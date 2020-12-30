Спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Стопкадр из видео на странице Даудова в Instagram. https://www.instagram.com/p/CJbM0e9qpf2/

30 декабря 2020, 21:26

Даудов пригрозил кровной местью однотейповцам убитых в Грозном ингушей

Магомед Даудов назначил в парламенте Чечни встречу представителям двух ингушских тейпов, потребовавших от Кадырова доказать вину убитых в Грозном уроженцев Ингушетии. Однотейповцев убитых ингушей ожидает кровная месть за смерть чеченского силовика, предупредил Даудов.

Как писал "Кавказский узел", представители двух ингушских тейпов записали видеообращение, в котором потребовали от Кадырова доказательств того, что убитые силовиками в Грозном 28 декабря уроженцы Ингушетии были террористами. Авторы видеообращения настаивают на выдаче тел убитых. Instagram-пользователи призвали чеченских силовиков обнародовать видеозаписи вооруженного инцидента.

По версии силовиков, уроженцы Ингушетии были убиты после нападения на сотрудников патрульно-постовой службы. В ходе инцидента погиб также один из силовиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападение совершили два брата, переехавшие в Чечню из Ингушетии еще в 2012 году и работавшие в пекарне. Оба ранее не попадали в поле зрения силовиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отвечая на обращение представителей ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых, пригласил их в парламент Чечни 31 декабря. Видеообращение Даудова на чеченском языке опубликовано на его странице в Instagram.

Скриншот из анимации "Кавказского узла" "Кровная месть: чеченский римейк" https://www.youtube.com/watch?v=BxH47RW8GQ8&feature=emb_logo«Я от лица своего президента Рамзана, сына Ахмата Хаджи, приглашаю вас завтра в 11 в парламент Чеченской республики. [Рамзан Кадыров] попросил меня вас пригласить», - заявил Даудов, отметив, что покажет однотейповцам убитых видео, которое они просили.

Даудов также предупредил, что на его гостях «будет кровная месть», так как во время вооруженного инцидента в Грозном был убит сотрудник силового ведомства. «Вы говорили про наши адаты, так знайте, что за нашего убитого брата Магомеда и раненного Акрамана, на вас будет кровная месть. Она на вас будет в любом случае - придёте вы или нет», - сказал Даудов, чьи слова переведены с чеченского языка "Кавказским узлом".

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

"Кавказский узел" следит за происходящими в Чечне спецоперациями и вооруженными инцидентами в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

Примечание:

"Адвокат сообщил о задержании родственников убитых в Грозном", "Кавказоведы назвали причины вооруженных нападений в Чечне", "Отречение отца от Салмана Тепсуркаева показало системность борьбы с инакомыслием в Чечне".

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