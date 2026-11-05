Юная чеченка поделилась историей побега от насилия в семье

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Девушка чеченского происхождения, жившая в Волгоградской области, смогла сбежать от родственников, которые угрожали насильно увезти ее в Чечню и выдать там замуж. По словам чеченки, ей помогли “добросовестные сотрудники полиции”.

Как писал "Кавказский узел", проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Историю чеченки, которая сбежала от родственников, как только достигла совершеннолетия, опубликовал проект “Кавказ без матери”. Девушка под псевдонимом Самира от первого лица рассказала об опыте насилия в семье и побеге, после которого родственники активно искали ее и запугивали помогавших ей людей.

Самира, жившая с родственниками в селе в Волгоградской области, была младшим ребенком в семье, у нее были три старших сестры. По словам девушки, их отец употреблял алкоголь и наркотики и “регулярно устраивал погромы”; при этом Самиру с детства принуждали читать молитвы и разговаривать только на чеченском языке.

“Меня били мать, отец и три старшие сестры. Попытка защититься считалась “неуважением”, за нее били больнее [...] Моих старших сестер также избивали. Отец как-то, напившись, выгонял мать, она пряталась в шкафу в моей комнате. Иногда он выгонял ее на улицу зимой и запрещал нам впускать ее”, – говорится в публикации.

В подростковом возрасте Самира предпринимала попытки покончить с собой. По словам девушки, ее пугали разговоры родственников о переезде в Чечню: она полагала, что оттуда ей “точно не выбраться”. Побег из дома она начала планировать еще до исполнения ей 18 лет.

В 16 лет родственники пытались насильно выдать замуж за 32-летнего жителя Чечни: жениха нашла ее сестра, она же выводила несовершеннолетнюю к нему ночью. “Мы были помолвлены. Она знала, что такое противоречит нашим обычаям”, – рассказывает Самира, отмечая, что “родители все это одобряли”.

Хотя семья активно планировала свадьбу, девушка смогла отказаться от брака. Мужчина при этом “боялся, что с него “снимут штаны” за тайные визиты” к несовершеннолетней девушке. “Так поступают в Чечне с мужчинами, которые опозорились. Их избивают, снимают с них штаны и выбрасывают где-нибудь на дороге из машины”, – поясняет рассказчица.

Если меня найдут родственники, я стану очередной жертвой “убийства чести”

После отказа от свадьбы родственники угрожали ей убийством, запретили ей выходить из дома и регулярно подвергали побоям. “Мне нельзя было даже погулять по селу. Меня перевели на домашнее обучение, изолировали от подруг, забрали банковскую карту и SIM-карту, а мой телефон постоянно проверяли”, – описывает Самира свою жизнь в семье.

Когда девушке исполнилось 18 лет, родственники объявили, что насильно увезут ее в Чечню. “Сказали, что отберут телефон, заставят проходить религиозное обучение и насильно выдадут замуж, чтобы я больше не “позорила семью”. Спасаясь, я была вынуждена бежать из дома. В ответ мать и сестра подали заявление о розыске. Они угрожали, что, если я не вернусь, отец убьет мать”, – пишет она.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Девушка признается, что перспектива быть найденной родственникам – “самое худшее для нее”, а члены семьи активно ее разыскивали и пытались узнать ее местонахождение у правозащитников. “Если меня найдут родственники, я стану очередной жертвой “убийства чести”. В этом нет сомнений”, – заявляет Самира.

Она отмечает, что среди людей, обеспечивших ей защиту от родственников, были “добросовестные сотрудники полиции”, которые “встали на сторону закона и человечности”. Девушка добавила, что члены семьи все еще угрожают людям, которые помогли ей.

"Кавказский узел" также писал, что уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Родственники Седы Сулеймановой представили версию о том, что девушка повторно ушла из дома 5 февраля 2024 года. По словам подруги Сулеймановой Лены Патяевой, эта версия не выдерживает критики.

В ноябре 2025 года Лена Патяева вышла с пикетом к зданию 54-го отдела полиции Красносельского района, куда Седу Сулейманову доставили в августе 2023 года, непосредственно перед похищением и насильным возвращением в Чечню. Она держала плакат "Вы отдали ее на смерть. Живите с этим". Пикет Патяева приурочила к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, ей удалось простоять с плакатом около 40 минут, после чего силовики задержали ее. Впоследствии ей назначили 10 суток административного ареста.