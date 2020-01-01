Сотни жителей Ингушетии пришли на похороны убитого в Магасе полицейского

01 января 2020, 14:29

Инспектор ГИБДД Зелимхан Кокорхоев, погибший при нападении на полицейский пост при въезде в Магас, похоронен сегодня в родном селе Средние Ачалуки. В похороны съехались жители многих населенных пунктов республики.

"Кавказский узел" информировал, что 31 декабря 2019 года произошло нападение на пост ДПС в Магасе. По данным силовиков, нападавшими были Микаил Мизиев и Ахмед Имагожев - мастер спорта по армрестлингу. Мизиев убит, Имагожев ранен и помещен в реанимацию. Погиб также один из полицейских, Зелимхан Кокорхоев. Еще три силовика получили ранения и госпитализированы.

В Средних Ачалуках состоялись похороны погибшего полицейского, говорится в сегодняшнем сообщении в сообществе novosti_06.ing.magas в Instagram. На видео, которым сопровождается публикация, процессия из десятков человек с пением несет завернутое в саван тело по улице села, заполненной людьми. К 14.25 мск 1 января эта публикация собрала 772 просмотра и 13 комментариев, авторы которых выразили соболезнования близким.

На похороны пришли коллеги старшего лейтенанта полиции, его родственники, представители органов местного самоуправления, известные богословы и имамы мечетей, сообщила сегодня газета "Ингушетия".

Чтобы выразить соболезнования семье полицейского, в село съехались и другие жители республики, всего в траурных мероприятиях Средних Ачалуках приняли участие сотни людей, передал "Интерфакс".

По данным силовиков, на пост напали два человека, которые сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС своим автомобилем, а потом напали на экипаж ДПС с ножами. Атака на пост ДПС стала, по подсчетам "Кавказского узла", первым подобным инцидентом в республике с ноября 2017 года. Она схожа с нападением на пост ГИБДД в селе Яндаре 19 октября 2017 года, когда водитель автомобиля наехал на одного полицейского и ранил еще двоих ножом. Нападавшего убили, им оказался 20-летний житель Карабулака Магомед Мизиев. По данным источников, это родственник убитого 31 декабря 2019 года Микаила Мизиева.

Родителям и другим членам семьи легче заметить увлечение молодых людей радикальными взглядами и предотвратить их вовлечение в террористическую организацию, отметил исследователь Центра анализа и профилактики конфликтов, докторант университета штата Огайо (США) Виктория Гуревич в подготовленном ей для "Кавказского узла" материале "Работа с семьями по предотвращению радикализации молодежи".

"Кавказский узел" ведет хронику о нападениях, обстрелах и вооруженных инцидентах в Ингушетии.