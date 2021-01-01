Обнародованы видеозаписи нападения на силовиков в Грозном

01 января 2021, 16:33

Камеры видеонаблюдения в Грозном запечатлели убийство полицейского Магомеда Джабраилова и ранение его коллеги, а также смерть обоих нападавших, заявил директор ЧГТРК "Грозный", опубликовавший эти видеозаписи.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря два уроженца Ингушетии, по версии чеченских силовиков, были убиты при нападении на полицейских в Грозном. При этом погиб сотрудник полиции Магомед Джабраилов, другой силовик получил ранения. Рамзан Кадыров сообщил, что убиты два уроженца Ингушетии, которые переехали в Чечню еще в 2012 году и работали в пекарне. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Еще 30 декабря в Instagram-паблике "ЧП.Грозный" было размещено фото, на котором двое молодых людей стоят на фоне флага "Исламского государства"*. Как утверждается в публикации, это братья Тимурзиевы.

Представители ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых в видеообращении к Рамзану Кадырову потребовали доказательств того, что убитые были террористами. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отвечая на это обращение, предложил им встречу для просмотра видео с доказательствами вины убитых и предупредил о кровной мести со стороны родственников убитых. Позднее представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение, где заявили, что уже посмотрели видео с места событий, на котором четко видны действия нападавших - Хасана и Хусейна. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика.

Директор государственной телекомпании "Грозный" Чингиз Ахмадов вечером 31 декабря опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором привел аудиозапись присяги "Исламскому государству"*. Текст присяги зачитывает один молодой человек, в ролике запись сопровождается публиковавшейся ранее в Instagram-паблике "ЧП.Грозный" фотографией двух мужчин на фоне флага террористической организации. Ахмадов утверждает, что голос на записи принадлежит одному из братьев Тимурзоевых.

Ахмадов также представил три записи камер видеонаблюдения. "Вот слева на углу здания один из террористов нападает на Магомеда Джабраилова, наносит ему удары ножом", - комментирует видео Ахмадов. На видео, которое он при этом демонстрирует, выделена нужная область, однако фигуры людей очень мелкие.

Параллельно другой человек на видео подходит к еще одному, стоящему на пешеходном переходе. Они размахивают руками и падают. Ахмадов поясняет, что это кадры нападения на второго силовика. Второго нападавшего "обезвреживают, а в это время первый террорист, убив Магомеда, подбегает ко второму сотруднику", заявляет директор ЧГТРК "Грозный". На записи, представленной в ролике, начинают драться два человека, вскоре к ним подбегают еще двое. Один из четверых падает (описания видео сделаны "Кавказским узлом").

На втором видео, представленном Ахмадовым, запечатлено, по его словам, убийство второго нападавшего. "Террорист напал на сотрудника, бьет его ножом. Через несколько секунд к ним подбегают другие сотрудники, отбрасывают террориста и уничтожают его. В этом время убивший Магомеда террорист бежит мимо "Приоры" и подбегает ко второму сотруднику, и его (нападавшего. - Прим. "Кавказского узла") также уничтожают", - комментирует Чингиз Ахмадов.

Это второе видео снято с другого ракурса. Согласно данным на экране, время действия - 14.03 28 декабря 2020 года. На проезжей части дерутся два человека. Один из них лежит на земле. К ним подбегают двое, в том числе человек в желтом жилете. Добежав до дерущихся, они сбивают одного из них с ног. Затем они вступают в противоборство с еще одним человеком, который падает. Один из участников драки проходит несколько шагов по шоссе и становится на колени, а затем и упирается в асфальт руками. По словам Ахмадова, это раненый полицейский.

На третьем видео с более близкого расстояния запечатлена, как утверждает Ахмадов, смерть Магомеда Джабраилова. На видео на человека, которого Ахмадов называет Джабраиловым, нападает мужчина с ножом и в медицинской маске. Фигуры обоих почти полностью скрывает попавший в кадр козырек здания, но видно, что происходит потасовка, в ходе которой один наносит удары ножом, а другой падает. По словам Ахмадова, ему было нанесено 12 ножевых ударов.

Нога упавшего еще дергается в конвульсиях, а нападавший уже выбегает на пешеходный переход. В руках у него полицейская дубинка. Он дерется с человеком с нашивками на куртке. К ним подбегают еще двое, в том числе человек в желтом жилете поверх куртки. Один из этих двоих стреляет из пистолета, и нападавший падает. Затем к обоим телам подходят люди в форме защитного цвета.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением того, что на фото и видео, представленных Ахмадовым, запечатлены убитые в Грозном 28 декабря уроженцы Ингушетии.

Несмотря на то, что родственники убитых в Грозном уроженцев Ингушетии выразили соболезнования близким погибшего силовика, им была объявлена кровная месть. Согласно традиции кровной мести, которая сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, указано в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" подготовлен материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* – "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.