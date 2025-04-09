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11:39, 9 апреля 2025

Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения

Дом Печати в Грозном после ликвидации боевиков. 4 декабря, 2014 год. Фото Магомеда Магомедова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

16 апреля 2009 года на территории Чеченской Республики был отменен режим контртеррористической операции (КТО), введенный в сентябре 1999 года. С прекращением режима КТО из Чечни выводятся 20 тысяч военнослужащих внутренних войск. Кроме того, снимаются ограничения по режиму въезда-выезда граждан, режиму перемещений и паспортно-визовому режиму. Жители Чечни, как и жители других регионов РФ, смогут свободно перемещаться по стране.

Однако кардинального улучшения ситуации в Чечне не произошло. Из республики регулярно поступают сообщения о диверсиях и террористических актах против военных и сотрудников правоохранительных органов, перестрелках с боевиками, похищениях людей, давлении на родственников незаконных вооруженных формирований. Режим контртеррористических операций – на сей раз локальных – периодически объявляется в различных районах Чеченской республики.

Предлагаем вниманию читателей "Кавказского узла" обновляемую хронику ситуации в Чечне, которая сложилась после снятия длившегося более 10 лет режима КТО.

Знаком  * в тексте обозначены запрещенные в России судом террористические организации, знаком ** – организация, внесенная Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

2025 год
  • 7 апреля 2025 года

    Источники сообщили о нападении на пост дорожно-патрульной службы в центре Ачхой-Мартана, на улице Кадырова. Нападавший, по их данным, был вооружен ножом. Он успел ранить двух силовиков, прежде чем был застрелен. Один из раненных силовиков позже скончался.

2024 год
  • 24 октября 2024 года

    Представитель Росгвардии сообщил, что один силовик убит и один ранен 24 октября при обстреле военной колонны в станице Петропавловская Грозненского района.

  • 14 февраля 2024 года

    В ночь на 14 февраля в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни три человека, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского и были застрелены. Следователи сообщили, что один сотрудник полиции получил ранение. Позднее эту информацию подтвердил Рамзан Кадыров, заявив также, что задержаны два участника группы, которая планировала нападения на силовиков. 

2023 год
  • 29 марта 2023 года

    Около полуночи с 28 на 29 марта источники сообщили о нападении на пост РОВД в Гудермесе и двоих убитых. Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента: он сообщил, что нападения не было, а силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты.

2022 год
  • 21 ноября 2022 года

    В центре Грозного застрелен неизвестный, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД и пытавшийся скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался, нападавший был ликвидирован.

2021 год
  • 10 июля 2021 года

    В Грозном вечером 9 июля на сотрудников полиции было совершено вооружённое нападение с использованием ножа, сообщил Следком. Инцидент произошел на въезде в Висаитовский район (до 29 декабря 2020 года Старопромысловский район - прим. "Кавказского узла") Грозного. Нападавший на силовиков был ранен из табельного оружия и доставлен в больницу, где позже умер. По данным следствия, нападавшим оказался 28-летний местный житель. Среди силовиков пострадавших нет. Нападение мужчины с ножом на сотрудников полиции в Грозном стало вторым вооруженным инцидентом в Чечне с начала 2021 года.

  • 20 января 2021 года

    При попытке задержания в ходе спецоперации были убиты шестеро участников вооруженного подполья во главе с Асланом Бютукаевым, которые находились в федеральном розыске, никому из боевиков не удалось скрыться. Пять из них были ликвидированы ответным огнем, а шестой совершил самоподрыв. В ходе перестрелки пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

2020 год
  • 28 декабря 2020 года

    Источники сообщили о гибели в Грозном двух сотрудников патрульно-постовой службы и смерти одного из нападавших. Как уточнил Рамзан Кадыров, убиты оба нападавших, а полицейский погиб только один - второй ранен. Глава Чечни заявил, что нападавшие идентифицированы как жившие в республике уроженцы Ингушетии. 30 декабря представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых потребовали от Кадырова доказательств того, что убитые силовиками в Грозном уроженцы Ингушетии были террористами. Авторы видеообращения настаивают на выдаче тел убитых. В Следком подана жалоба на задержание в Чечне родственников двух убитых силовиками в Грозном уроженцев Ингушетии, сообщил в тот же день адвокат Магомед Беков.

  • 17 декабря 2020 года

    Силовики застрелили двух человек на посту ДПС в Курчалое. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов и подверглись нападению - нападавшие бросили в силовиков взрывное устройство и открыли стрельбу. Нападавшие опознаны как жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района, сообщило ведомство. Полицейские не пострадали, как и жители Курчалоя - инцидент произошел на окраине села, вдали от жилых домов.

  • 16 декабря 2020 года

    Силовики провели спецоперацию в Ачхой-Мартановском районе 15 декабря. Во время контртеррористической операции убит предполагаемый участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев, сообщил Рамзан Кадыров. Уроженец чеченского села Янди Казбек Байдулаев ранее уже был назван в числе убитых 11 октября. По данным силовиков, он погиб в перестрелке в Серноводском районе.

    • 13 октября 2020 года
  • 18:31

    Режим контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного отменен с 16.00 мск 13 октября. Трое из четырех убитых в ходе операции боевиков разыскивались по делу о совершении терактов и нападений на силовиков в Ингушетии, сообщил источник.

  • 11:36

    Режим контртеррористической операции был объявлен в Октябрьском районе Грозного, где в перестрелке убиты трое силовиков и четверо предполагаемых боевиков. Спецоперация в тот же день была завершена. Убитые опознаны силовиками как Майрбек Имамурзаев, Магомед Цураев, Магомед Магомадов и Рамзан Муртазалиев - все они уроженцы Чечни и находились в розыске, сообщил Рамзан Кадыров. Он также озвучил данные силовиков о том, что эти четверо прибыли в Чечню из-за границы и готовили в Чечне ряд терактов. Недостроенный дом, где сегодня засели предполагаемые боевики, загорелся в ходе перестрелки с силовиками, соседние дома не пострадали, сообщили грозненцы.

  • 11 октября 2020 года

    11 октября два предполагаемых боевика были убиты во время контртеррористической операции в Чечне. Перестрелка произошла в Серноводском районе недалеко от границы с Сунженским районом Ингушетии. В связи с проведением спецоперации силовики усилили свои посты в Сунженском районе Ингушетии.

2019 год
  • 17 декабря 2019 года

    Осужденная за подготовку теракта уроженка Чечни Зара Муртазалиева сообщила об исчезновении 14 декабря в центре Грозного ее родственника Майрбека Амаева.

  • 9 сентября 2019 года

    Сотрудники ГИБДД "по поступившей ориентировке" остановили на Петропавловском шоссе в Грозном автомобиль Ford, за рулем которого находился уроженец Надтеречного района Усман Азиев, 2001 года рождения. По версии силовиков, водитель выстрелил из пистолета в сторону полицейских и был убит ответным огнем.

  • 1 июля 2019 года

    МВД сообщило о нападении на пост в Катыр-Юрте Ачхой-Мартановского района Чечни. По данным полиции, нападавший смертельно ранил ножом полицейского и бросил гранату, после чего был убит. Это нападение стало третьим в Чечне с начала года.

  • 24 июня 2019 года

    Источники сообщили, что во время нападения на полицейских 23 июня в Грозном был убит местный житель Ахмед Барзаев

  • 23 июня 2019 года

    Нападение на полицейских произошло в Ленинском районе Грозного, недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". Это нападение стало вторым с начала года в Чечне. По предварительным данным, погиб сотрудник дорожно-патрульной службы. Нападавших, по данным источников, было двое, один из которых был убит на месте, второй - через некоторое время в ходе перестрелки. 

  • 26 января 2019 года

    На окраине населенного пункта Серноводское в Сунженском районе Чечни был обстрелян из автоматов передвижной пост полиции. Житель ингушского села Пседах убит после нападения, а два силовика получили ранения. "Исламское государство"* объявило убитого Мансура Бельтоева своим боевиком.

2018 год
  • 17 ноября 2018 года

    В Старопромысловском районе Грозного в районе 21-го контрольно-пропускного пункта, по данным МВД, женщина совершила самоподрыв. Среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения жертв и пострадавших нет. В сети опубликованы российский и два заграничных паспорта уроженки Адыгеи Карины Спиридоновой и записка с обращением к Аллаху, якобы принадлежащих смертнице.

  • 11 ноября 2018 года

    Близ села Мартан-Чу два жителя Урус-Мартана, 1994 и 2001 годов рождения, по версии силовиков, пытались угнать автомобиль, оказали вооруженное сопротивление и были убиты. Убитых проверяют на причастность к вооруженному подполью и террористической деятельности, заявили полицейские,

  • 16 сентября 2018 года

    Бойцы Росгвардии застрелили трех предполагаемых боевиков в Ачхой-Мартановском районе Чечни близ границы с Ингушетией. Убитые опознаны как 35-летний житель Кабардино-Балкарии Анатолий Хаджиев, 32-летний уроженец Киргизии Османджон Кочкаров и 26-летний житель Ингушетии Мовсар Алероев. При этом, по данным МВД по Чечне, Хаджиев и Кочкаров были объявлены в розыск как участники боевых действий в Сирии. Знакомые Алероева напомнили, что он пропал в Ингушетии в начале июня и был объявлен в розыск как без вести пропавший.

  • 20 августа 2018 года

    По данным МВД Чечни, два человека напали на отделение полиции в Шалинском районе с ножами, ранили двоих полицейских и были убиты, а еще один человек пытался подорвать себя на посту ДПС в селении Мескер-Юрт Шалинского района, но выжил, полицейские не пострадали. В то же утро в Грозном силовики убили водителя автомобиля, сбившего трех полицейских. Погиб и находившийся в машине ребенок. Ответственность за серию нападений на сотрудников полиции в Чечне взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

  • 19 мая 2018 года

    Боевики напали на храм Архангела Михаила в Грозном, в результате чего были убиты двое сотрудников полиции, четверо боевиков и один прихожанин, еще двое полицейских ранены, сообщил Следственный комитет России. Убитые опознаны. По данным МВД, двое полицейских - Кайрат Рахметов и Владимир Горсков - прибыли из Саратовской области и находились в Чечне в командировке. Трое из четырех убитых боевиков - жители Чечни, а лидер нападавших жил в одном из соседних регионов, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Ответственность за нападение взяло на себя кавказское отделение запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

  • 20 марта 2018 года

    Около 20 мск в Старопромысловском районе Грозного нападавший обстрелял сотрудника полиции и был убит ответным огнем, заявило МВД Чечни. Раненый полицейский был госпитализирован. Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это нападение.

    Четыре вооруженных человека заблокированы и убиты в ходе спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чечни на границе с Ингушетией. Силовики сообщили, что около 22.00 мск в лесу "была обнаружена и блокирована группа боевиков". Со стороны силовиков пострадавших нет.

  • 18 марта 2018 года

    Вооруженное нападение совершено на охранника комплекса "Грозный-Сити". Охранник был ранен несколькими выстрелами из травматического пистолета, а нападавший убит подоспевшими на выстрелы силовиками.

  • 4 января 2018 года

    Подозреваемый в расстреле чеченского полицейского в селе Автуры оказал сопротивление при задержании и был убит ответным огнем, сообщил глава МВД Чечни Руслан Алханов.

  • 3 января 2018 года

    Вечером был застрелен начальник отделения полиции селения Автуры Шалинского района Абубакар Устарханов. Убийца стрелял в полицейского в магазине и скрылся на автомобиле Устарханова. В убийстве подозревается 27-летний местный житель Хамзат Баймурадов, который ранее служил в правоохранительных органах и был судим за пособничество боевикам.

2017 год
  • 19 ноября 2017 года

    Двое боевиков напали на пост полиции около села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе и пытались завладеть оружием силовиков, но были убиты. Убитые - житель Ингушетии 36-летний Ахмед Чахкиев и житель Алтайского края 31-летний Адам Цуцаев.

  • 21 сентября 2017 года

    В лесу близ Ведено вечером на мине подорвались задержанный год назад предполагаемый боевик и сопровождавшие его полицейские. Задержанный погиб, силовики госпитализированы, сообщил источник в местных правоохранительных органах.

  • 14 сентября 2017 года

    Сын, две дочери, старший брат и сноха осужденного по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании Аббаса Кужулова похищены силовиками в Чечне в конце августа - первой декаде сентября, говорится в распространенном в Facebook заявлении, которое подписано семью активистами, которые представлены членами Независимой международной правозащитной группы.

  • 29 августа 2017 года

    В 10 часов утра в районе площади "Минутка" в Грозном после серии выстрелов из автоматического оружия произошел взрыв. На месте происшествия большое количество силовиков, которые рассказали местным жителям об учениях.

  • 25 августа 2017 года

    В Ачхой-Мартановском районе был убит депутат парламента Чечни Мухмад Асхабов. Его автомобиль был обстрелян, потерял управление и несколько раз перевернулся. Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров заявил, что депутат мог быть убит террористами. Позже глава республики Рамзан Кадыров высказал мнение, что убийство Асхабова не имеет политического характера. По данным "Новой газеты", в Чечне набирала популярность версия о связи убийства Асхабова с конфликтом в селе Давыденко. Однако жители Чечни отвергли эту версию.

  • 17 мая 2017 года

    В Шатойском районе Чечни в результате подрыва на мине два сапера-контрактника погибли, один пострадал.

  • 11 апреля 2017 года

    Житель села Комсомольского Грозненского района Чечни Джахар Бисултанов, 1995 года рождения, поехал из дома в Хасавюрт и пропал.

  • 30 марта 2017 года

    Боестолкновение произошло в лесистой местности в горах Урус-Мартановского района, силовики убили двух человек.

  • 24 марта 2017 года

    Около двух часов ночи в Наурском районе группа боевиков напала на КПП полка Нацгвардии России, сообщил источник в республиканских силовых структурах. По данным источника в правоохранительных органах, в результате нападения убиты шесть боевиков. В результате нападения погибли шесть военнослужащих, трое получили ранения, сообщил источник в военной комендатуре Чечни. На двух из убитых боевиков обнаружены муляжи поясов смертников, сообщил НАК. Нападение организовано боевиками запрещенной в России террористской организации "Исламское государство", считают местные силовики. После нападения ИГ* действительно распространило заявление, где взяло на себя ответственность за атаку.

    Раненные бойцы Нагвардии проходят лечение в грозненском госпитале. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, состояние двух других - средней тяжести. Целью боевиков мог быть захват оружия, считают бывший депутат Госдумы России Анвар Махмутов и замкомандующего Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии Николай Долонин. По меньшей мере четверо из шести убитых боевиков являются местными жителями, сообщил житель Наурской. По его словам, один из убитых является членом семьи Закараевых, трое других приходились друг другу близкими родственниками, член их семьи задержан.

    Среди шестерых убитых бойцов Нацгвардии есть уроженцы Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. 

  • 10 марта 2017 года

    Житель Урус-Мартана Апти Эдаев увезен с поминок людьми в военной форме. Родственники похищенного не могут установить его местонахождение.

  • 25 февраля 2017 года

    Военнослужащий подразделения Росгвардии пропал с территории места дислокации своей части в Наурском районе. По одной из версий, сержант-контрактник совершил дезертирство. Пропавший военнослужащий является уроженцем Ленинградской области.

  • 24 февраля 2017 года

    Житель Шали Мовсар Рашидов, о похищении которого силовиками 11 января заявляли его родственники, освобожден. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Все это время его родственники не знали, где он находится. По их словам, сын Мовсара Рашидова в 2014 году уехал в Сирию и силовики считают, что именно он стоял за произошедшим в конце января в Шали убийством двоих сотрудников полиции.

  • 23 февраля 2017 года

    Источник, близкий к семье убитого 25 января в одном из отделов полиции Грозного Ислама Лорсанова, сообщил, что один из раненных им полицейских умер в больнице.

  • 16 февраля 2017 года

    В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий был задержан сотрудниками полиции житель Урус-Мартановского района Ахмед Исраилов. Он обвиняется в незаконном хранении взрывного устройства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

  • 3 февраля 2017 года

    После вмешательства аппарата омбудсмена России житель Ингушетии Анзор Алиев, которого силовики в Чечне удерживали, требуя выдать им его брата, вернулся к семье, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"**. 

  • 31 января 2017 года

    В Шелковском районе силовики задержаны 7 местных жителей, собиравшихся выехать в Сирию для вступления в ряды боевиков запрещенной в России по решению суда террористической организации "Исламского государства".

  • 30 января 2017 года

    Ночью в Шали было совершено нападение на сотрудников полиции. Вооруженный инцидент произошел после того, как полицейские попытались остановить подозрительных лиц. В ходе него погибли двое полицейских, были убиты трое нападавших, двое мирных жителей получили ранения.

    Два человека задержаны в Чечне по обвинению в сбыте оружия. Один из них обвиняется в том, что организовал в своем доме цех по переделке и изготовлению огнестрельного оружия и комплектующих к нему, сообщили в МВД.

  • 26 января 2017 года

    Пресс-служба МВД Чечни отрицает информацию об инциденте в отделе полиции Грозного, в ходе которого были ранены четверо полицейских и убит нападавший.

  • 25 января 2017 года

    Четверо полицейских госпитализированы после того, как во время допроса в здании Ленинского РОВД Грозного задержанный открыл по ним огонь. Нападавший был убит, пишет со ссылкой на свои источники портал «Кавказ.Реалии» (издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов). Житель республики, подозреваемый в причастности к боевикам, сделал вид, что потерял сознание, а затем неожиданно завладел табельным оружием одного из полицейских и открыл стрельбу, в результате чего были ранены четверо правоохранителей, сообщил осведомленный источник корреспонденту «Кавказского узла».

  • 23 января 2017 года

    В Грозном силовики задержали жителей Сунжи Анзора Алиева, 1990 года рождения, и его отца Кюри Алиева, заявила мать Анзора Булихан, обратившаяся в представительство ПЦ "Мемориал"** в Назрани. 24 января Алиев-старший вернулся домой. Анзора чеченские силовики отказались отпускать, пока им не выдадут другого сына Алиевых - Шамиля, ранее уже осужденного по обвинению в пособничестве боевикам.

  • 21 января 2017 года

    В Веденском районе Чечни задержан Турпал-Али Мицаев, у которого, по версии силовиков, во время обыска обнаружена граната.

  • 20 января 2017 года

    В Шали с 11 января были задержаны семь местных жителей, входивших в группу боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах Чечни.

  • 17 января 2017 года

    В ходе спецоперации с 11 января задержаны пять жителей Курчалоя, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах Чечни.

  • 16 января 2017 года

    В правоохранительных органах Чечни также сообщили, что в Шали задержаны трое местных жителей, которые входили в группировку Имрана Дацаева.

    Около 60 боевиков и их пособников, связанных с террористической организацией «Исламское государство», запрещенной в России, задержаны в результате спецоперации, проводившейся в Курчалоевском районе, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах СКФО.

    Жители Чечни сообщили, что сотрудник местных правоохранительных органов, бывший в числе личных охранников главы Чечни, скончался после задержания в селе Курчалой. Он был задержан по подозрению в связях с односельчанами, планировавшими вооруженные акции, а через некоторое время семье вернули его труп. Кадыров заявил, что Алихан Музаев покончил с собой, когда его пригласили проехать в отдел полиции.

  • 15 января 2017 года

    Спецоперация, которая была начата в Курчалоевском районе, завершена, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, убитые боевики планировали захват танковой части и нападение на поселок Ханкала.

  • 14 января 2017 года

    В Грозном задержан Имран Дацаев, который, по словам силовиков, скрылся с места боестолкновения 11 января в Цоци-Юрт.

  • 13 января 2017 года

    Поиски скрывшегося  11 января после боестолкновения боевика продолжаются в лесах и селах Курчалоевского и Шалинского районов и городе Аргуне, сообщил источник в силовых органах. Мероприятия силовиков, которые местные жители сравнили с "зачистками", он назвал "адресными проверками".

  • 12 января 2017 года

    Силовики начали поиски скрывшегося боевика в Курчалоевском районе. Убитые в ходе боестолкновения 11 января в Цоци-Юрте были опознаны как Умар Оздиев, Райбек Идрисов, Алихан Купчиев и Узум-Хаджи Мадаев. Представители силовых структур заявили, что они были тесно связаны с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство".

    "Новая газета" опубликовала список из 22 задержанных в Цоци-Юрте.

  • 11 января 2017 года

    В селе Цоци-Юрт произошло боестолкновение, в ходе которого были убиты четверо предполагаемых боевиках и два бойца Росгвардии. Одному из предполагаемых боевиков удалось скрыться.

    О похищении силовиками жителя Шали Мовсара Рашидова, отрекшегося в присутствии Рамзана Кадырова от своего сына Магомеда Рашидова, заявили его родственники.

  • 10 января 2017 года

    Рамзан Кадыров заявил о задержании в селе Цоци-Юрт Курчалоевского района молодых людей, которые "готовили серию резонансных тяжких преступлений".

2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
  • 30 декабря 2009 года

    Верховный суд Чеченской Республики приговорил к 13 годам заключения бывшего боевика Альберта Толениязова, участвовавшего в нападении на военнослужащих в Шелковском районе Чечни в 1999 г.

  • 28 декабря 2009 года

    Двое жителей Гудермеса задержаны за передачу боевикам продуктов питания и одежды.

  • 26 декабря 2009 года

    В районе хутора Станский Наурского района был обнаружен тайник с оружием, где находились автомат, а также пять магазинов и около 400 патронов.

  • 25 декабря 2009 года

    По обвинению в пособничестве боевикам задержаны пятеро жителей Ачхой-Мартановского района.

    В правоохранительные органы явился с повинной житель села Самашки Ачхой-Мартановского района, который обеспечивал продуктами питания одну из действующих в районе групп боевиков.

    Двое военнослужащих министерства обороны России ранены в результате взрыва фугаса неподалеку от села Чишки Грозненского района.

  • 23 декабря 2009 года

    В результате взрыва фугаса, произошедшего в Веденском районе, в окрестностях села Джани-Ведено, получил тяжелое ранение сотрудник правоохранительных органов Чечни.

  • 22 декабря 2009 года

    В результате спецоперации вблизи села Джани-Ведено Веденского района были убиты три участника вооруженного подполья и ранены трое милиционеров. Погибшими оказались 24-летний житель Гудермеса Муса Яндарханов и 32-летний житель Ножай-Юртовского района Ризван Ибрагимов, которые с лета 2006 г. находились в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также 22-летний Увайс Икрамов, который находился в розыске с 2007 г. и, по данным МВД республики, причастен к нападению на Беной-Ведено в 2008 г.

  • 20 декабря 2009 года

    В лесном массиве в окрестностях селения Сержень-Юрт Шалинского района был убит в перестрелке предполагаемый боевик. Убитый был одет в маскировочный халат белого цвета.

  • 17 декабря 2009 года

    В ходе спецоперации против участников вооруженного подполья Веденском районе были убиты четверо боевиков, в числе которых оказались полевой командир 40-летний Аслан Израилов, более известный как амир Саваб, Яраги Джамалов, 1956 года рождения и 20-летний Саламбек Исраилов. Со стороны силовиков был убит один человек и еще один ранен. По официальной информации, боевики были застигнуты на своей зимней базе.

  • 16 декабря 2009 года

    В районе административной границы с Ингушетией сотрудниками правоохранительных органов были уничтожены три тайника с оружием и боеприпасами.

  • 10 декабря 2009 года

    В Урус-Мартановском районе милиционеры нашли тайник, где находились два гранатомета, несколько артиллерийских снарядов, два килограмма взрывчатки.

  • 9 декабря 2009 года

    На территории железнодорожной станции в Заводском районе Грозного оперативники ликвидировали тайник, в котором находилось пять гранат, 13 запалов к ним, два выстрела к гранатометам и более 850 патронов.

  • 7 декабря 2009 года

    В лесном массиве на окраине селения Киров-Юрт Введенского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий произошел подрыв взрывного устройства. В результате получил ранение и был госпитализирован 25-летний милиционер.

  • 5 декабря 2009 года

    В лесном массиве у села Ишхой-Юрт в Гудермесском районе военнослужащие Внутренних войск МВД России и сотрудники МВД Чечни столкнулись с группой боевиков численностью до пяти человек. В ходе перестрелки были ранены двое военнослужащих Внутренних войск. Боевикам удалось скрыться. Их поиски не увенчались успехом.

  • 3 декабря 2009 года

    В селе Гехи Урус-Мартановского района трое мужчин ворвались в дом сотрудника патрульно-постовой службы районного отдела милиции. Один из нападавших был ранен и задержан, еще двое скрылись и находятся в розыске.

    В Шелковском районе Чечни вблизи селения Червленное сотрудники силовых структур обнаружили захоронение 19-летнего жителя Веденского района Турпала-Али Джамалханова, который был тяжело ранен около трех месяцев назад в ходе спецоперации в селении Элистанжи Веденского района. Погибшего силовики считают амиром боевиков села Ца-Ведено. Останки были эксгумированы и переданы на экспертизу.

    В Ножай-Юртовском районе Чечни оперативники обнаружили схрон участников вооруженных формирований. В тайнике были спрятаны противотанковый гранатомет типа "Муха", три автомата Калашникова и 130 патронов к стрелковому оружию.

  • 2 декабря 2009 года

    В Грозном к милиционеру подошел неизвестный и открыл стрельбу из пистолета. Сотрудник ППС получил ранение в бедро, которое не представляет опасности для жизни.

  • 1 декабря 2009 года

    На территории Ачхой-Мартановского района отменен вчера введенный 24 ноября режим контртеррористической операции.

  • 30 ноября 2009 года

    В лесном массиве в окрестностях села Самашки Ачхой-Мартановского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырех вооруженных людей. В ходе перестрелки один из них был убит, троим удалось скрыться. Также получил ранение один сотрудник чеченской милиции – начальник отдела уголовного розыска Ачхой-Мартановского РОВД.

  • 27 ноября 2009 года

    Неизвестными лицами в Грозном были убиты офицер и сержант МВД.

  • 24 ноября 2009 года

    На части территории Ачхой-Мартановского района Чечни, в основном горно-лесистой местности, прилегающей к селению Бамут, был введен режим контртеррористической операции. Оперативный штаб объяснил введение КТО информацией о наличии в районах участников вооруженных формирований, среди которых могут находиться и лидеры боевиков.

  • 23 ноября 2009 года

    Была расстреляна главный бухгалтер Управления федеральной службы наркоконтроля России по Чечне капитан Роза Алмазова.

  • 22 ноября 2009 года

    В Шелковском районе обнаружен и ликвидирован тайник, в котором хранилось три ручных огнемета "Шмель", более 2,2 тыс. патронов, мины, снаряды и другие боеприпасы.

  • 17 ноября 2009 года

    В окрестностях Аргуна сотрудниками силовых структур были найдены лагерь участников вооруженного подполья и тайник, в котором были спрятаны боеприпасы для противотанкового гранатомета. По информации МВД Чечни, схрон принадлежал убитым ранее боевикам.

  • 13 ноября 2009 года

    В чеченском селе Шалажи грузовая машина, в которой находилось несколько предполагаемых боевиков из группы полевого командира Ислама Успахаджиева, по кличке "Имам", была обстреляна ракетами с вертолетов. Власти сообщили, что в результате погибли около десяти боевиков.

  • 12 ноября 2009 года

    в Чечне между селениями Элистанжи и Эшелхатой был убит участник подполья 20-летний Ахмад Пашаев.

  • 11 ноября 2009 года

    В Шалинском районе Чечни были убиты пять участников вооруженных формирований. Раненного арабского наемника по кличке Ясир боевикам удалось забрать с собой. Двое убитых Хусейн Алиев и Абу Умаров находились в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

    Однако по информации местных НПО, двое погибших - 27-летний Ильяс Хацуев и 26-летний Мохдан Исаев - являлись сотрудниками силовых структур и были убиты по подозрению в пособничестве боевикам.

  • 9 ноября 2009 года

    В Урус-Мартановском районе Чечни снят режим КТО после того, как силовые структуры сообщили об убийстве на южной окраине села Танги-Чу в ходе боестолкновения предполагаемого боевика.

  • 31 октября 2009 года

    В частном доме в Грозном сотрудники правоохранительных органов блокировали уроженца Урус-Мартановского района 27-летнего Али Хасанова, известного как Ибан. Он занимал должность амира равнинной части Чечни. Хасанов был убит в ходе перестрелки. Его сообщница скрылась.

    На контрольно-пропускном пункте "Октябрьский" в районе административной границы между Чечней и Северной Осетией сотрудниками правоохранительных органов были убиты три жители села Шалажи Урус-Мартановского района - братья Адам, Аслан и Усман Шахбиевы, которые направлялись в Северную Осетию на такси. При попытке поверки документов они открыли по сотрудникам милиции огонь и попытались скрыться, но были убиты в перестрелке. При этом был убит один осетинский милиционер, еще один сотрудник милиции и водитель такси получили ранения. Отец убитых Шахбиевых, который ехал следом за ними, задержан.

    Местные правозащитники считают, что задержанному отцу Шахбиевых грозит опасность физической расправы. По их данным, только один из убитых — Адам - был участником вооруженных формирований и оказал сопротивление при задержании. Двое его братьев не были вооружены.

    В Аргуне сотрудниками уголовного розыска был задержан уроженец этого города, 1975 года рождения. По оперативной информации, с октября 2007 года по настоящее время задержанный оказывал помощь членам незаконных вооруженных формирований в виде предоставления жилья и автотранспорта.

    В Урус-Мартановском районе милиционеры задержали жителя селения Рошни-Чу, 1988 года рождения. По информации МВД, с августа он поставлял продукты питания членам подполья, действующим под руководством Ислама Успахаджиева.

  • 29 октября 2009 года

    19-летний Курейш Дулдуев, планировавший осуществить теракт в Грозном, подорвал себя при попытке задержания его сотрудниками милиции в Ленинском районе города.

  • 27 октября 2009 года

    В лесном массиве Веденского района у села Махкеты был убит 25-летний Рамзан Джаватханов, оказавший при задержании вооруженное сопротивление. По оперативным данным, Джаватханов в начале 2009 года ушел к боевикам. Родственники убитого утверждают, что Джаватханов, за несколько дней до гибели был похищен неустановленными людьми, а раньше его несколько раз задерживали силовики.

    24-летний Ибрагим Касумов был блокирован сотрудниками милиции в центральной части города Грозного. Раненный боевик подорвал себя гранатой, убив при этом одного и тяжело ранив другого сотрудника МВД.

    В Наурском районе был убит 25-летний Магомед Буцаев, известный как "Рыжий Мохмад", расстрелявший днем ранее двух милиционеров.

  • 26 октября 2009 года

    У села Николаевское Наурского района милиционеры, располагавшие информацией, что в рейсовом автобусе Грозный-Наур находятся два предполагаемых боевика, предприняли попытку задержать их под предлогом поверки документов у пассажиров. Один из боевиков  — Магомед Буцаев — расстрелял при этом двух сотрудников милиции, лейтенанта Мусу Дадаева и старшего сержанта Романа Мадаева, после чего скрылся с места происшествия со своим сообщником. В рейсовом автобусе, милиция нашла спортивную сумку с двумя автоматами Калашникова и пистолетом.

  • 23 октября 2009 года

    В Ленинском районе Грозного силовиками был убит Беслан Баштаев, амир города Урус-Мартан, который, по данным МВД, пытался на заминированном автомобиле ВАЗ-2114 въехать на территорию строящегося мемориального комплекса, где находился депутат Госдумы России Адам Делимханов, и куда должен был прибыть президент Чечни Рамзан Кадыров.

    В Грозном силовики задержали 23-летнего жителя города, который состоял в вооруженном формировании под командованием Хусейна Гакаева. При задержании он не оказал сопротивления.

  • 22 октября 2009 года

    В поселке Мичурина Октябрьского района Грозного был убит Сайд-Эмин Хизриев, амир города Гудермес. Утверждается, что он готовил теракт в отношении президента Чечни Рамзана Кадырова.

    В Грозном в ходе спецоперации были убиты милиционер и четверо предполагаемых боевиков: 22-летний Идрис Олхазуров, 21-летний Зелимхан Баталов, 21-летняя Хава Хасаева и 20-летняя Ева Гайсумова. Олхазуров и Баталов были убиты в ходе перестрелки, а Хасаева и Гайсумова подорвали себя с помощью взрывных устройств. Убитые были обвинены в том, что готовились совершить самоубийственные теракты. В доме, где были убиты четверо боевиков, оперативники обнаружили мини-цех по производству самодельных взрывных устройств.

    Сотрудники правоохранительных органов Чечни задержали в Грозненском районе Чечни 20-летнего юношу, подозреваемого в пособничестве боевикам.

  • 21 октября 2009 года

    В селе Гойты Урус-Мартановского сотрудниками правоохранительных органов были блокированы два предполагаемых участника вооруженных формирований, укрывавшиеся в частном доме. В ходе продолжавшейся несколько часов перестрелки оба мужчины были убиты. Погиб также один из участников спецоперации, и еще двое получили ранения различной степени тяжести. Местные жители утверждают, что убитые не имели при себе оружия. Один из убитых, житель Шатойского района Абдулла Джумаев, согласно сведениям правозащитников, в рядах вооруженных формирований не состоял.

    В Октябрьском районе Грозного взорвал себя 17-летний Заурбек Хашумов. Ранения получили четыре милиционера и один мирный житель. Хашумов считался пропавшим без вести более двух месяцев назад.

    В селении Алхан-Кала Грозненского района сотрудники милиции застрелили предполагаемого участника вооруженного подполья, 21-летнего жителя села Янди-Котар Ачхой-Мартановского района Асламбека Хачукаева. При попытке задержания Хачукаев, который, по оперативным данным, ранее состоял в группировке Азамата Махаури, оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

  • 20 октября 2009 года

    В Грозном сотрудники правоохранительных органов застрелили предполагаемого боевика, который при задержании пытался взорвать ручную гранату.

    Вблизи села Хаттуни Веденского района бронемашина МТЛБ и грузовик "Урал" с военнослужащими подразделения федеральных сил были обстреляны из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. В результате ранения получили двое военнослужащих.

    По подозрению в причастности к деятельности боевиков были задержаны три человека. 24-летний житель селения Пседах Малгобекского района Ингушетии был задержан на окраине села Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни. По официальной версии, в августе 2009 года он вступил в группировку Микаидла Мусиханова. Задержанный указал местонахождение тайника, в котором был спрятан противотанковый гранатомет.

    Двое других задержанных являются жителями села Дышни-Ведено Веденского района 22 и 24 лет от роду. По оперативной информации, они были пособниками группировки Абубакара Азгиева. В их задачу входило сообщать о передвижениях военных и милиционеров в районе.

  • 19 октября 2009 года

    В Грозном при оказании вооруженного сопротивления были убиты  жители Грозного - 28-летний Хамзат Исаев и 23-летний Магомед Идаев. При попытке задержания они застрелили из пистолета сотрудника республиканского ОМОНа и ранили еще одного милиционера. Ответным огнем один из предполагаемых боевиков был убит, а второй попытался скрыться, несмотря на полученное ранение. Он бросил в преследователей самодельную гранату и был застрелен.

    В селении Гойты Урус-Мартановского района дом, в котором проживает сотрудник чеченской милиции, был обстрелян из стрелкового оружия. Позднее милиционер обнаружил перед своим домом заложенное у тротуара взрывное устройство из артиллерийского снаряда, снабженного телефоном для дистанционного подрыва. Вызванным на место происшествия саперам удалось обезвредить бомбу.

  • 18 октября 2009 года

    В селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района в ходе перестрелки с милиционерами был убит 23-летний амир Грозненского района Аслан Муртазалиев.

    В Ачхой-Мартановском районе оперативниками задержаны два местных жителя. Согласно официальной информации, с мая 2009 года они являлись пособниками группировки Азимова и поставляли боевикам продукты питания и медикаменты.

  • 15 октября 2009 года

    В Веденском районе в ходе спецоперации в лесном массиве у села Эшелхатой была обнаружена и уничтожена зимняя база боевиков, рассчитанная на проживание 10-15 человек. При этом был убит один из участников вооруженного подполья, уроженец села Дышни-Ведено Турпал-Али Муталипов.

    В ходе боестолкновения в лесном массиве вблизи селения Самашки Ачхой-Мартановского района был убит сотрудник местного райотдела милиции, еще два милиционера получили ранения.

    В лесном массиве у селения Воскресенское Шелковского района, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое  местных жителей 22 и 23 лет. При обыске оперативники нашли у задержанных две ручных гранаты.

  • 14 октября 2009 года

    Сотрудниками силовых структур по обвинению в транспортировке участников вооруженных формирований был задержан житель Грозного.

  • 13 октября 2009 года

    В селе Эшелхатой Веденского района сотрудниками милиции был задержан местный житель. По оперативным данным, с 2004 по 2008 годы он снабжал продуктами питания и медикаментами боевиков полевого командира Бимурзаева.

    В окрестностях села Дуба-Юрт Шалинского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили небольшой лагерь бандформирований. В ходе осмотра было найдено тело убитого боевика. Предположительно, он получил ранение 7 октября 2009 года, когда в этом районе произошло боестолкновение между сотрудниками силовых структур и группой боевиков.

  • 10 октября 2009 года

    Участник незаконных вооруженных формирований задержан в Чечне сотрудниками милиции и УФСБ в лесном массиве в окрестностях села Дуба-Юрт Шалинского района. По официальной версии, задержанный с лета 2008 года он находился в рядах боевиков.

  • 9 октября 2009 года

    У села Дуба-Юрт Шалинского района сотрудники МВД Чечни и подразделения "Юг" Внутренних войск МВД России обнаружили базу боевиков, которую охранял один человек. В ходе перестрелки он был убит. Им оказался 23-летний житель Чири-Юрта Ислам Юсупов, с лета 2008 года входивший в отряд полевого командира Азимова.

    На окраине селения Янды Ачхой-Мартановского района был обстрелян контрольно-наблюдательный пост подразделения Министерства обороны. В результате обстрела получил ранение командир роты. Военнослужащие открыли ответный огонь, после чего нападавшие скрылись.

    Один человек погиб и 14 получили ранения в результате взрыва на остановке автобуса в Старопромысловском районе Грозного. Погибший - помощник дежурного территориального отделения милиции Ахмад Товгериев. Ранения получили начальник отдела кадров Старопромысловского РОВД подполковник Ибрагимов, и.о. начальника милиции общественной безопасности подполковник Хаджиханов и начальник ОГИБДД этого же района капитан Мачигов. Среди пострадавших - трое гражданских лиц.

    Неизвестными сначала был произведен выстрел из гранатомета по патрульной машине, снаряд попал в стену близлежащего кафе, машина не пострадала. Когда у машины собрались сотрудники милиции, произошел еще один взрыв - было приведено в действие радиоуправляемое взрывное устройство.

  • 6 октября 2009 года

    Двое жителей Ачхой-Мартана задержаны сотрудниками милиции. Один из них обвиняется в причастности к вооруженному подполью, второй – в пособничестве боевикам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД Чечни. По его словам, оба задержанных проживали в районном центре Ачхой-Мартан.

    Сотрудники силовых структур задержали в городе Шали местного жителя, который в августе 2009 года снабжал участников вооруженного подполья братьев Хусейна и Муслима Гакаевых продуктами питания и медикаментами.

  • 5 октября 2009 года

    В Урус-Мартановском районе Чечни боевики обстреляли из автоматического оружия военно-транспортный вертолет, который прибыл для эвакуации раненных за два часа до этого при взрыве фугаса двух военнослужащих федеральных сил. При обстреле пострадавших среди военных не было.

    На окраине села Дышни-Ведено Веденского района произошел мощный взрыв. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции обнаружили разбросанные вокруг воронки от взрыва фрагменты тела неизвестного мужчина. Также были найдены электронные наручные часы и батарейки к ним, а также осколки от взрывного устройства. Личность погибшего не установлена.

    В Грозном были задержаны двое пособников вооруженного подполья. Один из них, 22-летний местный житель, оказывал помощь участникам вооруженного подполья в августе 2009 года. Второй - 40-летний мужчина, был снабженцем боевиков с июня 2009 года.

  • 4 октября 2009 года

    В Грозненском районе сотрудниками силовых структур убит предполагаемый участник вооруженных формирований - 22-летний житель Грозного Анзор Мукаев, который как утверждают в милиции, оказал вооруженное сопротивление при задержании. На месте перестрелки оперативники нашли автомат Калашникова, две гранаты и разгрузочный жилет.

  • 3 октября 2009 года

    В Октябрьском районе Грозного был обнаружен труп сотрудника МВД Чечни младшего сержанта Хаважи Денисултанова. У милиционера были прострелены конечности, и произведен контрольный выстрел в голову. Убийцы также похитили табельное оружие Денисултанова - пистолет Макарова.

  • 1 октября 2009 года

    В селе Старые Атаги Грозненского района была совершена попытка теракта с участием смертника. Последний был обнаружен силовиками недалеко от здания отдела милиции, где и привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство. При взрыве погиб только сам террорист - 21-летний Ваха Мальсагов.

    В Ножай-Юртовском районе сотрудники спецподразделений МВД Чечни и Внутренних войск МВД России "Север" и "Юг" убили восемь предполагаемых боевиков из отряда полевого командира Темиралиева. Самому Темиралиеву и части его отряда удалось выйти из окружения. Их поиски результатов не принесли. В числе убитых - 52-летний амир джамаата села Азамат-Юрт Ножай-Юртовского района Абубакар Пашаев, Абубакар Пашаев, Усман Аюбов, Хамзат Юшаев, двое братьев Алхазовых, а также Махмуд Эльмурзаев, который с 2008 года находился в розыске как пропавший без вести.

    Двое жителей Веденского района, 49-летний мужчина и 29-летняя женщина, задержаны сотрудниками силовых структур по подозрению в пособничестве участникам вооруженного подполья. По официальной версии, с апреля по июнь 2009 года они поставляли продукты питания участнику вооруженного подполья.

  • 29 сентября 2009 года

    250 кг аммиачной селитры, которая используется в качестве одного из компонентов при изготовлении самодельных взрывных устройств, были обнаружены милиционерами в лесном массиве вблизи селения Ники-Хита Курчалойского района. Селитра хранилась в пяти полиэтиленовых мешках весом по 50 килограммов. Здесь же оперативники нашли десять электрических батареек, используемых для дистанционного подрыва взрывных устройств.

  • 27 сентября 2009 года

    Полицейская машина. Фото http://nac.gov.ru/Сотрудниками РОВД Курчалойского района был задержан 45-летний житель города Гудермес. Согласно официальным данным, летом 2007 года он являлся активным пособником участников незаконных вооруженных формирований.

    На окраине села Дехести Шатойского района, в одном из заброшенных домовладений сотрудниками правоохранительных органов были блокированы два предполагаемых участника вооруженного подполья. В ходе перестрелки оба они были убиты. Погибшими оказались 20-летние юноши, числившиеся второкурсниками двух ведущих вузов республики. У убитых были изъяты два автомата Калашникова и три самодельные ручные гранаты.

    В окрестностях села Янди-Котар Ачхой-Мартановского района сотрудники милиции обнаружили троих прятавшихся в палатке предполагаемых боевиков. Один из них был убит в перестрелке, а двое других скрылись. Убитый подозревается в причастности к расстрелу 26 сентября 2009 года главы администрации населенного пункта Старый Ачхой Али Артамова и его сына.

  • 26 сентября 2009 года

    В селении Старый Ачхой были убиты глава местной администрации Али Артамов и его сын Анзор, работавший у отца охранником. По автомобилю убитых открыли огонь двое неизвестных. Автомобиль, на котором скрылись преступники, был обнаружен неподалеку от населенного пункта Янди.

  • 25 сентября 2009 года

    В Грозном при попытке задержания были убиты два участника незаконных вооруженных формирований, открывшие огонь по милиционерам. По официальной версии, в Старопромысловском районе города правоохранительным органам при попытке задержания был убит неизвестный. При себе у него оказалась сумка с двумя пластиковыми бутылками, наполненными взрывчатым веществом и поражающими элементами. В Заводском районе Грозного был убит еще один предполагаемый боевик, оказавший вооруженное сопротивление при попытке задержания. У него изъят автоматический пистолет Стечкина и боеприпасы к нему.

  • 24 сентября 2009 года

    В Грозном силовики задержали 30-летнего местного жителя, который с октября по декабрь 1999 года входил в группировку под командованием полевого командира Бауди Бакуева, убитого осенью 2000 года в бою с российским спецназом.

    В Ачхой-Мартановском районе был задержан местный житель - 26-летний уроженец села Валерик Ачхой-Мартановского района. Он подозревается в пособничестве участникам вооруженного подполья. Задержанный указал местонахождение тайника с оружием, откуда милиционеры изъяли автомат Калашникова и боеприпасы к нему.

    В Веденском районе сдался участник вооруженного подполья - 23-летний житель села Октябрьское, который с зимы 2009 года состоял в одной из действующих в районе групп боевиков.

  • 16 сентября 2009 года

    В центре Грозного террористка-смертница взорвала себя рядом с милицейским автомобилем. В результате были тяжело ранены два офицера МВД Чечни - старшие лейтенанты Алиев и Мадаев - и шестеро гражданских лиц: четыре женщины и двое мужчин. В основном это пассажиры маршрутной "Газели", которая в тот момент проезжала по улице. Мощность взрывного устройства составила не менее десяти килограммов в тротиловом эквиваленте.

    Военнослужащий подразделения Министерства обороны России подорвался в высокогорном Шатойском районе при взрыве фугаса.

    Житель села Комсомольское Грозненского района задержан 39-летний Халимов был задержан по обвинению в том, что в 1996 году он был участником одного из вооруженных формирований сепаратистов.

  • 15 сентября 2009 года

    В горном Веденском районе в результате двух боестолкновений с участниками вооруженных/strong формирований был убит сотрудник МВД Чечни и ранен военнослужащий Минобороны России. Перестрелки с боевиками произошли в окрестностях селений Эшилхатой и Сельментаузен. Кроме того, в ходе боестолкновений был убит Динаев, он же "Драган", считающийся одним из идеологов вооруженного подполья. Власти считают, что Динаев вместе с арабскими инструкторами готовил террористов-смертников.

    МВД Чечни сообщило о задержании двух жителей районного центра Ачхой-Мартан. Утверждается, что с июня 2009 года они поставляли продукты участникам вооруженного подполья. Кроме того, они выдали оперативникам схрон с оружием, где были спрятаны реактивный огнемет и гранатомет.

  • 14 сентября 2009 года

    В Веденском районе у села Дышне-Ведено на фугасе подорвались трое чеченских милиционеров. Один из них от полученных ранений скончался, двое других госпитализированы.

    В селе Хаттуни высокогорного Веденского района была проведена зачистка, в ходе которой был похищен местный житель Шерипов. В силовых структурах республики эту информацию не комментируют.

  • 12 сентября 2009 года

    В Аргуне неизвестные, передвигавшиеся на легковой машине, расстреляли дежуривших на посту старшего лейтенанта милиции Аслана Сеиева и прапорщика Мовсара Татараева.

    В Ленинском районе города Грозного террорист-смертник взорвал себя при попытке милиционеров провести досмотр. Тяжелые ранения получили три сотрудника республиканского МВД. Смертником оказался уроженец селения Элистанжи Веденского района Чечни Асланбек Джабраилов, 1986 года рождения. Джабраилов с 2006 года входил в группу боевиков под руководством Хусейна Гакаева.

  • 11 сентября 2009 года

    Недалеко от населенного пункта Рубежное Наурского района правоохранительными органами республики убит предполагаемый участник НВФ, который находился в розыске за посягательство на жизнь милиционеров.

    Сотрудники МВД Чечни задержали местного жителя, подозреваемого в пособничестве боевикам. В ходе обыска его домовладения оперативники обнаружили металлическую бочку, в которой находились заполненная аммиачной селитрой и поражающими элементами пластиковая канистра с электродетонатором, пластмассовая бутылка с аналогичным наполнением, три ручные гранаты и боеприпасы. Задержанный сознался в том, что он снабжал продуктами питания и медикаментами участников одной из действующих в районе групп боевиков.

    Вблизи города Шали был найден схрон, где хранилось мощное самодельное взрывное устройство на базе двух артиллерийских снарядов крупного калибра, более 200 патронов различного калибра и три выстрела к гранатомету.

  • 10 сентября 2009 года

    В результате взрыва фугаса под легковой автомашиной в Грозном был ранен милиционер-стажер.

  • 9 сентября 2009 года

    В Сунженском районе Чечни неустановленные лица обстреляли автоколонну военной комендатуры. Жертв и пострадавших среди военнослужащих нет.

    В Шалинском районе сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник, где были спрятаны одноразовый гранатомет "Муха" и сумка с пятью выстрелами к нему. В милиции утверждают, что этот схрон принадлежал убитому в июне 2009 г. участнику вооруженного подполья.

    Жители села Рошни-Чу предгорного Урус-Мартановского района сообщили о похищении сотрудниками силовых структур четырех односельчан - Магомеда Даурбекова, Хасана Масаева, а также его друзей Шарипа и Рамзана. В МВД Чечни факты похищений не подтверждают.

  • 8 сентября 2009 года

    В селе Махкеты Веденского района сотрудники чеченской милиции вступили в перестрелку с тремя участниками вооруженных формирований. Один из боевиков был убит, двое других скрылись.

    В Грозненском районе сотрудниками силовых структур ликвидирован мощный фугас, который был заложен на обочине автотрассы в окрестностях населенного пункта Петропавловское.

  • 6 сентября 2009 года

    В Урус-Мартановском районе у села Шалажи боевики подорвали фугас. При этом пострадал российский военнослужащий. Позже в том же районе военнослужащие вступили в перестрелку с группой боевиков, в результате чего был ранен один из военных.

    В Грозном неизвестный расстрелял сотрудника ГИБДД МВД республики лейтенанта милиции Муслима Юсупова на лестничной площадке и скрылся, похитив табельное оружие убитого - автомат Калашникова.

  • 4 сентября 2009 года

    В Гудермесском районе между населенными пунктами Верхний Суворов-Юрт и Кошкельды был убит предполагаемый боевик. На месте происшествия обнаружены пистолет Макарова, граната, электродетонаторы, а также подготовленный к подрыву пояс, начиненный взрывчатыми веществами. Кроме того, при себе у него находился железнодорожный билет на поезд Кизляр-Москва. По информации МВД Чечни, он планировал совершить диверсионно-террористический акт в Москве.

    На окраине населенного пункта Алхазурово при попытке задержания неустановленная женщина открыла огонь из пистолета системы ТТ. Ответным огнем она была ранена. После этого женщина привела в действие неустановленное взрывное устройство и погибла. Жертв и пострадавших среди участников операции нет.

    Четыре артиллерийских снаряда разного калибра обнаружили сотрудники МВД Чечни на окраине города Аргун. Найденные боеприпасы были уничтожены саперами.

  • 3 сентября 2009 года

    Сотрудники силовых структур. Фото http://nac.gov.ru/В Шалинском районе были задержаны четверо боевиков, которые дали показания о том, что их готовили к самоподрывам у здания Ленинского РОВД Грозного и во время пятничной молитвы в одной из мечетей Шали. Задержанные сообщили, что подготовлены еще двое смертников - двоюродные братья Ислам Батаев и Бекхан Оспанов, которые должны взорваться в Москве 5 сентября. Оба они были задержаны в столице России.

    В лесном массиве вблизи села Нижние Варанды Грозненского района неизвестные лица обстреляли из автоматического оружия сотрудников чеченской милиции. Ранения различной степени тяжести получили два сотрудника милиции.

    Двое местных жителей, подозреваемых в пособничестве боевикам, задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Шалинском и Курчалойском районах. Один из задержанных, житель города Шали, по данным оперативников, в августе 2009 г. занимался обеспечением продуктами питания участников группировки братьев Гакаевых. Второй - житель села Цоци-Юрт Курчалойского района, с 2001 по 2002 год поставлял продукты группировке Цукаева.

  • 31 августа 2009 года

    На дороге между селениями Дай и Нохч-Келой Шатойского района боевики взорвали управляемое взрывное устройство на пути следования военной колонны. В результате взрыва ранения получили трое военнослужащих Внутренних войск - рядовые Мансур Алиев, Ибрагим Лабазанов и Руслан Кулеев.

    В окрестностях села Нихалой Шатойского района сотрудники правоохранительных органов, проводившие мероприятия оперативно-розыскного характера, столкнулись с группой предполагаемых боевиков. После непродолжительной перестрелки боевики отступили и скрылись в лесном массиве. Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов не было.

  • 28 августа 2009 года

    Сотрудник силовых структур. Фото http://nac.gov.ru/В Аргуне сотрудники правоохранительных органов убили двоих предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

    В Шали Сайхан Успанов и Адам Устарханов привели в действие закрепленные на них "пояса шахидов". Сами террористы погибли, трое милиционеров и трое гражданских лиц получили ранения. Следственный комитет при Прокуратуре России сообщает о том, что смертники подошли к наряду милиции и привели в действие взрывные устройства. МВД Чечни же утверждает, что террористы совершили самоподрыв в ходе спецоперации по их задержанию.

  • 26 августа 2009 года

    В селе Дышни-Ведено Веденского района в результате вооруженного столкновения с группой боевиков был убит офицер МВД Чечни - лейтенант Техиев. Еще один милиционер получил тяжелое ранение.

  • 25 августа 2009 года

    В результате теракта в селении Мескер-Юрт Шалинского района  совершенного смертником, погибли четыре милиционера, еще один получил ранения. К пяти сотрудникам милиции, которые на автомойке ждали, пока закончат мыть их машину, подошел террорист-смертник и привел в действие самодельное взрывное устройство, спрятанное под одеждой. Смертник Магомед Шахидов в 2004 году был приговорен к тюремному заключению за участие в незаконных вооруженных формированиях.

    Участковый инспектор села Эрсеной был убит, сотрудник подразделения патрульно-постовой службы получил ранение, в результате перестрелки с предполагаемыми боевиками у села Дышни-Ведено в Веденском районе. Нападавшим удалось скрыться.

  • 23 августа 2009 года

    В селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района в результате взрыва неустановленного боеприпаса ранен несовершеннолетний местный житель. Подрыв произошел в куче металлолома.

    Военнослужащий подразделения Внутренних войск МВД России погиб в окрестностях села Дуба-Юрт Шалинского района в ходе боестолкновения. Еще четверо военных были ранены.

  • 21 августа 2009 года

    В Ленинском районе Грозного два смертника-велосипедиста  уроженец Веденского района 18-летний Ильяс Батаев и житель города Аргун 24-летний Шамиль Салтаханов взорвали себя после того, как были остановлены стоявшими в оцеплении милиционерами. При взрывах погибли сами террористы, четыре милиционера, в числе которых офицер, и местная жительница.

  • 18 августа 2009 года

    Четыре предполагаемых участника вооруженных формирований убиты вблизи села Шамиль-Хутор в Веденском районе в ходе проведенной сотрудниками силовых структур республики спецоперации. По официальной версии, трое боевиков были убиты в перестрелке, еще один подорвал себя гранатой. Среди силовиков потерь нет.

    У селения Бамут Ачхой-Мартановского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции обнаружили предполагаемого члена незаконных вооруженных формирований, который в завязавшейся перестрелке был убит. В ходе боя ранения получили два сотрудника милиции.

    В районе села Белгатой Шалинского района сотрудники ППС, проводившие поисковые мероприятия в лесном массиве, были обстреляны из автоматического оружия группой боевиков. В ходе перестрелки был ранен один из милиционеров.

    В Шатойском районе в ходе спецоперации убит предполагаемый участник вооруженных формирований. По официальной версии, вооруженный автоматом боевик был обнаружен у села Шаро-Аргун и убит милиционерами при попытке оказать вооруженное сопротивление.

  • 17 августа 2009 года

    В населенном пункте Первомайское Грозненского района были убиты пять человек: трое членов семьи Калиниченко: 62-летняя Вероника Калиниченко, ее сын Алексей и дочь Антонина, а также их зять Дмитрий Крючков и родственница Мария Свинцова. Из всей семьи Калиниченко выжили только двое малолетних внуков хозяйки дома – Василий и Илья. Причиной убийства следствие считает опознание одним из членов этой семьи боевика, который был заснят вместе с взорвавшим себя 15 мая 2009 года у здания МВД республики в Грозном террористом-смертником Бесланом Чагиевым.

    Житель населенного пункта Вашиндарой Шатойского района Чечни выдал милиционерам крупный арсенал боеприпасов и взрывчатки, в том числе тротил общим весом 80 кг.

  • 16 августа 2009 года

    В окрестностях села Ники-Хита Курчалойского района, боевиками было совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, в результате чего были ранены шесть милиционеров.

    В лесном массиве около у Аргуна сотрудники правоохранительных органов обнаружили группу боевиков. В ходе боя один боевик был убит, его личность устанавливается.

  • 14 августа 2009 года

    По сообщению корреспондента «Кавказского узла», в Грозненском районе сотрудниками силовых ведомств были жестоко избиты и подвергнуты пыткам два жителя селения Первомайское, отец и сын. Причиной стало то, что на мобильный телефон сына поступил звонок от его бывшего друга, который год назад ушел к боевикам.

  • 13 августа 2009 года

    В лесном массиве у села Комсомольское Урус-Мартановского района произошла перестрелка между военнослужащими Внутренних войск МВД России и участниками вооруженных формирований. Пять военнослужащих были ранены. Боевики скрылись.

    В селе Керла-Юрт Грозненского района при поведении спецоперации против предполагаемых участников вооруженных формирований были убиты четверо сотрудников правоохранительных органов. Еще четверо получили ранения и были госпитализированы. Два боевика были убиты в ходе перестрелки.

  • 12 августа 2009 года

    Два сотрудника милиции были убиты в разных в Ленинском и Старопромысловском районах Грозного. В Ленинском районе преступники обстреляли легковой автомобиль "Жигули", за рулем которого находился сотрудник республиканского МВД. В Старопромысловском районе сотрудник патрульно-постовой службы был расстрелян на автобусной остановке.

    Житель села Знаменское Надтеречного района сдал сотрудникам правоохранительных органов крупную партию взрывчатых веществ, которая была случайно найдена им в лесном массиве в окрестностях населенного пункта. В общей сложности было сдано 269 тротиловых шашек весом в 56 килограммов 800 граммов.

  • 11 августа 2009 года

    В Заводском районе Грозного были найдены тела правозащитников - супругов Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова, увезенных днем ранее неизвестными из офиса организации «Спасем поколение». Трупы с множественными огнестрельными ранениями были обнаружены в багажнике автомобиля похищенных. По версии сотрудника одной из местных правозащитных организаций, Садулаева и Джабраилов перед убийством доставлялись в райотдел милиции. Сообщается, что Садулаева перед смертью была избита: на ее теле были огромные синяки, и у нее в двух местах была сломана рука.

    В Аргуне был убит предполагаемый участник вооруженных формирований Беслан Дагабаев. По официальным данным, информация о нем была получена милиционерами по оперативным каналам, была выставлена засада. Когда милиционеры попытались остановить машину, Дагабаев открыл огонь из пистолета и пытался уйти на большой скорости. Ответным огнем он был убит.

  • 10 августа 2009 года

    В Шалинском районе найден убитым похищенный днем ранее 16-летний житель села Сержень-Юрт Шамхан Шамилев.

  • 9 августа 2009 года

    В окрестностях села Гансол-Чу Ножай-Юртовского района при проведении поисковых мероприятий в лесном массиве командир взвода МВД Чечни подорвался на мине-"растяжке" и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

    В Веденском районе у села Дарго при проезде автомашины с сотрудниками милиции был подорван радиоуправляемый фугас. Ранение в лицо и руку получил офицер милиции.

  • 7 августа 2009 года

    При подрыве в Грозном радиоуправляемого самодельного фугаса погиб один и были ранены двое сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, командированные в Чечню из Челябинской области. Бомба сработала, когда мимо проходили сотрудники ФСИН, направлявшиеся в продуктовый ларек за покупками.

    У селения Нихалой Шатойского района неизвестные обстреляли колонну сотрудников  правоохранительных органов. Один человек погиб.

    В Грозном милиционеры застрелили предполагаемого боевика, который при задержании оказал вооруженное сопротивление.

  • 5 августа 2009 года

    В Шалинском районе сотрудники правоохранительных органов склонили к явке с повинной бывшего участника незаконных вооруженных формирований - жителя селения Автуры, который с 1999 по 2000 годы состоял в группировке Магомадова.

    В городе Шали сотрудники силовых структур остановили легковой автомобиль "Жигули", за рулем которого был 60-летний житель селения Энгеной Веденского района. В ходе досмотра в машине были найдены две ручные гранаты. Водитель машины задержан.

    Житель Надтеречного района сдал в правоохранительные органы 23 килограмма взрывчатки и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. По словам заявителя, боеприпасы были обнаружены им днем в районе села Знаменское.

  • 4 августа 2009 года

    В Урус-Мартановском районе по обвинению в пособничестве боевикам задержан один местный житель. По официальным данным, задержанный занимался снабжением продуктами питания группировки Тутаева, действующей в этом районе.

  • 3 августа 2009 года

    На дороге вблизи села Автуры Шалинского района в момент проезда машины начальника РОВД Тимура Даудова сработало мощное взрывное устройство. В результате был ранен водитель машины.

    В Урус-Мартановском районе сотрудниками силовых структур был задержан предполагаемый боевик. При обыске у него нашли ручную гранату.

    В Урус-Мартане сотрудниками милиции по подозрению в содействии участникам незаконных вооруженных формирований задержаны три местных жителя. Согласно официальной информации, они снабжали продуктами питания, медикаментами и обмундированием членов группировки Тутаева.

  • 2 августа 2009 года

    Четверо местных жителей, подозреваемых в пособничестве участникам вооруженных формирований, задержаны в Веденском, Шалинском и Грозненском районах. Задержанные обвиняются в том, что помогали боевикам из отрядов полевых командиров Гакаева и Мунцигова.

    Группа неизвестных совершила нападение на сотрудников милиции в Итум-Калинском районе. В результате обстрела колонны, состоявшей из трех машин, погибли четыре сотрудника УВД по Новгородской области МВД России и милиционер ОВД по Шатойскому району Чечни. Еще шесть человек получили ранения.

  • 1 августа 2009 года

    В городе Аргун был сожжен дом, принадлежавший семье смертника Рустама Мухадиева, взорвавшего себя 26 июля 2009 года в Грозном у здания театрально-концертного зала. По версии местных жителей, поджог осуществлен сотрудниками силовых структур Чечни.

  • 26 июля 2009 года

    У театрально-концертного зала в Грозном взорвал себя смертник Рустам Мухадиев. При этом погибли несколько высокопоставленных офицеров МВД Чечни и двое иностранных граждан.

  • 23 июля 2009 года

    В лесном массиве у села Эшелхатой в результате подрыва на фугасе погиб один и тяжело ранен другой сотрудник чеченской милиции.

  • 22 июля 2009 года

    В Урус-Мартановском районе Чечни сотрудники силовых структур задержали предполагаемого пособника боевиков. По официальной информации, он оказывал помощь и хранил оружие и боеприпасы участников группировки под командованием Сайдалиева. В ходе обыска в его доме было обнаружено самодельное взрывное устройство.

  • 21 июля 2009 года

    В районе бывших дачных участков в Заводском районе Грозного сотрудниками милиции был обнаружен предполагаемый боевик - 28-летний уроженец села Гойты Урус-Мартановсокго района Шамиль Ахадов. При попытке задержания он открыл по милиционерам из автомата Калашникова и был убит.

  • 20 июля 2009 года

    В Веденском районе была обстреляна машина "Урал" с военнослужащими подразделения Внутренних войск МВД России и сотрудниками милиции. При этом были ранены двое местных жителей.

  • 19 июля 2009 года

    В районе селения Борзой Шатойского района боевики обстреляли из гранатометов и автоматического оружия военной тягач, принадлежащий подразделению Министерства обороны. Ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих, которых находились в бронемашине.

  • 18 июля 2009 года

    В Грозном сотрудники милиции попытались остановить для досмотра ВАЗ-2110. Водитель автомобиля - житель села Бамут Ачхой-Мартановского района Адам Мержоев открыл по ним стрельбу из пистолета и попытался скрыться. Машина с предполагаемым боевиком была блокирована сотрудниками милицейского спецназа, которые застрелили оказавшего сопротивление молодого человека. В перестрелке был убит начальник отдела уголовного розыска РОВД Заводского района города Грозного, а его коллега - начальник криминальной милиции этого же райотдела - получил тяжелое ранение.

  • 17 июля 2009 года

    В поселке Мичурина Октябрьского района Грозного неизвестными был расстрелян сотрудник подразделения вневедомственной охраны МВД Чечни. У убитого похищено табельное оружие.

  • 15 июля 2009 года

    Сотрудница Правозащитного центра "Мемориал"** Наталья Эстемирова была похищена около 8.30 мск в Грозном. Вечером того же дня ее тело с огнестрельными ранениями было найдено у села Гази-юрт в Назрановском районе Ингушетии.

  • 14 июля 2009 года

    Четверо сотрудников силовых структур погибли и еще шесть получили ранения в результате вооруженного столкновения с группой боевиков из 15 человек в Веденском районе. В числе погибших двое военнослужащих Внутренних войск, сотрудник полка патрульно-постовой службы милиции МВД Чечни и сотрудник Шалинского райотдела милиции. Ранения получили трое военнослужащих подразделения Внутренних войск МВД России, боец ОМОН из Иркутской области и двое милиционеров полка ППСМ. Данных о потерях среди боевиков нет

  • 13 июля 2009 года

    В Урус-Мартановском районе сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены двое вооруженных мужчин. В ответ на предложение сдаться они открыли огонь и были убиты.

    В Шалинском районе на автодороге между селениями Чири-Юрт и Дуба-Юрт при попытке остановить для досмотра легковой автомобиль сотрудники правоохранительных органов были обстреляны из автоматического оружия. В ходе перестрелки были убиты трое предполагаемых боевиков, которые находились в машине.

  • 12 июля 2009 года

    В Заводском районе Грозного сотрудники МВД попытались остановить "Жигули". Пассажиры автомобиля открыли огонь. В результате перестрелки трое вооруженных мужчин были убиты.

    В окрестностях селения Эшелхатой Веденского района два сотрудника МВД России, командированные в Чечню из Краснодарского края, пострадали в результате взрыва фугаса.

  • 11 июля 2009 года

    В лесном массиве в окрестностях села Бамут Ачхой-Мартановского района в ходе боестолкновения были убиты четверо участников вооруженных подполья. В их числе, согласно официальным данным, брат захваченного в Ингушетии полевого командира боевиков Рустама Махаури 24-летний Азамат Махаури по кличке "Ясир", гражданин Казахстана Исмаил Джабаров, а также 27-летние Магомед Котиев и Абу-Муслим Химаев. У убитых было изъято три автомата Калашникова, две ручные гранаты и три самодельных взрывных устройства.

    Житель Старопромысловского района Грозного сообщил о найденном им схроне с боеприпасами. По официальной версии, этот тайник принадлежал убитому в ходе спецоперации в мае 2009 года участнику незаконного вооруженного формирования Байдуллаеву.

  • 10 июля 2009 года

    В Шали неизвестные убили сотрудника подразделения вневедомственной охраны при МВД республики и похитили его табельное оружие - пистолет Макарова с двумя снаряженными магазинами к нему.

  • 8 июля 2009 года

    В районе села Зоны (Зонах) Шатойского района из лесного массива боевиками были обстреляны два боевых вертолета. Машины получили повреждения, но смогли совершить посадку. Жертв среди военных не было, ранен один военнослужащий.

  • 7 июля 2009 года

    В Грозном при взрыве фугаса, заложенного неизвестными в урну для мусора в сквере, пострадали девять человек, включая двух детей и двух сотрудников чеченской милиции.

    В селе Джугурты Курчалоевского района Чеченской предположительно сотрудниками местного РОВД были похищены жители села Ахкинчу-Борзой Ризван Альбеков и его сын Азиз. Через несколько часов похитители публично застрелили Ризвана Альбекова.

  • 6 июля 2009 года

    У села Белгатой Шалинского района на пути следования милицейской автоколонны сработало  самодельное взрывное устройство. Жертв и пострадавших не было.

  • 5 июля 2009 года

    В районе села Харсеной боевики обстреляли из автоматического оружия транспортно-боевой вертолет Ми-8 с военнослужащими одного из спецподразделений Министерства обороны России. Один военнослужащий был ранен.

    В лесном массиве у села Улус-Керт Шатойского района сотрудники МВД и военнослужащие спецподразделения Внутренних войск МВД России "Юг" столкнулись с группой боевиков. В ходе перестрелки один боевик был ранен, а остальные отступили. Раненый, которого пытались задержать, покончил с собой, подорвав ручную гранату.

    Сотрудники МВД Чечни и военнослужащие батальона спецназа Внутренних войск МВД России "Север" обнаружили в лесном массиве между населенными пунктами Старые Атаги Грозненского и Алхазурова Ачхой-Мартановского районов республики боевика, который оказал сопротивление и был убит в ходе перестрелки. Убитым оказался житель Алхазурова Тамерлан Ларсанов.

  • 2 июля 2009 года

    В Грозном убит предполагаемый боевик Сайд-Селим Абдулкадыров, который, по официальной версии, намеревался совершить покушение на президента Чечни по распоряжению представителя "Аль-Каиды"* на Северном Кавказе, арабского наемника Муханнада. В ходе спецоперации, которая прошла в частном секторе города, также была ранена и задержана названная сообщницей убитого молодая женщина.

    В лесном массиве в окрестностях селения Шалажи Урус-Мартановского района военнослужащими спецподразделений Минобороны и Внутренних войск МВД проводились разведывательно-поисковые мероприятия. При этом обе группы подорвались на взрывных устройствах. В первом случае были ранены трое военнослужащих, в другом – от множественных осколочных ранений скончался военнослужащий контрактной службы.

    В Урус-Мартане у входа в продовольственный магазин сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорный контейнер. Взрыв произошел, когда из магазина выходили трое военнослужащих Внутренних войск. Все они получили тяжелые осколочные ранения. Позднее один из них скончался.

  • 1 июля 2009 года

    В окрестностях села Шалажи Урус-Мартановского района на фугасе подорвался военнослужащий Министерства обороны России. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

    В лесном массиве вблизи села Нефтяное Веденского района сотрудники МВД и ФСБ обнаружили лагерь, в котором находилось не менее десяти боевиков, которые ретировались, не вступив в перестрелку. В ходе осмотра базы оперативники нашли большое количество продуктов питания, самодельный гранатомет и автомат Калашникова.

  • 29 июня 2009 года

    В Шали при попытке задержания сотрудники силовых ведомств убили амира этого города Абубакара Муслиева и еще одного боевика. По официальной версии, Муслиев готовился совершить террористический акт - в его машине был обнаружен самодельный фугас большой мощности, подготовленный к взрыву.

    Пять жителей города Шали задержаны сотрудниками правоохранительных органов по обвинению в пособничестве боевикам. По официальной версии, задержанные в последнее время занимались поставками боевикам продуктов питания и одежды. У одного из них изъята ручная гранта Ф-1.

    В Шалинском районе был найден тайник с 24 снарядами малого калибра, большим количеством патронов, десятью килограммами пластида и четырьмя килограммами тротила. Найденный схрон был уничтожен на месте путем подрыва.

    В окрестностях села Элистанжи Веденского района группа боевиков обстреляла машины "Газель" и УАЗ с военнослужащими Внутренних войск МВД России. Жертвой этого нападения стал офицер, начальник автобронетанковой службы подразделения. Еще двум раненым – офицеру, командиру взвода и священнику из Синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию с правоохранительными органами медицинская помощь была оказана на месте. Боевики скрылись в лесном массиве.

  • 28 июня 2009 года

    В лесном массиве между населенными пунктами Мескер-Юрт и Белгатой Шалинского района боевик оказал вооруженное сопротивление сотрудниками силовых структур и был убит. Убитым оказался житель села Дарго Рамзан Абдулкаримов. У него были найдены автомат Калашникова с шестью снаряженными магазинами, ручная граната и тротиловая шашка, снабженная электродетонатором.

    В Гудермесе в момент прохождения пешего милицейского патруля сработало мощное самодельное взрывное устройство. В результате взрыва осколочные ранения получили три сотрудника милиции. В числе пострадавших – сотрудник подразделения ППС по Гудермесскому району, а также два милиционера-кинолога из Татарстана.

  • 25 июня 2009 года

    Житель села Старые Атаги Грозненского района, который обвиняется в участии с весны по осень 2001 года в группировке под командованием Садаева, задержан сотрудниками силовых структур.

    Сотрудниками МВД задержан житель села Шалажи Урус-Мартановского района, который сознался в том, что с весны 2008 года являлся активным пособником НВФ. В его задачи входила закупка продуктов питания. Задержанный также выдал оперативникам тайник, в котором был спрятан автомат Калашникова с патронами.

  • 23 июня 2009 года

    В лесном массиве Ачхой-Мартановского района проводившие мероприятия оперативно-розыскного характера сотрудники РОВД Урус-Мартановского района подорвались на взрывном устройстве. Ранения получили  пять милиционеров.

    В том же районе на проселочной дороге в окрестностях госхоза "Гехинский" на фугасе подорвалась грузовая машина "Газель", в которой находилось три местных жителя. Двое из них, водитель и один из пассажиров, погибли на месте. Третий – госпитализирован в тяжелом состоянии.

  • 20 июня 2009 года

    В центре Грозного был задержан 35-летний житель Наурского района, который, по данным милиции, являлся заместителем эмира группировки боевиков.

  • 18 июня 2009 года

    В Грозном задержан 51-летний уроженец села Ца-Ведено, который в период с 1995 по 2002 годы состоял в отряде Шамиля Басаева в качестве коменданта.

  • 17 июня 2009 года

    Спецоперация. Фото http://nac.gov.ru/В Грозном был задержан подозреваемый в участии в группировке боевиков, которой во время первой военной кампании в республике командовал Эльмурзаев.

    В Итум-Калинском районе задержан житель села Гучум-Кале, который, по официальной информации, с октября 2008 года был пособником отряда боевиков под командованием Тархана Газиева. Задержанный указал милиционерам тайник, в котором были спрятаны около трехсот патронов, восемь выстрелов к подствольному гранатомету и четыре гранаты.

  • 15 июня 2009 года

    В Старопромысловском районе Грозного неизвестные обстреляли из гранатомета здание средней школы. Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен незначительный ущерб. Выстрел был произведен дистанционно, с  использованием мобильного телефона.

  • 14 июня 2009 года

    Житель селения Дышни-Ведено, ученик второго класса местной школы, пострадал, когда сработало найденное им взрывное устройство. Ребенок получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован.

  • 13 июня 2009 года

    В лесном массиве около населенного пункта Харсеной Шатойского района при проведении милиционерами оперативно-розыскных мероприятий произошел взрыв. Получили ранения оперуполномоченный ОУР ОВД по Наурскому району и младший инспектор-кинолог

    В результате перестрелки с группой из 15 предполагаемых боевиков в лесном массиве около населенного пункта Алкинчу-Борзой (Курчалойский район) погибли два сотрудника милиции. Еще четыре милиционера получили ранения, двое из них - госпитализированы.

  • 12 июня 2009 года

    Освобожден похищенный ночью сотрудниками неустановленных силовых структур житель Ачхой-Мартановского района Руслан Мержоев. Похищенный был вывезен из своего дома в открытое поле, где был подвергнут пыткам и избиениям. Его пытались заставить признаться в том, что он поставлял продукты некоему Азамату. Не добившись признаний, неизвестные выпустили его в станице Ассиновской Сунженского района.

  • 11 июня 2009 года

    На въезде в Бамут (Ачхой-Мартановский район) группа боевиков обстреляла две машины с сотрудниками Временной оперативной группировки МВД России в Чечне. Ранения получили четверо сотрудников Кемеровского УВД, находившихся в служебной командировке. Боевики после непродолжительной перестрелки отступили и скрылись в лесном массиве.

  • 10 июня 2009 года

    По подозрению в оказании помощи участникам вооруженных формирований сотрудниками правоохранительных органов был задержан житель селения Асланбек-Шерипово Шатойского района. По официальным данным, весной-летом 2008 года он был пособником группировки боевиков под командованием Абдулханова.

    В селе Валерик Ачхой-Мартановского района был задержан предполагаемый сообщник группировки Исраилова. Он выдал оперативникам тайник, в котором был спрятан автомат Калашникова.

    Правоохранительными органами был задержан житель села Аллерой Ножай-Юртовского района, который обвиняется в участии в вооруженных формированиях.

  • 9 июня 2009 года

    У селения Ассиновская Сунженского района неизвестные обстреляли из автоматического оружия две машины с бойцами мурманского ОМОН. Один легковой автомобиль съехал на обочину и врезался в дерево. Двое находившихся в автомобиле омоновцев получили серьезные травмы.

  • 8 июня 2009 года

    По свидетельству очевидцев, у торгового центра «Беркат» в Грозном сотрудники силовых структур похитили молодую женщину. В пресс-службе МВД Чечни корреспонденту "Кавказского узла" затруднились предоставить информацию по данному случаю.

    Житель Грозного сдал в милицию крупную партию боеприпасов, которую обнаружил в кустах на пустыре: 34 зенитных снаряда, две минометные мины крупного калибра, два выстрела к противотанковому гранатомету и 11 головных частей к зенитным снарядам.

    В лесном массиве вблизи селения Дай Шатойского района в результате подрыва на фугасе тяжело ранен сотрудник чеченской милиции.

    В РОВД Шатойского района явился с повинной 22-летний житель селения Радужное Грозненского района. Он сообщил, что летом 2008 года в течение нескольких недель являлся пособником боевиков и помогал им в приобретении продуктов питания, одежды и военного снаряжения.

    На северной окраине Гудермеса найден труп похищенного неизвестными вооруженными людьми 6 июня 32-летнего местного жителя Ризвана Сайдулаева. Ризван Сайдулаев был известен как знаток ислама; по заказам он изготавливал талисманы, в которых пишутся аяты из Корана.

  • 7 июня 2009 года

    В селении Савельевская Шелковского района группа из 15 вооруженных лиц, прибывшая на нескольких легковых машинах, ворвалась в дом местных жителей и расстреляла находившуюся в гостях 31-летнюю жительницу села Бачи-Юрт Курчалойского района. Убитая приехала в Савельевскую лечиться у местного народного целителя.

    В селе Аллерой Курчалойского района неустановленный преступник ворвался в одно из частных домовладений и расстрелял 33-летнюю дочь хозяйки дома.

    В селении Бачи-Юрт Курчалоевского района вооруженными лицами была похищена и убита местная жительница Петимат Масаева (Пошуева).
    По рассказам односельчан, Петимат занималась предсказаниями, лечением людей нетрадиционными методами.

  • 6 июня 2009 года

    В Аргуне был убит бывший замммэра города Мусост Хутиев, работавший помощником вице-премьера республиканского правительства Халида Вайханова. Преступление произошло на территории торговой базы, когда Хутиев приехал к своим знакомым. Расстрелявший его из пистолета неизвестный скрылся.

    В Аргуне при обстреле поста милиции получил ранение участковый городского ОВД.

  • 5 июня 2009 года

    В лесу около населенного пункта Шалажи Урус-Мартановского района при проведении милиционерами оперативно-розыскных мероприятий произошел взрыв. Получили ранения милиционер батальона патрульно-постовой службы милиции местного ОВД и участковый из Наурского района.

  • 4 июня 2009 года

    В селе Пригородное Грозненского района задержана предполагаемая участница вооруженных формирований. Задержанная подозревается в том, что в период с октября по ноябрь 2008 года входила в состав отряда боевиков под командованием арабского наемника Ясира.

  • 3 июня 2009 года

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиции около населенного пункта Ахкинчу-Борзой Курчалойского района, произошла перестрелка с группой из трех-четырех боевиков. По официальным данным, убит один боевик.

  • 2 июня 2009 года

    В Аргуне сотрудниками силовых структур задержан предполагаемый участник вооруженных формирований. Подозреваемый проходил курс лечения в травматологическом отделении Аргунской городской больницы. При задержании у него были изъяты две самодельные гранаты.

  • 31 мая 2009 года

    В Шали в доме убитого 28 мая 2009 г. предполагаемого участника вооруженных формирований обнаружен тайник, в котором хранилось два противотанковых ракетных комплекса (ПТУР) "Фагот", 40 выстрелов к противотанковому гранатомету РПГ, 22 пороховых заряда к выстрелу РПГ, 11 выстрелов к подствольному гранатомету, три артиллерийских снаряда, 240 патронов различного калибра и три магазина к автомату Калашникова. В целях безопасности часть боеприпасов была уничтожена на месте путем подрыва.

  • 30 мая 2009 года

    В результате взрыва мины в лесу около населенного пункта Беной Веденского района погиб военнослужащий внутренних войск.

    В Октябрьском районе Грозного на пути следования пешего милицейского патруля сработало взрывное устройство, заложенное рядом с тротуаром. В результате получили осколочные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы два сотрудника милиции.

    В Грозном задержан местный житель, подозреваемый в том, что он с августа 1996 по январь 1997 состоял в группе боевиков.

  • 28 мая 2009 года

    В центре Шали при попытке задержания предполагаемого участника вооруженных формирований сотрудниками РОВД Шалинского района и отряда милиции спецназначения "Терек" были убиты 29-летний житель Шали Юсуп Асхабов и 26-летний уроженец Грозного Аслан Макаев. В ходе спецоперации погиб начальник отдела уголовного розыска Шалинского райотдела милиции Тимур Мусаев, еще один милиционер получил ранение. У убитых боевиков было найдено два пистолета Макарова, три самодельные гранаты, взрывчатка, электродетонаторы для подрыва фугасов и около десяти мобильных телефонов. Однако, по словам знакомых Аслана Макаева, он не имел отношения к вооруженному подполью.

    Житель села Тазбичи Итум-Калинского района был ранен в результате взрыва выстрела к гранатомету, который он нашел во дворе своего дома.

  • 26 мая 2009 года

    В Наурском районе сотрудники правоохранительных органов обнаружили на дне водоема пистолет Макарова, 80 патронов к автомату Калашникова, два магазина к автомату, кобуру и подсумки для пистолета и гранат. Все это находилось в состоянии глубокой коррозии. Кроме того, было найдено водительское удостоверение одного из местных жителей.

  • 25 мая 2009 года

    В Ленинском районе города Грозного на трассе у въезда в госхоз "Аргунский" сотрудники республиканского ОМОН попытались остановить для досмотра легковой автомобиль. Водитель машины открыл по омоновцам стрельбу из пистолета. Сотрудники милиции открыли ответный огонь. После того, как поврежденный автомобиль остановился, его водитель привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил множественные ранения и скончался на месте.

    На автотрассе Грозный-Аргун вблизи села Новый Центарой в момент проезда колонны 42-й дивизии Минобороны России в составе девяти автомашин "КаМАЗ" и двух БТР сопровождения произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате один военнослужащий погиб, еще двое, в том числе помощник начальника службы вооружения воинской части, получили ранения.

    В Заводском районе Грозного водитель машины "Жигули" не выполнил требование сотрудников Вневедомственной охраны при МВД республики остановиться на посту для проверки документов, и открыл по сотрудникам  стрельбу из автомата. Ответным огнем он был убит. Жертв и пострадавших среди милиционеров нет.

    В селе Гехи Урус-Мартановского района сотрудниками силовых структур в масках был похищен 19-летний юноша. Силовики приехали в населенный пункт на двух машинах. Они блокировали один из частных домов, после чего похитили сына хозяйки домовладения.

  • 24 мая 2009 года

    Вблизи села Рошни-Чу Урус-Мартановского района сотрудник чеченской милиции подорвался на установленном силовиками фугасе. Пострадавший был госпитализирован.

  • 23 мая 2009 года

    Вблизи населенного пункта Бамут произошло столкновение силовиков с группой боевиков численностью до пяти человек. Был убит предполагаемый боевик - житель Урус-Мартановского района Ризван Ибрагимов. Ранее он служил в милиции. Остальным боевикам удалось скрыться.

    Сотрудники уголовного розыска УВД Грозненского района обнаружили в лесном массиве вблизи села Чишки тайник, в котором находились огнемет РПО-А, два гранатомета РПГ-26, три пулемета РПК, три автомата Калашникова, два артиллерийских снаряда. Часть оружия милиционеры изъяли, часть пришлось уничтожить методом подрыва, так как опасались, что схрон заминирован.

  • 22 мая 2009 года

    Освобождены похищенные 21 мая в селении Гонсалчу Ножай-Юртовского района сотрудниками неустановленных силовых структур три местных жителя. Они были увезены из своих домов без объяснения причин вооруженными людьми в масках и камуфляжной форме, а впоследствии выброшены из машин на окраине селения Гансолчу. Стало известно, что похищенных держали в заброшенном доме в лесу или опустевшем селении. Все трое подвергались избиениям и пыткам электрическим током.

  • 21 мая 2009 года

    В Шаройском районе сотрудниками правоохранительных органов был склонен к явке с повинной бывший пособник участников вооруженного подполья. Он сообщил, что весной 2007 года занимался поставками продуктов питания боевикам из группировки Дадаева.

    В Веденском районе, между населенными пунктами Нефтяное и Эшилхатой, сотрудники спецполка республиканского МВД и военнослужащие батальона "Юг" обнаружили зимнюю базу боевиков, состоящую из двух блиндажей для проживания до 30 человек в каждом. Имелись кухня, баня, продукты питания. База была уничтожена.

    В Грозненском районе милиционеры задержали 50-летнего жителя села Алхан-Чурт, который в 1998 году несколько месяцев состоял в отряде боевиков.

    В тот же день стало известно местонахождение одного из похищенных в селе Курчалой местных жителей Джебира Закриева - он оказался под стражей. Брат похищенного Джабраил Закриев, который также был увезен в неизвестном направлении, предположительно сотрудниками территориального отдела милиции селения Бачи-Юрт, вернулся домой накануне. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Где он находился и что от него хотели, говорить отказался.

  • 20 мая 2009 года

    Сотрудник силовых структур. Фото http://nac.gov.ru/В селе Червленная Шелковского района при проведении дорожных работ взорвалась ручная граната, заложенная неизвестными на обочине. Пострадал рабочий одного из автодорожных предприятий.

    В селении Алхан-Чурт Грозненского района работниками милиции был задержан бывший участник группировки Батукаева, входивший в нее с марта по июнь 1999 года.

    Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три человека, которые являлись пособниками отряда полевого командира Хусейна Гакаева, действующего в Веденском районе Чечни. Задержанный в Старопромысловском районе города Грозного местный житель был пособником боевиков с 2008 года. Два других человека были задержаны по месту жительства в городе Аргун.

    В Заводском районе Грозного были похищены четыре человека - члены одной семьи Султан Мачаликашвили 1972 года рождения, Рамзан Маргошвили 1976 г.р., Нугзар Багакашвили 1972 г.р., Руслан Тхададзе 1970 г.р. По словам их родственников, перед рассветом в дом вошли вооруженные люди в камуфляже и масках, посадили всех четверых в машины и увезли в неизвестном направлении. Никому из женщин не разрешили выйти из дома, угрожая расстрелом. Вечером похищенные были освобождены. Их высадили из машины неподалеку от дома. Где они находились, мужчины не знают, на их головах все время были полиэтиленовые пакеты.

    Сотрудники правоохранительных органов, проводившие оперативно-розыскные мероприятия в городе Аргун, обнаружили в заброшенном гараже замаскированный тайник. Из схрона оперативники изъяли гранатомет «Муха», четыре ручные гранаты, три запала к ним, два выстрела к подствольному гранатомету и более 80 патронов к автомату Калашникова. Предположительно, это оружие и боеприпасы принадлежали убитому зимой 2008 года участнику подполья Батаеву.

  • 19 мая 2009 года

    В селении Серноводск Сунженского района группа неизвестных лиц ворвалась в дом сотрудника МВД Исы Бахарчиева, расстреляла его и скрылась в неизвестном направлении.

    Вооруженный мужчина был убит у села Шалажи Урус-Мартановского района на окраине одного из населенных пунктов предгорного Урус-Мартановского района Чечни сотрудниками правоохранительных органов, которые осуществляли засадные действия. На требование остановиться, неизвестный выхватил пистолет и открыл по милиционерам стрельбу. Ответным огнем стрелявший был убит. На месте происшествия оперативники нашли пистолет Макарова с патронами к нему

    Бывший участник отряда полевого командира Абу Мовсаева, убитого в 2002 году, и два предполагаемых пособника боевиков были задержаны в Шалинском районе. Двое других подозреваемых в сотрудничестве с вооруженным подпольем задержаны в Сунженском районе.

    В Шалинском районе, на окраине села Автуры, сотрудниками милиции был найден тайник, где было спрятано десять выстрелов к подствольному гранатомету, две гранаты, а также 90 патронов к автоматическому оружию. Боеприпасы были уничтожены путем подрыва.

    На железнодорожной станции Гудермеса в колодце у полотна дороги работники линейного отдела милиции нашли противотанковый гранатомет РПГ-7, 17 выстрелов к гранатометам, две мины и около 800 патронов к стрелковому оружию.

    Тайник, в котором был спрятан гранатомет с двумя выстрелами и четыре ручные гранаты, был обнаружен в городе Аргун. Схрон был оборудован в заброшенном автомобильном гараже.

    Два тайника были ликвидированы в селе Алпатово Наурского района. Их местонахождение указал милиционерам задержанный ранее предполагаемый участник незаконных вооруженных формирований. В схронах хранились автомат Калашникова, три гранатомета и 600 патронов к автоматическому оружию.

  • 18 мая 2009 года

    В лесном массиве вблизи селения Нефтянка Веденского района боевики обстреляли из автоматического оружия сотрудников местного райотдела милиции и военнослужащих подразделения Внутренних войск МВД России. Были ранены и госпитализированы сотрудник милиции и трое военнослужащих Внутренних войск. Поиски нападавших результата не принесли.

    На дороге у села Эшелхатой Веденского района на пути движения милицейской автоколонны, состоявшей из четырех автомашин, с сотрудниками полка патрульно-постовой службы милиции, был подорван управляемый фугас, заложенный на обочине. После того как колонна остановилась, по ней был открыт огонь из стрелкового оружия. Никто из сотрудников милиции не пострадал. Боевики скрылись в неизвестном направлении.

    В Шатойском районе один из местных жителей сообщил сотрудникам правоохранительных органов о местонахождении тайника, в котором находилось более ста килограммов взрывчатки и различные боеприпасы.

  • 16 мая 2009 года

    На окраине села Бамут сотрудник чеченской милиции подорвался сотрудник чеченской милиции. Он был доставлен в больницу, где скончался от ран.

  • 15 мая 2009 года

    Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на входе в центральный КПП у здания МВД Чечни, куда его не пропустила охрана. В результате взрыва он сам, водитель такси, который довез террориста к зданию МВД и двое сотрудников милиции - Аслан Батаев и Руслан Шидаев - погибли. Еще пять человек, включая трех сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. Террористом оказался Беслан Чагиев, мастер спорта по греко-римской борьбе, чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира.

    МВД Чечни сообщило об убийстве в Грозном четверых боевиков, планировавших серию масштабных терактов. Они входили в ту же группу, что и подорвавший себя у здания МВД Чагиев. В Старопромысловском районе города был блокирован участник НВФ, 24-летний Адам Белимханов. При попытке привести в действие гранату он был убит. Затем был убит находящийся в федеральном розыске 26-летний Таймер Убайдуллаев, который оказал сотрудникам милиции вооруженное сопротивление. Также погиб оказавший сопротивление 24-летний Альви Черсиев. Наконец, у КПП в Заводском районе Грозного сотрудники милиции попытались задержать ГАЗ 2110. Водитель машины, 25-летний Муса Давлетмерзаев не подчинился требованиям милиционеров, оказал сопротивление, попытался скрыться и был убит. В автомобиле обнаружен подготовленный для закладки в качестве фугаса 152 мм снаряд.

    Однако, по словам очевидцев, как минимум двое из убитых огонь не открывали. Местные жители сообщили, что Адам Белимханов был убит силовиками выстрелом в затылок, в то время как сидел на скамейке. На месте гибели Таймера Убайдуллаева – в полуразрушенном доме - перестрелки также не было. Силовики вошли во двор этой постройки большой группой, вывели из соседнего дома женщину и детей, потом раздался взрыв.

    В горной части республики началась масштабная спецоперация с участием подразделений МВД Чечни и федеральных сил с целью нейтрализовать участников боевиков. При этом при вооруженном сопротивлении силовикам предписано не брать живыми участников вооруженного подполья.

  • 13 мая 2009 года

    Вблизи селения Белгатой Шалинского района погибли три человека, в том числе двое сотрудников милиции. Это произошло когда легковой автомобиль сначала был подорван на фугасе, а затем обстрелян из автоматов.

  • 9 мая 2009 года

    Сотрудники силовых структур во время задержания. Фото http://nac.gov.ru/Был освобожден похищенный в ночь на 8 мая сотрудниками неустановленных силовых структур житель села Гехи Урус-Мартановского района Умалат Зайраев. Известно, что после похищения его привезли на территорию дислокации ОМОН Грозного и допросили, после чего его перевезли на территорию 2-го оперативно-розыскного бюро (ОРБ-2), в спецподразделение под командованием некоего Дики. Там он находился почти до полуночи. По словам Зайраева и на территории ОМОН, и в ОРБ-2 он подвергался побоям.

  • 8 мая 2009 года

    Вблизи села Бамут Ачхой-Мартановского района в ходе перестрелки с сотрудниками силовых структур был убит участник вооруженных формирований сепаратистов. У убитого был обнаружен автомат Калашникова со 120 патронами.

    В станице Первомайская Грозненского (сельского) района Чеченской Республики пропал без вести местный житель Абубакар Арсанов.

  • 4 мая 2009 года

    Неизвестные обстреляли милицейскую автоколонну в Ачхой-Мартановском районе Чечни. В результате нападения был убит один и ранены три сотрудника правоохранительных органов республики.

  • 3 мая 2009 года

    В многоквартирном доме в поселке Черноречье Заводского района Грозного сотрудниками милиции были блокированы два участника вооруженных формирований - Ахмед Мамуев и Магомед Саидов. В ходе штурма квартиры они были убиты. Саидов находился в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

    По словам местных жителей, убитые жили в этой квартире около года. Перед началом штурма в квартире находилось три человека, один из них сдался еще до начала перестрелки. Серьезного сопротивления Мамуев и Саидов не оказали, поскольку были вооружены пистолетами и гранатами. Один из них подорвался, чтобы его не взяли живым.

  • 2 мая 2009 года

    Артиллерия федеральных сил произвела несколько выстрелов в сторону населенного пункта Беной Веденского района. Один снаряд упал на окраине Беноя, еще четыре взорвались непосредственно в селе. Были ранены два местных жителя, разрушен один и серьезно поврежден другой частный дом. Незадолго до обстрела в этом районе произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов, после чего военные обстреляли из орудий места возможного нахождения боевиков.

  • 1 мая 2009 года

    У населенного пункта Шуани Ножай-Юртовского района при взрыве фугаса на пути движения колонны из пяти служебных автомобилей с сотрудниками ОВД погиб сотрудник милиции.

    Подрыв самодельного фугаса произошел в Шалинском районе Чеченской Республики при прохождении двух бронетранспортеров подразделения Внутренних войск МВД России. В результате взрыва получил ранения и был госпитализирован один из военнослужащих.

  • 30 апреля 2009 года

    В Шалинском районе при переезде двух БТР с военнослужащими подразделения Внутренних войск по мосту вблизи села Белгатой произошел подрыв самодельного фугаса. При этом был тяжело ранен один военнослужащий.

  • 28 апреля 2009 года

    В Грозном вооруженными лицами в форме черного цвета был избит и увезен в неизвестном направлении молодой мужчина. Одна из проходивших мимо женщин пыталась помешать похитителям, но ей пригрозили оружием. Мужчина успел выкрикнуть свою фамилию - Сасуркаев. МВД Чечни от комментариев отказалось.

    В тот же день были освобождены похищенные накануне в селе Побединское (15-й молсовхоз) Грозненского (сельского) района шесть местных жителей. Освобождения удалось добиться их родственникам. Какое силовое ведомство причастно к похищению родственники говорить отказались. Известно только, что похищенные находились в селе Знаменское Надтеречного района Чечени.

  • 27 апреля 2009 года

    Оперативный штаб по Чеченской Республике отменил введенный 23 апреля 2009 г. режим контртеррористической операции в Шалинском районе Чечни.

    В Шалинском районе при следовании трех автомашин с сотрудниками МВД России было подорвано взрывное устройство. Жертв и пострадавших не было.

  • 24 апреля 2009 года

    Сотрудник силовых структур. Фото http://nac.gov.ru/В селе Элистанжи Веденского района боевики обстреляли из стрелкового оружия территорию, где дислоцируется одно из подразделений Внутренних войск МВД России. При этом был убит военнослужащий контрактной службы. По официальной версии, нападение могли осуществить боевики из отряда полевого командира Хусейна Гакаева.

    В лесном массиве на окраине села Согунты Ножай-Юртовского района сотрудники местных отделов милиции и ФСБ вступили в перестрелку с группой боевиков. Жертв и пострадавших среди участвовавших в боестолкновении силовиков и участников вооруженного подполья не было.

    В Ленинском районе Грозного в 150 м от стадиона им. Белимханова за три часа до футбольного матча между дублирующими составами местного "Терека" и подмосковного "Сатурна" на пустыре в куче строительного мусора произошли два взрыва, в результате которых получил ранение участковый милиционер. Спустя полчаса на этом же месте в ходе инженерной разведки Внутренних войск МВД России произошел третий взрыв радиоуправляемого устройства, при котором получили ранение военный комендант города полковник Игорь Макеев и сотрудник службы безопасности президента республики.

  • 23 апреля 2009 года

    Режим КТО был введен в четырех селениях Шалинского района - Сержень-Юрт, Шали, Чири-Юрт и Новые Атаги, - а также на всей территории Шатойского и Веденского районов. Это решение объясняется тем, что за первые три недели апреля в этих районах было найдено десять баз и шесть тайников боевиков, а также были задержаны три участника незаконных вооруженных формирований и пять пособников боевиков.

  • 22 апреля 2009 года

    Освобождены похищенные ночью в Октябрьском районе Грозного пять местных жителей. Все они подвергались избиениям. Известно имя одного из похищенных - Шамиль Ибрагимов. Он оказался наиболее пострадавшим в результате избиений. Предположительно, похитителями оказались сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) при Министерстве внутренних дел Чечни.

  • 21 апреля 2009 года

    На окраине села Бамут Ачхой-Мартановского района неизвестные обстреляли из автоматического оружия автоцистерну "Урал" подразделения Министерства обороны России. Находившиеся в машине сержант и двое рядовых контрактной службы были убиты. Стрелявшие скрылись, забрав оружие убитых.

    В горно-лесистой местности Веденского района Чечни в ходе проводимой контртеррористической операции были обнаружены две базы боевиков, рассчитанные на одновременное пребывание до 30 человек, и два схрона с боеприпасами и оружием.

    Найдены похищенные в ночь на 17 апреля в станице Ильиновская Грозненского (сельского) района Чеченской Республики, предположительно, сотрудниками неустановленных силовых структур два местных жителя. Похищенные оказались в РОВД Веденского района.

  • 20 апреля 2009 года

    Зоной проведения контртеррористической операции были объявлены Итум-Калинский район и часть Веденского района. По официальным данным, в зоне проведения спецоперации могут находиться не менее 60 участников вооруженного подполья.

  • 16 апреля 2009 года

    В окрестностях села Дай Шатойского района группа боевиков вступила в перестрелку с российскими военнослужащими. Боевики отступили. Квадрат, где предположительно они могли находиться, подвергся артобстрелу. Жертв и пострадавших с обеих сторон не было. Позже недалеко от места боестолкновения военные нашли блиндаж боевиков. По официальной версии, в перестрелку с военнослужащими вступили боевики из отряда Тархана Газиева.

Автор: Кавказский Узел

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События
10:44, 9 апреля 2025
Движение по Военно-Грузинской дороге закрыто из-за непогоды
07:43, 9 апреля 2025
67 беспилотников сбиты над Краснодарским краем за ночь
07:15, 9 апреля 2025
Меняйло заявил об атаке дронов в Моздокском районе
06:58, 9 апреля 2025
Жители многоэтажки эвакуированы в Аксае после падения БПЛА
03:35, 9 апреля 2025
Слюсарь сообщил о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область
22:47, 8 апреля 2025
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
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Новости
Самолет во время полета. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
08:23, 9 апреля 2025
Аэропорты Волгограда, Владикавказа и Грозного возобновили штатную работу
02:25, 9 апреля 2025
Работа трех аэропортов юга России временно ограничена
Военная операция. Фото: mil.ru
13:23, 2 апреля 2025
Признаны убитыми на Украине 6200 бойцов с юга России
Намаз в Соборной мечети Карачаево-Черкесии. 30 марта 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала главы КЧР Рашида Темрезова https://t.me/rashid_temrezov/7931
11:27, 30 марта 2025
Мусульмане регионов Северного Кавказа отмечают Ураза-байрам
Военная операция на Украине. Фото Минобороны России https://function.mil.ru
18:36, 23 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине 6150 бойцов с юга России
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
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Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
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Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
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Участники акции в память о жертвах разгона мирного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

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09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
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17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
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Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
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12:08, 19 января 2025
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Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
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В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
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Приговор Журавелю по делу о госизмене оставлен без изменений

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Мусаев избран главой Казбековского района на фоне демарша Исакова 

Полиция задерживает участников акции. Тбилиси, 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/38706
08 апреля 2025, 14:19
Задержанные участники протестов в Тбилиси пожаловались на действия силовиков

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