно связаны с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство".

Поиски скрывшегося 11 января после боестолкновения боевика продолжаются в лесах и селах Курчалоевского и Шалинского районов и городе Аргуне , сообщил источник в силовых органах. Мероприятия силовиков, которые местные жители сравнили с "зачистками", он назвал "адресными проверками".

В Грозном задержан Имран Дацаев , который, по словам силовиков, скрылся с места боестолкновения 11 января в Цоци-Юрт.

Спецоперация, которая была начата в Курчалоевском районе, завершена, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, убитые боевики планировали захват танковой части и нападение на поселок Ханкала.

Жители Чечни сообщили, что сотрудник местных правоохранительных органов, бывший в числе личных охранников главы Чечни, скончался после задержания в селе Курчалой . Он был задержан по подозрению в связях с односельчанами, планировавшими вооруженные акции, а через некоторое время семье вернули его труп. Кадыров заявил, что Алихан Музаев покончил с собой , когда его пригласили проехать в отдел полиции.

Около 60 боевиков и их пособников, связанных с террористической организацией «Исламское государство», запрещенной в России, задержаны в результате спецоперации , проводившейся в Курчалоевском районе, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах СКФО.

В правоохранительных органах Чечни также сообщили, что в Шали задержаны трое местных жителей , которые входили в группировку Имрана Дацаева.

В Шали с 11 января были задержаны семь местных жителей , входивших в группу боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах Чечни.

В Веденском районе Чечни задержан Турпал-Али Мицаев , у которого, по версии силовиков, во время обыска обнаружена граната.

В Грозном силовики задержали жителей Сунжи Анзора Алиева , 1990 года рождения, и его отца Кюри Алиева, заявила мать Анзора Булихан, обратившаяся в представительство ПЦ "Мемориал"** в Назрани. 24 января Алиев-старший вернулся домой. Анзора чеченские силовики отказались отпускать, пока им не выдадут другого сына Алиевых - Шамиля, ранее уже осужденного по обвинению в пособничестве боевикам.

Четверо полицейских госпитализированы после того, как во время допроса в здании Ленинского РОВД Грозного задержанный открыл по ним огонь . Нападавший был убит, пишет со ссылкой на свои источники портал «Кавказ.Реалии» (издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов). Житель республики, подозреваемый в причастности к боевикам, сделал вид, что потерял сознание, а затем неожиданно завладел табельным оружием одного из полицейских и открыл стрельбу, в результате чего были ранены четверо правоохранителей , сообщил осведомленный источник корреспонденту «Кавказского узла».

Пресс-служба МВД Чечни отрицает информацию об инциденте в отделе полиции Грозного, в ходе которого были ранены четверо полицейских и убит нападавший.

Два человека задержаны в Чечне по обвинению в сбыте оружия . Один из них обвиняется в том, что организовал в своем доме цех по переделке и изготовлению огнестрельного оружия и комплектующих к нему, сообщили в МВД.

Ночью в Шали было совершено нападение на сотрудников полиции. Вооруженный инцидент произошел после того, как полицейские попытались остановить подозрительных лиц. В ходе него погибли двое полицейских, были убиты трое нападавших , двое мирных жителей получили ранения.

В Шелковском районе силовики задержаны 7 местных жителей , собиравшихся выехать в Сирию для вступления в ряды боевиков запрещенной в России по решению суда террористической организации "Исламского государства".

После вмешательства аппарата омбудсмена России житель Ингушетии Анзор Алиев, которого силовики в Чечне удерживали, требуя выдать им его брата, вернулся к семье , сообщил Правозащитный центр "Мемориал"**.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий был задержан сотрудниками полиции житель Урус-Мартановского района Ахмед Исраилов. Он обвиняется в незаконном хранении взрывного устройства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Источник, близкий к семье убитого 25 января в одном из отделов полиции Грозного Ислама Лорсанова, сообщил, что один из раненных им полицейских умер в больнице .

Житель Шали Мовсар Рашидов, о похищении которого силовиками 11 января заявляли его родственники, освобожден . Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Все это время его родственники не знали, где он находится. По их словам, сын Мовсара Рашидова в 2014 году уехал в Сирию и силовики считают, что именно он стоял за произошедшим в конце января в Шали убийством двоих сотрудников полиции.

Военнослужащий подразделения Росгвардии пропал с территории места дислокации своей части в Наурском районе. По одной из версий, сержант-контрактник совершил дезертирство. Пропавший военнослужащий является уроженцем Ленинградской области.

Житель Урус-Мартана Апти Эдаев увезен с поминок людьми в военной форме . Родственники похищенного не могут установить его местонахождение.

Раненные бойцы Нагвардии проходят лечение в грозненском госпитале. Состояние одного из них оценивается как тяжелое , состояние двух других - средней тяжести. Целью боевиков мог быть захват оружия, считают бывший депутат Госдумы России Анвар Махмутов и замкомандующего Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии Николай Долонин. По меньшей мере четверо из шести убитых боевиков являются местными жителями , сообщил житель Наурской. По его словам, один из убитых является членом семьи Закараевых, трое других приходились друг другу близкими родственниками, член их семьи задержан.

В Шатойском районе Чечни в результате подрыва на мине два сапера-контрактника погибли , один пострадал.

В 10 часов утра в районе площади "Минутка" в Грозном после серии выстрелов из автоматического оружия произошел взрыв . На месте происшествия большое количество силовиков, которые рассказали местным жителям об учениях.

Сын, две дочери, старший брат и сноха осужденного по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании Аббаса Кужулова похищены силовиками в Чечне в конце августа - первой декаде сентября, говорится в распространенном в Facebook заявлении, которое подписано семью активистами, которые представлены членами Независимой международной правозащитной группы.

В лесу близ Ведено вечером на мине подорвались задержанный год назад предполагаемый боевик и сопровождавшие его полицейские. Задержанный погиб, силовики госпитализированы, сообщил источник в местных правоохранительных органах.

Двое боевиков напали на пост полиции около села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе и пытались завладеть оружием силовиков , но были убиты . Убитые - житель Ингушетии 36-летний Ахмед Чахкиев и житель Алтайского края 31-летний Адам Цуцаев.

В Веденском районе в окрестностях населенного пункта Дуц-Хутор военнослужащие федеральных сил обстреляли из автоматического оружия группу местных жителей, приняв их за боевиков. Один человек получил тяжелое ранение .

По словам жительницы Чечни, был похищен силовиками ее 40-летний сын Анзор Саралиев, 20 лет живущий в Германии, но навещающий раз-два в год мать в Грозном.

Ночью в селении Мескер-Юрт Шалинского района найдено тело сотрудника Нацгвардии с несколькими огнестрельными ранениями. По предварительной информации, огонь по силовику велся из проезжавшей мимо машины.

В Гудермесском районе молодой человек нанес ножевое ранение сотруднику полиции и похитил его табельное оружие - автомат, после чего был убит в ходе операции по его задержанию. Инцидент произошел в населенном пункте Джалка. Нападавшим оказался 21-летний житель Гудермесского района , который в марте этого года задерживался при попытке выехать в Сирию для вступления в ряды ИГ* (ранее ИГИЛ*) признано в России террористической организацией, деятельность которой запрещена по решению суда).

Вечером 17 декабря жители Грозного сообщили о боестолкновении в центре Грозного, в городе был объявлен режим контртеррористической операции. Источник "Кавказского узла" заявил, что в перестрелке убиты шесть человек . Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в перестрелке убиты четыре боевика , двое госпитализированы с ранениями.

Силовики считают, что убитые во время спецоперации в Грозном входили в местную ячейку боевиков, подконтрольную запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" , лидером которой является Сайд-Ибрагим Исмаилов.

Согласно уточненным данным, в результате нападений на полицейских погибли три человека, один получил травму. Один из полицейских, Рамзан Индербиев, убитый ночью 17 декабря в поселке Катаяма, скончался от множественных ножевых ранений , сообщили его родственник и источник в силовых структурах.

Днем 18 декабря в спецоперации на окраине Грозного были убиты пятеро боевиков , заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Источники в силовых структурах сообщили об убийстве в Грозном четырех полицейских.

Запрещенное в России судом и признанное террористической организацией «Исламское государство» взяло ответственность за нападения на полицейских 17 декабря в Грозном .

Утром 24-летний житель населенного пункта Николаевская Наурского района Альви Хакимов ушел на работу и не вернулся . Родственники разместили объявления о его исчезновении и разослали сообщения в приложении WhatsApp, а также обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Источник корреспондента "Кавказского узла" в Минздраве Чечни сообщил, что трое из задержанных в декабре в Грозном были убиты в больнице после госпитализации. Эти сведения 31 декабря 2016 года опроверг глава Чечни Рамзан Кадыров, однако фото- и видеодоказательств того, что задержанные живы, представлено не было. 13 января 2017 года Правозащитный центр "Мемориал"** заявил, что информация о том, что предполагаемая участница группы боевиков Мадина Шахбиева, раненная в ходе спецоперации в Грозном, была вывезена из больницы, убита и похоронена без поминальных обрядов, подтверждена достоверным источником .

Судьба пяти человек, задержанных в связи с расследованием взрыва на дамбе в Чечне, остается неизвестной , сообщил ПЦ "Мемориал"**.

В ночь на 24 февраля на дамбе в грозненском поселке Черноречье произошел взрыв , в результате которого погибли три человека. По версии правоохранительных органов, погибшие пытались заложить самодельное взрывное устройство в трубе на дамбе, однако фугас сработал преждевременно. Ни один из погибших, по данным силовиков, не значился в списках боевиков . Силовики провели проверки и поквартирные обходы в Грозном.

В Урус-Мартановском районе пять военнослужащих внутренних войск МВД России при выполнении оперативно-розыскных мероприятий получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Инцидент произошел около 18:00 мск в горно-лесистой местности.

27-летний уроженец населенного пункта Гвардейское Надтеречного района был задержан по подозрению в пособничестве боевикам в Грозном в ходе оперативных мероприятий.

Силовики задержали жителя Шатойского района Чечни, который, по их данным, в течение трех лет снабжал продуктами группу боевиков Тамерлана Ларсанова .

В окрестностях Аргуна был найден схрон , из которого силовики изъяли пусковую установку противотанковых ракет, автомат Калашникова, выстрелы к гранатомету, снаряды и патроны различного калибра.

Кадий Грозненского района Чечни Адам Ильясов госпитализирован после подрыва ночью его автомобиля, сообщили местные жители. Информацию о покушении на Ильясова и последовавших за ним задержаниях прохожих распространил со ссылкой на местных жителей один из порталов, публикующий сведения о деятельности вооруженного подполья.

За последние сутки сотрудники силовых структур задержали двоих предполагаемых экс-участников вооруженного подполья и 11 человек, подозреваемых в пособничестве членам НВФ . Семь из них - в Надтеречном районе, трое – в Гудермесском, один в Урус-Мартановском и двое – в Шатойском районе. Все задержанные – мужчины в возрасте 20-40 лет.

Два жителя Чечни, открывшие по правоохранителям огонь, убиты в Грозном , ранения получили двое полицейских. Убитые опознаны как находившиеся в федеральном розыске уроженец села Алхан-Кала Грозненского района 23-летний Мансур Усманов и 38-летний житель населенного пункта Орехово Ачхой-Мартановского района Бислан Байдулаев. По данным силовиков, они были активными членами группы боевиков Тагилова, действующей на территории Чечни и причастной к преступлениям террористической направленности, в том числе к попытке совершения теракта в Грозном 5 октября 2014 года.

Перестрелка между предположительно силовиками и боевиками произошла вечером на окраине сел Иласхан-Юрт и Майртуп и длилась около часа. Жертв среди мирного населения нет.

Около села Янди в горах Ачхой-Мартановского района призошел взрыв СВУ , сделанного на основе 82-миллиметровой мины. Один десантник погиб, двое его сослуживцев получили ранения.

Блиндаж и три тайника с оружием найдены на границе Чечни и Ингушетии .

В Старопромысловском районе Грозного был введен режим КТО. В ходе спецоперации, по официальным данным, были убиты три члена вооруженного подполья и ранены три сотрудника силовых структур. Убитые опознаны как 26-летний Зелимхан Башанаев, 33-летний Магомед Мазаев и Шамиль Чергизов.

ЧГТРК "Грозный" объявила о предотвращении покушения Рамзана Кадырова , которое собирались совершить молодые люди из города Аргун. Сам Кадыров перед телекамерами провел беседу с жителями Аргуна, которые, по его словам, стали жертвами экстремистской пропаганды. Он отчитался об этом в соцсетях, не упомянув при этом ни о каком теракте. По данным источника в силовых структурах, все задержанные были отпущены без предъявления обвинений .

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме жителя Веденского района Чечни артиллерийский снаряд, две ручные гранаты и два боеприпаса к гранатомету. Житель Чечни обвинен в незаконном хранении взрывчатых веществ .

Житель Чечни заподозрен в участии в боях на стороне ИГ* в Сирии, в отношении него возбуждено уголовное дело. При этом родные Кубиева утверждают, что не располагают какими-либо данными о его возможном участии в боевых действиях на территории Сирии.

Преподаватель экономики из Грозненского нефтяного технического госуниверситета Хизир Ежиев был задержан силовиками , после чего пропал без вести.

Ночью в населенном пункте Шалажи Урус-Мартановского района предположительно двумя неизвестными, передвигавшимися в автомашине марки "Газель", из автомата была обстреляна патрульная автомашина "УАЗ-469" с сотрудниками местного райотдела полиции. Жертв и пострадавших нет.

У жителя Грозного Руслана Хасиева, ранее судимого по обвинению в хранении оружия и причастности к деятельности вооруженного подполья, найден пистолет с боеприпасами .

С жителя чеченского города Урус-Мартан взята подписка о невыезде после обнаружения у него патронов и магазинов к автомату .

Полицейские задержали жителя Грозненского района , который, по версии правоохранительных органов, в течение нескольких лет был участником группировки боевиков, действовавшей на юге республики.

Во время проверки документов на дороге в Урус-Мартановском районе двое предполагаемых боевиков, находившихся в автомобиле, напали на сотрудников полиции . В ходе вооруженного столкновения оба нападавших были убиты. Легкое ранение получил один полицейский. Убитые опознаны , ими оказались жители селения Алхан-Юрт Урус-Мартановского района Магомед Магомадов и Максу Усманов. Они, как считают силовики, причастны к убийству полицейского Магомеда Дапаева в Грозном. После расстрела полицейского в Грозном начались проверки паспортного режима , сообщают местные жители. Согласно уточненной информации МВД, убитые опознаны как Ибрагим Дубаев и Керим Мацаев , поиски убийцы полицейского продолжаются. В перестрелке у села Гехи пострадали двое полицейских, уточняют в следственных органах.

В центре Грозного сотрудники силовых структур увезли в неизвестном направлении молодую девушку, одетую в мусульманскую одежду . Дальнейшая ее судьба неизвестна, заявляют очевидцы инцидента, считающие, что речь идет о похищении. В правоохранительных органах не комментируют эту информацию.

22-летний житель Урус-Мартана задержан по подозрению в пособничестве члену вооруженного подполья . По информации МВД, он признал свою вину.

В районе административной границы между Чечней и Ингушетией в ходе спецоперации убиты четверо предполагаемых боевиков . Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, силовики начали проведение спецмероприятий на границе с Ингушетией неделю назад, когда в этом районе был убит охотник. Представитель МВД Чечни заявил, что при убитых обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы, и в Сунженском районе Чечни силовики ведут поиски сообщников убитых в ходе спецоперации . Во время спецоперации были ранены двое полицейских , ранения оказались легкими, отметил представитель главного управления МВД по Чечне. Силовики назвали имена убитых : это 40-летний житель Надтеречного района Руслан Ахматов, 31-летний житель Сунженского района республики Рамзан Эснукаев, 21-летние Имран Ханамагомадов, уроженец Урус-Мартановского района, и Саид Шишбулатов, житель Грозного. Все они, по словам правоохранителей, "находились в федеральном розыске за участие в незаконных бандформированиях".

В селе Серноводском, в окрестностях которого произошел вооруженный инцидент 17 ноября, сотрудники правоохранительных органов Чечни задержали 32-летнего местного жителя , который подозревается в содействии одному из находящихся в розыске активных участников вооруженного подполья.

Состояние силовиков, раненых во время перестрелки в спецоперации в Грозном, стабильное, угрозы жизни нет. 12 из них направлены на самолете на лечение с Москву .

Нападавшие на сотрудников ГИБДД и блокированные в Доме печати боевики проникли в Грозный из селения Шалажи Урус-Мартановского района Чечни, сообщил представитель силовых структур республики, который назвать точное количество боевиков затруднился . Источник в силовых органах заявил, что боевики входят в группировку полевого командира Аслана Бютукаева , известного среди участников НВФ как "амир Хамзат" и занимающего в иерархии боевиков должность "амира Чечни".

Сведения о числе пострадавших в спецоперации в Чечне разнятся . В одной силовых структур республики сообщили о семи погибших сотрудниках правоохранительных органов и еще 18 раненых, добавив, что пострадавших среди мирных жителей нет. Минздрав РФ проинформировал о четырех погибших и 21 раненом силовике.

Пользователи соцсетей в ночь на 4 декабря сообщили о взрыве автомобиля ДПС и продолжительной перестрелке у Дома печати в Грозном. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что при попытке остановить автомобиль с предполагаемыми членами НВФ в Грозном убиты трое сотрудников полиции , и что нападавшие блокированы в здании Дома печати. Представитель местной неправительственной организации сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в здании Дома печати находятся десять человек , которые, предположительно, заблокированы там боевиками. В центре Грозного с 2.30 мск введен режим контртеррористической операции (КТО), к зданию Дома печати стянуты подразделений ФСБ, МВД и МЧС, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Рамзан Кадыров сообщил о том, что в результате нападения на Грозный убиты 11 боевиков и 14 силовиков, еще 36 правоохранителей ранены . Организатором атаки он назвал брата Доку Умарова Ахмата.

Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в Грозном в связи с нападением на полицейских и блокированием боевиков в Доме печати, отменен с 12:00 мск, сообщили в оперативном штабе республики.

Личности четырех убитых в Доме печати в Грозном 4 декабря боевиков предварительно установлены . Все они являются местными жителями, сообщили в МВД. Одним из убитых 4 декабря в Грозном боевиков оказался 26-летний житель Ачхой-Мартановского района Чечни Анзор Тарамов , сообщил источник в правоохранительных органах. О том, что Тарамов был убит в Грозном при оказании вооруженного сопротивления, силовики сообщали в сентябре 2011 года.

В высокогорном Веденском районе Чечни подицейские задержали предполагаемого пособника боевиков . В ходе допроса 22-летний житель села Хатуни признался в том, что приобретал и передавал участникам бандформирований обмундирование и обувь.

В горно-лесистой местности в окрестностях населенного пункта Асоанбек-Шерипово сотрудники правоохранительных органов провели масштабную спецоперацию по поиску и нейтрализации участников НВФ . Силовики провели проческу местности, и осуществляли засадные действия.

Полицейские задержали в Урус-Мартановском районе республики 19-летнего молодого человека , который, по их утверждению, призывал молодежь вступать в ряды боевиков.

Группа полицейских попала под обстрел в окрестностях села Элистанжи в Веденском районе Чечни . Во время боя и преследования боевиков погибли двое полицейских, еще не менее пяти получили ранения. Нападавшие скрылись.

Спецоперация в Веденском районе продолжилась . В ходе боестолкновения убиты 11 боевиков, среди них известные командиры бандгрупп Хусейн и Муслим Гакаевы , заявил глава Чечни Рамзан Кадыров . Позже МВД России проинформировало, что при проведении спецмероприятий в горах Чечни убиты 12 боевиков , и подтвердило, что среди убитых опознаны братья Муслим и Хусейн Гакаевы. В ходе спецоперации сдался Ислам Темишев. По уточненным данным МВД РФ, в результате боестолкновения погиб один сотрудник полиции, семь сотрудников правоохранительных органов, в том числе пять сотрудников МВД России по Чеченской Республике и двое военнослужащих внутренних войск МВД России получили ранения. Позже от ран скончался еще один сотрудник полиции.

Замаскированная база боевиков была обнаружена в горно-лесистой местности в Веденском районе сотрудниками силовых структур Чечни. Они не исключают, что эта база была оборудована ликвидированной 24 января в ходе спецоперации группой братьев Гакаевых.

В лесистой местности в высокогорном Веденском районе Чечни сотрудниками МВД республики был найден тайник с 42 выстрелами к подствольному гранатомету. Местонахождение схрона указал 62-летний житель села Сельментаузен Веденского района, задержанный на прошлой неделе по подозрению в пособничестве участникам группы Хусейна и Муслима Гакаевых .

Два жителя Чечни, подозреваемые в пособничестве участникам вооруженного подполья, были склонены к явке с повинной . 28-летний житель города Урус-Мартан, сознался в том, что с ноября 2012 года он снабжал продуктами питания участников одного из незаконных вооруженных формирований, действующих в предгорных районах республики. О своем контакте с боевиками рассказал и 25-летний житель селения Алхан-Кала Грозненского района: в сентябре 2009 года молодой человек сотрудничал с активным участником вооруженного подполья, убитым в ходе спецоперации в октябре того же года.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на окраине села Бамут Ачхой-Мартановского района полицейские обнаружили схрон с боеприпасами. В тайнике, оборудованном в полуразрушенном здании, были найдены артиллерийский снаряд крупного калибра, четыре минометных снаряда, столько же ручных гранат и два выстрела к подствольному гранатомету.

Двое жителей Чечни пострадали при взрыве мины во время сбора металлолома в районе главной военной базы федеральных войск в поселке Ханкала под Грозным. Состояние одного из пострадавших критическое.

Во время спецоперации в Веденском районе Чечни убиты три предполагаемых боевика . Также погиб сотрудник правоохранительных органов и еще один ранен. Согласно уточненным данным, при спецоперации погиб один и были ранены двое силовиков. Убитые опознаны как Адам Хушалаев, известный как Абу-Малик, который после гибели братьев Гакаевых стал амиром, а также Зелимхан Мутушев и Аюб Элимхажиев.

На юго-западе Чечни, в предгорном Ачхой-Мартановском районе, при обстреле военными лесного массива пострадали два местных жителя, занимавшихся сбором черемши . Раненые находятся в тяжелом состоянии.

В Веденском районе Чечни 13 марта местные жители обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен первой военной кампании в республике. Для ее разминирования в Чечню прибыли взрывотехники из Ростовской области.

Стало известно, что умер один из раненных 10 марта в Ачхой-Мартановском районе военными при сборе черемши мужчин .

Два бойца московского ОМОН, находившиеся в командировке в Грозном, были ранены в результате взрыва ручной гранаты на контрольно-пропускном пункте полиции на улице Беноевского в столице Чечни.

На юге Чечни, в высокогорном Веденском районе, сотрудниками силовых структур задержана местная жительница, подозреваемая в содействии участникам вооруженного подполья , в том числе и членам группировки Хусейна Гакаева.

На окраине села Бамут в Ачхой-Мартановском районе при выставлении заслона подорвались на фугасе двое военнослужащих – контрактников подразделения Внутренних войск МВД России. Один из них погиб, а второй получил тяжелую контузию и находится в госпитале .

Житель чеченской столицы пришел с повинной в отдел полиции . Мужчина, по данным силовиков, сознался в пособничестве убитому зимой текущего году участнику вооруженного подполья.

Двое чеченских полицейских пострадали в Ачхой-Мартановском районе республики в результате подрыва на взрывном устройстве неустановленного типа. Оба находятся в госпитале, врачи не высказывают опасений за их жизни.

В Веденском районе Чечни сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами, на который им указал задержанный местный житель .

Житель Веденского района задержан в городе Шали сотрудниками местного отдела полиции . При личном досмотре у мужчины была обнаружена и изъята боевая граната

В Грозном 22-летний местный житель убит в перестрелке с полицией . Погибших и пострадавших среди силовиков не было.

Житель высокогорного Веденского района, подозреваемый в участии в одном из отрядов чеченских боевиков, добровольно явился в правоохранительные органы . Идёт проверка, он находится под подпиской о невыезде.

Днем в Ачхой-Мартановском районе вблизи административной границы Чечни и Ингушетии группа боевиков обстреляла сотрудников правоохранительных органов, проводивших проческу местности. В результате перестрелки был ранен и госпитализирован один из участников этой спецоперации. Поиски боевиков не принесли результатов , им удалось выйти из блокированного квадрата и укрыться в труднодоступной местности, сообщил источник в республиканских силовых структурах.

Сотрудниками силовых структур в Заводском районе Грозного задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в пособничестве участникам вооруженного подполья . По данным правоохранительных органов, в ходе допроса задержанный сознался, что в период с 2011 по 2012 годы снабжал продуктами питания боевика по фамилии Кусуев, убитого летом 2012 года в Грозном.

Двое жителей Веденского района - 54-летний уроженец селения Махкеты и 43-летний житель села Элистанжи - добровольно явились в правоохранительные органы и сознались в пособничестве участникам вооруженного подполья , сообщили в республиканском МВД.

Утром в горном Шатойском районе возобновлена спецоперация против группы боевиков , обнаруженной 29 июня в лесном массиве у села Харсеной, сообщили в МВД республики. Здесь отмечают, что жизни 15 раненых сотрудников ничто не угрожает, медики оценивают их состояние как стабильное. Местные жители рассказывают, что во время боестолкновения была сильная стрельба и взрывы, использовалась авиация.

В лесном массиве у селения Рошни-Чу Урус-Мартановского района сработало самодельное взрывное устройство, ранения получил один полицейский , он доставлен в военный госпиталь "Северный".

Операция по поиску боевиков в предгорном Урус-Мартановском районе, начавшаяся в конце прошлой недели, не принесла результатов . Обнаружить участников вооруженного подполья в горно-лесистой местности района не удалось, силовики предполагают, что боевики ушли в другой район.

В районе боев в Шатойском районе Чечни найден труп мужчины. Предположительно, убитый являлся участником незаконных вооруженных формирований и был убит в перестрелке, произошедшей в районе Харсеноя

Состояние пострадавших при взрыве мины в горно-лесистой местности Урус-Мартановского района силовиков стабильное, они проходят лечение в госпитале в Грозном. Спецоперация по поиску боевиков в районе продолжается , сообщили в правоохранительных органах республики.

В Якутии местный житель написал явку с повинной о том, что принимал участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований в Чеченской Республике , сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Якутии.

В 6 км от населенного пункта Харсеной Шатойского района в горно-лесистой местности силовики предприняли попытку задержания неизвестного, который оказал вооруженное сопротивление и был убит . После этого подразделения силовых структур Чечни и военнослужащие подразделения минобороны России продолжили операцию по поиску участников вооруженного подполья. Убитый опознан как житель Курчалойского района Чечни, находившийся в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях . Фамилию его офицер полиции назвать отказался, сославшись на необходимость "сохранения тайны следствия".

В горно-лесистой местности на юго-западе Чечни, на стыке Шатойского и Ачхой-Мартановского районов республики, при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в результате подрыва на фугасе погиб один и были ранены трое военнослужащих спецподразделения внутренних войск МВД России "Север". Поиски боевиков в этом районе результатов не принесли.

В Ачхой-Мартановском районе, как сообщили в МВД республики, добровольно сдался бывший участник вооруженного подполья , который зимой 1999-2000 годов непродолжительное время состоял в одном из отрядов боевиков, а затем уехал за пределы республики.

59-летний житель села Серноводская Сунженского района был задержан сотрудниками местного РОВД . В ходе допроса он дал признательные показания о том, что в 1995 году некоторое время состоял в одной из бандгрупп, действовавшей на территории республики. Свое участие в боевых действиях против федеральных сил или нападениях на военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей власти он отрицает.

В высокогорном Шаройском районе Чечни с 00.00 мск 9 сентября отменяется режим контртеррористической операции (КТО) , который был введен 25 июля 2012 года, сообщили в военной комендатуре республики.

Крупный тайник с оружием и боеприпасами боевиков обнаружен в предгорном Ачхой-Мартановском районе . По данным МВД республики, тайник, обнаруженный 11 сентября в Ачхой-Мартановском районе республики, предположительно, был оборудован в 2005 году участником вооруженного подполья.

В лесном массиве у села Даттых подорвались двое военнослужащих внутренних войск МВД. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован.

31-летний местный житель, подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях, задержан сотрудниками чеченской полиции в населенном пункте Алхан-Кала Грозненского района. Он подозревается в участии в бандгруппе полевого командира Арби Бараева, участники которой в период между двумя военными кампаниями занималась похищениями людей. Сам он утверждает, что не принимал участия в боевых действиях против федеральных сил, также в похищениях людей.

В окрестностях села Рубежное Наурского района сотрудники полиции обнаружили замаскированный блиндаж боевиков , рассчитанный на одновременное пребывание четырех человек, в котором находились продукты питания, предметы быта и одноразовый противотанковый гранатомет типа "Муха".

Вступил в законную силу приговор, вынесенный 28 ноября судом Веденского района местному жителю, обвинявшемуся в содействии участникам вооруженного подполья. Мужчина осужден на один год лишения свободы .

В Грозном задержаны двое молодых людей , которые, по данным МВД, предприняли попытку совершить теракт в отношении офицера полиции. При обысках в домах, где проживали задержанные, оперативниками были обнаружены оружие и взрывчатка.

9 января утром в МВД республики корреспонденту " Кавказского узла " заявили, что в результате боестолкновения погибли двое и ранены 14 сотрудников силовых структур , однако источник в военной комендатуре Чечни сообщил корреспонденту " Кавказского узла ", что потери силовиков в этой спецоперации составили четыре человека убитыми и 16 раненными.

Стало известно, что спецоперация в предгорном Ачхой-Мартановском районе, начатая 5 января, была завершена безрезультатно . По мнению силовиков, блокированным участникам вооруженного подполья удалось выйти из кольца окружения, разбившись на мелкие группы.

В Веденском районе, где ведется масштабная спецоперация против участников вооруженного подполья, утром был убит боевик, оказавший вооруженное сопротивление , сообщили в МВД республики. Таким образом количество убитых участников обнаруженной группы боевиков, по данным силовиков, составило четыре человека. Позже силовики заявили о пяти убитых . Один из них - житель села Ялхой-Мохк Курчалоевского района Шарип Керимов . По оперативным данным, Керимов входил в группу боевиков некоего Махрама Саидова, известного по кличке "Махрам".

В Веденском районе задержан предполагаемый пособник боевиков. По словам силовиков, до завершения расследования он отпущен под подписку о невыезде .

Стало известно, что силовики задержали жителя города Аргун, в доме которого в ходе обыска были найдены оружие и боеприпасы. В отношении задержанного начата проверка .

Сотрудники правоохранительных органов блокировали три группы предполагаемых боевиков общей численностью несколько десятков человек в граничащем с Чечней Казбековском районе Дагестана. В ходе перестрелки погибли пять полицейских , еще шесть ранены.

Спецоперация против участников вооруженного подполья переместилась из Ножай-Юртовского района Чечни в Казбековский район Дагестана , утверждают в правоохранительных органах Чечни. Поступают данные об 11 убитых и 17 раненых из числа силовиков. Потери есть и в рядах боевиков, утверждают правоохранители, но их число не сообщается.

На юге республики сотрудниками правоохранительных органов задержан местный житель, подозреваемый в пособничестве боевикам . Кроме того, в Грозном полиция задержала молодого человека, который, по данным силовиков, намеревался вступить в незаконное военное формирование.

Один полицейский погиб, другой получил ранения в ходе перестрелки между подразделением полиции МВД Чеченской республики и группой предполагаемых боевиков в лесу на административной границе Чечни и Ингушетии.

В населенном пункте Ассиновская Сунженского района произошел взрыв самодельного фугаса, обошлось без пострадавших. После этого были задержаны трое молодых людей, которые, как считают в МВД республики, пытались совершить террористический акт против сотрудников правоохранительных органов . При обыске на приусадебном участке дома, в котором проживал один из задержанных, полицейские обнаружили еще одно самодельное взрывное устройство.

В предгорном Ачхой-Мартановском районе найден схрон с боеприпасами , которые, предположительно, принадлежали убитому несколько лет назад участнику вооруженного подполья.

В горном Веденском районе обнаружен схрон, в котором были спрятаны три самодельных взрывных устройства большой мощности, два минометных снаряда, выстрел к противотанковому гранатомету и три гранаты. Боеприпасы и взрывные устройства уничтожены путем подрыва.

Сотрудники силовых структур задержали в Октябрьском районе Грозного 32-летнего местного жителя , подозреваемого в причастности к вооруженному подполью, а также в ряде разбойных нападений.

В Сунженском районе при невыясненных обстоятельствах пропал без вести 24-летний житель населенного пункта Ассиновская Иса Магамаев . Юноша вечером 12 мая ушел, чтобы проведать родственников, живущих в станице Слепцовской Сунженского района Ингушетии, и не вернулся домой. К поискам пропавшего подключилась полиция.

Жительница Шатойского района добровольно явилась в полицию и сообщила, что оказывала содействие участникам вооруженного подполья . По ее словам, в августе 2011 года она обеспечивала боевиков продуктами питания, сообщил представитель МВД,

В предгорном Ачхой-Мартановском районе Чечни сотрудники силовых структур обнаружили тайник с боеприпасами . Предположительно, найденный схрон принадлежал участнику подполья Руслану Насипову, который был убит в 2005 году в Грозном при оказании вооруженного сопротивления.

В высокогорном Веденском районе сотрудники правоохранительных органов республики задержали 43-летнюю местную жительницу, подозреваемую в содействии участникам вооруженного подполья . По данным полиции, жительница села Эшилхатой весной 2006 года по указанию боевиков закупала для них различные лекарственные препараты. В ходе допроса женщина полностью признала свою вину.

На территории православного кладбища, расположенного в Октябрьском районе Грозного, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с оружием и боеприпасами . Предположительно, найденный схрон принадлежал участнику НВФ, убитому в октябре 2010 года в результате проведенной в чеченской столице спецоперации.

В поселке Андреевская Долина Заводского района Грозного сотрудники республиканского МВД задержали уроженца населенного пункта Шалажи Урус-Мартановского района республики . 35-летний мужчина подозревается в причастности к деятельности вооруженного подполья. В населенном пункте Махкеты Веденского района полицейские задержали 49-летнего местного жителя, также подозреваемого в пособничестве боевикам.

В столице Чечни и в высокогорных Шаройском и Итум-Калинском районах сотрудники правоохранительных органов республики ликвидировали три схрона с оружием и боеприпасами . Кроме того, в Грозном были обнаружены и уничтожены две противотанковые мины.

Взрывное устройство небольшой мощности сработало в центре столицы Чечни . Бомба оказалась заложенной в мобильный телефон. В результате взрыва пострадали два человека . Работнику магазина оторвало кисти обеих рук и повредило глаза. Второй пострадавший отделался более легкими ранениями, и его состояние не вызывает опасений у медиков.

В Урус-Мартановском районе силовиками убиты три боевика . В ответ на требование сдаться они открыли стрельбу по силовикам и были убиты ответным огнем. Личности двоих установлены, это Ахмед Манцаев 1987 года рождения и Ахмед Сайдулаев 1988 года рождения, которые входили в состав группы боевиков Лорсанова.

В горном Веденском районе найдены два схрона с продовольствием и боеприпасами . Местонахождение одного из тайников полицейским указал осужденный за участие в деятельности вооруженного подполья местный житель.

В предгорном Ачхой-Мартановском районе задержан местный житель, подозреваемый в оказании содействия участникам вооруженного подполья . В МВД республики утверждают, что задержанный выдал оперативникам оборудованный на окраине села Самашки тайник с продуктами питания, который был предназначен для боевиков.

В населенном пункте Мичурина Урус-Мартановского района по подозрению в пособничестве боевикам задержана 54-летняя местная жительница . По данным МВД, задержанная созналась в том, что предоставляла боевикам свое жилье для временного проживания, а также обеспечивала их продуктами питания.

Из мечети грозненского поселка имени Калинина был захвачен и увезен в неизвестном направлении 27-летний житель поселка Старая Сунжа Висхан Даудов. Вместе с ним вооруженные люди в форме увезли еще двух молодых людей , имена которых неизвестны, сообщают жители Грозного.

В Сунженском районе сотрудниками правоохранительных органов Чечни задержан 28-летний житель Ингушетии . Он подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях и пособничестве боевикам.

В Старопромысловском районе Грозного сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Как предполагают в МВД, тайник принадлежал убитому осенью 2005 года участнику вооруженного подполья Кюри Бациеву .

В Веденском районе неизвестные из леса обстреляли сотрудников внутренних войск, один военнослужащий погиб , еще один получил ранения.

Сотрудниками правоохранительных органов Чечни в Сунженском районе республики задержаны 19-летняя девушка и 22-летний местный житель , которые подозреваются в причастности к деятельности вооруженного подполья.

В Грозном в районе проспекта имени Ахмата Кадырова при проведении работ по очистке ливневых стоков рабочие обнаружили большое количество крупнокалиберных патронов . Предположительно, боеприпасы лежали здесь со времени активных боевых действий в Грозном зимой 1999-2000 годов.

В селе Побединское Грозненского района задержан 31-летний местный житель , который, по оперативным данным, в 2008 году являлся активным пособником незаконных вооруженных формирований.

В высокогорном Веденском районе в населенном пункте Элистанжи задержана 54-летняя местная жительница . По оперативным данным, зимой 2004 года она являлась активной пособницей боевиков и занималась закупками и снабжением продовольствием одной из местных вооруженных групп.

В мечети селения Керла-Юрт Грозненского района под полом был найден схрон с партией медицинских препаратов и ножом . Предположительно, тайник был оборудован участниками группы из числа местных жителей, которые занимались совершением разбойных нападений с целью получения денег.

В Старопромысловском районе Грозного задержан 51-летний местный житель , который, по оперативной информации, во время первой военной кампании на территории Чечни состоял в рядах НВФ. Задержанный сознался в том, что в январе 1995 года он добровольно вступил в одну из групп боевиков под командованием Аслана Масхадова . При этом мужчина отрицает свое участие в боевых действиях.

За пособничество боевикам задержаны 33-летний житель населенного пункта Беркат-Юрт и 24-летний уроженец села Дачу-Борзой . По данным полиции, оба дали признательные показания. Также по подозрению в содействии участникам вооруженного подполья задержан 23-летний житель селения Янди Ачхой-Мартановского района.

25-летний житель Чечни Хусейн Бадургов пропал в Грозном при невыясненных обстоятельствах 10 июля. Родственники пропавшего организовали его поиски. В правоохранительных органах заявляют, что будут отрабатывать все версии исчезновения, в том числе и возможность ухода молодого человека к боевикам.

Недалеко от селения Шалажи Урус-Мартановского района полицейские заметили двух подозрительных вооруженных людей. Они попытались их остановить, завязалась перестрелка, в результате один полицейский был ранен .

В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий в лесу на северо-восточной окраине населенного пункта Гуни Веденского района произошло боестолкновение. В результате был убит один предполагаемый боевик .

Правоохранительным органам удалось предварительно установить личность одного из смертников , совершившего самоубийственный теракт. Фамилия его пока не разглашается, но указывается, что это 29-летний местный житель, ранее отбывший срок тюремного заключения за пособничество участникам бандподполья, а после своего освобождения снова примкнувший к бандитам и находившийся в розыске.

В Веденском районе произошло вооруженное столкновение между сотрудниками силовых структур и группой боевиков. Два силовика получили ранения . В ходе осмотра места боестолкновения силовиками были обнаружены следы крови и обрывки перевязочных материалов , что дало возможность предположить, что среди боевиков имеется как минимум один раненный. Военнослужащие, получившие ранения, в ближайшее время смогут вернуться на службу. Один из них получил легкое ранение в ногу, а второй был контужен .

В Ачхой-Мартановском районе произошел подрыв БТР, в результате него пострадали четыре сотрудника ОМОН из Омской области. Согласно уточненной информации, при взрыве пострадало пять человек , они были командированы в республику из Воронежской области.

В горном Шатойском районе в результате вооруженного столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками НВФ убит один боевик , ранение получил полицейский. Убитый предварительно опознан как житель города Грозного.

На юге Чечни в горном Шатойском районе сотрудники правоохранительных органов ведут поиски группы боевиков численностью не менее трех человек, обнаруженной в минувший понедельник, 13 августа, в окрестностях селения Халкелой.

Жительница Малгобека Тамара Горбакова заявляет о том, что ее муж Рустам Евлоев, работающий инспектором ДПС в Назрановском районе Ингушетии, и объявленный в розыск в Ингушетии, был похищен неизвестными вооруженными людьми, когда находился у своих родственников в Чечне .

В Ачхой-Мартановском районе Чечни на взрывном устройстве подорвались двое сотрудников полиции . С ранениями они были госпитализированы в медико-санитарную часть МВД, проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел по Чечне.

Жителя Грозненского района Чечни задержали сотрудники правоохранительных органов по подозрению в содействии участникам вооруженного подполья. Кроме того, в Грозном полицейские задержали мужчину, у которого была изъята ручная граната, заявили в МВД республики.

Около 8.00 мск на окраине села Бамут в Ачхой-Мартановском районе Чечни был подорван полицейский автомобиль . Один полицейский погиб, трое других получили ранения , заявили в МВД России. Состояние одного из пострадавших, получившего несколько осколочных ранений, оценивается как тяжелое.

В районе селения Эникали Курчалоевского района группа неизвестных обстреляла сотрудников местного отдела полиции . Один из полицейских был ранен. Силовики проводили спецоперацию по поиску группы предполагаемых боевиков , обстрелявших сотрудников полиции в Курчалоевском районе.

Житель населенного пункта Мескер-Юрт Шалинского района 25-летний Магомед Кагиров предстанет перед судом по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях и незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ.

Сотрудники силовых структур Чечни з адержали в Грозном и предгорном Ачхой-Мартановском районе республики двух человек, подозреваемых в помощи участникам вооруженного подполья . В отношении задержанных проводится проверка.

В ходе спецоперации в Веденском районе, по официальным данным, были убиты четверо подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях и два силовика .

Четверо полицейских погибли и 11 ранены в проходившей 20-21 сентября спецоперации в Веденском районе. Были убиты также четверо боевиков.

Пять ружей, четыре обреза и боеприпасы к ним изъяли сотрудники правоохранительных органов у жителя Урус-Мартановского района Чечни .

В Шатойском районе был задержан мужчина , который, по данным МВД, несколько лет назад состоял в одном из отрядов боевиков. Задержанный помещен под подписку о невыезде.

Вблизи селения Даттых Сунженского района Ингушетии, расположенного в нескольких километрах от административной границы с Ачхой-Мартановским районом Чечни, в перестрелке с предполагаемыми боевиками были убиты четверо и ранены двое силовиков .

В результате взрыва фугаса при проведении поисковых мероприятий в лесном массиве в нескольких километрах от населенного пункта Гухой Итум-Калинского района были ранены двое сотрудников республиканского МВД . После этого в районе силовики наачли мероприятия по поиску участников вооруженного подполья.

В горной части республики, в Веденском районе, обнаружены два схрона с оружием и боеприпасами . В одном из тайников найден переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения воздушных целей.

38-летний житель населенного пункта Сельментаузен Веденского района явился в полицию и заявил, что несколько лет назад оказывал содействие участникам вооруженного подполья , сообщили в МВД республики. Подозреваемый обязан явкой в правоохранительные органы, начата проверка.

Постовой ночью на КПП в Чечне ранил трех человек , которые пытались сбить его на машине, сообщает пресс-центр МВД.

В предгорном Шалинском районе сотрудники силовых структур обнаружили крупный схрон с продуктами питания, предназначавшимися, по их мнению, для боевиков .

В лесу южнее поселка Махкеты в Веденском районе сотрудник полиции получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного устройства в ходе мероприятий по поиску членов незаконных вооруженных формирований.

В населенном пункте Алхан-Юрт Урус-Мартановского района найден схрон боевиков . В тайнике были спрятаны пистолет Макарова с тремя снаряженными магазинами к нему и самодельная граната. Местонахождение схрона указал оперативникам задержанный ранее участник вооруженного подполья из числа местных жителей.

Военнослужащий-контрактник подразделения внутренних войск МВД России в ходе операции по поиску боевиков и их баз получил ранение в результате взрыва фугаса в предгорном Ачхой-Мартановском районе Чечни. Военнослужащий госпитализирован, его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.

Жители Грозного сообщают о похищении сотрудниками силовых ведомств молодой девушки , одетой в исламскую одежду. "Позже девушку отпустили, а до этого ее вроде бы допросили и пытались обвинить в том, что она является ваххабиткой", - говорит очевидец.

В Веденском районе военнослужащий-контрактник подорвался на мине , он госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным на 15 ноября, его состояние остается тяжелым.

31-летний житель города Грозного, который на протяжении полутора месяцев состоял в рядах незаконного вооруженного формирования, добровольно сдался в полицию . В отношении местного жителя проводится проверка, он находится под подпиской о невыезде.

В районном центре Урус-Мартан вечером 17 ноября сотрудники силовых структур задержали несколько человек , причастных к убийству омоновцев из Башкирии. Четверо задержанных местных жителей выдали оперативникам местонахождение двух тайников, в одном из них найдены два автомата, которые были похищены у убитых омоновцев .

В высокогорном Веденском районе найдено захоронение с останками двух участников вооруженного подполья Ибрагима Сулиманова и Абубакара Оздиева , находившихся в федеральном розыске.

Житель Сунженского района, подозреваемый в пособничестве боевикам, склонен полицией к добровольной явке с повинной . Мужчина сознался в том, что в сентябре этого года он оказал пособнические услуги участникам одной из действующих в республике групп, снабжая их продуктами питания.

Около населенного пункта Шалажи Урус-Мартановского района силовики заметили группу вооруженных людей. В ходе их преследования произошла перестрелка, при которой огнестрельное ранение получил военнослужащий Внутренних войск МВД России.

С рассветом в предгорном Урус-Мартановском районе Чечни возобновлены поиски группы боевиков, обнаруженных накануне в окрестностях селения Шалажи и ранивших военнослужащего Внутренних войск МВД России. Однако поиски закончились безрезультатно .

Скелетированные останки известного полевого командира боевиков и его подчиненного обнаружены 2 декабря в высокогорном Веденском районе. Предварительно, в найденной могиле были захоронены один из лидеров вооруженного подполья Усман Мунцигов, известный по прозвищу "Шатрал", и Иса Елбазов.

Сотрудниками правоохранительных органов Чечни по подозрению в причастности к деятельности вооруженного подполья задержаны два местных жителя . Один из них участвовал в обстреле сотрудников полиции, заявили в МВД Чечни.

В населенном пункте Ассиновская Сунженского района задержаны две местные жительницы по подозрению в содействии участникам вооруженного подполья. В настоящее время предполагаемые пособницы боевиков находятся под подпиской о невыезде.

Молодая жительница Грозного Айна Хабибулаева пропала 11 декабря при невыясненных обстоятельствах . Девушка в день исчезновения была одета в хиджаб.

Самодельное взрывное устройство большой мощности обезврежено в высокогорном Веденском районе. Предположительно, фугас был заложен боевиками с целью совершения теракта против силовиков, сообщили в правоохранительных органах республики.

В Верховный суд Чечни передано дело двух местных жителей , подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, попытке организации покушения на имама мечети города Аргун и причастности к другим преступлениям.

Два человека - Микаил Даутов и Имам Архимирзоев - похищены неизвестными в селе Валерик Ачхой-Мартановского района Чечни после вечерней молитвы 16 декабря, сообщил президент Ассамблеи народов Кавказа и глава международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев. Правоохранители уверены, что о похищении речи не идет.

В Сунженском районе Чечни сотрудниками силовых структур задержан 21-летний местный житель , который подозревается в пособничестве участникам незаконных вооруженных формирований. По данным МВД, на допросе он дал признательные показания в том, что в октябре текущего года оказывал содействие боевикам, обеспечивая их продуктами питания.

В Грозном полицейские задержали 26-летнего местного жителя , подозреваемого в содействии участникам незаконных вооруженных формирований. Еще один предполагаемый пособник, 27-летний уроженец селения Шалажи, был задержан в Урус-Мартановском районе.

На юге Чечни, возможно, найдены останки одного из самых влиятельных и известных лидеров боевиков - Ахмеда Авдорханова , погибшего еще осенью 2005 года. Его могилу оперативники обнаружили в лесном массиве вблизи селения Тевзен-Кале Веденского района. О месте захоронения стало известно от осужденного участника вооруженного подполья.

Правоохранительным органам Чечни не удалось установить личности и задержать преступников , которые в новогоднюю ночь обстреляли в Грозном патруль Внутренних войск.

Житель Шелковского района Чечни, который с лета 1999 года находился в федеральном розыске за вооруженный разбой , явился с повинной в правоохранительные органы республики.

Сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими Внутренних войск на приусадебном участке одного из частных домовладений в населенном пункте Алхазурово Урус-Мартановского района обнаружен схрон, в котором хранилось большое количество боеприпасов и оружие . Предположительно, этот тайник принадлежал убитому осенью прошлого года участнику вооруженного подполья. Оружие использовалось при нападении отряда боевиков на этот населенный пункт весной 2008 года .

37-летний житель Чечни предстанет перед судом по обвинению в организации вооруженной группы и похищении людей с целью получения выкупа . За совершение тяжких преступлений ему грозит длительный срок лишения свободы.

30-летняя жительница Веденского района Чечни была задержана вчера, 12 января, сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в пособничестве участникам вооруженного подполья . Она обвиняется в том, что шесть лет назад предоставляла продукты питания боевикам.

Следователям не удалось установить лиц, причастных к убийству в декабре 2008 года троих братьев Ахдана, Альви и Зураба Илаевых в Чечне, в связи с чем следствие по этому делу приостановлено.

В Грозном задержан местный житель , который подозревается в том, что в 1996 году являлся участником вооруженного формирования под командованием известного похитителя людей Арби Бараева.

Задержаны жители двух районов Чечни: житель Наурского района - по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях (НВФ), житель Веденского района как пособник боевиков.

Сотрудники правоохранительных органов, дислоцированные в Чечне, проверяют информацию о возможной смерти лидера боевиков Докку Умарова , об этом сегодня заявил источник в силовых ведомствах.

Сегодня вечером один человек погиб и двое получили ранения в результате подрыва на фугасе у железной дороги в Грозненском районе Чечни.

Следственные органы установили причину взрыва в Грозненском районе Чечни, произошедшего 15 января . Подрыв гужевой повозки, в которой двое местных жителей везли на пункт приема металлолома части артиллерийских снарядов, произошел из-за самодетонации одного из перевозимых боеприпасов .

Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения при взрыве самодельной бомбы 16 января около селения Харсеной в Чечне. Взрыв мощностью 400 граммов тротила произошел при разминировании обнаруженного самодельного устройства.

Лидер вооруженного подполья на Северном Кавказе Докку Умаров, возможно, убит или скончался от болезни, вызванной отравлением , считают в силовых структурах Чечни. Не исключается и вариант, что он покинул пределы страны и намеренно прекратил все контакты для того, чтобы спокойно пережить наступившую зиму.

В Веденском районе Чечни 17 января сотрудники силовых структур обнаружили место захоронения активного участника вооруженного подполья , убитого в 2005 году. Могилу убитого боевика, как утверждают силовики, указал осужденный за участие в вооруженных формированиях житель Чечни.

Силовые структуры Чеченской Республики не располагают достоверными фактами, которые могли бы подтвердить или опровергнуть появившуюся в последние дни информацию о возможной гибели лидера кавказских боевиков Докку Умарова . В Чечне считают, что, даже если он действительно умер, то это обстоятельство вряд ли приведет к изменению ситуации на Северном Кавказе.

Группа вооруженных людей в камуфляже в Октябрьском районе Грозного захватила и увезла двух человек .

В Надтеречном районе Чечни по подозрению в причастности к разбойному нападению на офицера милиции в Курском районе Ставропольского края, которое было совершено 8 января, задержаны трое жителей Грозного .

В Грозненском районе был задержан местный житель, находившийся в розыске за незаконное хранение, ношение и перевозку оружия и боеприпасов . Инициатором розыска было УВД Воронежской области.

Был задержан 38-летний местный житель, который с 2004 года находился в розыске по обвинению в совершении диверсий нападений на силовиков .

На юго-западе Чечни, в предгорном Урус-Мартане сотрудниками управления ФСБ России по Чечне и республиканского МВД в ходе проведенной совместной операции задержан 38-летний местный житель, который с 2004 года находился в розыске по обвинению в совершении диверсий и нападений на силовиков .

25 января в равнинном Шелковском районе Чечни милиция склонила к явке с повинной 27-летнего жителя станицы Вознесеновской , также подозреваемого в пособничестве боевикам.

59-летний житель селения Чишки Грозненского района погиб при подрыве на фугасе во время сбора черемши в лесном массиве.

В Шелковском районе Чечни задержан житель Наурского района, два года находившийся в федеральном розыске . Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 309 Уголовного кодекса Российской Федерации (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний, либо к неправильному переводу).

Предполагаемого бывшего участника вооруженного подполья , экстрадированного летом прошлого года из Казахстана, будут судить в Чечне по обвинению в участии в незаконной вооруженной группировке.

30 января в Шелковском районе Чечни сотрудниками МВД республики задержан житель селения Новотерское Наурского района, два года находившийся в федеральном розыске . Автомобиль, за рулем которого находился разыскиваемый, был остановлен милиционерами на мобильном посту.

Житель Грозного, обвинявшийся в пособничестве участникам вооруженного подполья , 31 января Старопромысловским районным судом столицы Чечни приговорен к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

21-летний житель Урус-Мартановского района Чечни задержан сотрудниками силовых структур по подозрению в содействии участникам вооруженного подполья . Оперативникам удалось склонить его к явке с повинной. Житель села Гехи сознался в том, что с весны 2009 года и до последнего времени оказывал содействие участникам одной из действующих в районе групп боевиков путем предоставления им продуктов питания.

На окраине села Шаами-Юрт Ачхой-Мартановского района задержан молодой человек, у которого обнаружена тротиловая шашка с детонатором.

Сотрудники правоохранительных органов Чечни задержали местного жителя, который подозревается в пособничестве боевикам . По мнению следствия, в июне прошлого года он оказывал пособничество членам незаконных вооруженных формирований в виде предоставления продуктов питания.

На юге Чечни, в горном Веденском районе, 7 февраля сотрудниками силовых структур склонен к добровольной явке с повинной бывший участник вооруженного подполья . Он отпущен на свободу под подписку о невыезде.

В лесном массиве в окрестностях горного села Харсеной Шатойского района произошло вооруженное столкновение между сотрудниками правоохранительных органов и группой боевиков. Один сотрудник силовых структур республики, милиционер полка ППС, получил ранение и госпитализирован . Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в горно-лесистой местности в этом районе ведутся поиски группы боевиков , обнаруженной 5 февраля местными жителями.

Военно-транспортный вертолет МИ-8 Внутренних войск МВД России был обстрелян в районе населенного пункта Танги-Чу Урус-Мартановского района. Вертолет совершал воздушную разведку. В результате обстрела он получил незначительные повреждения. Никто из находившихся на его борту военнослужащих не пострадал.

Ночью в Ленинском районе Грозного сотрудниками силовых структур были избиты и увезены в неизвестном направлении двое молодых людей , утверждают несколько очевидцев произошедшего. В правоохранительных органах не знают о происшествии и говорят, что заявления о похищении не было.

61-летний житель Урус-Мартановского района задержан сотрудниками силовых структур республики по обвинению в том, что в начале второй военной кампании в Чечне он состоял в рядах вооруженных формирований Ичкерии .

На юге Чечни, в высокогорном Шатойском районе, в ходе масштабной спецоперации против участников вооруженного подполья , проводимой подразделениями МВД Чечни и внутренних войск МВД России, убит предполагаемый боевик. Силовики ведут преследование группы вооруженных людей.

В Шатойском районе Чечни в ходе спецоперации убит 27-летний житель Грозного, подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях . Потерь со стороны сотрудников правоохранительных органов нет.

В Чечне продолжает работать комиссия по национальному примирению, периодически сообщая об итогах своей работы. Только за январь текущего года, по словам муфтия республики Султана Мирзаева, религиозными деятелями урегулировано 388 конфликтов. А всего с начала работы комиссия сообщает о примирении более 200 семей, находившихся в состоянии кровной вражды .

Житель города Аргун, вооруженный автоматическим пистолетом, задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке досмотра подозрительной машины . При задержании мужчина оказал активное сопротивление, а при обыске в его доме оперативники нашли целый арсенал оружия и боеприпасов.

Житель Веденского района предстанет перед судом по обвинению в пособничестве участникам вооруженного подполья . Он обвиняется в том, что продал боевикам барана.

Два террориста-смертника совершили самоподрыв в Грозном при попытке их задержания в одном из частных домов города, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, сотрудники милиции блокировали в Ленинском районе Грозного, и на предложение сдаться они открыли стрельбу, а затем совершили самоподрыв и погибли. В ходе спецоперации жители дома были отведены в безопасное место, никто из них не пострадал. Личность одного из погибших уже установлена - это Ибрагим Гакаев.Они планировали совершить крупные самоубийственные теракты .

Четыре уроженца Чечни, подозреваемых в причастности к вооруженному подполью, в числе которых женщина, были задержаны 15 февраля в Москве на Киевском вокзале .

В Чечню из Москвы этапированы четверо подозреваемых в причастности к боевикам, задержанные на Киевском вокзале.

Мероприятия по поиску и уничтожению боевиков, начавшиеся на минувшей неделе в горах на юге Чечни, серьезно затруднены погодными условиями , в частности высоким снежным покровом.

Два предполагаемых участника вооруженного подполья задержаны сотрудниками правоохранительных органов в городе Шали . Задержанные выдали милиционерам четыре тайника с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, утверждают в правоохранительных органах республики. Оба задержанных, по данным оперативников, входили в отряд боевиков, которым командует один из самых известных полевых командиров Хусейн Гакаев. Позже был найден еще один схрон с оружием и боеприпасами , принадлежавший, по мнению силовиков, убитому ранее участнику вооруженного подполья.

Два жителя Грозного, один из которых подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям, а второй – в пособничестве боевикам, задержаны на территории Чечни сотрудниками республиканских силовых структур.

Сотрудники МВД Чечни задержании в городе Шали предполагаемого участника вооруженного подполья, а также сообщили о склонении к явке с повинной жителя Ачхой-Мартановского района, подозреваемого в пособничестве боевикам.

В Урус-Мартановском районе жители сообщают о похищении в селе Гехи сотрудниками неустановленного силового ведомства священнослужителя Мовсара Исмаилова . По их словам, Исмаилов был отпущен на свободу после пыток и избиений. В дежурной части ОВД района говорят, что заявления об инциденте нет, поэтому никаких мер принималось.

Три предполагаемых боевика убиты утром неподалеку от населенного пункта Янди Ачхой-Мартановского района. Подозрительным гражданам было предложено остановиться, сложить оружие и предъявить документы, однако в ответ они открыли огонь в сторону сотрудников милиции и в ходе завязавшегося боя были убиты. Их личности установлены - это Замбек Гишлуркаев, Раджи Чинтагов и Зелимхан Духаев, по данным МВД, находившиеся в федеральном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Силовики сообщают, что убитые, предположительно, входили в отряд полевого командира Абубакара Баталова .

В Чечне 27 февраля по подозрению в содействии участнику вооруженного подполья , убитому ранее в Ачхой-Мартановском районе республики, сотрудники милиции задержали жителя Грозного. По словам милиционеров, задержанный выдал ручную гранату.

На прошлой неделе сотрудники силовых структур Чечни в городе Шали задержали свыше 20 местных жителей . Аресты начались после того, как в Шали был убит предполагаемый боевик и задержаны трое предполагаемых участников вооруженного подполья.

Сотрудники московской милиции задержали в столице жителя Чечни, подозреваемого в пособничестве чеченским боевикам . Утверждается, что он летом 2009 года он снабжал денежными средствами и продуктами питания членов группы боевиков М.Бекмурзаева.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Грозненском районе местного жителя, который, по их данным, осенью 2008 года состоял в отряде боевиков под командованием Хусейна Гакаева. Задержанный подозревается также в том, что в составе группы Гакаева участвовал в нападениях на военнослужащих федеральных сил и сотрудников правоохранительных органов.

Житель села Гойты Урус-Мартановского района Чечни, задержанный 1 марта по подозрению в причастности к вооруженному подполью, сознался в совершении теракта против сотрудников милиции .

В Урус-Мартановском районе сотрудниками правоохранительных органов задержан местный житель, подозреваемый в причастности к вооруженному подполью . По имеющимся оперативным данным, этот человек в период с января 2008 по июль 2009 года состоял в бандгруппе под командованием некоего Арсумерзаева.

В Заводском районе Грозного задержан предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования . По информации правоохранительных органов, задержанный в период с декабря 1998 года по февраль 1999 года входил в состав бандгруппы Бараева.

В предгорном Ачхой-Мартановском районе на юго-западе республики сотрудниками силовых структур задержаны трое молодых людей . Все они подозреваются в том, что оказывали содействие участникам вооруженного подполья.

На юго-западе Чечни сотрудники силовых структур обнаружили схрон с оружием и боеприпасами , который, предположительно, принадлежал убитому в 2005 году участнику вооруженного подполья.

Пр авозащитный центр "Мемориал" ** сообщает о похищении в республике студента 4 курса исторического факультета Грозненского университета , уроженца Ингушетии Саида Сигаури. Похищенный сообщил родственникам по телефону, что находится в ОВД Сунженского района Чечни, и просил "сделать что-нибудь для его спасения". В тот день и в последующие родственники Саида обращались в указанный отдел, но им отвечали, что молодого человека у них нет, сообщают правозащитники.

С 9 часов утра введен режим контртеррористической операции в Ножай-Юртовском районе . Источник в правоохранительных органах сообщил, что сделано это в связи с тем, что поступила информация о том, что в горно-лесистой местности Ножай-Юртовского района вблизи административной границы с Дагестаном скрывается группа боевиков, которые планируют проведение серии терактов. Он отметил, что операции по поиску боевиков будут проводиться в основном вне населенных пунктов .

Прокуратура Чечни передала в Верховный суд республики дело в отношении 28-летнего жителя республики Али Халидова , обвиняемого в совершении целого ряда тяжких преступлений. По данным следствия, в 2007 году Халидов вступил в отряд боевиков под командованием полевого командира Тархана Газиева, а летом следующего года перешел в отряд другого чеченского полевого командира – Хусейна Гакаева.

Сотрудники правоохранительных органов Чечни задержали жителя населенного пункта Первомайское Грозненского района, подозреваемого в причастности к боевикам. Он подозревается в том, что в период с октября по ноябрь 1999 года являлся членом отряда боевиков под командованием полевого командира Ризвана Дааева (убит зимой 1999 года).

Старопромысловский районный суд столицы Чечни осудил 19-летнего жителя Грозного Ислама Байсиева на пять лет колонии общего режима за пособничество боевикам и вербовку в вооруженное подполье .

Управление ФСБ России по Чечне 16 марта выступило с обращением к участникам вооруженных формирований . Боевикам предлагается сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Представители местных НПО считают, что в этом обращении содержатся прямые угрозы в адрес родственников участников вооруженного подполья.

На севере Чечни, в равнинном Шелковском районе, местный житель сдал в полицию крупную партию боеприпасов к стрелковому оружию . Еще три человека за минувшие сутки сдали в правоохранительные органы охотничьи ружья.

В Ачхой-Мартане в ходе реализации оперативной информации силовиками был задержан 27-летний местный житель, являвшийся пособником боевиков . В ходе предварительного допроса задержанный сознался в пособничестве боевикам и указал оперативникам местонахождение тайника с продуктами питания, который был оборудован им на окраине Ачхой-Мартана и предназначался участникам действующей в районе группы боевиков.

В горно-лесистой местности в окрестностях населенного пункта Рошни-Чу Урус-Мартановского района сотрудниками МВД Чечни, проводившими оперативно-розыскные мероприятия, был убит предполагаемый боевик . Позднее он был опознан как житель села Рошни-Чу Аслан Табулаев . На месте перестрелки был обнаруден ручной пулемет и пистолет. Потерь среди участников этой спецоперации не было.

24-летний житель населенного пункта Асланбек Шерипово добровольно явился в РОВД Шатойского района и сознался в том, что в течение трех лет - с 2007 до середины 2010 года - оказывал помощь двум активным участникам незаконных вооруженных формирований , действующим в этом районе. Он снабжал их продуктами питания, а также оказывал иные услуги.

Операция по поиску участников вооруженного подполья в предгорном Урус-Мартановском районе, где 24 марта в ходе перестрелки был убит предполагаемый боевик, не принесла результатов.

Спецоперацию против боевиков , проведенную 28 марта федеральными силами в районе административной границы между Чечней и Ингушетией, в правоохранительных органах Чеченской республики считают результативной. Однако достоверных сведений о том, что среди убитых боевиков мог находиться лидер чеченских боевиков Докку Умаров , у силовиков пока нет.

Бывший начальник штаба батальона "Восток" Магомед Тайсумов, похищенный ранее людьми в форме и в масках, найден убитым . По словам родственников, на его теле обнаружены следы пыток.

Вечером в Шатойском районе Чечни, в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками республиканских силовых структур, были убиты два предполагаемых боевика . Утверждается, что они находились в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Житель Грозненского района задержан сотрудниками правоохранительных органов. 48-летний мужчина обвиняется в том, что три года назад являлся пособником группы боевиков , которая действовала на юге республики, в высокогорном Итум-Калинском районе. Он сознался, что в 2008 году действительно оказывал содействие боевикам, предоставляя им продукты и медикаменты.

В высокогорном Шатойском районе Чечни, где 2 апреля в ходе спецоперации были убиты два предполагаемых участника вооруженного подполья, продолжаются мероприятия по поиску боевиков .

В Веденском районе сотрудники силовых структур задержали местную жительницу, подозреваемую в том, что она предоставляла участникам вооруженного подполья продукты питания .

В Итум-Калинском районе вблизи населенного пункта Зумсой сотрудниками силовых структур был обнаружен тайник с продуктами питания и топливом . Предполагается, что схрон принадлежал одной из действующих в районе групп боевиков.

В Чечне в ходе спецоперация по нейтрализации боевиков убит подозреваемый в причастности в вооруженному подполью и ранен один из силовиков.

Силовики сообщили, что за сутки задержаны трое мужчин и женщина, подозреваемые в содействии участникам вооруженного подполья. Задержания подозреваемых были проведены в горном Веденском и предгорном Урус-Мартановском районах республики, сообщил источник в правоохранительных органах Чечни.

В Наурском районе сотрудниками силовых структур убит, по их данным, оказавший вооруженное сопротивление мужчина . С места происшествия оперативники изъяли пистолет Макарова, ручную гранату и несколько стреляных пистолетных гильз. Убитым оказался местный житель Абдулла Сельмурзаев. По данным силовиков, он был активным участником бандформирований и состоял в так называемом ногайском джамаате.

61-летний житель Итум-Калинского района также сдался сотрудникам Шатойского РОВД и дал признательные показания о том, что в 2006 году он помогал двум участникам вооруженного подполья , находившимся в розыске.

В РОВД Шатойского района с повинной пришел уроженец населенного пункта Асламбек-Шерипово. 35-летний местный житель сознался в том, что летом 2007 года он являлся пособником одной из действующих в районе бандгрупп и занимался обеспечением боевиков продуктами питания.

Две спецоперации против боевиков , которые велись практически одновременно в высокогорном Шатойском и предгорном Ачхой-Мартановском районах Чечни, не принесли результатов. Личности двух из троих убитых в ходе столкновения с силовиками у села Зоны участников вооруженного подполья все еще не установлены.

Правоохранительным органам Чеченской Республики удалось установить личности двух участников вооруженного подполья , убитых 18 апреля вместе с находившимся в федеральном розыске Осемом (Хусейном) Касумовым, известным как «Бен Ладен». Ими оказались жители республики Артур Махмаев и Руслан Сайдахмадов.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что один из убитых в ходе спецоперации в Чечне является арабским наемником, главным эмиссаром "Аль-Каиды"* по кличке "Моханнад" . Второй убитый опознан как житель Грозного по фамилии Султыгов.

Три тайника боевиков обнаружены в минувшие сутки сотрудниками силовых структур Чечни в Шатойском и Ачхой-Мартановском районах республики. Местонахождение этих схронов указали явившийся с повинной участник вооруженного подполья и задержанный боевик.

На юго-востоке Чечни сотрудники силовых структур ведут преследование группы боевиков из отряда полевого командира арабского происхождения известного как Моханнад . Сам полевой командир и один из приближенных к нему боевиков были убиты вчера днем в ходе боестолкновения в районе населенного пункта Автуры Шалинского района.

Житель села Бугарой Итум-Калинского района явился в ОВД по Шатойскому району с повинной и указал местонахождение двух баз боевиков.

Во время спецоперации в Заводском районе Грозного в одном из многоэтажных домов были убиты двое предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований. Ими оказались житель Грозненского сельского района Муса Таштамиров и житель Наурского района Чечни Бекхан Мусаев .

Два участника вооруженного подполья убитые в Заводском районе чеченской столицы в ходе спецоперации, планировали проведение крупных терактов в День родного языка, который отмечается в Чечне в этот день.

Один сотрудник МВД был убит и еще трое получили ранения различной степени тяжести в ходе проведенной спецоперации против предполагаемых боевиков в Заводском районе чеченской столицы.

Два участника вооруженного подполья, о ликвидации которых 25 апреля сообщили республиканские власти и силовики, взорвали себя после того, как у них закончились боеприпасы , а не были убиты в ходе спецоперации .

С сегодняшнего дня в Грозненском районе Чечни решением оперативного штаба республики отменяется режим контртеррористической операции (КТО), который был введен 23 июля 2010 года.

Верховной суд Северной Осетии приговорил подсудимого Харуна Юнусова, обвиняемого в похищении людей в с целью выкупа , к 15 годам заключения в колонии строго режима, но с учетом того, что по решению ВС Чеченской Республики в 2004 году он уже шесть лет отсидел, ему осталось отбывать девять лет.

Пять артиллерийских снарядов уничтожены в Чечне сотрудниками силовых структур. Неразорвавшиеся боеприпасы были обнаружены накануне в окрестностях второго по величине города Чечни - Гудермеса.

Два участника вооруженного подполья, о ликвидации которых 25 апреля сообщили республиканские власти и силовики, взорвали себя после того, как у них закончились боеприпасы , а не были убиты в ходе спецоперации.

2 мая в Чечне сотрудники силовых структур по обвинению в причастности к деятельности вооруженного подполья задержали двух человек . Один из них снабжал продуктами питания группу боевиков, а второй - оказывал содействие убитому на минувшей неделе в Грозном участнику вооруженного подполья Таштамирову.

2 мая в результате спецоперации в горно-лесистой местности Веденского района Чечни убит Абдулла Курд (он же Догер Севдет) , эмиссар организации "Аль-Каида"* и координатор терактов на Северном Кавказе

На юге Чечни, в горно-лесистой местности на границе Шатойского и Веденского районов, проводится спецоперация по блокированию и нейтрализации вооруженной группы из 7-10 человек, два человека убиты.

Сотрудники республиканских и федеральных силовых структур проводят на юге Чечни совместную спецоперацию против участников вооруженного подполья . Вчера, 2 мая, в горно-лесистой местности на стыке Шатойского и Веденского районов силовиками были убиты два предполагаемых боевика.

В Грозненском районе Чечни сотрудниками республиканского МВД и подразделения внутренних войск МВД России найден схрон с боеприпасами и взрывчаткой . Предполагается, что тайник принадлежал убитому год назад участнику вооруженного подполья

Объявлен в розыск уроженец Армавира 20-летний Ибрагим Торшхоев, которого, как считают силовики, лидер кавказских боевиков Докку Умаров может использовать для совершения теракта . По сведениям НАК, Торшхоев находится в Чечне.

Чешская полиция задержала сегодня нескольких человек по обвинению в причастности к террористической деятельности , в том числе на Северном Кавказе и Чечне, сообщает представитель правоохранительных органов Чехии.

Поиски группы боевиков, скрывшейся после произошедшего вечером 2 мая боестолкновения с силовиками, результатов пока не принесли. Предположительно, в блокированном силовиками квадрате находится до семи участников вооруженного подполья .

Вечером в десяти километрах от села Рошни-Чу Урус-Мартановского района военнослужащие Внутренних войск обнаружили группу боевиков, и в результате перестрелки были ранены трое военнослужащих . Предположительно, численность обнаруженной здесь группы боевиков составляет 15 человек. В спецоперации задействована фронтовая авиация. По месту возможного нахождения боевиков вертолетами наносились ракетные удары .

Турецкий гражданин курдского происхождения Догер Севдет, известный также как Абдулла Курд, убитый 2 мая в ходе спецоперации на юге Чечни, был рядовым боевиком и не мог быть представителем международной террористической организации «Аль-Каида»* . Такого мнения придерживаются чеченские силовики и эксперты.

В высокогорном Ножай-Юртовском районе Чечни 8 мая полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами . По мнению силовиков, он принадлежал боевику, который был убит в январе текущего года на территории Дагестана.

В Ленинском районе столицы Чечни с территории станции технического обслуживания автомобилей сотрудниками неустановленных силовых структур был похищен молодой мужчина . Как выяснилось, 7 мая он также был захвачен сотрудниками неустановленных силовых ведомств, которые его пытали, заставляя признаться в подготовке теракта . Однако тогда похищенного отпустили.

19-летний житель Чечни предстанет перед судом по обвинению в совершении террористического акта , в результате которого были ранены двое сотрудников МВД.

На юге Чечни, в высокогорном Веденском районе ведется масштабная спецоперация против участников вооруженного подполья . Квадрат, в котором предположительно могли находиться боевики, подвергся ракетному удару с воздуха.

19-летний житель Чечни предстанет перед судом по обвинению в совершении террористического акта , в результате которого были ранены двое сотрудников МВД.

Лидер северокавказского подполья Докку Умаров был ранен в ходе преследования его группы в Сунженском районе Ингушетии в марте 2011 года и в данный момент, вероятно, находится на территории Турции .

Лидер северокавказских боевиков Докку Умаров жив и, по оперативным данным, находится на территории одного из регионов российского Кавказа, сообщает источник в силовых структурах СКФО. Но вне пределов Чечни , утверждают местные силовики.

В Старопромысловском районе Грозного на территории одной из школ был обнаружен неразорвавшийся боеприпас . Специалисты установили, что это часть реактивного снаряда от установки залпового огня.

Три местных жителя, подозреваемых в содействии участникам вооруженного подполья, задержаны, и еще один явился с повинной .

Днем разведгруппа подразделения Внутренних войск МВД РФ была обстреляна неизвестными в лесном массиве близ селения Малый Харсеной в Ачхой-Мартановском районе. В ходе перестрелки один предполагаемый боевик убит. Ранение получил военнослужащий ВВ МВД РФ .

58-летний житель столицы Чечни, находившийся в розыске за участие в вооруженных формированиях и пособничество боевикам, 23 мая явился с повинной в правоохранительные органы республики .

Сотрудникам силовых структур не удалось выйти на след боевиков , которые 21 мая вступили в перестрелку с военнослужащими внутренних войск в предгорном Ачхой-Мартановском районе республики.

Гражданин Турции задержан 23 мая в аэропорту «Грозный» сотрудниками таможенной службы. У задержанного при себе была обнаружена крупная сумма валюты (1 100 000 долларов), которую он не указал в таможенной декларации.

Подозреваемый в оказании содействия участнику вооруженного подполья 30-летний житель Гудермесского района Чечни приговорен к лишению свободы сроком на один год

Вечером в Урус-Мартановском районе у селения Шалажи в результате взрыва фугаса во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий получили осколочные ранения и были госпитализированы трое военнослужащих .

31 мая в населенном пункте Харсеной Шатойского района были обнаружены две неразорвавшиеся авиабомбы, минометная мина и артиллерийский снаряд . Боеприпасы путем подрыва обезврежены в безопасном месте.

В Чечне завершено расследование уголовного дела в отношении депутата совета Ачхой-Мартановского сельского поселения Шерипа Гайсаева, который обвиняется в том, что на протяжении последних двух лет добровольно оказывал содействие боевикам .

Правоохранительные органы Чеченской Республики проводят расследования по фактам двух взрывов, произошедших в Чечне 6 июня, в результате которых четверо человек, включая малолетнюю девочку, погибли .

ОВД Гудермеса (Чеченская Республика) отказывается выдавать родственникам тело убитого жителя Дагестана Шамиля Омарова без справки о составе его семьи и документа из Следственного комитета о том, что тот не был боевиком.

На дороге в Курчалоевском районе, по словам очевидцев, неизвестными вооруженными людьми был похищен 30-летний житель Курчалоя Асламбек Шатаев. Впоследствии родственникам удалось его найти в одном из отделений полиции. Сейчас мужчина находится дома, но, по словам близких, он сильно избит.

Неразорвавшийся артиллерийский боеприпас крупного калибра обезврежен в столице Чечни саперами . По мнению специалистов, найденный снаряд использовался военными при обстреле Грозного во время боев за город зимой 1999 – 2000 года.

Бывший офицер МВД Сергей Аракчеев, который в 2007 году был осужден на 15 лет тюрьмы за убийство жителей Чечни , записал видеобращение к российскому премьеру Владимиру Путину. Аракчеев заявляет о своей невиновности, и просить премьера разобраться в обстоятельствах его дела.

Сотрудники полиции в течение суток выявили ещё двух жителей Чечни, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях . Первого из села Бамут Ачхой-Мартановского района Чечни, второго из Серноводска.

Стало известно, что 10 июня на дороге в Курчалоевском районе, по словам очевидцев, неизвестными вооруженными людьми был похищен 30-летний житель Курчалоя Асламбек Шатаев. Впоследствии родственникам удалось его найти в одном из отделений полиции. Сейчас мужчина находится дома, но, по словам близких, он сильно избит.

В результате трех подрывов на фугасах в Урус-Мартановском и Веденском районах Чечни, произошедших 19 июня, погиб один военнослужащий подразделения федеральных сил , а еще несколько получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Крупная спецоперация по поиску участников вооруженного подполья в Веденском районе была начата 20 июня по распоряжению главы республики Рамзана Кадырова в условиях особой секретности. В ней задействованы сотрудники подразделений республиканского МВД и военнослужащие батальона спецназа Внутренних войск МВД РФ «Юг».

Масштабная спецоперация против участников вооруженного подполья , начатая 20 июня в горном Веденском районе Чечни, пока не дала каких-либо результатов и может затянуться на недели и месяцы.

Два тайника с оружием и боеприпасами обнаружены на территории Чечни 21 июня. Один схрон был найден в городе Грозном, а второй – в высокогорном Итум-Калинском районе республики.

45-летний житель Чечни, с 1992 года находившийся в федеральном розыске по подозрению в захвате заложника , задержан 22 июня в Шелковском районе республики во время проверки документов на контрольно-пропускном посту.

Свыше ста беженцев, покинувших Чечню во время двух военных кампаний , прибыли 23 июня из города Аммана (Иордания) в Грозный.

В Грозненском районе Чечни сотрудниками силовых структур задержан 41-летний местный житель, который находился в федеральном розыске по подозрению в похищение человека и участию в вооруженном подполье.

Крушение бронированного грузовика «Урал» с сотрудниками силовых структур , произошедшее 25 июня в высокогорном Веденском районе на юге Чечни, было вызвано отказом тормозной системы автомашины. в результате этой аварии пострадали 18 сотрудников силовых структур (ранее назывались цифры 17 и 16 ), один из которых от полученных травм скончался .

27 июня две девушки, родные сестры в возрасте 15 и 19 лет, были найдены убитыми во дворе одного из частных домовладений в селении Бороздиновская Шелковского района Чечни. Следствие установило, что девушки были расстреляны из автомата Калашникова. По подозрению в совершении этого двойного убийства задержан отец убитых девушек . По его словам, услышав выстрелы в своем доме и, забежав в комнату, увидел свою 15-летнюю дочь с автоматом в руках, из которого она застрелила старшую сестру. При попытке отобрать у дочери автомат произошел случайный выстрел , в результате которого младшая дочь скончалась.

Причиной вступления Юсупа Магомадова, осужденного 28 июня на 6 лет лишения свободы за совершение террористического акта , в ряды боевиков стало убийство его близкого родственника , также состоявшего в рядах вооруженного подполья.

30 школьников из Чечни, дети погибших при исполнении своих служебных обязанностей сотрудников силовых структур , выехали на отдых в Болгарию. Дети проведут на Черноморском побережье Болгарии две недели.

В равнинном Надтеречном районе Чечни сотрудники правоохранительных органов задержали четверых молодых людей, один из которых, по утверждению полицейских, был вооружен травматическим пистолетом и выдавал себя за работника республиканской ГИБДД .

Возобновлена операция в горно-лесистой местности вблизи населенного пункта Хаттуни по поиску и нейтрализации группы боевиков, примерной численностью в 12 человек .

Поиски группы боевиков, которые 2 июля вступили в перестрелку с сотрудниками силовых структур в горно-лесистой местности высокогорного Веденского района, завершились безрезультатно. Силовики не исключают, что участники вооруженного формирования под командованием братьев Гакаевых могли покинуть блокированный район , разделившись на несколько мелких групп.

Схрон боевиков обнаружен сотрудниками силовых структур в высокогорном Шаройском районе на юге Чечни. В тайнике хранились огнемет РПО-А «Шмель», 700 граммов тротиловой взрывчатки, три ручные гранаты и выстрел к гранатомету.

В Чечне вновь происходят случаи поджога домов родственников тех, кто ушел в ряды вооруженного подполья . Среди последних есть и односельчане главы Чечни Рамзана Кадырова, утверждают жители Шалинского района республики. В силовых структурах ЧР эту информацию не подтверждают. В Чечне были сожжены дома родителей, чьи сыновья примкнули к незаконным вооруженным формированиям , утверждает уроженец Курчаловевского района, журналист Сулим Юнусов, ныне получивший политическое убежище в Германии.

Двое бывших участников вооруженного подполья, которые несколько лет назад состояли в отряде полевого командира Усмана Мунцигова , задержаны 6 июля сотрудниками правоохранительных органов Чечни.

В ночь на 6 июля в Наурском районе на севере Чечни неустановленные лица обстреляли из гранатомета сотрудников правоохранительных органов . Двое полицейских госпитализированы с осколочными ранениями. Правоохранительным органам Чечни пока не удалось установить и задержать лиц, причастных к нападению в ночь на 6 июля на их коллег в равнинном Наурском районе республики. Поиск нападавших продолжается.

7 июля о том, что лидеры северокавказского вооруженного подполья используют территорию Грузии для переброски групп боевиков на территорию Северного Кавказа , заявил и директор ФСБ России Александр Бортников.

10 июля в населенном пункте Правобережном Грозненского района полиция задержала 21-летнего местного жителя, который, по утверждению силовиков, состоял в рядах незаконных вооруженных формирований . Кроме того, на окраине этого населенного пункта силовики обнаружили и уничтожили самодельное взрывное устройство большой мощности .

Силовики в Чечне не подтверждают информацию о том, что в июле из Панкисского ущелья Грузии в республику перешло 70 участников вооруженного подполья .

В Веденском районе в нескольких километрах от населенного пункта Харачой в перестрелке с боевиками погиб один и были ранены семь сотрудников силовых структур Чечни. После этого силовики начали широкомасштабные поиски группы боевиков .

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице Чечни местного жителя, который в 1999 году состоял в одном из отрядов боевиков .

В Шалинском районе в ходе спецоперации сотрудниками силовых структур убиты два предполагаемых участника вооруженного подполья . Погибших и раненных среди силовиков нет. Один из них убитых являлся жителем города Грозного, второй - уроженцем села Автуры, оба, как считают силовики, входили в группировку полевого командира Хусейна Гакаева.

Один из лидеров вооруженного подполья Юнади Батаев, которого боевики считают амиром Урус-Мартановского района, вместе со своим подчиненным был убит 17 июля в горно-лесистой местности на юго-западе республики. Силовики отмечают, что жертв и пострадавших среди участников этой спецоперации не было. Батаев был причастен к целой серии взрывов и нападений на сотрудников правоохранительных органов и уже шесть лет находился в федеральном розыске.

Сегодня два сотрудника правоохранительных органов Чечни погибли и семеро получили ранения в результате взрыва в высокогорном Веденском районе республики

Жители Веденского района Чечни, в котором проходит масштабная спецоперация по поиску и нейтрализации участников вооруженного подполья, утверждают, что за последние две недели здесь произошло несколько боестолкновений между боевиками и сотрудниками силовых структур, и последние несут серьезные потери .

20 июля в селе Левобережном Наурского района полицией был установлен 50-летний местный житель, подозреваемый в участии в НВФ (незаконные вооруженные формирования) . Мужчина был склонен к явке с повинной и сознался в том, что в период с 1994 по 2002 год состоял в отряде боевиков под командованием полевого командира Руслана Гелаева ( убит в феврале 2004 года в Дагестане ).

21 июля правоохранительные органы Чечни заявили об обнаружении на территории республики шести тайников с оружием, боеприпасами и продуктами питания , предназначенными для участников вооруженного подполья. Утверждалось, что местонахождение тайников было указано задержанными по подозрению в причастности к боевикам пятью жителями Ачхой-Мартановского и одним жителем Грозненского районов Чечни.

В предгорном Шалинском районе Чечни сотрудниками правоохранительных органов республики обнаружен схрон с боеприпасами . Предположительно, схрон принадлежал убитому два года назад в ходе спецоперации участнику вооруженного подполья.

В высокогорном Шатойском районе Чеченской Республики полицейские задержали местную жительницу. Молодая женщина, по данным оперативников, несколько лет назад снабжала боевиков продуктами питания .

На юго-востоке Чечни сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с патронами к стрелковому оружию . Предполагается, что они принадлежали участнику вооруженного подполья, убитому несколько лет назад в ходе спецоперации.

4 августа в Веденском районе Чеченской Республики местный житель добровольно сдал в полицию обрез . Оружие, как выяснили оперативники, принадлежало участнику вооруженного подполья, убитому в 2007 году в ходе спецоперации.

В горном Шатойском районе сотрудник правоохранительных органов обнаружил самодельное взрывное устройство . Кроме того, в равнинном Наурском районе на севере Чечни были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Были похищены преподаватель мужского медресе Гудермеса и трое его учеников . По словам родственников, похищение было произведено вооруженными люди в масках и камуфляжной форме. Похищенные преподаватель медресе Роман Магомадов и его ученики Рустам Селиев, Висхан Гелисханов и Руслан Сакказов освобождены 29 августа . Также был отпущен на свободу ещё один житель Гудермеса, личность которого пока не установлена. Сами похищенные и их родственники не хотят предавать гласности подробности произошедшего.

16 августа сотрудники спецслужб и полиции в частном домовладении 57-летнего жителя селения Шалажи задержали 22- и 27-летних жителей города Урус-Мартана, подозреваемых в причастности к вооруженному подполью .

Сотрудники силовых структур Чечни в ходе проведенных трех спецопераций убили 12 участников вооруженного подполья , утверждают в правоохранительных органах республики. Спецоперации были проведены вечером 17 августа и в ночь на 18 августа в двух районах Чечни и в Грозном.

Силовики задержали в Грозном 16-летнюю жительницу Ачхой-Мартановского района Чечни. Несовершеннолетняя девушка подозревается в том, что она состояла в одной из групп боевиков .

Силовики в Заводском районе задержали двух человек во время закладки фугаса , при захвате ранен один полицейский.

21 августа житель Надтеречного района Чечни также добровольно сдал в отдел полиции автомат и патроны к нему .

Тайник с партией боеприпасов найден в Шалинском районе Чечни сотрудниками республиканских силовых структур. Правоохранители утверждают, что боеприпасы принадлежали одному из убитых несколько дней назад в Грозном участников вооруженного подполья.

Житель Гудермесского района был похищен из собственного дома вооруженными лицами и убит в тот же день. По мнению руководителя одной из местных правозащитных организаций, к преступлению могут быть причастны сотрудники силовых ведомств. По данным ПЦ "Мемориал"**, Аюб Довлетукаев в 2001 году был осуждён по обвинению в участии на стороне боевиков в боестолкновении, проходившем на территории больницы Гудермеса, и отбывал срок в психиатрической больнице. В 2005 году неизвестными вооруженными людьми был похищен и убит его брат Рустам Довлетукаев .

В Старом поселке Старопромысловского района города Грозного несколько сотрудников правоохранительных органов задержали молодого парня и девушку . Они были доставлены в РОВД Старопромысловского района. Родители задержанных утверждали, что в отделении молодые люди были избиты, а юноша подвергнут пытке током. Позже задержанные были отпущены, никакие обвинения им предъявлены не были. Сотрудники правоохранительных органов Чечни угрожают родителям и близким молодого парня и девушки , которые ранее были задержаны в Грозном. Об этом заявляют правозащитники.

Здание территориального отделения полиции в населенном пункте Самашки в Ачхой-Мартановском районе подверглось обстрелу из автоматического оружия 8 сентября утром . После этого был убит Апти Мусахаджиев, подозреваемый в обстреле, он с 2009 года находился в федеральном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях. В настоящее время силовики ведут поиск его возможного сообщника.

В Шелковском районе на контрольно-пропускном пункте «Кизляр» сотрудниками правоохранительных органов при досмотре одной из легковых автомашин были обнаружены боеприпасы к стрелковому оружию . Водитель машины обязан явкой в полицию.

11 сентября полицией был задержан 26-летний житель Грозного, подозреваемый в причастности к деятельности вооруженного подполья . По данным МВД, ходе допроса задержанный выдал оперативникам местонахождение тайника, который был оборудован им недалеко от автодороги в районе села Горагорска.

13 сентября в Аргуне под легковым автомобилем, принадлежащим имаму местной мечети, было обнаружено взрывное устройство большой мощности . О заложенной под днищем иномарки бомбе в правоохранительные органы сообщили местные жители. Основной версией произошедшего, следователи считают профессиональную деятельность религиозного деятеля .

14 сентября в Надтеречном районе, в населенном пункте Ломаз-Юрте (Братском), полицейские задержали жителя Тюменской области. В доме, который принадлежал его матери, оперативники нашли два пистолета со снаряженными магазинами .

В Ножай-Юртовском районе Чечни началась масштабная спецоперация против участников вооруженного подполья . В операции задействованы сотрудники республиканских силовых ведомств и военнослужащие Внутренних войск МВД России. Масштабная спецоперация по поиску группы боевиков в горно-лесистой местности на юго-востоке Чечни не принесла результатов. В ходе спецоперации в Ленинском районе Грозного, во время которой был убит предполагаемый участник вооруженного подполья , получил ранение и госпитализирован сотрудник правоохранительных органов Чечни.

В Ачхой-Мартановском районе обнаружен тайник с оружием, боеприпасами и двумя килограммами пластида . Как считают в правоохранительных органах, он мог принадлежать участнику незаконных вооруженных формирований Исламу Кантаеву, убитому в 2004 году в ходе спецоперации.

В высокогорном Ножай-Юртовском районе Чечни третий день продолжается масштабная спецоперация против участников вооруженного подполья . В операции задействованы сотрудники республиканских силовых ведомств и военнослужащие внутренних войск МВД России. Силовикам не удалось обнаружить участников вооруженных формирований в блокированном районе.

В Моздоке проводится расследование в отношении двух полицейских полка полиции управления вневедомственной охраны МВД Чечни . Они подозреваются в торговле оружием на территории Северной Осетии.

Житель Чечни, который в период между двумя военными кампаниями состоял в одном из отрядов боевиков , был задержан 26 сентября в Грозненском районе республики.

Сотрудники силовых структур задержали в Грозненском районе Чечни местного жителя, подозреваемого в том, что несколько лет назад он состоял в вооруженных формированиях боевиков .

Двое полицейских получили ранения в результате взрыва в Шалинском районе Чечни . После этого сотрудники силовых структур начали спецоперацию по поиску боевиков , которые могут быть причастны к взрыву.

Сотрудник УВД Бурятии, находившийся в служебной командировке в Чеченской Республике, найден мертвым . Командование предполагает, что он покончил с собой. Следственные органы впоследствии посчитали, что сотрудник УВД Бурятии, который был найден с огнестрельным ранением на севере Чечни, погиб в результате неосторожного обращения с оружием .

8 октября в Урус-Мартановском и Грозненском районах республики силовики задержали предполагаемого пособника боевиков и подозреваемого в участии в вооруженном подполье .

Силовики задержали на территории Чечни и в городе Брянске троих мужчин, подозреваемых в участии и пособничестве незаконным вооруженным формированиям . Житель города Аргуна, подозреваемый в причастности к вооруженному подполью, задержанный в Брянске, доставлен в Чечню.

Специалисты-взрывники обезвредили в двух районах Чечни четыре неразорвавшиеся авиационные бомбы . В обезвреживании боеприпасов участвовали саперы из Ростовской области.

В районе административной границы с Ингушетией при проведении оперативно-розыскных мероприятий на фугасе подорвался сотрудник РОВД Сунженского района Чечни. От полученных при взрыве ранений полицейский скончался на месте происшествия .

Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен в Шалинском районе Чечни. Местонахождение тайника оперативникам указал задержанный ранее по подозрению в содействии вооруженному подполью местный житель.

В Грозном без вести пропал 25-летний депортированный из Германии уроженец Чечни Рамзан Дадаев , страдающий психическими расстройствами. Как сообщил друг Рамзана Дадаева, молодой человек был снят с поезда Москва - Грозный на первой станции на территории Чечни и одновременно дом, где живут его родители, был окружен вооруженными людьми в масках.

Предполагаемый боевик, который укрывался в полуразрушенном здании на окраине Ассиновской, был блокирован силовиками и, по их утверждению, на предложение сдаться открыл стрельбу. В ходе перестрелки он был убит . По данным МВД, убитый – 24-летний житель Чечни Адлан Ферзаули, находился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Бывший сотрудник правоохранительных органов Чечни, находившийся в международном розыске по подозрению в пособничестве боевикам , выслан из Киргизии и доставлен в Чеченскую Республику.

В предгорном Шалинском районе Чечни полицейские задержали 18-летнего местного жителя. Он подозревается в том, что в течение последних двух лет являлся пособником участников вооруженного подполья .

В числе нескольких участников вооруженного подполья, блокированных в районе административной границы Ингушетии и Чечни, может оказаться кто-либо из лидеров боевиков , полагают чеченские силовики. Спецоперация началась вечером 1 ноября между селами Алхасты и Аршты . В ходе боестолкновения ранены несколько сотрудников силовых органов .

В Чечне сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что в самом начале второй военной кампании в республике он состоял в рядах вооруженных формирований сепаратистов .

В Чечне полицейские задержали местного жителя, у которого в ходе обыска в доме были найдены оружие , принадлежности от автомата Калашникова и боеприпасы.

В Шалинском районе сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации убили Рукмана Эдиева , который, по данным МВД, был активным участником вооруженного подполья в республике.

В Грозненском районе в ночь на 5 декабря полицейские задержали 36-летнего мужчину , в автомашине которого были спрятаны пистолет и устройство для бесшумной стрельбы.

На севере Чечни полицейские задержали мужчину, в автомобиле которого была обнаружена ручная граната. Задержанный водитель отпущен под подписку о невыезде .

Сотрудники силовых структур Чечни застрелили в Сунженском районе республики мужчину , который при попытке досмотра бросил в полицейских гранату и произвел несколько выстрелов из пистолета, утверждают в республиканском МВД. Личность убитого установлена, им оказался 25-летний житель Ингушетии Ахмед Мусаев.

Правоохранительные органы Чечни задержали в Грозном двух человек. Они подозреваются в оказании помощи членам незаконных вооруженных формирований .

Трое сотрудников милиции получили ножевые ранения в результате нападения местного жителя в центре Урус-Мартана. Нападавший был ранен и скончался по дороге в больницу.

Правоохранительные органы Чечни сообщили о задержании в Грозном и в Шелковском районе республики двух местных жителей, подозреваемых в пособничестве участникам вооруженного подполья. Решением Оперативного штаба в Чечне было принято решение расширить зону проведения контртеррористический операции, куда с 11 декабря 2009 г. входили территории Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов. Теперь в зону проведения КТО попали окрестности населенных пунктов и горно-лесистая местность до границ Шатойского района Чечни и Сунженского района Ингушетии.

При проведении военнослужащими Внутренних войск МВД России разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве у села Рошни-Чу Урус-Мартановского района один из них подорвался на взрывном устройстве. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В Веденском районе, в окрестностях села Зюрх, на гранате-растяжке подорвались трое сотрудников республиканского МВД в звании сержантов. Они были доставлены в больницу. В Аргуне был задержан местный житель, который с октября 1999 по февраль 2000 г. состоял в группировке Абдул-Халима Садулаева. Правоохранительные органы сообщили о задержании в Грозном и Шелковском районе двух бывших пособников вооруженного подполья. В последнем случае за предоставление одному из участников отряда боевиков продуктов питания был задержан мужчина в возрасте около 70 лет.

46-летний житель селения Ассиновская Сунженского района был задержан по обвинению в том, что весной 1995 г. состоял в группе боевиков, которая действовала в селе Бамут под общим руководством полевого командира Руслана Хайхароева.

В Грозном была задержана 24-летняя женщина, которая, по данным оперативников, в 2001 году была пособницей участников вооруженного подполья. В лесном массиве у села Ахкинчу-Борзой Курчалойского района Чечни милиционеры нашли тайник с тремя взрывными устройствами. Предполагается, что они принадлежали двум участникам вооруженных формирований, которые были убиты в боестолкновении весной 2009 г.

Двое местных жителей, один из которых обвиняется в участии в боевых действиях в период первой военной кампании в Чечне, а второй - в пособничестве боевикам, задержаны сотрудниками МВД в Грозном.

В селе Шалажи Урус-Мартановского района при проведении обыска домовладения, в котором проживал находящийся в розыске участник вооруженного подполья, оперативники нашли тайник, в котором были спрятаны два противотанковых ракетных комплекса "Фагот", гранатомет "Муха" и два пистолета Макарова.

На окраине села Шалажи Урус-Мартановского района сотрудники силовых структур ликвидировали схрон, где находилось около двух килограммов взрывчатки, противотанковый гранатомет "Муха" и артиллерийский.

В селе Мехкеты Веденского района был задержан 32-летний мужчина, днем ранее вернувшийся из Австрии, где проживал в качестве беженца. Задержанный обвиняется в участии в вооруженных формированиях сепаратистов в 2001 году. Местные правозащитники считают действия силовиков неправомерными.

В Ачхой-Мартановском районе задержаны двое местных жителей, у которых был обнаружен пистолет кустарного производства с патронами к нему.

В районе населенных пунктов Варанды и Чишки Грозненского района силовиками были убиты четверо участников вооруженного подполья, в том числе амир Урус-Мартановского района Чингисхан Гишаев. По распоряжению президента Чечни Рамзана Кадырова в горных районах республики начата масштабная спецоперация против боевиков. В зону проведения спецмероприятий включены все горные районы республики - Ножай-Юртовский, Итум-Калинский, Шатойский, Веденский, а также предгорные - Урус-Мартановский и Ачхой-Мартановский. Главная задача операции - найти и уничтожить лидера подполья Докку Умарова и лиц, из его ближайшего окружения. На окраине селения Горагорск Надтеречного района сотрудниками правоохранительных органов был задержан вооруженный автоматом и самодельным гранатометом мужчина.

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны трое жителей станицы Мекенской Наурского района по обвинению в пособничестве боевикам, а в Заводском районе Грозного был задержан 30-летний местный житель, по официальным данным, ранее состоявший в вооруженном формировании под командованием полевого командира Арби Бараева.

Жители Наурского района Исмаил Каримулаев и Жахпар Шамерзаев, обвинявшиеся в участии в незаконных вооруженных формированиях и незаконном обороте оружия, приговорены районным судом к семи и пяти годам тюремного заключения. По данным следствия, Каримулаев и Шамерзаев в сентябре 2008 года вступили в отряд боевиков под командованием Муртазалиева.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Грозном местного жителя, подозреваемого в пособничестве боевикам . Задержанный обвиняется в том, что он являлся курьером и связным одной из действовавших в столице Чечни групп боевиков.

В Чечне задержан подозреваемый в похищении 15-летней жительницы республики . Это преступление, как утверждают в МВД, молодой человек совершил в 1999 году. Фамилия подозреваемого не сообщается.

В чеченское представительство Межрегионального комитета против пыток от жителя республики Ирисбая Умарпашаева поступило заявление о факте похищения 11 декабря 2009 года его сына Ислама Умарпашаева . Молодого человека увезли в ОВД для проверки, домой он так и не вернулся. МВД Чечни отказывается комментировать расследование похищения .

На территории республики, по данным правоохранительных органов, было ликвидировано два схрона с боеприпасами . Как сообщают в МВД республики, первый тайник был найден в Шатойском районе, а второй, принадлежавший, предположительно, убитому ранее участнику вооруженных формирований Умару Бачаеву, - в Шалинском.

На юге Чечни, в высокогорном Шатойском районе сотрудники силовых структур задержали двух местных жителей, которые обвиняются в пособничестве участникам вооруженного подполья. По словам милиционеров, задержанные дали признательные показания.

В высокогорном Итум-Калинском районе Чечни сотрудниками милиции 4 февраля задержан местный житель , подозреваемый в том, что в 2004 году оказывал помощь боевикам из отряда Докку Умарова . Задержанный, как утверждают в милиции, признал свою вину и дает показания.

Пять военнослужащих федеральных сил погибли и еще шестеро получили ранения в результате боестолкновений, произошедших в Урус-Мартановском районе, в лесном массиве, расположенном в нескольких километрах к югу от селения Комсомольское (Саади-Котар). По данным регионального СКП, опознаны трое убитых: один из них - Ильман Истамиров, по оперативным данным, являлся так называемым "эмиром" села Кевзина Веденского района , второй - Шамиль Ахмадов, 1987 года рождения, и третий - Ибрагим Газиев, 1987 года рождения.

Сотрудниками правоохранительных органов в ходе крупной спецоперации по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований на юге Чечни в лесном массиве в окрестностях селения Дачу-Борзой Грозненского района убиты шесть предполагаемых боевиков . Никто из участников спецоперации не пострадал.

В Шалинском районе милиционерами задержаны трое российских правозащитников , членов созданной в конце прошлого года "Общественной комиссии по Чечне" - Владислав Садыков, Дмитрий Егошин и Роман Веретенников.

Трое активистов российских неправительственных организаций - Владислав Садыков, Дмитрий Егошин и Роман Веретенников, которые 7 января были задержаны в Шалинском районе, отпущены на свободу.

В Шелковском районе Чечни ночью в частном домовладении застрелен сотрудник МВД . По подозрению в совершении этого преступления задержан владелец дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в населенных пунктах Рубежное, Новотерское и Ищерская Наурского района ЧР сотрудники Главного управления МВД России по Южному федеральному округу задержали четырех предполагаемых боевиков . По данным МВД, они в 1999 году входили в состав бандгруппы под руководством Багураева. Позже появилась информация о трех задержанных.

Правоохранительные органы Чечни заявили о задержании на территории республики двух бывших участников вооруженного подполья . Первый задержанный - 22-летний житель села Янди-Котар Ачхой-Мартановского района с марта 2008 года и до последнего времени, по данным силовиков, состоял в бандгруппе под командованием некоего Успахаджиева. В ходе допроса он указал оперативникам местонахождение схрона, в котором были обнаружены гранатомет, противопехотная мина МОН-50 и две гранаты. Второй задержанный - 31-летний житель поселка Черноречье Заводского района города Грозного. Согласно данным, которыми располагают оперативники, осенью-зимой 1998 года он состоял в банде, которой руководил известный похититель людей и террорист Арби Бараев, который убит летом 2001 года в ходе спецоперации.

Два крупных тайника с оружием и боеприпасами обнаружили милиционеры на территории Чечни: на окраине селения Сюжи Шатойского района и в Ленинском районе Грозного.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подтвердил гибель четверых мирных жителей Чечни в ходе операции 11-12 февраля по уничтожению боевиков в Сунженском районе Ингушетии. Местные жители утверждают, что количество погибших во время спецоперации гражданских лиц составляет от семи до четырнадцати человек . По словам некоторых местных жителей, как таковых вооруженных столкновений между военными и боевиками в районе села Аршты не было - по лесному массиву в окрестностях этого населенного пункта наносились удары с вертолетов и артиллерией. Потом спецназ провел проческу местности. Погибшие люди занимались сбором черемши.

В Урус-Мартановском районе Чечни неизвестные лица обстреляли дом по улице Шоссейная в населенном пункте Алхан-юрт, где проживает начальник отдела строительства и архитектуры администрации Урус-Мартановского района Якуб Байзаков. Пострадавших нет.

Сотрудник милиции ранен в перестрелке с предполагаемыми боевиками в Гудермесском районе . В Курчалойском районе республики была блокирована группа вероятных членов НВФ.

Жители Грозного сообщают о двух взрывах поздно ночью в районе остановки "Электроприбор" по Старопромысловскому шоссе . Люди рассказывают, что сначала был один взрыв, после которого слышны были очереди из автоматов, а потом, спустя какое-то время, произошел еще один сильный взрыв, в результате чего были убитые и раненные силовики. В правоохранительных органах республики эту информацию опровергают.

В тот же день в Ленинском районе Грозного в результате взрыва фугаса был ранен военнослужащий российских федеральных сил . Взрывное устройство было обнаружено при проведении инженерной разведки местности военнослужащими и сработало, когда его пытались обезвредить. Осколочное ранение получил один из саперов, военнослужащий-контрактник. Других пострадавших нет, сообщил источник в правоохранительных органах.

В республиканском МВД сообщили о задержании предполагаемого участника вооруженного подполья и бывшего пособника боевиков в Шелковском и Наурском районах Чечни соответственно.

Около 17.30 на улице Первомайская в Ленинском районе Грозного возле торгового центра на пути следования милицейского патруля произошел взрыв неустановленного устройства , в результате которого был ранен милиционер.

В Грозном сотрудники милиции задержали 24-летнего местного жителя. Силовики утверждают, что он был активным пособником боевиков с осени прошлого года и до последнего времени .

В Старопромысловском районе Грозного были задержаны двое молодых людей в возрасте 23 и 25 лет . Один из них, по данным силовиков, с весны 2008 года состоял в группе боевиков под командованием Хусейна Гакаева, которая действует в Веденском районе республики, второй - с осени прошлого года был пособником боевиков. Как утверждают в чеченской милиции, при задержании молодые люди оказали сопротивление, при обыске у них были обнаружены и изъяты четыре ручные гранаты.

В Старопромысловском районе чеченской столицы сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях в период между двумя военными кампаниями. В тот же день в Ленинском районе Грозного милиционеры задержали 28-летнего парня, пытавшегося продать автоматический пистолет.

В городе Аргун республики в результате взрыва ранен начальник территориального округа милиции Ахьяд Мусанигов . Неустановленное взрывное устройство, заложенное в его автомобиль, сработало, когда милиционер садился в машину.

По сообщению президента Чечни, в Шатойском районе республики, недалеко от населенного пункта Нохч-Килой в ходе оперативно-розыскных и разведывательно-поисковых мероприятий убиты четыре боевика .

В результате столкновения в окрестностях селения Бамут с группой предполагаемых боевиков недалеко от границы с Ингушетией погибли двое бойцов башкирского спецназа . Боестолкновение произошло примерно в 2 часа 50 минут.

В предгорном Ачхой-Мартановском районе Чечни, где 14 марта в ходе перестрелки с предполагаемыми боевиками погибли два сотрудника уфимского отряда спецназначения Внутренних войск МВД России, в результате взрыва фугаса и обстрела пострадали российский военнослужащий и сотрудник чеченской милиции .

Сотрудники правоохранительных органов Чечни задержали на юго-востоке республики двоих мужчин, торговавших оружием и боеприпасами . У задержанных изъято огнестрельное оружие и большое количество патронов к автомату и пистолету.

На юго-востоке Чечни сотрудниками милиции найдены два тайника с оружием и боеприпасами. Оба схрона были обнаружены в частных домовладениях в городе Шали.

Позже были опознаны еще три убитых боевика . Как утверждают в правоохранительных органах республики, все убитые боевики были в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и иные преступления. Это трое жителей города Грозного Зелимхан Гайтукаев, Аслан Мунтуев и Шамиль Солтаханов.

В Веденском районе Чечни правоохранительные органы республики блокировали незаконное вооруженное формирование численностью до 20 человек . Как сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров, в ходе спецоперации были убиты четыре боевика, есть раненые. На следующий день силовики сообщили о шести убитых боевиках , а также о трех погибших и двух раненных участниках спецоперации. По словам Кадырова, одним из убитых оказался один из самых известных лидеров боевиков Абу Халед , отвечавший за безопасность Докку Умарова.

В подвале частного недостроенного дома по улице Луговой в городе Шали сотрудники милиции совместно с военнослужащими батальона "Юг" внутренних войск МВД РФ обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами . Хозяин тайника задержан.

Утром при проведении специальных мероприятий в горно-лесистой местности в окрестностях села Дарго Веденского района в результате взрыва устройства неустановленного типа были ранены трое сотрудников временного отдела внутренних дел района , находившиеся в республике в служебной командировке. Все пострадавшие являются сотрудниками ГУВД по Пермскому краю.

По сообщению республиканского МВД, в Заводском и Ленинском районах столицы Чечни сотрудниками правоохранительных органов задержаны предполагаемые бывший боевик, подозреваемый в совершении двух терактов, и пособник участников вооруженного подполья .

Взрыв неустановленного взрывного устройства произошел в лесополосе в Ленинском районе Грозного. В результате от полученных ранений на месте скончался житель Гудермесского района, житель Шелковского района госпитализирован с контузией.

В горно-лесистой местности Ножай-Юртовского района в окрестностях села Гансол-Чу в первой половине дня сотрудники правоохранительных органов вступили в перестрелку с боевиками. Ближе к вечеру здесь же произошло еще одно боестолкновение. Среди участников спецоперации имеются потери – три сотрудника правоохранительных органов были ранены, один погиб .

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Грозненском районе республики предполагаемого активного участника вооруженного подполья . Еще один местный житель, предполагаемый пособник боевиков, задержанный ранее, указал оперативникам местонахождение тайника со взрывчаткой, боеприпасами и снаряжением.

В Грозном задержан 37-летний местный житель, который, по данным правоохранительных органов, во время первой военной кампании в республике был активным участником вооруженных формирований, а в августе 1996 года принимал участие в похищении местной жительницы .

Сотрудники правоохранительных органов Чечни задержали в городе Аргун уроженца Республики Дагестан , который, по их данным, с января прошлого года являлся активным участником незаконных вооруженных формирований.

По подозрению в пособничестве участникам вооруженного подполья задержан житель Шалинского района республики. Его обвиняют в том, что он был водителем у двух убитых в разное время командиров групп боевиков .

В селе Энгель-Юрт Гудермесского района задержан 19-летний местный житель, который, по данным правоохранительных органов, летом прошлого года оказывал участникам НВФ помощь путем перевозки боевиков на своей автомашине, передачи им продуктов питания, а в марте текущего года по просьбе своего друга четверо суток укрывал в своем доме активного участника незаконных вооруженных формирований.

Двое жителей города Шали - Таир Дешниев и Бакар Дешиев - были захвачены и увезены в неизвестном направлении на минувшей неделе сотрудниками неустановленных силовых ведомств.

В Наурском районе Чечни сотрудниками силовых структур убит молодой мужчина, оказавший вооруженное сопротивление при задержании . Как утверждают в республиканских правоохранительных органах, предполагается, что убитый являлся активным участником вооруженного подполья.

Также 12 апреля в Курчалоевском районе Чечни произошел взрыв в результате которого, как сообщают в правоохранительных органах республики, пострадали три милиционера.

Накануне, 12 апреля, на федеральной автотрассе «Кавказ» в Ачхой-Мартановском районе Чечни сотрудниками милиции был задержан местный житель, подозреваемый в том, что несколько лет назад оказывал помощь участникам вооруженного подполья . В тот же день состоялся суд над жителем Грозного Асланом Сайдулаевым, обвинявшимся в содействии участникам вооруженного подполья. Сайдулаев был приговорен к полутора годам заключения в колонии-поселении .

В Ачхой-Мартановском районе в результате двух взрывов погибли трое военнослужащих , еще один получил ранение. В Аргуне трое местных жителей были задержаны по обвинению в пособничестве участникам вооруженного подполья. Вечером в Шелковском районе покончил с собой сотрудник милиции.

Накануне, 15 апреля, в Ачхой-Мартановском районе Чечни произошли два взрыва, в результате которых, как сообщили в правоохранительных органах республики, погибли трое военнослужащих, еще один получил ранение .

В ночь с 15 на 16 апреля в Урус-Мартановском районе Чечни в результате перестрелки с предполагаемыми боевиками был ранен и позднее скончался в больнице сотрудник республиканского ОМОН.

Вечером на южной окраине населенного пункта Мартан-Чу Урус-Мартановского района Чечни группа неустановленных лиц в количестве 4-6 человек обстреляли из лесного массива две следовавшие по проселочной дороге автомашины. В результате инцидента погиб сотрудник милиции и местный житель .

В Грозненском и Курчалойском районах сотрудники правоохранительных структур задержали троих мужчин. Все они подозреваются в пособничестве участникам вооруженного подполья .

Сотрудники правоохранительных органов Чечни в двух районах республики за сутки задержали двух предполагаемых участников вооруженного подполья и подозреваемого в пособничестве боевикам.

В предгорном Ачхой-Мартановском районе военнослужащие федеральных сил обезвредили фугас, а в равнинном Надтеречном районе сотрудники милиции ликвидировали схрон боевиков с оружием и боеприпасами .

В Грозном местный житель получил тяжелое ранение в результате взрыва устройства неустановленного типа , которое было найдено им во дворе собственного дома.

Сотрудниками правоохранительных органов Чечни 23 апреля был задержан житель Грозного, подозреваемый в пособничестве боевикам , сообщили в МВД республики. При задержании мужчина пытался оказать вооруженное сопротивление и был ранен.

В районе села Махкеты в результате боестолкновения убиты двое предполагаемых боевиков . По словам президента республики, убитые - так называемый "эмир" села Махкеты Абубакар Джабраилов и уроженец этого же населенного пункта Расул Умаров.

В селении Сержень-Юрт Шалинского района, в результате проведенных специальных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов задержан 28-летний местный житель , который, согласно данным силовиков, с марта текущего года и до последнего времени являлся пособником незаконных вооруженных формирований, оказывая содействие участникам одной из действующих в районе групп боевиков.

В Шалинском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, несколько лет назад состоявший в группе боевиков, подчинявшейся Шамилю Басаеву .

На окраине села Тевзана Веденского района Чечни представители правоохранительных органов республики в ходе перестрелки убили двух предполагаемых боевиков , сообщают в республиканском МВД. Также были задержаны двое лиц, признавшихся, по данным силовиков, в пособничестве членам незаконного вооруженного формирования.

Задержаны по подозрению в пособничестве боевикам в селе Янди-Котар Ачхой-Мартановского района 20-летний мужчина и в районном центре Шелковская 20-летняя женщина. Первый, по данным силовиков, с лета по осень 2007 года являлся пособником некоего Шемилева, который находится в федеральном розыске, а вторая -с августа 2008 и по октябрь 2009 года была пособницей группы боевиков некоего Темиралиева.

Боестолкновение с группой боевиков произошло ночью в Грозненском районе, сообщили в штабе объединенной группировки войск, в результате боя, по данным силовиков, убит один предполагаемый боевик .

По сообщению правоохранительных органов, в Грозненском районе убит смертник. Милиционеры, дежурившие на посту, заметили подозрительного мужчину и потребовали предъявить документы, а он, по данным МВД, попытался привести в действие взрывное устройство, но милиционеры успели застрелить его . 14 мая глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что личность убитого установлена, это 23-летний житель города Хасавюрта (Дагестан) Якубов Ислам Хизраилович. По словам Алханова, убитый планировал совершить террористический акт путем самоподрыва во время праздничных торжеств 9 мая.

Житель Старопромысловского района чеченской столицы, согласно сообщению представителя одной из местных правозащитных организаций, был похищен утром сотрудниками неустановленных силовых структур . Вечером того же дня он был отпущен на свободу , в течение нескольких часов молодой человек подвергался жестоким избиениям и пыткам. В УВД по городу Грозный отказались комментировать эту информацию.

В Чечне задержаны двое лиц, подозреваемых в пособничестве участникам незаконных вооруженных формирований , сообщают в МВД республики. Также сотрудниками правоохранительных органов Чечни обнаружен тайник с боеприпасами.

Сотрудники правоохранительных органов Чечни задержали двух предполагаемых пособников вооруженного подполья . Один из задержанных выдал оперативникам местонахождение тайника боевиков. Операции по задержанию бывших пособников боевиков были проведены в Сунженском и Гудермесском районах Чечни.

В результате взрыва на улице Сайханова в Октябрьском районе Грозного погиб начальник оперативно-розыскной части №2 Лом-Али Хаджиев . Еще два офицера милиции и случайный прохожий получили ранения.

В Шатойском районе с повинной явился бывший пособник участников вооруженного подполья , а еще один пособник боевиков был задержан в другом горном районе Чечни - Веденском, сообщили в правоохранительных органах республики.

В Ножай-Юртовском районе отменен режим проведения контртеррористической операции (КТО), объявленный 11 мая . Во время проведения КТО правоохранительными органами обнаружена и ликвидирована база боевиков, обнаружены и изъяты средства террора, оружие, боеприпасы.

Согласно сообщению силовиков, было задержано несколько человек , причастных к вооруженному подполью: в селении Ассиновская был задержан 20-летний местный житель, который сознался в том, что в прошлом году являлся бандпособником и снабжал боевиков продуктами питания, в Шалинском районе - 25-летний бывший боевик, в Шатойском районе - 29-летний бывший боевик. Кроме того, в том же Шатойском районе в отдел милиции добровольно явились два жителя села Улус-Керт 39 и 38 лет, сообщившие, что летом прошлого года они снабжали боевиков продуктами питания, а еще один бжитель Гудермесского района сознался в том, что в прошлом году являлся пособником боевиков.

Ночью сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации, проходящей в лесистой местности в окрестностях селения Сержень-Юрт Шалинского района Чечни, убили двух предполагаемых боевиков . Убитые - братья Юсупхаджиевы, жители города Шали. Погибших и пострадавших среди сотрудников силовых структур нет.

Житель Чечни Берсанов, подозреваемый в причастности к вооруженным формированиям сепаратистов, задержан в районном центре Шатой Чеченской Республики. Еще один бывший боевик Дукушов явился в милицию с повинной.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Заводском районе Грозного легковую автомашину, в которой было обнаружено большое количество продуктов питания. В правоохранительных органах республики утверждают, что водитель автомобиля сознался в том, что эти продукты предназначались участникам вооруженного подполья .

В предгорном Урус-Мартановском районе в ходе перестрелки с сотрудниками силовых структур убиты два предполагаемых боевика , ответивших стрельбой на требование милиционеров предъявить документы.

В Урус-Мартановском районе Чечни сотрудниками правоохранительных органов задержан возможный участник вооруженного подполья . По оперативной информации МВД, с октября прошлого года и до настоящего времени задержанный состоял в группе под командованием Тархана Газиева, известного еще как "амир Тархан".

Милиционеры склонили к явке с повинной предполагаемого бывшего пособника боевиков и обнаружили тайник с оружием, утверждают в правоохранительных органах республики.

Студент одного из вузов Чечни захвачен в центре Грозного сотрудниками одного из республиканских силовых ведомств , сообщил представитель одной из неправительственных организаций Чечни.

В предгорных Сунженском и Урус-Мартановском районах сотрудниками правоохранительных органов задержаны два местных жителя . Один из задержанных, по данным силовиков, ранее был участником вооруженного подолья, а второй - пособником боевиков.Оба задержанных выдали оперативникам местонахождение схронов с боеприпасами.

Ночью в поселке Черноречье Заводского района города Грозного сотрудниками правоохранительных органов был задержан один из местных жителей, подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях . Задержанный, по данным МВД республики, сознался в том, что осенью-зимой 1996 года состоял в группе под командованием Арби Бараева.

Сотрудники силовых структур обнаружили в лесном массиве на административной границе Чечни и Ингушетии тайник с большим количеством оружия и боеприпасов.

В Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики сотрудники милиции задержали жителя Ингушетии, подозреваемого в пособничестве вооруженному подполью , сообщают в правоохранительных органах республики. В ходе допроса задержанный указал оперативникам местонахождение тайника, в котором был спрятан противотанковый гранатомет.

Группа предполагаемых боевиков блокирована в лесном массиве у входа в Веденское ущелье в ходе спецоперации. Один из них был убит. Им оказался житель села Толстой-Юрт Артур Дудуркаев.

Два сотрудника правоохранительных органов получили ранения в результате совершенных боевиками нападений на силовиков в Грозненском и Веденском районах республики.

В Урус-Мартановском районе погиб сотрудник милицейского спецназа . Милиционер получил тяжелое ранения при подрыве на фугасе во время проведения прочески местности в лесном массиве у села Шалажи и позже умер в госпитале.

В Грозненском районе республики задержаны два человека , один из которых подозревается в том, что несколько лет назад был участником группы боевиков, а второй - оказывал содействие участникам незаконных вооруженных формирований.

Житель Грозного задержан сотрудниками правоохранительных органов республики по подозрению в том, что десять лет назад состоял в отряде боевиков , которым командовал полевой командир амир Хаттаб.

В предгорном Ачхой-Мартановском районе в перестрелке с боевиками в ночь на 29 июня убит офицер республиканского МВД .

Задержаны сотрудниками правоохранительных органов житель Надтеречного района и еще два уроженца республики . Первый обвиняется в попытке завербовать троих своих знакомых в ряды вооруженного подполья, а двое других - в пособничестве боевикам.

В высокогорном Веденском районе произошло боестолкновение с предполагаемыми боевиками. В перестрелке был убит один и ранены два сотрудника силовых структур .

В Грозненском и Шалинском районах сотрудниками силовых структур задержаны два местных жителя, которые подозреваются в пособничестве участникам вооруженного подполья .

На юго-востоке республики совершено нападение на станцию сотовой связи "Мегафон" . Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Вечером в городе Грозном в районе городка Иванова и остановки "Автотрест" была обнаружена бомба под служебной автомашиной начальника отделения милиции .Она была обезврежена.

В правоохранительных органах сообщают о задержании двоих предполагаемых пособников участников вооруженного подполья , а также изъятии взрывного устройства и автомата Калашникова.

Житель второго по величине города Чечни Гудермеса получил ранение при попытке открыть похожий на деревянную шкатулку предмет , который взорвался у него в руках. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Житель Грозненского района задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в том, что в 2001 году он оказывал содействие боевикам .

При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в лесистой местности Грозненского района произошел взрыв фугаса , в результате которого пострадали двое российских военнослужащих. Один из них погиб.

Около населенного пункта Чишки Грозненского района неустановленные лица из автоматического оружия и подствольных гранатометов обстреляли находившихся в заслонах военнослужащих. В завязавшейся перестрелке двое военнослужащих погибли , один получил ранение и был госпитализирован. с 15:30 на территории района по распоряжению Оперативного штаба в Чеченской Республике был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Вблизи города Шали сотрудники правоохранительных органов обнаружили два крупных тайника с оружием и боеприпасами . Есть данные, что схроны принадлежали братьям Юсупхаджиевым, убитым в мае текущего года в ходе спецоперации.

В предгорном Урус-Мартановском районе во время проведения спецоперации против боевиков в результате подрыва на мине ранены двое военнослужащих подразделения федеральных сил.

На Старопромысловском шоссе в городе Грозном, в непосредственной близости от здания, в котором располагается районная прокуратура, произошел подрыв взрывного устройства неустановленного типа . Пострадавших не было.

Ночью у здания районной прокуратуры из проезжавшего по автотрассе машины к воротам здания прокуратуры Ставропромысловского района города Грозного была брошена ручная граната . Пострадавших и разрушений в результате взрыва не было.

В высокогорном Веденском районе республики сотрудниками силовых структур был обнаружен тайник , в котором хранилось несколько мешков с аммиачной селитрой, используемой боевиками для изготовления самодельных взрывных устройств.

В Шелковском и Сунженском районах сотрудники силовых структур задержали двух молодых людей . Оба задержанных подозреваются в пособничестве участникам вооруженных формирований.

В центре Грозного у торгового центра "Беркат" произошел взрыв . В результате взрыва пострадали два человека. Позже стало известно о шести пострадавших .

Военнослужащий подразделений Внутренних войск МВД России ранен в лесном массиве в нескольких километрах от населенного пункта Шалажи Урус-Мартановского района в ходе боестолкновения с группой участников вооруженного подполья.

Сотрудниками правоохранительных органов на территории Чечни задержан пособник участников вооруженных формирований, а еще один явился с повинной .

В Курчалойском районе Чечни были убиты два предполагаемых боевика . По данным правоохранительных органов, один из них - Хасан Магомадов, а второй - Умар Чараев. Они находились в розыске за причастность к обстрелу сотрудников правоохранительных органов.

Жители столицы Чечни заявили о задержании и избиении сотрудниками правоохранительных органов молодого человека , который после этого попал больницу и находится под охраной силовиков.

В Сунженском районе Чечни задержан предполагаемый участник вооруженного подполья , который был склонен оперативниками к явке с повинной.

В равнинном Надтеречном районе у поста милиции взорвался легковой автомобиль марки "Жигули", водитель которого, предположительно, был боевиком и готовил крупный теракт .

Предполагаемый пособник участников вооруженного подполья был задержан в Чечне . По словам сотрудника МВД, в ходе допроса задержанный дал признательные показания в том, что в прошлом месяце занимался приобретением и поставкой продуктов питания участникам одной из действующих в районе групп боевиков.

В Грозном задержаны пять человек, подозреваемых в содействии участникам вооруженного подполья , убитым 8 августа в чеченской столице. Еще одного подозреваемого оперативники задержали в Сунженском районе Чечни. По неофициальной информации, среди задержанных - силовики.

В районе улицы Энтузиастов в Старопромысловском районе Грозного сотрудниками силовых структур был блокирован находившийся в розыске активный участник незаконных вооруженных формирований Хамзат Шемилев, который, по данным МВД, в иерархии боевиков занимал должность эмира Грозного. Шемилев оказал вооруженное сопротивление и подорвал себя . В ходе спецоперации погиб один сотрудник ОРБ-2 в звании майора и еще девять сотрудников получили ранения различной степени тяжести. По данным правоохранительных органов, убитый Шемилев был организатором серии терактов .

Двое жителей Чечни, один из которых подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях, а второй - в пособничестве боевикам, задержаны сотрудниками республиканских правоохранительных органов в населенном пункте Керла-Юрт Грозненского района и в Старопромысловском районе Грозного. В МВД республики также сообщили о явке с повинной жителя Грозного.

Вечером в Заводском районе Грозного неизвестные похитили молодую девушку . Очевидцы говорят, что причиной похищения стало то, что девушка была одета в легкое платье. В милиции не располагают информацией о случившемся.

Предполагаемые боевик и пособник участников вооруженного подполья задержаны вчера, 25 августа на территории Чечни. Один из задержанных подозревается в похищении женщины с целью получения выкупа , сообщил источник в МВД Чечни.

Стало известно, что житель Грозненского района, являющийся родственником хозяина дома, в котором 21 августа был убит боевик Хамзат Шемилев, был похищен сотрудниками силовых структур и сутки содержался в заточении . От него требовали "сознаться" в том, что он был пособником Шемилева, угрожая в противном случае убить и объявить террористом-смертником.

В окрестностях села Центорой Курчалоевского района Чечни в ходе боя убиты 12 предполагаемых боевиков . Погибли также шесть сотрудников милиции, 18 милиционеров и семеро местных жителей были ранены.

В Грозненском районе двое местных жителей напали на сотрудника республиканского МВД, который находился вне службы, и ранили его из охотничьего ружья .

Милиционеры попытались задержать подозреваемого в причастности к вооруженному нападению на сотрудника милиции 29 августа в селении Долинское. Но мужчина открыл огонь по милиционерам, и укрылся в одном из частных домов, где взял в заложники трех человек, один из которых самостоятельно не мог передвигаться. При попытке освобождения заложников один сотрудник милиции погиб, еще три милиционера получили ранения. Личность убитого установлена, это Абубакар Лорсанов, 1991 года рождения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Грозном 26-летнюю девушку , которая подозревается в пособничестве убитому ранее боевику Хамзату Шемилеву. В Грозненском районе задержан местный житель, который, как сообщили в МВД Чечни, вместе с убитым вчера, 31 августа в ходе спецоперации боевиком Абубакаром Лорсановым, участвовал в совершенном 28 августа нападении на милиционера.

Житель Москвы задержан сотрудниками правоохранительных органов в предгорном Ачхой-Мартановском районе Чечни по подозрению в причастности к вооруженному подполью. В МВД республики утверждают, что задержанный выдал оперативникам тайник с продуктами питания.

Еще один человек - 41-летний житель населенного пункта Мекенская Наурского района - явился с повинной в РОВД Урус-Мартановского района. Он заявил, что в период с 1999 по 2000 год являлся участником незаконных вооруженных формирований.

В высокогорном Шатойском районе обстреляны милиционеры и военнослужащие , проводившие оперативно-розыскные мероприятия. Жертв и пострадавших среди силовиков нет. На месте инцидента оперативники обнаружили два рюкзака с продуктами питания, а позднее задержали предполагаемого пособника боевиков .

Вертолет Ми-8 внутренних войск МВД России попал под обстрел в районе селения Шалажи Урус-Мартановского района. Был ранен один из военнослужащих.

Сотрудник МВД Чечни пострадал в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в Веденском районе, когда группа милиционеров проводила оперативно-розыскные мероприятия в горно-лесистой местности на окраине села Агишбатой Веденского района.

Сотрудники правоохранительных органов Чечни задержали в Ставрополе жителя республики , подозреваемого в том, что он занимался вербовкой молодых людей в ряды вооруженного подполья.

Один милиционер погиб и еще один получил ранения при попытке задержания группы предполагаемых боевиков возле населенного пункта Нохч-Келой Шатойского района, где ночью в лесном массиве сотрудники милиции проводили поисковые мероприятия и обнаружили оказавших вооруженное сопротивление людей.

В городе Грозном найден тайник с оружием и боеприпасами , принадлежавший, по данным силовиков, убитому лидеру боевиков Хамзату Шамилеву, а в Ачхой-Мартановском районе задержан мужчина, который признался, что с августа 2010 года по настоящее время оказывал пособничество боевикам.

Трое военнослужащих Внутренних войск МВД РФ погибли в горах Веденского района в ходе проведения спецоперации, ранен сотрудника милиции. Среди боевиков, по предварительным данным, также имеются убитые и раненые.

В Ачхой-Мартане по подозрению в содействии участникам вооруженного подполья задержан 48-летний местный житель Сайд-Арби Цураев, брат известного чеченского певца , сообщают его родные и знакомые, которые убеждены в его невиновности.

Правоохранительные органы Чечни задержали в Грозном местного жителя, подозреваемого в пособничестве боевикам , в том числе и убитому 21 авгу/pста амиру Грозного Хамзату Шемилеву.

Склонена к явке с повинной 17-летняя жительница Сунженского района . Девушка созналась в том, что она вступила в группу боевиков по настоянию своего мужа, участника незаконного вооруженного формирования.

В Ачхой-Мартановском районе обнаружен тайник с оружием и боеприпасами . В нем находились автомат Калашникова со снаряженным магазином, около 200 патронов, 5 минометных мин, 4 гранаты Ф-1 и электрический капсюль детонатор.

Сотрудники МВД Чечни задержали в Великом Новгороде 30-летнего уроженца Чечни, подозреваемого в участии в вооруженных формированиях сепаратистов и нападении на один из населенных пунктов республики. Задержанный уже этапирован в Чечню и ему предъявлено обвинение.

В Грозненском районе Чеченской Республики 6 и 7 октября по подозрению в оказании содействия участникам вооруженного подполья задержаны два местных жителя , один из которых отпущен под подписку о невыезде.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции попали под огонь в Ленинском районе Грозного. В результате обстрела погибли два милиционера : один скончался на месте, второй - по пути в больницу.

В парламенте Чечни утром произошла перестрелка, в результате которых были погибшие . Была информация о подрыве смертника , однако ее опровергли в правоохранительных органах.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было обнаружено и обезврежено у Государственного театрально-концертного зала в Грозном. Бомба состояла из пластмассовой канистры, заполненной шестью килограммами тротила, поражающими элементами в виде кусков арматуры, болтов, гаек и мобильного телефона Nokia.

Так называемый "пояс шахида" с семью килограммами тротила найден сотрудниками силовых структур в городе Грозном на чердаке дома ранее задержанного по подозрению в пособничестве боевикам. Бомба была вывезена в безопасное место и уничтожена накладным зарядом.

В райцентре Ачхой-Мартан молодой человек отрыл стрельбу по автомашине с сотрудниками чеченской милиции. Ответным огнем он был убит . Пострадавших среди милиционеров не было. У убитого были изъяты пистолет Макарова с несколькими патронами и три самодельные гранаты. Позже личность убитого была установлена. Им оказался 23-летний житель Ачхой-Мартана Имран Цураев . Согласно оперативным данным, Цураев в августе ушел из дома и примкнул к группе боевиков некоего Баталова, которая действует в этом районе.

Один военнослужащий подразделения Внутренних войск МВД России погиб и еще один получил тяжелое ранение в результате подрыва 28 октября взрывного устройства в предгорном Урус-Мартановском районе при проведении инженерно-саперной разведки местности.

Мощное взрывное устройство обезврежено в Старопромысловском районе города Грозного. Местонахождение тайника с фугасом, как утверждают в МВД, указал задержанный по подозрению в пособничестве боевикам местный житель.

Два схрона со взрывчаткой , которые по оперативным данным принадлежали бандглаварю Хамзату Шемилеву, уничтоженному 21 августа в Старопромысловском районе, были обнаружены оперативниками в Грозном.

Два человека задержаны по подозрению в причастности боевикам . Один из них подозревается в участии в вооруженных формированиях боевиков, а второй - в пособничестве участникам вооруженного подполья.

Два сотрудника милиции получили ранения в Грозном во время спецоперации, в ходе которой был убит предполагаемый участник вооруженного подполья . Личность убитого уже установлена, это 24-летний житель Ачхой-Мартановского района республики Рашид Чантагов.

Сотрудники правоохранительных органов Чечни обнаружили в Грозном тайник, в котором были спрятаны противотанковый гранатомет, взрывчатка и компоненты для изготовления взрывных устройств . Местонахождение тайника, как утверждают в МВД, указал задержанный ранее по подозрению в пособничестве боевикам житель столицы Чечни.

В Веденском районе при проведении лесозаготовительных мероприятий на мине-растяжке подорвался работник предприятия "Чеченлеспром" . Мужчина чудом остался в живых и не получил осколочных ранений.

24-летний житель Ачхой-Мартановского района похищен ночью в районе федеральной трассы "Кавказ" на перекрестке автодорог Самашки - Ачхой-Мартан сотрудниками местного силового ведомства. Молодого человека насильно высадили из автомашины и увезли в неизвестном направлении.

Двое жителей республики задержаны 11 ноября в Надтеречном и Ачхой-Мартановском районах сотрудниками силовых структур по подозрению в причастности к участникам вооруженного подполья . Один из задержанных обвиняется в вербовке молодежи в ряды боевиков, второй - в содействии участникам незаконных вооруженных формирований.

В Ачхой-Мартановском районе сотрудники МВД задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в причастности похищению человека . Инициатором розыска является отдел милиции Моздокского района Северной Осетии. Предполагаемый похититель людей отпущен под подписку невыезде. Около 21.00 в районе городка Маяковского в Грозном неустановленными преступниками убит старший лейтенант милиции , сотрудник дорожно-патрульной службы управления ГИБДД МВД республики в должности старшего инспектора. Убитый нес службу на Старопромысловском шоссе и был расстрелян из пистолета.

Два сотрудника правоохранительных органов Чеченской республики получили ранения во время взрыва мины-растяжки в Казбековском районе Дагестана, где милиционеры проводили разведку.

Сотрудники правоохранительных органов Чечни изъяли у местных жителей три пистолета Макарова и ручную гранату . Пистолеты были найдены милиционерами в легковом автомобиле, а граната - обнаружена в частном доме.

Предполагаемый боевик задержан в населенном пункте Бетти-Мохк Ножай-Юртовского района . Оперативники задержали его в ходе проведения розыскных мероприятий по месту его жительства. По данным силовиков, задержанный в период с октября 1999 года по сентябрь 2002 года состоял в группе арабского наемника Хаттаба.

Сотрудники МВД Чечни и республиканского Управления ФСБ провели в Карачаево-Черкесии спецоперацию по задержанию предполагаемых участников вооруженного подполья. Двое задержанных жителя Карачаево-Черкессии подозреваются в том, что они воевали против федеральных сил . В высокогорном Ножай-Юртовском районе Чечни местные милиционеры также задержали жителя, подозреваемого в пособничестве участникам вооруженного подполья.

В Сунженском районе Ингушетии (район административной границы с Чечней) чеченские милиционеры провели спецоперацию, в ходе которой были убиты четыре человека . Убитыми оказались 21-летний Магомед Исаев, 31-летний Ислам Махаури, 21-летний Ислам Карсамов и 17-летний Казбек Махаури, которых силовики считают членами незаконного вооруженного формирования под руководством Магомеда Исаева .

Житель Малгобекского района Ингушетии, находившийся в федеральном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и незаконный оборот оружия и боеприпасов, задержан на территории Чечни сотрудниками республиканского МВД .

Житель Грозного задержан сотрудниками милиции по подозрению в том, что в период между двумя военными кампаниями на территории Чечни он состоял в одном из вооруженных формирований боевиков.

Около 21.00 в Ачхой-Мартановском районе неизвестные обстреляли КПП милиции, расположенный на въезде в районный центр Ачхой-Мартан . При этом были ранены и госпитализированы два сотрудника РОВД.

В Сунженском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан предполагаемый пособник боевиков . В ходе проведенной проверки выяснилось, что задержанный ранее состоял в одной из действовавших на юго-востоке республики групп боевиков.

Захоронение людей обнаружено силовиками в горах Веденского района Чечни , останки четырех человек изучают эксперты. Предполагается, что останки принадлежат убитым 26 сентября в ходе боестолкновения в этом районе боевикам. Личность одного из них установлена , это 22-летний уроженец райцентра Ведено.

Неизвестные обстреляли военнослужащих во время патрулирования площади Грозного , на которой установлена новогодняя елка. Солдат и сержант внутренних войск МВД РФ ранены.

30 декабря 2009 года Верховный суд Чеченской Республики приговорил к 13 годам заключения бывшего боевика Альберта Толениязова, участвовавшего в нападении на военнослужащих в Шелковском районе Чечни в 1999 г.

28 декабря 2009 года Двое жителей Гудермеса задержаны за передачу боевикам продуктов питания и одежды.

26 декабря 2009 года В районе хутора Станский Наурского района был обнаружен тайник с оружием, где находились автомат, а также пять магазинов и около 400 патронов.

25 декабря 2009 года По обвинению в пособничестве боевикам задержаны пятеро жителей Ачхой-Мартановского района.



В правоохранительные органы явился с повинной житель села Самашки Ачхой-Мартановского района, который обеспечивал продуктами питания одну из действующих в районе групп боевиков.



Двое военнослужащих министерства обороны России ранены в результате взрыва фугаса неподалеку от села Чишки Грозненского района.

23 декабря 2009 года В результате взрыва фугаса, произошедшего в Веденском районе, в окрестностях села Джани-Ведено, получил тяжелое ранение сотрудник правоохранительных органов Чечни.

22 декабря 2009 года В результате спецоперации вблизи села Джани-Ведено Веденского района были убиты три участника вооруженного подполья и ранены трое милиционеров. Погибшими оказались 24-летний житель Гудермеса Муса Яндарханов и 32-летний житель Ножай-Юртовского района Ризван Ибрагимов, которые с лета 2006 г. находились в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также 22-летний Увайс Икрамов, который находился в розыске с 2007 г. и, по данным МВД республики, причастен к нападению на Беной-Ведено в 2008 г.

20 декабря 2009 года В лесном массиве в окрестностях селения Сержень-Юрт Шалинского района был убит в перестрелке предполагаемый боевик. Убитый был одет в маскировочный халат белого цвета.

17 декабря 2009 года В ходе спецоперации против участников вооруженного подполья Веденском районе были убиты четверо боевиков, в числе которых оказались полевой командир 40-летний Аслан Израилов, более известный как амир Саваб, Яраги Джамалов, 1956 года рождения и 20-летний Саламбек Исраилов. Со стороны силовиков был убит один человек и еще один ранен. По официальной информации, боевики были застигнуты на своей зимней базе.

16 декабря 2009 года В районе административной границы с Ингушетией сотрудниками правоохранительных органов были уничтожены три тайника с оружием и боеприпасами.

10 декабря 2009 года В Урус-Мартановском районе милиционеры нашли тайник, где находились два гранатомета, несколько артиллерийских снарядов, два килограмма взрывчатки.

9 декабря 2009 года На территории железнодорожной станции в Заводском районе Грозного оперативники ликвидировали тайник, в котором находилось пять гранат, 13 запалов к ним, два выстрела к гранатометам и более 850 патронов.

7 декабря 2009 года В лесном массиве на окраине селения Киров-Юрт Введенского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий произошел подрыв взрывного устройства. В результате получил ранение и был госпитализирован 25-летний милиционер.

5 декабря 2009 года В лесном массиве у села Ишхой-Юрт в Гудермесском районе военнослужащие Внутренних войск МВД России и сотрудники МВД Чечни столкнулись с группой боевиков численностью до пяти человек. В ходе перестрелки были ранены двое военнослужащих Внутренних войск. Боевикам удалось скрыться. Их поиски не увенчались успехом.

3 декабря 2009 года В селе Гехи Урус-Мартановского района трое мужчин ворвались в дом сотрудника патрульно-постовой службы районного отдела милиции. Один из нападавших был ранен и задержан, еще двое скрылись и находятся в розыске.



В Шелковском районе Чечни вблизи селения Червленное сотрудники силовых структур обнаружили захоронение 19-летнего жителя Веденского района Турпала-Али Джамалханова, который был тяжело ранен около трех месяцев назад в ходе спецоперации в селении Элистанжи Веденского района. Погибшего силовики считают амиром боевиков села Ца-Ведено. Останки были эксгумированы и переданы на экспертизу.



В Ножай-Юртовском районе Чечни оперативники обнаружили схрон участников вооруженных формирований. В тайнике были спрятаны противотанковый гранатомет типа "Муха", три автомата Калашникова и 130 патронов к стрелковому оружию.

2 декабря 2009 года В Грозном к милиционеру подошел неизвестный и открыл стрельбу из пистолета. Сотрудник ППС получил ранение в бедро, которое не представляет опасности для жизни.

1 декабря 2009 года На территории Ачхой-Мартановского района отменен вчера введенный 24 ноября режим контртеррористической операции.

30 ноября 2009 года В лесном массиве в окрестностях села Самашки Ачхой-Мартановского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырех вооруженных людей. В ходе перестрелки один из них был убит, троим удалось скрыться. Также получил ранение один сотрудник чеченской милиции – начальник отдела уголовного розыска Ачхой-Мартановского РОВД.

27 ноября 2009 года Неизвестными лицами в Грозном были убиты офицер и сержант МВД.

24 ноября 2009 года На части территории Ачхой-Мартановского района Чечни, в основном горно-лесистой местности, прилегающей к селению Бамут, был введен режим контртеррористической операции. Оперативный штаб объяснил введение КТО информацией о наличии в районах участников вооруженных формирований, среди которых могут находиться и лидеры боевиков.

23 ноября 2009 года Была расстреляна главный бухгалтер Управления федеральной службы наркоконтроля России по Чечне капитан Роза Алмазова.

22 ноября 2009 года В Шелковском районе обнаружен и ликвидирован тайник, в котором хранилось три ручных огнемета "Шмель", более 2,2 тыс. патронов, мины, снаряды и другие боеприпасы.

17 ноября 2009 года В окрестностях Аргуна сотрудниками силовых структур были найдены лагерь участников вооруженного подполья и тайник, в котором были спрятаны боеприпасы для противотанкового гранатомета. По информации МВД Чечни, схрон принадлежал убитым ранее боевикам.

13 ноября 2009 года В чеченском селе Шалажи грузовая машина, в которой находилось несколько предполагаемых боевиков из группы полевого командира Ислама Успахаджиева, по кличке "Имам", была обстреляна ракетами с вертолетов. Власти сообщили, что в результате погибли около десяти боевиков.

12 ноября 2009 года в Чечне между селениями Элистанжи и Эшелхатой был убит участник подполья 20-летний Ахмад Пашаев.

11 ноября 2009 года В Шалинском районе Чечни были убиты пять участников вооруженных формирований. Раненного арабского наемника по кличке Ясир боевикам удалось забрать с собой. Двое убитых Хусейн Алиев и Абу Умаров находились в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях. Однако по информации местных НПО, двое погибших - 27-летний Ильяс Хацуев и 26-летний Мохдан Исаев - являлись сотрудниками силовых структур и были убиты по подозрению в пособничестве боевикам.

9 ноября 2009 года В Урус-Мартановском районе Чечни снят режим КТО после того, как силовые структуры сообщили об убийстве на южной окраине села Танги-Чу в ходе боестолкновения предполагаемого боевика.

31 октября 2009 года В частном доме в Грозном сотрудники правоохранительных органов блокировали уроженца Урус-Мартановского района 27-летнего Али Хасанова, известного как Ибан. Он занимал должность амира равнинной части Чечни. Хасанов был убит в ходе перестрелки. Его сообщница скрылась.



На контрольно-пропускном пункте "Октябрьский" в районе административной границы между Чечней и Северной Осетией сотрудниками правоохранительных органов были убиты три жители села Шалажи Урус-Мартановского района - братья Адам, Аслан и Усман Шахбиевы, которые направлялись в Северную Осетию на такси. При попытке поверки документов они открыли по сотрудникам милиции огонь и попытались скрыться, но были убиты в перестрелке. При этом был убит один осетинский милиционер, еще один сотрудник милиции и водитель такси получили ранения. Отец убитых Шахбиевых, который ехал следом за ними, задержан.



Местные правозащитники считают, что задержанному отцу Шахбиевых грозит опасность физической расправы. По их данным, только один из убитых — Адам - был участником вооруженных формирований и оказал сопротивление при задержании. Двое его братьев не были вооружены.



В Аргуне сотрудниками уголовного розыска был задержан уроженец этого города, 1975 года рождения. По оперативной информации, с октября 2007 года по настоящее время задержанный оказывал помощь членам незаконных вооруженных формирований в виде предоставления жилья и автотранспорта.



В Урус-Мартановском районе милиционеры задержали жителя селения Рошни-Чу, 1988 года рождения. По информации МВД, с августа он поставлял продукты питания членам подполья, действующим под руководством Ислама Успахаджиева.

29 октября 2009 года 19-летний Курейш Дулдуев, планировавший осуществить теракт в Грозном, подорвал себя при попытке задержания его сотрудниками милиции в Ленинском районе города.

27 октября 2009 года В лесном массиве Веденского района у села Махкеты был убит 25-летний Рамзан Джаватханов, оказавший при задержании вооруженное сопротивление. По оперативным данным, Джаватханов в начале 2009 года ушел к боевикам. Родственники убитого утверждают, что Джаватханов, за несколько дней до гибели был похищен неустановленными людьми, а раньше его несколько раз задерживали силовики.



24-летний Ибрагим Касумов был блокирован сотрудниками милиции в центральной части города Грозного. Раненный боевик подорвал себя гранатой, убив при этом одного и тяжело ранив другого сотрудника МВД.



В Наурском районе был убит 25-летний Магомед Буцаев, известный как "Рыжий Мохмад", расстрелявший днем ранее двух милиционеров.

26 октября 2009 года У села Николаевское Наурского района милиционеры, располагавшие информацией, что в рейсовом автобусе Грозный-Наур находятся два предполагаемых боевика, предприняли попытку задержать их под предлогом поверки документов у пассажиров. Один из боевиков — Магомед Буцаев — расстрелял при этом двух сотрудников милиции, лейтенанта Мусу Дадаева и старшего сержанта Романа Мадаева, после чего скрылся с места происшествия со своим сообщником. В рейсовом автобусе, милиция нашла спортивную сумку с двумя автоматами Калашникова и пистолетом.

23 октября 2009 года В Ленинском районе Грозного силовиками был убит Беслан Баштаев, амир города Урус-Мартан, который, по данным МВД, пытался на заминированном автомобиле ВАЗ-2114 въехать на территорию строящегося мемориального комплекса, где находился депутат Госдумы России Адам Делимханов, и куда должен был прибыть президент Чечни Рамзан Кадыров.



В Грозном силовики задержали 23-летнего жителя города, который состоял в вооруженном формировании под командованием Хусейна Гакаева. При задержании он не оказал сопротивления.

22 октября 2009 года В поселке Мичурина Октябрьского района Грозного был убит Сайд-Эмин Хизриев, амир города Гудермес. Утверждается, что он готовил теракт в отношении президента Чечни Рамзана Кадырова.



В Грозном в ходе спецоперации были убиты милиционер и четверо предполагаемых боевиков: 22-летний Идрис Олхазуров, 21-летний Зелимхан Баталов, 21-летняя Хава Хасаева и 20-летняя Ева Гайсумова. Олхазуров и Баталов были убиты в ходе перестрелки, а Хасаева и Гайсумова подорвали себя с помощью взрывных устройств. Убитые были обвинены в том, что готовились совершить самоубийственные теракты. В доме, где были убиты четверо боевиков, оперативники обнаружили мини-цех по производству самодельных взрывных устройств.



Сотрудники правоохранительных органов Чечни задержали в Грозненском районе Чечни 20-летнего юношу, подозреваемого в пособничестве боевикам.

21 октября 2009 года В селе Гойты Урус-Мартановского сотрудниками правоохранительных органов были блокированы два предполагаемых участника вооруженных формирований, укрывавшиеся в частном доме. В ходе продолжавшейся несколько часов перестрелки оба мужчины были убиты. Погиб также один из участников спецоперации, и еще двое получили ранения различной степени тяжести. Местные жители утверждают, что убитые не имели при себе оружия. Один из убитых, житель Шатойского района Абдулла Джумаев, согласно сведениям правозащитников, в рядах вооруженных формирований не состоял.



В Октябрьском районе Грозного взорвал себя 17-летний Заурбек Хашумов. Ранения получили четыре милиционера и один мирный житель. Хашумов считался пропавшим без вести более двух месяцев назад.



В селении Алхан-Кала Грозненского района сотрудники милиции застрелили предполагаемого участника вооруженного подполья, 21-летнего жителя села Янди-Котар Ачхой-Мартановского района Асламбека Хачукаева. При попытке задержания Хачукаев, который, по оперативным данным, ранее состоял в группировке Азамата Махаури, оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

20 октября 2009 года В Грозном сотрудники правоохранительных органов застрелили предполагаемого боевика, который при задержании пытался взорвать ручную гранату.



Вблизи села Хаттуни Веденского района бронемашина МТЛБ и грузовик "Урал" с военнослужащими подразделения федеральных сил были обстреляны из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. В результате ранения получили двое военнослужащих.



По подозрению в причастности к деятельности боевиков были задержаны три человека. 24-летний житель селения Пседах Малгобекского района Ингушетии был задержан на окраине села Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни. По официальной версии, в августе 2009 года он вступил в группировку Микаидла Мусиханова. Задержанный указал местонахождение тайника, в котором был спрятан противотанковый гранатомет.



Двое других задержанных являются жителями села Дышни-Ведено Веденского района 22 и 24 лет от роду. По оперативной информации, они были пособниками группировки Абубакара Азгиева. В их задачу входило сообщать о передвижениях военных и милиционеров в районе.

19 октября 2009 года В Грозном при оказании вооруженного сопротивления были убиты жители Грозного - 28-летний Хамзат Исаев и 23-летний Магомед Идаев. При попытке задержания они застрелили из пистолета сотрудника республиканского ОМОНа и ранили еще одного милиционера. Ответным огнем один из предполагаемых боевиков был убит, а второй попытался скрыться, несмотря на полученное ранение. Он бросил в преследователей самодельную гранату и был застрелен.



В селении Гойты Урус-Мартановского района дом, в котором проживает сотрудник чеченской милиции, был обстрелян из стрелкового оружия. Позднее милиционер обнаружил перед своим домом заложенное у тротуара взрывное устройство из артиллерийского снаряда, снабженного телефоном для дистанционного подрыва. Вызванным на место происшествия саперам удалось обезвредить бомбу.

18 октября 2009 года В селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района в ходе перестрелки с милиционерами был убит 23-летний амир Грозненского района Аслан Муртазалиев.



В Ачхой-Мартановском районе оперативниками задержаны два местных жителя. Согласно официальной информации, с мая 2009 года они являлись пособниками группировки Азимова и поставляли боевикам продукты питания и медикаменты.

15 октября 2009 года В Веденском районе в ходе спецоперации в лесном массиве у села Эшелхатой была обнаружена и уничтожена зимняя база боевиков, рассчитанная на проживание 10-15 человек. При этом был убит один из участников вооруженного подполья, уроженец села Дышни-Ведено Турпал-Али Муталипов.



В ходе боестолкновения в лесном массиве вблизи селения Самашки Ачхой-Мартановского района был убит сотрудник местного райотдела милиции, еще два милиционера получили ранения.



В лесном массиве у селения Воскресенское Шелковского района, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое местных жителей 22 и 23 лет. При обыске оперативники нашли у задержанных две ручных гранаты.

14 октября 2009 года Сотрудниками силовых структур по обвинению в транспортировке участников вооруженных формирований был задержан житель Грозного.

13 октября 2009 года В селе Эшелхатой Веденского района сотрудниками милиции был задержан местный житель. По оперативным данным, с 2004 по 2008 годы он снабжал продуктами питания и медикаментами боевиков полевого командира Бимурзаева.



В окрестностях села Дуба-Юрт Шалинского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили небольшой лагерь бандформирований. В ходе осмотра было найдено тело убитого боевика. Предположительно, он получил ранение 7 октября 2009 года, когда в этом районе произошло боестолкновение между сотрудниками силовых структур и группой боевиков.

10 октября 2009 года Участник незаконных вооруженных формирований задержан в Чечне сотрудниками милиции и УФСБ в лесном массиве в окрестностях села Дуба-Юрт Шалинского района. По официальной версии, задержанный с лета 2008 года он находился в рядах боевиков.

9 октября 2009 года У села Дуба-Юрт Шалинского района сотрудники МВД Чечни и подразделения "Юг" Внутренних войск МВД России обнаружили базу боевиков, которую охранял один человек. В ходе перестрелки он был убит. Им оказался 23-летний житель Чири-Юрта Ислам Юсупов, с лета 2008 года входивший в отряд полевого командира Азимова. На окраине селения Янды Ачхой-Мартановского района был обстрелян контрольно-наблюдательный пост подразделения Министерства обороны. В результате обстрела получил ранение командир роты. Военнослужащие открыли ответный огонь, после чего нападавшие скрылись. Один человек погиб и 14 получили ранения в результате взрыва на остановке автобуса в Старопромысловском районе Грозного. Погибший - помощник дежурного территориального отделения милиции Ахмад Товгериев. Ранения получили начальник отдела кадров Старопромысловского РОВД подполковник Ибрагимов, и.о. начальника милиции общественной безопасности подполковник Хаджиханов и начальник ОГИБДД этого же района капитан Мачигов. Среди пострадавших - трое гражданских лиц.



Неизвестными сначала был произведен выстрел из гранатомета по патрульной машине, снаряд попал в стену близлежащего кафе, машина не пострадала. Когда у машины собрались сотрудники милиции, произошел еще один взрыв - было приведено в действие радиоуправляемое взрывное устройство.

6 октября 2009 года Двое жителей Ачхой-Мартана задержаны сотрудниками милиции. Один из них обвиняется в причастности к вооруженному подполью, второй – в пособничестве боевикам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД Чечни. По его словам, оба задержанных проживали в районном центре Ачхой-Мартан.



Сотрудники силовых структур задержали в городе Шали местного жителя, который в августе 2009 года снабжал участников вооруженного подполья братьев Хусейна и Муслима Гакаевых продуктами питания и медикаментами.

5 октября 2009 года В Урус-Мартановском районе Чечни боевики обстреляли из автоматического оружия военно-транспортный вертолет, который прибыл для эвакуации раненных за два часа до этого при взрыве фугаса двух военнослужащих федеральных сил. При обстреле пострадавших среди военных не было.



На окраине села Дышни-Ведено Веденского района произошел мощный взрыв. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции обнаружили разбросанные вокруг воронки от взрыва фрагменты тела неизвестного мужчина. Также были найдены электронные наручные часы и батарейки к ним, а также осколки от взрывного устройства. Личность погибшего не установлена.



В Грозном были задержаны двое пособников вооруженного подполья. Один из них, 22-летний местный житель, оказывал помощь участникам вооруженного подполья в августе 2009 года. Второй - 40-летний мужчина, был снабженцем боевиков с июня 2009 года.

4 октября 2009 года В Грозненском районе сотрудниками силовых структур убит предполагаемый участник вооруженных формирований - 22-летний житель Грозного Анзор Мукаев, который как утверждают в милиции, оказал вооруженное сопротивление при задержании. На месте перестрелки оперативники нашли автомат Калашникова, две гранаты и разгрузочный жилет.

3 октября 2009 года В Октябрьском районе Грозного был обнаружен труп сотрудника МВД Чечни младшего сержанта Хаважи Денисултанова. У милиционера были прострелены конечности, и произведен контрольный выстрел в голову. Убийцы также похитили табельное оружие Денисултанова - пистолет Макарова.

1 октября 2009 года В селе Старые Атаги Грозненского района была совершена попытка теракта с участием смертника. Последний был обнаружен силовиками недалеко от здания отдела милиции, где и привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство. При взрыве погиб только сам террорист - 21-летний Ваха Мальсагов.



В Ножай-Юртовском районе сотрудники спецподразделений МВД Чечни и Внутренних войск МВД России "Север" и "Юг" убили восемь предполагаемых боевиков из отряда полевого командира Темиралиева. Самому Темиралиеву и части его отряда удалось выйти из окружения. Их поиски результатов не принесли. В числе убитых - 52-летний амир джамаата села Азамат-Юрт Ножай-Юртовского района Абубакар Пашаев, Абубакар Пашаев, Усман Аюбов, Хамзат Юшаев, двое братьев Алхазовых, а также Махмуд Эльмурзаев, который с 2008 года находился в розыске как пропавший без вести. Двое жителей Веденского района, 49-летний мужчина и 29-летняя женщина, задержаны сотрудниками силовых структур по подозрению в пособничестве участникам вооруженного подполья. По официальной версии, с апреля по июнь 2009 года они поставляли продукты питания участнику вооруженного подполья.

29 сентября 2009 года 250 кг аммиачной селитры, которая используется в качестве одного из компонентов при изготовлении самодельных взрывных устройств, были обнаружены милиционерами в лесном массиве вблизи селения Ники-Хита Курчалойского района. Селитра хранилась в пяти полиэтиленовых мешках весом по 50 килограммов. Здесь же оперативники нашли десять электрических батареек, используемых для дистанционного подрыва взрывных устройств.

27 сентября 2009 года Сотрудниками РОВД Курчалойского района был задержан 45-летний житель города Гудермес. Согласно официальным данным, летом 2007 года он являлся активным пособником участников незаконных вооруженных формирований.



На окраине села Дехести Шатойского района, в одном из заброшенных домовладений сотрудниками правоохранительных органов были блокированы два предполагаемых участника вооруженного подполья. В ходе перестрелки оба они были убиты. Погибшими оказались 20-летние юноши, числившиеся второкурсниками двух ведущих вузов республики. У убитых были изъяты два автомата Калашникова и три самодельные ручные гранаты.



В окрестностях села Янди-Котар Ачхой-Мартановского района сотрудники милиции обнаружили троих прятавшихся в палатке предполагаемых боевиков. Один из них был убит в перестрелке, а двое других скрылись. Убитый подозревается в причастности к расстрелу 26 сентября 2009 года главы администрации населенного пункта Старый Ачхой Али Артамова и его сына.

26 сентября 2009 года В селении Старый Ачхой были убиты глава местной администрации Али Артамов и его сын Анзор, работавший у отца охранником. По автомобилю убитых открыли огонь двое неизвестных. Автомобиль, на котором скрылись преступники, был обнаружен неподалеку от населенного пункта Янди.

25 сентября 2009 года В Грозном при попытке задержания были убиты два участника незаконных вооруженных формирований, открывшие огонь по милиционерам. По официальной версии, в Старопромысловском районе города правоохранительным органам при попытке задержания был убит неизвестный. При себе у него оказалась сумка с двумя пластиковыми бутылками, наполненными взрывчатым веществом и поражающими элементами. В Заводском районе Грозного был убит еще один предполагаемый боевик, оказавший вооруженное сопротивление при попытке задержания. У него изъят автоматический пистолет Стечкина и боеприпасы к нему.

24 сентября 2009 года В Грозном силовики задержали 30-летнего местного жителя, который с октября по декабрь 1999 года входил в группировку под командованием полевого командира Бауди Бакуева, убитого осенью 2000 года в бою с российским спецназом.



В Ачхой-Мартановском районе был задержан местный житель - 26-летний уроженец села Валерик Ачхой-Мартановского района. Он подозревается в пособничестве участникам вооруженного подполья. Задержанный указал местонахождение тайника с оружием, откуда милиционеры изъяли автомат Калашникова и боеприпасы к нему.



В Веденском районе сдался участник вооруженного подполья - 23-летний житель села Октябрьское, который с зимы 2009 года состоял в одной из действующих в районе групп боевиков.

16 сентября 2009 года В центре Грозного террористка-смертница взорвала себя рядом с милицейским автомобилем. В результате были тяжело ранены два офицера МВД Чечни - старшие лейтенанты Алиев и Мадаев - и шестеро гражданских лиц: четыре женщины и двое мужчин. В основном это пассажиры маршрутной "Газели", которая в тот момент проезжала по улице. Мощность взрывного устройства составила не менее десяти килограммов в тротиловом эквиваленте.



Военнослужащий подразделения Министерства обороны России подорвался в высокогорном Шатойском районе при взрыве фугаса.



Житель села Комсомольское Грозненского района задержан 39-летний Халимов был задержан по обвинению в том, что в 1996 году он был участником одного из вооруженных формирований сепаратистов.

15 сентября 2009 года В горном Веденском районе в результате двух боестолкновений с участниками вооруженных/strong формирований был убит сотрудник МВД Чечни и ранен военнослужащий Минобороны России. Перестрелки с боевиками произошли в окрестностях селений Эшилхатой и Сельментаузен. Кроме того, в ходе боестолкновений был убит Динаев, он же "Драган", считающийся одним из идеологов вооруженного подполья. Власти считают, что Динаев вместе с арабскими инструкторами готовил террористов-смертников.



МВД Чечни сообщило о задержании двух жителей районного центра Ачхой-Мартан. Утверждается, что с июня 2009 года они поставляли продукты участникам вооруженного подполья. Кроме того, они выдали оперативникам схрон с оружием, где были спрятаны реактивный огнемет и гранатомет.

14 сентября 2009 года В Веденском районе у села Дышне-Ведено на фугасе подорвались трое чеченских милиционеров. Один из них от полученных ранений скончался, двое других госпитализированы.



В селе Хаттуни высокогорного Веденского района была проведена зачистка, в ходе которой был похищен местный житель Шерипов. В силовых структурах республики эту информацию не комментируют.

12 сентября 2009 года В Аргуне неизвестные, передвигавшиеся на легковой машине, расстреляли дежуривших на посту старшего лейтенанта милиции Аслана Сеиева и прапорщика Мовсара Татараева.



В Ленинском районе города Грозного террорист-смертник взорвал себя при попытке милиционеров провести досмотр. Тяжелые ранения получили три сотрудника республиканского МВД. Смертником оказался уроженец селения Элистанжи Веденского района Чечни Асланбек Джабраилов, 1986 года рождения. Джабраилов с 2006 года входил в группу боевиков под руководством Хусейна Гакаева.

11 сентября 2009 года Недалеко от населенного пункта Рубежное Наурского района правоохранительными органами республики убит предполагаемый участник НВФ, который находился в розыске за посягательство на жизнь милиционеров.



Сотрудники МВД Чечни задержали местного жителя, подозреваемого в пособничестве боевикам. В ходе обыска его домовладения оперативники обнаружили металлическую бочку, в которой находились заполненная аммиачной селитрой и поражающими элементами пластиковая канистра с электродетонатором, пластмассовая бутылка с аналогичным наполнением, три ручные гранаты и боеприпасы. Задержанный сознался в том, что он снабжал продуктами питания и медикаментами участников одной из действующих в районе групп боевиков.



Вблизи города Шали был найден схрон, где хранилось мощное самодельное взрывное устройство на базе двух артиллерийских снарядов крупного калибра, более 200 патронов различного калибра и три выстрела к гранатомету.

10 сентября 2009 года В результате взрыва фугаса под легковой автомашиной в Грозном был ранен милиционер-стажер.

9 сентября 2009 года В Сунженском районе Чечни неустановленные лица обстреляли автоколонну военной комендатуры. Жертв и пострадавших среди военнослужащих нет.



В Шалинском районе сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник, где были спрятаны одноразовый гранатомет "Муха" и сумка с пятью выстрелами к нему. В милиции утверждают, что этот схрон принадлежал убитому в июне 2009 г. участнику вооруженного подполья.



Жители села Рошни-Чу предгорного Урус-Мартановского района сообщили о похищении сотрудниками силовых структур четырех односельчан - Магомеда Даурбекова, Хасана Масаева, а также его друзей Шарипа и Рамзана. В МВД Чечни факты похищений не подтверждают.

8 сентября 2009 года В селе Махкеты Веденского района сотрудники чеченской милиции вступили в перестрелку с тремя участниками вооруженных формирований. Один из боевиков был убит, двое других скрылись.



В Грозненском районе сотрудниками силовых структур ликвидирован мощный фугас, который был заложен на обочине автотрассы в окрестностях населенного пункта Петропавловское.

6 сентября 2009 года В Урус-Мартановском районе у села Шалажи боевики подорвали фугас. При этом пострадал российский военнослужащий. Позже в том же районе военнослужащие вступили в перестрелку с группой боевиков, в результате чего был ранен один из военных.



В Грозном неизвестный расстрелял сотрудника ГИБДД МВД республики лейтенанта милиции Муслима Юсупова на лестничной площадке и скрылся, похитив табельное оружие убитого - автомат Калашникова.

4 сентября 2009 года В Гудермесском районе между населенными пунктами Верхний Суворов-Юрт и Кошкельды был убит предполагаемый боевик. На месте происшествия обнаружены пистолет Макарова, граната, электродетонаторы, а также подготовленный к подрыву пояс, начиненный взрывчатыми веществами. Кроме того, при себе у него находился железнодорожный билет на поезд Кизляр-Москва. По информации МВД Чечни, он планировал совершить диверсионно-террористический акт в Москве.



На окраине населенного пункта Алхазурово при попытке задержания неустановленная женщина открыла огонь из пистолета системы ТТ. Ответным огнем она была ранена. После этого женщина привела в действие неустановленное взрывное устройство и погибла. Жертв и пострадавших среди участников операции нет.



Четыре артиллерийских снаряда разного калибра обнаружили сотрудники МВД Чечни на окраине города Аргун. Найденные боеприпасы были уничтожены саперами.

3 сентября 2009 года В Шалинском районе были задержаны четверо боевиков, которые дали показания о том, что их готовили к самоподрывам у здания Ленинского РОВД Грозного и во время пятничной молитвы в одной из мечетей Шали. Задержанные сообщили, что подготовлены еще двое смертников - двоюродные братья Ислам Батаев и Бекхан Оспанов, которые должны взорваться в Москве 5 сентября. Оба они были задержаны в столице России.



В лесном массиве вблизи села Нижние Варанды Грозненского района неизвестные лица обстреляли из автоматического оружия сотрудников чеченской милиции. Ранения различной степени тяжести получили два сотрудника милиции.



Двое местных жителей, подозреваемых в пособничестве боевикам, задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Шалинском и Курчалойском районах. Один из задержанных, житель города Шали, по данным оперативников, в августе 2009 г. занимался обеспечением продуктами питания участников группировки братьев Гакаевых. Второй - житель села Цоци-Юрт Курчалойского района, с 2001 по 2002 год поставлял продукты группировке Цукаева.

31 августа 2009 года На дороге между селениями Дай и Нохч-Келой Шатойского района боевики взорвали управляемое взрывное устройство на пути следования военной колонны. В результате взрыва ранения получили трое военнослужащих Внутренних войск - рядовые Мансур Алиев, Ибрагим Лабазанов и Руслан Кулеев.



В окрестностях села Нихалой Шатойского района сотрудники правоохранительных органов, проводившие мероприятия оперативно-розыскного характера, столкнулись с группой предполагаемых боевиков. После непродолжительной перестрелки боевики отступили и скрылись в лесном массиве. Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов не было.

28 августа 2009 года В Аргуне сотрудники правоохранительных органов убили двоих предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.



В Шали Сайхан Успанов и Адам Устарханов привели в действие закрепленные на них "пояса шахидов". Сами террористы погибли, трое милиционеров и трое гражданских лиц получили ранения. Следственный комитет при Прокуратуре России сообщает о том, что смертники подошли к наряду милиции и привели в действие взрывные устройства. МВД Чечни же утверждает, что террористы совершили самоподрыв в ходе спецоперации по их задержанию.

26 августа 2009 года В селе Дышни-Ведено Веденского района в результате вооруженного столкновения с группой боевиков был убит офицер МВД Чечни - лейтенант Техиев. Еще один милиционер получил тяжелое ранение.

25 августа 2009 года В результате теракта в селении Мескер-Юрт Шалинского района совершенного смертником, погибли четыре милиционера, еще один получил ранения. К пяти сотрудникам милиции, которые на автомойке ждали, пока закончат мыть их машину, подошел террорист-смертник и привел в действие самодельное взрывное устройство, спрятанное под одеждой. Смертник Магомед Шахидов в 2004 году был приговорен к тюремному заключению за участие в незаконных вооруженных формированиях. Участковый инспектор села Эрсеной был убит, сотрудник подразделения патрульно-постовой службы получил ранение, в результате перестрелки с предполагаемыми боевиками у села Дышни-Ведено в Веденском районе. Нападавшим удалось скрыться.

23 августа 2009 года В селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района в результате взрыва неустановленного боеприпаса ранен несовершеннолетний местный житель. Подрыв произошел в куче металлолома.



Военнослужащий подразделения Внутренних войск МВД России погиб в окрестностях села Дуба-Юрт Шалинского района в ходе боестолкновения. Еще четверо военных были ранены.

21 августа 2009 года В Ленинском районе Грозного два смертника-велосипедиста уроженец Веденского района 18-летний Ильяс Батаев и житель города Аргун 24-летний Шамиль Салтаханов взорвали себя после того, как были остановлены стоявшими в оцеплении милиционерами. При взрывах погибли сами террористы, четыре милиционера, в числе которых офицер, и местная жительница.

18 августа 2009 года Четыре предполагаемых участника вооруженных формирований убиты вблизи села Шамиль-Хутор в Веденском районе в ходе проведенной сотрудниками силовых структур республики спецоперации. По официальной версии, трое боевиков были убиты в перестрелке, еще один подорвал себя гранатой. Среди силовиков потерь нет.



У селения Бамут Ачхой-Мартановского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции обнаружили предполагаемого члена незаконных вооруженных формирований, который в завязавшейся перестрелке был убит. В ходе боя ранения получили два сотрудника милиции.



В районе села Белгатой Шалинского района сотрудники ППС, проводившие поисковые мероприятия в лесном массиве, были обстреляны из автоматического оружия группой боевиков. В ходе перестрелки был ранен один из милиционеров.



В Шатойском районе в ходе спецоперации убит предполагаемый участник вооруженных формирований. По официальной версии, вооруженный автоматом боевик был обнаружен у села Шаро-Аргун и убит милиционерами при попытке оказать вооруженное сопротивление.

17 августа 2009 года В населенном пункте Первомайское Грозненского района были убиты пять человек: трое членов семьи Калиниченко: 62-летняя Вероника Калиниченко, ее сын Алексей и дочь Антонина, а также их зять Дмитрий Крючков и родственница Мария Свинцова. Из всей семьи Калиниченко выжили только двое малолетних внуков хозяйки дома – Василий и Илья. Причиной убийства следствие считает опознание одним из членов этой семьи боевика, который был заснят вместе с взорвавшим себя 15 мая 2009 года у здания МВД республики в Грозном террористом-смертником Бесланом Чагиевым. Житель населенного пункта Вашиндарой Шатойского района Чечни выдал милиционерам крупный арсенал боеприпасов и взрывчатки, в том числе тротил общим весом 80 кг.

16 августа 2009 года В окрестностях села Ники-Хита Курчалойского района, боевиками было совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, в результате чего были ранены шесть милиционеров. В лесном массиве около у Аргуна сотрудники правоохранительных органов обнаружили группу боевиков. В ходе боя один боевик был убит, его личность устанавливается.

14 августа 2009 года По сообщению корреспондента «Кавказского узла», в Грозненском районе сотрудниками силовых ведомств были жестоко избиты и подвергнуты пыткам два жителя селения Первомайское, отец и сын. Причиной стало то, что на мобильный телефон сына поступил звонок от его бывшего друга, который год назад ушел к боевикам.

13 августа 2009 года В лесном массиве у села Комсомольское Урус-Мартановского района произошла перестрелка между военнослужащими Внутренних войск МВД России и участниками вооруженных формирований. Пять военнослужащих были ранены. Боевики скрылись. В селе Керла-Юрт Грозненского района при поведении спецоперации против предполагаемых участников вооруженных формирований были убиты четверо сотрудников правоохранительных органов. Еще четверо получили ранения и были госпитализированы. Два боевика были убиты в ходе перестрелки.

12 августа 2009 года Два сотрудника милиции были убиты в разных в Ленинском и Старопромысловском районах Грозного. В Ленинском районе преступники обстреляли легковой автомобиль "Жигули", за рулем которого находился сотрудник республиканского МВД. В Старопромысловском районе сотрудник патрульно-постовой службы был расстрелян на автобусной остановке. Житель села Знаменское Надтеречного района сдал сотрудникам правоохранительных органов крупную партию взрывчатых веществ, которая была случайно найдена им в лесном массиве в окрестностях населенного пункта. В общей сложности было сдано 269 тротиловых шашек весом в 56 килограммов 800 граммов.

11 августа 2009 года В Заводском районе Грозного были найдены тела правозащитников - супругов Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова, увезенных днем ранее неизвестными из офиса организации «Спасем поколение». Трупы с множественными огнестрельными ранениями были обнаружены в багажнике автомобиля похищенных. По версии сотрудника одной из местных правозащитных организаций, Садулаева и Джабраилов перед убийством доставлялись в райотдел милиции. Сообщается, что Садулаева перед смертью была избита: на ее теле были огромные синяки, и у нее в двух местах была сломана рука. В Аргуне был убит предполагаемый участник вооруженных формирований Беслан Дагабаев. По официальным данным, информация о нем была получена милиционерами по оперативным каналам, была выставлена засада. Когда милиционеры попытались остановить машину, Дагабаев открыл огонь из пистолета и пытался уйти на большой скорости. Ответным огнем он был убит.

10 августа 2009 года В Шалинском районе найден убитым похищенный днем ранее 16-летний житель села Сержень-Юрт Шамхан Шамилев.

9 августа 2009 года В окрестностях села Гансол-Чу Ножай-Юртовского района при проведении поисковых мероприятий в лесном массиве командир взвода МВД Чечни подорвался на мине-"растяжке" и был госпитализирован в тяжелом состоянии.



В Веденском районе у села Дарго при проезде автомашины с сотрудниками милиции был подорван радиоуправляемый фугас. Ранение в лицо и руку получил офицер милиции.

7 августа 2009 года При подрыве в Грозном радиоуправляемого самодельного фугаса погиб один и были ранены двое сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, командированные в Чечню из Челябинской области. Бомба сработала, когда мимо проходили сотрудники ФСИН, направлявшиеся в продуктовый ларек за покупками. У селения Нихалой Шатойского района неизвестные обстреляли колонну сотрудников правоохранительных органов. Один человек погиб. В Грозном милиционеры застрелили предполагаемого боевика, который при задержании оказал вооруженное сопротивление.

5 августа 2009 года В Шалинском районе сотрудники правоохранительных органов склонили к явке с повинной бывшего участника незаконных вооруженных формирований - жителя селения Автуры, который с 1999 по 2000 годы состоял в группировке Магомадова.



В городе Шали сотрудники силовых структур остановили легковой автомобиль "Жигули", за рулем которого был 60-летний житель селения Энгеной Веденского района. В ходе досмотра в машине были найдены две ручные гранаты. Водитель машины задержан.



Житель Надтеречного района сдал в правоохранительные органы 23 килограмма взрывчатки и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. По словам заявителя, боеприпасы были обнаружены им днем в районе села Знаменское.

4 августа 2009 года В Урус-Мартановском районе по обвинению в пособничестве боевикам задержан один местный житель. По официальным данным, задержанный занимался снабжением продуктами питания группировки Тутаева, действующей в этом районе.

3 августа 2009 года На дороге вблизи села Автуры Шалинского района в момент проезда машины начальника РОВД Тимура Даудова сработало мощное взрывное устройство. В результате был ранен водитель машины.



В Урус-Мартановском районе сотрудниками силовых структур был задержан предполагаемый боевик. При обыске у него нашли ручную гранату.



В Урус-Мартане сотрудниками милиции по подозрению в содействии участникам незаконных вооруженных формирований задержаны три местных жителя. Согласно официальной информации, они снабжали продуктами питания, медикаментами и обмундированием членов группировки Тутаева.

2 августа 2009 года Четверо местных жителей, подозреваемых в пособничестве участникам вооруженных формирований, задержаны в Веденском, Шалинском и Грозненском районах. Задержанные обвиняются в том, что помогали боевикам из отрядов полевых командиров Гакаева и Мунцигова. Группа неизвестных совершила нападение на сотрудников милиции в Итум-Калинском районе. В результате обстрела колонны, состоявшей из трех машин, погибли четыре сотрудника УВД по Новгородской области МВД России и милиционер ОВД по Шатойскому району Чечни. Еще шесть человек получили ранения.

1 августа 2009 года В городе Аргун был сожжен дом, принадлежавший семье смертника Рустама Мухадиева, взорвавшего себя 26 июля 2009 года в Грозном у здания театрально-концертного зала. По версии местных жителей, поджог осуществлен сотрудниками силовых структур Чечни.

26 июля 2009 года У театрально-концертного зала в Грозном взорвал себя смертник Рустам Мухадиев. При этом погибли несколько высокопоставленных офицеров МВД Чечни и двое иностранных граждан.

23 июля 2009 года В лесном массиве у села Эшелхатой в результате подрыва на фугасе погиб один и тяжело ранен другой сотрудник чеченской милиции.

22 июля 2009 года В Урус-Мартановском районе Чечни сотрудники силовых структур задержали предполагаемого пособника боевиков. По официальной информации, он оказывал помощь и хранил оружие и боеприпасы участников группировки под командованием Сайдалиева. В ходе обыска в его доме было обнаружено самодельное взрывное устройство.

21 июля 2009 года В районе бывших дачных участков в Заводском районе Грозного сотрудниками милиции был обнаружен предполагаемый боевик - 28-летний уроженец села Гойты Урус-Мартановсокго района Шамиль Ахадов. При попытке задержания он открыл по милиционерам из автомата Калашникова и был убит.

20 июля 2009 года В Веденском районе была обстреляна машина "Урал" с военнослужащими подразделения Внутренних войск МВД России и сотрудниками милиции. При этом были ранены двое местных жителей.

19 июля 2009 года В районе селения Борзой Шатойского района боевики обстреляли из гранатометов и автоматического оружия военной тягач, принадлежащий подразделению Министерства обороны. Ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих, которых находились в бронемашине.

18 июля 2009 года В Грозном сотрудники милиции попытались остановить для досмотра ВАЗ-2110. Водитель автомобиля - житель села Бамут Ачхой-Мартановского района Адам Мержоев открыл по ним стрельбу из пистолета и попытался скрыться. Машина с предполагаемым боевиком была блокирована сотрудниками милицейского спецназа, которые застрелили оказавшего сопротивление молодого человека. В перестрелке был убит начальник отдела уголовного розыска РОВД Заводского района города Грозного, а его коллега - начальник криминальной милиции этого же райотдела - получил тяжелое ранение.

17 июля 2009 года В поселке Мичурина Октябрьского района Грозного неизвестными был расстрелян сотрудник подразделения вневедомственной охраны МВД Чечни. У убитого похищено табельное оружие.

15 июля 2009 года Сотрудница Правозащитного центра "Мемориал"** Наталья Эстемирова была похищена около 8.30 мск в Грозном. Вечером того же дня ее тело с огнестрельными ранениями было найдено у села Гази-юрт в Назрановском районе Ингушетии.

14 июля 2009 года Четверо сотрудников силовых структур погибли и еще шесть получили ранения в результате вооруженного столкновения с группой боевиков из 15 человек в Веденском районе. В числе погибших двое военнослужащих Внутренних войск, сотрудник полка патрульно-постовой службы милиции МВД Чечни и сотрудник Шалинского райотдела милиции. Ранения получили трое военнослужащих подразделения Внутренних войск МВД России, боец ОМОН из Иркутской области и двое милиционеров полка ППСМ. Данных о потерях среди боевиков нет

13 июля 2009 года В Урус-Мартановском районе сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены двое вооруженных мужчин. В ответ на предложение сдаться они открыли огонь и были убиты.



В Шалинском районе на автодороге между селениями Чири-Юрт и Дуба-Юрт при попытке остановить для досмотра легковой автомобиль сотрудники правоохранительных органов были обстреляны из автоматического оружия. В ходе перестрелки были убиты трое предполагаемых боевиков, которые находились в машине.

12 июля 2009 года В Заводском районе Грозного сотрудники МВД попытались остановить "Жигули". Пассажиры автомобиля открыли огонь. В результате перестрелки трое вооруженных мужчин были убиты.



В окрестностях селения Эшелхатой Веденского района два сотрудника МВД России, командированные в Чечню из Краснодарского края, пострадали в результате взрыва фугаса.

11 июля 2009 года В лесном массиве в окрестностях села Бамут Ачхой-Мартановского района в ходе боестолкновения были убиты четверо участников вооруженных подполья. В их числе, согласно официальным данным, брат захваченного в Ингушетии полевого командира боевиков Рустама Махаури 24-летний Азамат Махаури по кличке "Ясир", гражданин Казахстана Исмаил Джабаров, а также 27-летние Магомед Котиев и Абу-Муслим Химаев. У убитых было изъято три автомата Калашникова, две ручные гранаты и три самодельных взрывных устройства.



Житель Старопромысловского района Грозного сообщил о найденном им схроне с боеприпасами. По официальной версии, этот тайник принадлежал убитому в ходе спецоперации в мае 2009 года участнику незаконного вооруженного формирования Байдуллаеву.

10 июля 2009 года В Шали неизвестные убили сотрудника подразделения вневедомственной охраны при МВД республики и похитили его табельное оружие - пистолет Макарова с двумя снаряженными магазинами к нему.

8 июля 2009 года В районе села Зоны (Зонах) Шатойского района из лесного массива боевиками были обстреляны два боевых вертолета. Машины получили повреждения, но смогли совершить посадку. Жертв среди военных не было, ранен один военнослужащий.

7 июля 2009 года В Грозном при взрыве фугаса, заложенного неизвестными в урну для мусора в сквере, пострадали девять человек, включая двух детей и двух сотрудников чеченской милиции.



В селе Джугурты Курчалоевского района Чеченской предположительно сотрудниками местного РОВД были похищены жители села Ахкинчу-Борзой Ризван Альбеков и его сын Азиз. Через несколько часов похитители публично застрелили Ризвана Альбекова.

6 июля 2009 года У села Белгатой Шалинского района на пути следования милицейской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство. Жертв и пострадавших не было.

5 июля 2009 года В районе села Харсеной боевики обстреляли из автоматического оружия транспортно-боевой вертолет Ми-8 с военнослужащими одного из спецподразделений Министерства обороны России. Один военнослужащий был ранен.



В лесном массиве у села Улус-Керт Шатойского района сотрудники МВД и военнослужащие спецподразделения Внутренних войск МВД России "Юг" столкнулись с группой боевиков. В ходе перестрелки один боевик был ранен, а остальные отступили. Раненый, которого пытались задержать, покончил с собой, подорвав ручную гранату.



Сотрудники МВД Чечни и военнослужащие батальона спецназа Внутренних войск МВД России "Север" обнаружили в лесном массиве между населенными пунктами Старые Атаги Грозненского и Алхазурова Ачхой-Мартановского районов республики боевика, который оказал сопротивление и был убит в ходе перестрелки. Убитым оказался житель Алхазурова Тамерлан Ларсанов.

2 июля 2009 года В Грозном убит предполагаемый боевик Сайд-Селим Абдулкадыров, который, по официальной версии, намеревался совершить покушение на президента Чечни по распоряжению представителя "Аль-Каиды"* на Северном Кавказе, арабского наемника Муханнада. В ходе спецоперации, которая прошла в частном секторе города, также была ранена и задержана названная сообщницей убитого молодая женщина.



В лесном массиве в окрестностях селения Шалажи Урус-Мартановского района военнослужащими спецподразделений Минобороны и Внутренних войск МВД проводились разведывательно-поисковые мероприятия. При этом обе группы подорвались на взрывных устройствах. В первом случае были ранены трое военнослужащих, в другом – от множественных осколочных ранений скончался военнослужащий контрактной службы.



В Урус-Мартане у входа в продовольственный магазин сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорный контейнер. Взрыв произошел, когда из магазина выходили трое военнослужащих Внутренних войск. Все они получили тяжелые осколочные ранения. Позднее один из них скончался.

1 июля 2009 года В окрестностях села Шалажи Урус-Мартановского района на фугасе подорвался военнослужащий Министерства обороны России. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.



В лесном массиве вблизи села Нефтяное Веденского района сотрудники МВД и ФСБ обнаружили лагерь, в котором находилось не менее десяти боевиков, которые ретировались, не вступив в перестрелку. В ходе осмотра базы оперативники нашли большое количество продуктов питания, самодельный гранатомет и автомат Калашникова.

29 июня 2009 года В Шали при попытке задержания сотрудники силовых ведомств убили амира этого города Абубакара Муслиева и еще одного боевика. По официальной версии, Муслиев готовился совершить террористический акт - в его машине был обнаружен самодельный фугас большой мощности, подготовленный к взрыву.



Пять жителей города Шали задержаны сотрудниками правоохранительных органов по обвинению в пособничестве боевикам. По официальной версии, задержанные в последнее время занимались поставками боевикам продуктов питания и одежды. У одного из них изъята ручная гранта Ф-1.



В Шалинском районе был найден тайник с 24 снарядами малого калибра, большим количеством патронов, десятью килограммами пластида и четырьмя килограммами тротила. Найденный схрон был уничтожен на месте путем подрыва.



В окрестностях села Элистанжи Веденского района группа боевиков обстреляла машины "Газель" и УАЗ с военнослужащими Внутренних войск МВД России. Жертвой этого нападения стал офицер, начальник автобронетанковой службы подразделения. Еще двум раненым – офицеру, командиру взвода и священнику из Синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию с правоохранительными органами медицинская помощь была оказана на месте. Боевики скрылись в лесном массиве.

28 июня 2009 года В лесном массиве между населенными пунктами Мескер-Юрт и Белгатой Шалинского района боевик оказал вооруженное сопротивление сотрудниками силовых структур и был убит. Убитым оказался житель села Дарго Рамзан Абдулкаримов. У него были найдены автомат Калашникова с шестью снаряженными магазинами, ручная граната и тротиловая шашка, снабженная электродетонатором.



В Гудермесе в момент прохождения пешего милицейского патруля сработало мощное самодельное взрывное устройство. В результате взрыва осколочные ранения получили три сотрудника милиции. В числе пострадавших – сотрудник подразделения ППС по Гудермесскому району, а также два милиционера-кинолога из Татарстана.

25 июня 2009 года Житель села Старые Атаги Грозненского района, который обвиняется в участии с весны по осень 2001 года в группировке под командованием Садаева, задержан сотрудниками силовых структур.



Сотрудниками МВД задержан житель села Шалажи Урус-Мартановского района, который сознался в том, что с весны 2008 года являлся активным пособником НВФ. В его задачи входила закупка продуктов питания. Задержанный также выдал оперативникам тайник, в котором был спрятан автомат Калашникова с патронами.

23 июня 2009 года В лесном массиве Ачхой-Мартановского района проводившие мероприятия оперативно-розыскного характера сотрудники РОВД Урус-Мартановского района подорвались на взрывном устройстве. Ранения получили пять милиционеров.



В том же районе на проселочной дороге в окрестностях госхоза "Гехинский" на фугасе подорвалась грузовая машина "Газель", в которой находилось три местных жителя. Двое из них, водитель и один из пассажиров, погибли на месте. Третий – госпитализирован в тяжелом состоянии.

20 июня 2009 года В центре Грозного был задержан 35-летний житель Наурского района, который, по данным милиции, являлся заместителем эмира группировки боевиков.

18 июня 2009 года В Грозном задержан 51-летний уроженец села Ца-Ведено, который в период с 1995 по 2002 годы состоял в отряде Шамиля Басаева в качестве коменданта.

17 июня 2009 года В Грозном был задержан подозреваемый в участии в группировке боевиков, которой во время первой военной кампании в республике командовал Эльмурзаев.



В Итум-Калинском районе задержан житель села Гучум-Кале, который, по официальной информации, с октября 2008 года был пособником отряда боевиков под командованием Тархана Газиева. Задержанный указал милиционерам тайник, в котором были спрятаны около трехсот патронов, восемь выстрелов к подствольному гранатомету и четыре гранаты.

15 июня 2009 года В Старопромысловском районе Грозного неизвестные обстреляли из гранатомета здание средней школы. Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен незначительный ущерб. Выстрел был произведен дистанционно, с использованием мобильного телефона.

14 июня 2009 года Житель селения Дышни-Ведено, ученик второго класса местной школы, пострадал, когда сработало найденное им взрывное устройство. Ребенок получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован.

13 июня 2009 года В лесном массиве около населенного пункта Харсеной Шатойского района при проведении милиционерами оперативно-розыскных мероприятий произошел взрыв. Получили ранения оперуполномоченный ОУР ОВД по Наурскому району и младший инспектор-кинолог



В результате перестрелки с группой из 15 предполагаемых боевиков в лесном массиве около населенного пункта Алкинчу-Борзой (Курчалойский район) погибли два сотрудника милиции. Еще четыре милиционера получили ранения, двое из них - госпитализированы.

12 июня 2009 года Освобожден похищенный ночью сотрудниками неустановленных силовых структур житель Ачхой-Мартановского района Руслан Мержоев. Похищенный был вывезен из своего дома в открытое поле, где был подвергнут пыткам и избиениям. Его пытались заставить признаться в том, что он поставлял продукты некоему Азамату. Не добившись признаний, неизвестные выпустили его в станице Ассиновской Сунженского района.

11 июня 2009 года На въезде в Бамут (Ачхой-Мартановский район) группа боевиков обстреляла две машины с сотрудниками Временной оперативной группировки МВД России в Чечне. Ранения получили четверо сотрудников Кемеровского УВД, находившихся в служебной командировке. Боевики после непродолжительной перестрелки отступили и скрылись в лесном массиве.

10 июня 2009 года По подозрению в оказании помощи участникам вооруженных формирований сотрудниками правоохранительных органов был задержан житель селения Асланбек-Шерипово Шатойского района. По официальным данным, весной-летом 2008 года он был пособником группировки боевиков под командованием Абдулханова.



В селе Валерик Ачхой-Мартановского района был задержан предполагаемый сообщник группировки Исраилова. Он выдал оперативникам тайник, в котором был спрятан автомат Калашникова.



Правоохранительными органами был задержан житель села Аллерой Ножай-Юртовского района, который обвиняется в участии в вооруженных формированиях.

9 июня 2009 года У селения Ассиновская Сунженского района неизвестные обстреляли из автоматического оружия две машины с бойцами мурманского ОМОН. Один легковой автомобиль съехал на обочину и врезался в дерево. Двое находившихся в автомобиле омоновцев получили серьезные травмы.

8 июня 2009 года По свидетельству очевидцев, у торгового центра «Беркат» в Грозном сотрудники силовых структур похитили молодую женщину. В пресс-службе МВД Чечни корреспонденту "Кавказского узла" затруднились предоставить информацию по данному случаю.



Житель Грозного сдал в милицию крупную партию боеприпасов, которую обнаружил в кустах на пустыре: 34 зенитных снаряда, две минометные мины крупного калибра, два выстрела к противотанковому гранатомету и 11 головных частей к зенитным снарядам.



В лесном массиве вблизи селения Дай Шатойского района в результате подрыва на фугасе тяжело ранен сотрудник чеченской милиции.



В РОВД Шатойского района явился с повинной 22-летний житель селения Радужное Грозненского района. Он сообщил, что летом 2008 года в течение нескольких недель являлся пособником боевиков и помогал им в приобретении продуктов питания, одежды и военного снаряжения. На северной окраине Гудермеса найден труп похищенного неизвестными вооруженными людьми 6 июня 32-летнего местного жителя Ризвана Сайдулаева. Ризван Сайдулаев был известен как знаток ислама; по заказам он изготавливал талисманы, в которых пишутся аяты из Корана.

7 июня 2009 года В селении Савельевская Шелковского района группа из 15 вооруженных лиц, прибывшая на нескольких легковых машинах, ворвалась в дом местных жителей и расстреляла находившуюся в гостях 31-летнюю жительницу села Бачи-Юрт Курчалойского района. Убитая приехала в Савельевскую лечиться у местного народного целителя.



В селе Аллерой Курчалойского района неустановленный преступник ворвался в одно из частных домовладений и расстрелял 33-летнюю дочь хозяйки дома. В селении Бачи-Юрт Курчалоевского района вооруженными лицами была похищена и убита местная жительница Петимат Масаева (Пошуева).

По рассказам односельчан, Петимат занималась предсказаниями, лечением людей нетрадиционными методами.

6 июня 2009 года В Аргуне был убит бывший замммэра города Мусост Хутиев, работавший помощником вице-премьера республиканского правительства Халида Вайханова. Преступление произошло на территории торговой базы, когда Хутиев приехал к своим знакомым. Расстрелявший его из пистолета неизвестный скрылся.



В Аргуне при обстреле поста милиции получил ранение участковый городского ОВД.

5 июня 2009 года В лесу около населенного пункта Шалажи Урус-Мартановского района при проведении милиционерами оперативно-розыскных мероприятий произошел взрыв. Получили ранения милиционер батальона патрульно-постовой службы милиции местного ОВД и участковый из Наурского района.

4 июня 2009 года В селе Пригородное Грозненского района задержана предполагаемая участница вооруженных формирований. Задержанная подозревается в том, что в период с октября по ноябрь 2008 года входила в состав отряда боевиков под командованием арабского наемника Ясира.

3 июня 2009 года В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиции около населенного пункта Ахкинчу-Борзой Курчалойского района, произошла перестрелка с группой из трех-четырех боевиков. По официальным данным, убит один боевик.

2 июня 2009 года В Аргуне сотрудниками силовых структур задержан предполагаемый участник вооруженных формирований. Подозреваемый проходил курс лечения в травматологическом отделении Аргунской городской больницы. При задержании у него были изъяты две самодельные гранаты.

31 мая 2009 года В Шали в доме убитого 28 мая 2009 г. предполагаемого участника вооруженных формирований обнаружен тайник, в котором хранилось два противотанковых ракетных комплекса (ПТУР) "Фагот", 40 выстрелов к противотанковому гранатомету РПГ, 22 пороховых заряда к выстрелу РПГ, 11 выстрелов к подствольному гранатомету, три артиллерийских снаряда, 240 патронов различного калибра и три магазина к автомату Калашникова. В целях безопасности часть боеприпасов была уничтожена на месте путем подрыва.

30 мая 2009 года В результате взрыва мины в лесу около населенного пункта Беной Веденского района погиб военнослужащий внутренних войск.



В Октябрьском районе Грозного на пути следования пешего милицейского патруля сработало взрывное устройство, заложенное рядом с тротуаром. В результате получили осколочные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы два сотрудника милиции.



В Грозном задержан местный житель, подозреваемый в том, что он с августа 1996 по январь 1997 состоял в группе боевиков.

28 мая 2009 года В центре Шали при попытке задержания предполагаемого участника вооруженных формирований сотрудниками РОВД Шалинского района и отряда милиции спецназначения "Терек" были убиты 29-летний житель Шали Юсуп Асхабов и 26-летний уроженец Грозного Аслан Макаев. В ходе спецоперации погиб начальник отдела уголовного розыска Шалинского райотдела милиции Тимур Мусаев, еще один милиционер получил ранение. У убитых боевиков было найдено два пистолета Макарова, три самодельные гранаты, взрывчатка, электродетонаторы для подрыва фугасов и около десяти мобильных телефонов. Однако, по словам знакомых Аслана Макаева, он не имел отношения к вооруженному подполью.



Житель села Тазбичи Итум-Калинского района был ранен в результате взрыва выстрела к гранатомету, который он нашел во дворе своего дома.

26 мая 2009 года В Наурском районе сотрудники правоохранительных органов обнаружили на дне водоема пистолет Макарова, 80 патронов к автомату Калашникова, два магазина к автомату, кобуру и подсумки для пистолета и гранат. Все это находилось в состоянии глубокой коррозии. Кроме того, было найдено водительское удостоверение одного из местных жителей.

25 мая 2009 года В Ленинском районе города Грозного на трассе у въезда в госхоз "Аргунский" сотрудники республиканского ОМОН попытались остановить для досмотра легковой автомобиль. Водитель машины открыл по омоновцам стрельбу из пистолета. Сотрудники милиции открыли ответный огонь. После того, как поврежденный автомобиль остановился, его водитель привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил множественные ранения и скончался на месте.



На автотрассе Грозный-Аргун вблизи села Новый Центарой в момент проезда колонны 42-й дивизии Минобороны России в составе девяти автомашин "КаМАЗ" и двух БТР сопровождения произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате один военнослужащий погиб, еще двое, в том числе помощник начальника службы вооружения воинской части, получили ранения.



В Заводском районе Грозного водитель машины "Жигули" не выполнил требование сотрудников Вневедомственной охраны при МВД республики остановиться на посту для проверки документов, и открыл по сотрудникам стрельбу из автомата. Ответным огнем он был убит. Жертв и пострадавших среди милиционеров нет.



В селе Гехи Урус-Мартановского района сотрудниками силовых структур в масках был похищен 19-летний юноша. Силовики приехали в населенный пункт на двух машинах. Они блокировали один из частных домов, после чего похитили сына хозяйки домовладения.

24 мая 2009 года Вблизи села Рошни-Чу Урус-Мартановского района сотрудник чеченской милиции подорвался на установленном силовиками фугасе. Пострадавший был госпитализирован.

23 мая 2009 года Вблизи населенного пункта Бамут произошло столкновение силовиков с группой боевиков численностью до пяти человек. Был убит предполагаемый боевик - житель Урус-Мартановского района Ризван Ибрагимов. Ранее он служил в милиции. Остальным боевикам удалось скрыться.



Сотрудники уголовного розыска УВД Грозненского района обнаружили в лесном массиве вблизи села Чишки тайник, в котором находились огнемет РПО-А, два гранатомета РПГ-26, три пулемета РПК, три автомата Калашникова, два артиллерийских снаряда. Часть оружия милиционеры изъяли, часть пришлось уничтожить методом подрыва, так как опасались, что схрон заминирован.

22 мая 2009 года Освобождены похищенные 21 мая в селении Гонсалчу Ножай-Юртовского района сотрудниками неустановленных силовых структур три местных жителя. Они были увезены из своих домов без объяснения причин вооруженными людьми в масках и камуфляжной форме, а впоследствии выброшены из машин на окраине селения Гансолчу. Стало известно, что похищенных держали в заброшенном доме в лесу или опустевшем селении. Все трое подвергались избиениям и пыткам электрическим током.

21 мая 2009 года В Шаройском районе сотрудниками правоохранительных органов был склонен к явке с повинной бывший пособник участников вооруженного подполья. Он сообщил, что весной 2007 года занимался поставками продуктов питания боевикам из группировки Дадаева.



В Веденском районе, между населенными пунктами Нефтяное и Эшилхатой, сотрудники спецполка республиканского МВД и военнослужащие батальона "Юг" обнаружили зимнюю базу боевиков, состоящую из двух блиндажей для проживания до 30 человек в каждом. Имелись кухня, баня, продукты питания. База была уничтожена.



В Грозненском районе милиционеры задержали 50-летнего жителя села Алхан-Чурт, который в 1998 году несколько месяцев состоял в отряде боевиков. В тот же день стало известно местонахождение одного из похищенных в селе Курчалой местных жителей Джебира Закриева - он оказался под стражей. Брат похищенного Джабраил Закриев, который также был увезен в неизвестном направлении, предположительно сотрудниками территориального отдела милиции селения Бачи-Юрт, вернулся домой накануне. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Где он находился и что от него хотели, говорить отказался.

20 мая 2009 года В селе Червленная Шелковского района при проведении дорожных работ взорвалась ручная граната, заложенная неизвестными на обочине. Пострадал рабочий одного из автодорожных предприятий.



В селении Алхан-Чурт Грозненского района работниками милиции был задержан бывший участник группировки Батукаева, входивший в нее с марта по июнь 1999 года.



Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три человека, которые являлись пособниками отряда полевого командира Хусейна Гакаева, действующего в Веденском районе Чечни. Задержанный в Старопромысловском районе города Грозного местный житель был пособником боевиков с 2008 года. Два других человека были задержаны по месту жительства в городе Аргун.



В Заводском районе Грозного были похищены четыре человека - члены одной семьи Султан Мачаликашвили 1972 года рождения, Рамзан Маргошвили 1976 г.р., Нугзар Багакашвили 1972 г.р., Руслан Тхададзе 1970 г.р. По словам их родственников, перед рассветом в дом вошли вооруженные люди в камуфляже и масках, посадили всех четверых в машины и увезли в неизвестном направлении. Никому из женщин не разрешили выйти из дома, угрожая расстрелом. Вечером похищенные были освобождены. Их высадили из машины неподалеку от дома. Где они находились, мужчины не знают, на их головах все время были полиэтиленовые пакеты.



Сотрудники правоохранительных органов, проводившие оперативно-розыскные мероприятия в городе Аргун, обнаружили в заброшенном гараже замаскированный тайник. Из схрона оперативники изъяли гранатомет «Муха», четыре ручные гранаты, три запала к ним, два выстрела к подствольному гранатомету и более 80 патронов к автомату Калашникова. Предположительно, это оружие и боеприпасы принадлежали убитому зимой 2008 года участнику подполья Батаеву.

19 мая 2009 года В селении Серноводск Сунженского района группа неизвестных лиц ворвалась в дом сотрудника МВД Исы Бахарчиева, расстреляла его и скрылась в неизвестном направлении.



Вооруженный мужчина был убит у села Шалажи Урус-Мартановского района на окраине одного из населенных пунктов предгорного Урус-Мартановского района Чечни сотрудниками правоохранительных органов, которые осуществляли засадные действия. На требование остановиться, неизвестный выхватил пистолет и открыл по милиционерам стрельбу. Ответным огнем стрелявший был убит. На месте происшествия оперативники нашли пистолет Макарова с патронами к нему



Бывший участник отряда полевого командира Абу Мовсаева, убитого в 2002 году, и два предполагаемых пособника боевиков были задержаны в Шалинском районе. Двое других подозреваемых в сотрудничестве с вооруженным подпольем задержаны в Сунженском районе.



В Шалинском районе, на окраине села Автуры, сотрудниками милиции был найден тайник, где было спрятано десять выстрелов к подствольному гранатомету, две гранаты, а также 90 патронов к автоматическому оружию. Боеприпасы были уничтожены путем подрыва.



На железнодорожной станции Гудермеса в колодце у полотна дороги работники линейного отдела милиции нашли противотанковый гранатомет РПГ-7, 17 выстрелов к гранатометам, две мины и около 800 патронов к стрелковому оружию.



Тайник, в котором был спрятан гранатомет с двумя выстрелами и четыре ручные гранаты, был обнаружен в городе Аргун. Схрон был оборудован в заброшенном автомобильном гараже.



Два тайника были ликвидированы в селе Алпатово Наурского района. Их местонахождение указал милиционерам задержанный ранее предполагаемый участник незаконных вооруженных формирований. В схронах хранились автомат Калашникова, три гранатомета и 600 патронов к автоматическому оружию.

18 мая 2009 года В лесном массиве вблизи селения Нефтянка Веденского района боевики обстреляли из автоматического оружия сотрудников местного райотдела милиции и военнослужащих подразделения Внутренних войск МВД России. Были ранены и госпитализированы сотрудник милиции и трое военнослужащих Внутренних войск. Поиски нападавших результата не принесли.



На дороге у села Эшелхатой Веденского района на пути движения милицейской автоколонны, состоявшей из четырех автомашин, с сотрудниками полка патрульно-постовой службы милиции, был подорван управляемый фугас, заложенный на обочине. После того как колонна остановилась, по ней был открыт огонь из стрелкового оружия. Никто из сотрудников милиции не пострадал. Боевики скрылись в неизвестном направлении.



В Шатойском районе один из местных жителей сообщил сотрудникам правоохранительных органов о местонахождении тайника, в котором находилось более ста килограммов взрывчатки и различные боеприпасы.

16 мая 2009 года На окраине села Бамут сотрудник чеченской милиции подорвался сотрудник чеченской милиции. Он был доставлен в больницу, где скончался от ран.

15 мая 2009 года Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на входе в центральный КПП у здания МВД Чечни, куда его не пропустила охрана. В результате взрыва он сам, водитель такси, который довез террориста к зданию МВД и двое сотрудников милиции - Аслан Батаев и Руслан Шидаев - погибли. Еще пять человек, включая трех сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. Террористом оказался Беслан Чагиев, мастер спорта по греко-римской борьбе, чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира.



МВД Чечни сообщило об убийстве в Грозном четверых боевиков, планировавших серию масштабных терактов. Они входили в ту же группу, что и подорвавший себя у здания МВД Чагиев. В Старопромысловском районе города был блокирован участник НВФ, 24-летний Адам Белимханов. При попытке привести в действие гранату он был убит. Затем был убит находящийся в федеральном розыске 26-летний Таймер Убайдуллаев, который оказал сотрудникам милиции вооруженное сопротивление. Также погиб оказавший сопротивление 24-летний Альви Черсиев. Наконец, у КПП в Заводском районе Грозного сотрудники милиции попытались задержать ГАЗ 2110. Водитель машины, 25-летний Муса Давлетмерзаев не подчинился требованиям милиционеров, оказал сопротивление, попытался скрыться и был убит. В автомобиле обнаружен подготовленный для закладки в качестве фугаса 152 мм снаряд.



Однако, по словам очевидцев, как минимум двое из убитых огонь не открывали. Местные жители сообщили, что Адам Белимханов был убит силовиками выстрелом в затылок, в то время как сидел на скамейке. На месте гибели Таймера Убайдуллаева – в полуразрушенном доме - перестрелки также не было. Силовики вошли во двор этой постройки большой группой, вывели из соседнего дома женщину и детей, потом раздался взрыв.



В горной части республики началась масштабная спецоперация с участием подразделений МВД Чечни и федеральных сил с целью нейтрализовать участников боевиков. При этом при вооруженном сопротивлении силовикам предписано не брать живыми участников вооруженного подполья.

13 мая 2009 года Вблизи селения Белгатой Шалинского района погибли три человека, в том числе двое сотрудников милиции. Это произошло когда легковой автомобиль сначала был подорван на фугасе, а затем обстрелян из автоматов.

9 мая 2009 года Был освобожден похищенный в ночь на 8 мая сотрудниками неустановленных силовых структур житель села Гехи Урус-Мартановского района Умалат Зайраев. Известно, что после похищения его привезли на территорию дислокации ОМОН Грозного и допросили, после чего его перевезли на территорию 2-го оперативно-розыскного бюро (ОРБ-2), в спецподразделение под командованием некоего Дики. Там он находился почти до полуночи. По словам Зайраева и на территории ОМОН, и в ОРБ-2 он подвергался побоям.

8 мая 2009 года Вблизи села Бамут Ачхой-Мартановского района в ходе перестрелки с сотрудниками силовых структур был убит участник вооруженных формирований сепаратистов. У убитого был обнаружен автомат Калашникова со 120 патронами. В станице Первомайская Грозненского (сельского) района Чеченской Республики пропал без вести местный житель Абубакар Арсанов.

4 мая 2009 года Неизвестные обстреляли милицейскую автоколонну в Ачхой-Мартановском районе Чечни. В результате нападения был убит один и ранены три сотрудника правоохранительных органов республики.

3 мая 2009 года В многоквартирном доме в поселке Черноречье Заводского района Грозного сотрудниками милиции были блокированы два участника вооруженных формирований - Ахмед Мамуев и Магомед Саидов. В ходе штурма квартиры они были убиты. Саидов находился в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.



По словам местных жителей, убитые жили в этой квартире около года. Перед началом штурма в квартире находилось три человека, один из них сдался еще до начала перестрелки. Серьезного сопротивления Мамуев и Саидов не оказали, поскольку были вооружены пистолетами и гранатами. Один из них подорвался, чтобы его не взяли живым.

2 мая 2009 года Артиллерия федеральных сил произвела несколько выстрелов в сторону населенного пункта Беной Веденского района. Один снаряд упал на окраине Беноя, еще четыре взорвались непосредственно в селе. Были ранены два местных жителя, разрушен один и серьезно поврежден другой частный дом. Незадолго до обстрела в этом районе произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов, после чего военные обстреляли из орудий места возможного нахождения боевиков.

1 мая 2009 года У населенного пункта Шуани Ножай-Юртовского района при взрыве фугаса на пути движения колонны из пяти служебных автомобилей с сотрудниками ОВД погиб сотрудник милиции.



Подрыв самодельного фугаса произошел в Шалинском районе Чеченской Республики при прохождении двух бронетранспортеров подразделения Внутренних войск МВД России. В результате взрыва получил ранения и был госпитализирован один из военнослужащих.

30 апреля 2009 года В Шалинском районе при переезде двух БТР с военнослужащими подразделения Внутренних войск по мосту вблизи села Белгатой произошел подрыв самодельного фугаса. При этом был тяжело ранен один военнослужащий.

28 апреля 2009 года В Грозном вооруженными лицами в форме черного цвета был избит и увезен в неизвестном направлении молодой мужчина. Одна из проходивших мимо женщин пыталась помешать похитителям, но ей пригрозили оружием. Мужчина успел выкрикнуть свою фамилию - Сасуркаев. МВД Чечни от комментариев отказалось. В тот же день были освобождены похищенные накануне в селе Побединское (15-й молсовхоз) Грозненского (сельского) района шесть местных жителей. Освобождения удалось добиться их родственникам. Какое силовое ведомство причастно к похищению родственники говорить отказались. Известно только, что похищенные находились в селе Знаменское Надтеречного района Чечени.

27 апреля 2009 года Оперативный штаб по Чеченской Республике отменил введенный 23 апреля 2009 г. режим контртеррористической операции в Шалинском районе Чечни.



В Шалинском районе при следовании трех автомашин с сотрудниками МВД России было подорвано взрывное устройство. Жертв и пострадавших не было.

24 апреля 2009 года В селе Элистанжи Веденского района боевики обстреляли из стрелкового оружия территорию, где дислоцируется одно из подразделений Внутренних войск МВД России. При этом был убит военнослужащий контрактной службы. По официальной версии, нападение могли осуществить боевики из отряда полевого командира Хусейна Гакаева.



В лесном массиве на окраине села Согунты Ножай-Юртовского района сотрудники местных отделов милиции и ФСБ вступили в перестрелку с группой боевиков. Жертв и пострадавших среди участвовавших в боестолкновении силовиков и участников вооруженного подполья не было.



В Ленинском районе Грозного в 150 м от стадиона им. Белимханова за три часа до футбольного матча между дублирующими составами местного "Терека" и подмосковного "Сатурна" на пустыре в куче строительного мусора произошли два взрыва, в результате которых получил ранение участковый милиционер. Спустя полчаса на этом же месте в ходе инженерной разведки Внутренних войск МВД России произошел третий взрыв радиоуправляемого устройства, при котором получили ранение военный комендант города полковник Игорь Макеев и сотрудник службы безопасности президента республики.

23 апреля 2009 года Режим КТО был введен в четырех селениях Шалинского района - Сержень-Юрт, Шали, Чири-Юрт и Новые Атаги, - а также на всей территории Шатойского и Веденского районов. Это решение объясняется тем, что за первые три недели апреля в этих районах было найдено десять баз и шесть тайников боевиков, а также были задержаны три участника незаконных вооруженных формирований и пять пособников боевиков.

22 апреля 2009 года Освобождены похищенные ночью в Октябрьском районе Грозного пять местных жителей. Все они подвергались избиениям. Известно имя одного из похищенных - Шамиль Ибрагимов. Он оказался наиболее пострадавшим в результате избиений. Предположительно, похитителями оказались сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) при Министерстве внутренних дел Чечни.

21 апреля 2009 года На окраине села Бамут Ачхой-Мартановского района неизвестные обстреляли из автоматического оружия автоцистерну "Урал" подразделения Министерства обороны России. Находившиеся в машине сержант и двое рядовых контрактной службы были убиты. Стрелявшие скрылись, забрав оружие убитых.



В горно-лесистой местности Веденского района Чечни в ходе проводимой контртеррористической операции были обнаружены две базы боевиков, рассчитанные на одновременное пребывание до 30 человек, и два схрона с боеприпасами и оружием. Найдены похищенные в ночь на 17 апреля в станице Ильиновская Грозненского (сельского) района Чеченской Республики, предположительно, сотрудниками неустановленных силовых структур два местных жителя. Похищенные оказались в РОВД Веденского района.

20 апреля 2009 года Зоной проведения контртеррористической операции были объявлены Итум-Калинский район и часть Веденского района. По официальным данным, в зоне проведения спецоперации могут находиться не менее 60 участников вооруженного подполья.