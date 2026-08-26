ФСБ рапортовала о задержании группы радикалов в Зольском районе

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В Зольском районе Кабардино-Балкари задержаны 11 участников террористической ячейки, пропагандировавших радикальную идеологию, отчиталась спецслужба.

По данным ФСБ, сотрудники спецслужбы совместно с сотрудниками МВД задержали в Кабардино-Балкарии сторонников запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО).

"В Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики задержаны 11 участников террористической ячейки одной из МТО, пропагандировавших радикальную идеологию, а также совершавших насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взгляды", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение спецслужбы.

"Кавказский узел" также писал, что 3 апреля сотрудники УФСБ по Кабардино-Балкарии отчитались о задержании 38-летнего местного жителя по делу о финансировании терроризма.