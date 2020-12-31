Кадыров заподозрил однотейповцев убитых ингушей в пособничестве терроризму

31 декабря 2020, 11:47

Глава Чечни распорядился проверить, нет ли признаков пособничества терроризму в словах представителей ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых, потребовавших доказательств того, что их родственники, убитые при нападении на полицейских, были террористами. Первоначальную версию об атаке двух ингушей на вооруженных силовиков Рамзан Кадыров пересмотрел, заявив, что полицейские были без оружия.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря стало известно, что представители ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых записали видеообращение к Рамзану Кадырову. Они потребовали доказательств того, что убитые силовиками в Грозном 28 декабря уроженцы Ингушетии были террористами. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отвечая на обращение Тимурзиевых и Султыговых, назначил им встречу и напомнил о кровной мести. В ночь на 31 декабря представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение, пояснив, что посмотрели видео с места событий, на котором четко видны действия нападавших - Хасана и Хусейна. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика.

В ответе на обращение Магомед Даудов напомнил, что при нападении был убит полицейский Магомед Джабраилов. "Вы говорили про наши адаты, так знайте, что за нашего убитого брата Магомеда и раненого Акрамана, на вас будет кровная месть. Она на вас будет в любом случае - придёте вы или нет", - пообещал Даудов. Согласно обычаю кровной мести, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Рамзан Кадыров объявил, что поручил чеченским силовикам проверить, не содержат ли признаков пособничества терроризму высказывания родственников убитых при нападении на полицейских уроженцев Ингушетии, сообщает сегодня РИА Новости.

На совещании в Грозном Кадыров призвал руководство чеченских МВД, Росгвардии и прокуратуры "провести соответствующую работу и действовать с родственниками убитых в соответствии с законом". "В центре Грозного подло убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления… Они даже не выразили соболезнования родственникам убитого парня. Это тяжелая утрата для всех нас... После всего этого делают какие-то заявления... Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону", - привело слова Кадырова агентство.

По словам Рамзана Кадырова, "преступные намерения братьев Тимурзиевых не вызывают никаких сомнений", и есть "все доказательства, подтверждающие это", говорится в публикации, размещенной в ночь на 31 декабря на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram.

По версии чеченских силовиков, два уроженца Ингушетии были убиты 28 декабря при нападении на полицейских в Грозном. Рамзан Кадыров заявил, что нападение совершили два брата, переехавшие в Чечню из Ингушетии еще в 2012 году и работавшие в пекарне. "Вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного", - сообщил глава Чечни.

Кадыров изложил новую версию инцидента

В телесюжете ЧГТРК "Грозный", опубликованном 28 декабря на странице телеканала в YouTube, глава Чечни сообщил, что у сотрудника ППС не было оружия. Эти слова вошли в противоречие с его же версией о попытке нападавших отобрать оружие у полицейских.

"Эти [напали] на стоящего стажера, у которого в руках нет оружия. Кроме дубинки, ничего больше не было. Пригляделись: ага, у него нет оружия, пырнём его ножом и убежим. А потом сотрудник ГАИ, который стоял в стороне, увидев это, достал пистолет и начал стрелять", - сказал в телерепортаже Рамзан Кадыров, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

К теме безоружных полицейских Рамзан Кадыров вернулся еще дважды, следует из телесюжета. "Зная, что у него нет при себе оружия, предварительно удостоверишись в этом, решили напасть исподтишка", - сказал, в частности, глава республики. "Он ходил туда-сюда, а узнав, что у сотрудника нет оружия, и соответственно, поняв, что тот ничего ему не сделает, не сможет в него выстрелить, решил, что у него получится пырнуть его ножом. С этой мыслью он вышел", - добавил он в том же выступлении.

Нападение на полицейских в Грозном стало вторым за 2020 год вооруженным инцидентом в Чечне с жертвами из числа силовиков. При этом оба инцидента произошли в четвертом квартале года. "Кавказский узел" следит за происходящими в Чечне спецоперациями и вооруженными инцидентами и размещает информацию о них в специальной хронике.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.