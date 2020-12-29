Кадыров назвал спокойной обстановку в Грозном после нападения боевиков

29 декабря 2020, 14:19

В столице Чечни, несмотря на нападение на полицейских, открыто движение по всем улицам, работают все учреждения и транспорт, заявил сегодня Рамзан Кадыров, пообещав назвать музей Корана именем погибшего полицейского Магомеда Джабраилова. Уроженцы Ингушетии, убитые при атаке, ранее не попадали в поле зрения силовиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря в Грозном было совершено нападение на сотрудников патрульно-постовой службы. Напавшие на силовиков два брата, переехавшие в Чечню из Ингушетии и работавшие в пекарне, были убиты, сообщил Рамзан Кадыров. Перестрелка в Грозном стала вторым за 2020 год вооруженным инцидентом в Чечне с жертвами из числа силовиков. Оба инцидента произошли в четвертом квартале 2020 года.

Нападение на полицейских в Грозном 28 декабря не повлияло на обстановку в городе, заявил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. "В чеченской столице работают все учреждения, организации, магазины, общественный транспорт, открыто движение по всем улицам", - написал он в соцсети "ВКонтакте".

При нападении погиб один полицейский, Магомед Джабраилов, второй сотрудник ППС находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, рассказал глава Чечни. "За свою Отчизну отдал жизнь не только Магомед Джабраилов, но и его отец - Хизир. В 2001 году, будучи инспектором Старопромысловского ГИБДД, он погиб в результате террористического акта. Магомед с детства мечтал продолжить путь отца, стать таким же смелым и бесстрашным", - подчеркнул Кадыров. Большие жертвы в ходе нападения на силовиков удалось предотвратить благодаря оперативным действиям сотрудников УГИБДД и Росгвардии, их планируется представить к наградам, добавил он.

Именем погибшего будет назван музей Корана, строительство которого вскоре начнется в Грозном. "Религиозное учреждение будет находиться в непосредственной близости от здания Духовного управления мусульман ЧР и Российского исламского университета имени Кунта-хаджи Кишиева. В здании расположится библиотека религиозной литературы. Площадка под предстоящее строительство уже определена", - сообщил глава Чечни.

Управление СКР по Чечне отчиталось о начале расследования нападения на полицейских. По данным следствия, около 14 часов в Грозном два человека, вооруженные ножами, напали на сотрудников полиции, осуществлявших патрулирование по улице Мира. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), говорится в сообщении от 28 декабря на сайте ведомства.

Двое уроженцев Ингушетии, которые были убиты в Грозном при нападении на полицейских, ранее не привлекались к уголовной ответственности, сообщил источник в правоохранительных органах. "Молодые люди в 2012 году переехали в Чечню, в поле зрения правоохранительных органов они никогда не попадали", - приводит сегодня слова источника ТАСС.

"Кавказский узел" следит за происходящими в Чечне спецоперациями и вооруженными инцидентами в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.