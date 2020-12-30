Официальное заявление братских тейпов Султыговых и Тимурзиевых. Стоп-кадр видео https://www.facebook.com/ramzan.sultygov/videos/933307603740495

30 декабря 2020, 16:02

Два ингушских тейпа потребовали предъявить доказательства теракта в Грозном

Представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых потребовали от Кадырова доказательств того, что убитые силовиками в Грозном уроженцы Ингушетии были террористами. Авторы видеообращения настаивают на выдаче тел убитых.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря в Грозном было совершено нападение на сотрудников патрульно-постовой службы. Оба нападавших были убиты, погиб и один из силовиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападение совершили два брата, переехавшие в Чечню из Ингушетии и работавшие в пекарне. Оба ранее не попадали в поле зрения силовиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

Вооруженные нападения в Чечне происходят на фоне героизации Абдуллаха Анзорова, обезглавившего учителя в Париже, а также недовольства местными властями и расширения новой сети, связанной с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Однако отсутствие эффекта от таких нападений свидетельствует, что они осуществляются непрофессиональными группами, добавили они.

Скриншот публикации обращения ингушских тейпов к Рамзану Кадырову, https://www.facebook.com/ramzan.sultygov/videos/933307603740495Представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых обратились к Кадырову с требованием опубликовать доказательства того, что убитые в Грозном братья Тимурзиевы были террористами, написал сегодня на личной странице в Facebook Рамзан Султыгов. Публикация сопровождается видео, на котором около десяти человек в папахах сидят за столом, еще столько же мужчин стоят за их спинами вдоль стены. Мужчина, сидящий в центре, говорит на ингушском языке.

Авторы обращения, переведенном "Кавказским узлом", требуют выдать родственникам тела убитых братьев.

На видео к Кадырову обращается общественный деятель Сараждин Султыгов. "Убитые – наши люди, и, если они террористы, как вы говорите, предъявите доказательства", - приводятся слова Султыгова на сайте ингушских активистов "Фортанга".

На месте взрыва в Грозном. Стоп-кадр видео https://www.rbc.ru/politics/28/12/2020/5fe9e2e29a7947713ca755adПользователи Instagram, в свою очередь, призвали чеченские власти выложить записи камер видеонаблюдения. "Камеры видеонаблюдения работали? Может, не нападение, а конфликт был? Что-то тут не так", - отметил khassan_ а в комментариях на странице телекомпании "Грозный" в Instagram. "Рамзан Ахматович [Кадыров], если это правда, что вы не выложите видео до нападения?" - написал там же alihan_nagoev_200.

Читатель паблика ingushev_001 отказался верить версии силовиков, не подкрепленной видеозаписями. "Двоих уроженцев Ингушетии, которые работали и проживали в Чеченской Республики еще с 2012 года, убили исподтишка, ибо им в принципе не нужен жалкий рядовой ППСник. Парней убили, это постановка. Где камеры видеонаблюдения, где доказательства?" - спросил он.

"Кавказский узел" следит за происходящими в Чечне спецоперациями и вооруженными инцидентами в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

Примечание:

"Свидетель обвинения заявил об угрозах следователя по делу четырех буйнакцев", "Сестра Тимура Тумгоева сообщила о его переводе в карцер", "Смягчен приговор астраханке по делу о финансировании ИГ*".

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