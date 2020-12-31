На месте нападения на силовиков в Грозном. 28 декабря 2020 г. Стоп-кадр видео Telegram-канал BAZA

31 декабря 2020, 14:23

Нападение в Грозном продолжило тренд ножевых атак на силовиков в регионах СКФО

Атака на полицейских в Грозном стала по меньшей мере седьмым за три года нападением на силовиков в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, совершенным с применением ножей. В большинстве случаев нападавшими были объявлены уроженцы Чечни и Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря два уроженца Ингушетии были, по версии чеченских силовиков, убиты при нападении на полицейских в Грозном. Погиб один сотрудник полиции, Магомед Джабраилов, другой получил ранения. Рамзан Кадыров заявил, что на полицейских напали с ножами два брата, переехавшие в Чечню из Ингушетии в 2012 году и работавшие в пекарне. Первоначально он утверждал, что нападавшие пытались отобрать оружие у полицейских. Позднее Кадыров изложил другую версию: что полицейские были без оружия.

Представители ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых в видеообращении к Рамзану Кадырову потребовали доказательств того, что убитые силовиками были террористами. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отвечая на их обращение, назначил им встречу и предупредил о кровной мести со стороны родственников убитых. Позднее представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение, пояснив, что посмотрели видео с места событий, на котором четко видны действия нападавших - Хасана и Хусейна. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственной информации и сведений из других открытых источников, за три года на Северном Кавказе произошло по меньшей мере семь нападений с ножами на силовиков, включая инцидент с убийством Джабраилова. В большинстве сообщений о ножевых атаках фигурируют имена уроженцев Ингушетии и Чечни.

Так, год назад, 31 декабря 2019 года, на въезде в Магас два человека сбили автомобилем сотрудника ДПС, а потом напали с ножами на патрульный экипаж. По данным силовиков, нападавшими были Микаил Мизиев и Ахмед Имагожев - мастер спорта по армрестлингу. Мизиев был убит, а Имагожев ранен. Погиб также один из полицейских, Зелимхан Кокорхоев, его похоронили в родном селе Средние Ачалуки. Еще три силовика получили ранения и были госпитализированы.

30 сентября 2019 года полицейские в Карабулаке ранили 18-летнего местного жителя после его нападения с ножом на наряд патрульно-постовой службы с ножом. По данным МВД, ранение руки получил один из полицейских. Согласно версии следователей, молодой человек был остановлен для проверки документов, после чего достал нож и несколько раз ударил им одного из сотрудников полиции.

1 июля 2019 года при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе погиб полицейский. По данным окружного управления МВД, нападавший подошел к посту, ранил силовика ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. По данным правоохранительных органов, убитый - уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство", но чеченские силовики объявили Мусаева наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков. Эта версия привлекла внимание жителей Чечни, поскольку ранее власти к подобному объяснению не прибегали.

За несколько дней до этого инцидента аналогичное нападение на полицейских произошло в Ленинском районе Грозного, недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". Там 23 июня двое силовиков получили ранения при нападении жителя республики Ахмеда Барзаева, 1997 года рождения. Сам Барзаев был убит, "Исламское государство"* также объявило его своим боевиком.

24 января 2019 года было совершено нападение на сотрудников ДПС в Нальчике. Трое из четверых нападавших были убиты на месте, еще один скончался в больнице. В результате нападения был ранен ножом полицейский. Нападавшими оказались четыре жителя Ингушетии, их похоронили в родном селе Сагопши. Родственники убитых рассказали тогда, что ничего не знают о причинах нападения, а ИГ* взяло на себя ответственность за эту атаку.

Террористическая организация взяла на себя ответственность и за нападение на силовиков в Нефтекумске в мае 2018 года. Там полицейские застрелили мужчину, который при задержании ударил одного из патрульных ножом.

Схожие нападения происходили и за пределами Северного Кавказа. Так, 6 марта 2020 года в Москве был ранен сотрудниками полиции выходец из Чечни Зелимхан Юсупов, который был заподозрен в попытке нападения с ножом на полицейских.

А 19 августа 2017 года Артур Гаджиев, сын переселенца из Дагестана, в центре Сургута напал с ножом на прохожих и был убит сотрудниками полиции. После его нападения были госпитализированы с ранениями семь человек. Ответственность за эту атаку также взяло на себя ИГ*.

Культура холодного оружия сформировалась на Северном Кавказе задолго до появления ИГ* и терроризма. На Кавказе холодное оружие издавна воспринималось как семейная реликвия, пояснил коллекционер и эксперт по холодному оружию Востока Камил Хайдаков. "Семейная реликвия, которая переходила от деда к отцу, а от отца к сыну и так далее, во все поколения хранилась", - рассказал он в телесюжете РГВК «Дагестан» от 15 ноября 2014 года.

В реальности «Исламское государство»* не имеет организационного отношения ко всем терактам и нападениям, рассказал в январе 2020 года "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Но логика терроризма такова, что достаточно взять этот бренд и выразить согласие с идеей организации, чтобы распространять их «дело». Таким образом, не имея отношения к ИГ*, к её руководству, вполне можно использовать организацию как бренд. Других брендов сейчас нет, потому что «Аль-Каида»* в последние годы отходит от таких акций. И её место везде заняло «Исламское государство»*", - рассказал кавказовед.

По его словам, общая стилистика нападений на представителей государства с использованием ножей и других подручных предметов укладывается в рамки тенденций развития террористических организаций по всему миру, и на Кавказе в том числе.

После разгрома боевиков террористической организации в Сирии и Ираке приверженцы ИГ* перешли к тактике действий "одиноких волков" или маленьких групп-ячеек, которые совершают нападения с использованием подручных средств - ножей, топоров или автомобилей, поясняла ранее "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. 

"Кавказский узел" ведет хронику терактов на территории Российской Федерации с 1999 года.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Источники сообщили о задержании девяти боевиков в Чечне", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Правозащитники рассказали об угрозе активизации вооруженного подполья в Чечне".

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  • 1 Кадыров заподозрил однотейповцев убитых ингушей в пособничестве терроризму

    Глава Чечни распорядился проверить, нет ли признаков пособничества терроризму в словах представителей ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых, потребовавших доказательств того, что их родственники, убитые при нападении на полицейских, были террористами. Первоначальную версию об атаке двух ингушей на вооруженных силовиков Рамзан Кадыров пересмотрел, заявив, что полицейские были без оружия.

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