Ингушский тейп отказался от претензий к властям Чечни

31 декабря 2020, 05:38

Представители ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение по поводу убитых в Грозном уроженцев Ингушетии. По их словам, они посмотрели видео с места событий, на котором четко видны действия Хасана и Хусейна, признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика.

Как писал "Кавказский узел", представители двух ингушских родов записали видеообращение, в котором потребовали от Кадырова доказательств того, что убитые силовиками в Грозном 28 декабря уроженцы Ингушетии были террористами. Авторы видеообращения настаивают на выдаче тел убитых. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отвечая на обращение Тимурзиевых и Султыговых, назначил им встречу.

По версии силовиков, уроженцы Ингушетии были убиты после нападения на сотрудников патрульно-постовой службы. В ходе инцидента погиб также один из силовиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападение совершили два брата, переехавшие в Чечню из Ингушетии еще в 2012 году и работавшие в пекарне. Оба ранее не попадали в поле зрения силовиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

Представители ингушского тейпа Тимурзиевых-Султыговых опубликовали в ночь с 30 на 31 декабря второе обращение по поводу инцидента, произошедшего 28 декабря в Грозном. На видео, опубликованном пользователем Ramzan Sultygov на его странице в соцсети Facebook, которое длится почти четыре минуты, несколько мужчин сидят за столом. Один из них, сидящий во главе стола, говорит на ингушском языке, при этом часто произносит слово "ролик", а также несколько раз слово "обращение". Публикация набрала, по данным на 05.38 мск сегодня, 31 декабря, 27 отметок "Нравится", одну отметку "Супер" и одну отметку "Ух ты!"

По словам представителя тейпа, им была представлены запись с камер видеонаблюдения, на которой четко видны действия Хасана и Хусейна в Грозном. Кроме того, как утверждает представитель тейпа, чьи слова перевел "Кавказский узел", им сообщили, что родственники братьев после проведения беседы были отпущены домой.

Представители тейпа признали свою неправоту и выразили соболезнования семье погибшего сотрудника правоохранительных органов.

Ранее, за шесть часов до публикации второго обращения, Рамзан Султыгов опубликовал новость о том, что родные братьев Тимурзиевых подали заявление в Следственный комитет России. При этом, как утверждается в публикации, родные братьев ссылаются на то, что "выложенный в социальную сеть интернет видеосюжет является неполным, так как на видео отсутствует сам факт нападения, это при том, что проспект Путина в городе Грозный оснащен системой видеонаблюдения".

Кроме того, как отметили в заявлении родственники Тимурзиевых, силовики Чечни 28 декабря увезли "в неизвестном направлении" родителей братьев Тимурзиевых - Ахмедхан Тимурзиева и Лидию Дарсигову, а также родную сестру Зарету.

О реакции представителей родов сообщил также паблик "ЧП Грозный". При этом в публикации, которая сопровождается фотографией, на которой два молодых человека стоят на фоне висящего на стене черного флага с арабскими буквами, говорится о "вопрошающих, оправдывающих и поощряющих убийство и нападение террористов на полицейских в Чечне".

На обращение 30 декабря отреагировало министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии, сообщает The Magas times. "30 декабря представители Миннаца Ингушетии встретились с представителями тейпа Султыговых-Тимурзиевых для обсуждения трагического события, произошедшего в городе Грозном с участием их однофамильцев, в результате которого погиб сотрудник правоохранительных органов". В сообщении также указывается, что представители тейпа посмотрели запись с камер видеонаблюдения, "на которой четко видны действия Хасана и Хусейна", и что родные братьев отпущены домой после беседы.

"Просим в социальных сетях не размещать комментарии, разжигающие межнациональную рознь", - говорится в конце обращения, опубликованного в Telegram-канале The Magas times. На сайте Миннаца Ингушетии, по данным на 05.38 мск сегодня, 31 декабря, обращения нет.