На месте нападения на силовиков в Грозном. 28 декабря 2020 года. Стоп-кадр видео Telegram-канал BAZA

01 января 2021, 06:47

ИГ* взяла ответственность за атаку на полицейских в Грозном

Ответственность за нападение на силовиков в столице Чечни, в результате которого один полицейский погиб и еще один получил ранения, взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Как сообщал "Кавказский узел", по версии чеченских силовиков, 28 декабря два уроженца Ингушетии были убиты при нападении на полицейских в Грозном. Погиб сотрудник полиции Магомед Джабраилов, другой силовик получил ранения. Рамзан Кадыров сообщил, что убиты два боевика из Ингушетии, которые переехали в Чечню в 2012 году и работали в пекарне. 31 декабря в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого родственники погибшего полицейского объявили кровную месть жителям Ингушетии.

Рамзан Кадыров заявил, что нападение на полицейских совершили два брата, переехавшие в Чечню из Ингушетии еще в 2012 году и работавшие в пекарне. "Вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного", сообщил глава Чечни.

За нападение на полицейских в Грозном взяла на себя ответственность террористическая группировка ИГ*, сообщило сегодня агентство "Рейтер" со ссылкой на связанные с экстремистами СМИ.

При этом террористическая организация не привела доказательств своего участия в атаке на силовиков в столице Чечни, отметило издание.

Напомним, что представители ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых в видеообращении к Рамзану Кадырову потребовали доказательств того, что убитые были террористами. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отвечая на это обращение, предложил им встречу для просмотра видео с доказательствами вины убитых и предупредил о кровной мести со стороны родственников убитых. Позднее представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение, где заявили, что уже посмотрели видео с места событий, на котором четко видны действия нападавших Хасана и Хусейна. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика.

Новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" подготовлен материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* – "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.

Примечание:

"Уроженец Чечни осужден за вербовку в ИГ*", "Два человека задержаны в Чечне по подозрению в причастности боевикам", "Житель Чечни объявлен в розыск по подозрению в связях с ИГ* в Сирии".

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