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10:22, 26 августа 2026

ФСБ рапортовала о задержании группы радикалов в Зольском районе

Задержание группы радикалов в Зольском районе. 26 августа 2026 г. Скриншот видео ЦОС ФСБ.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Зольском районе Кабардино-Балкари задержаны 11 участников террористической ячейки, пропагандировавших радикальную идеологию, отчиталась спецслужба.

По данным ФСБ, сотрудники спецслужбы совместно с сотрудниками МВД задержали в Кабардино-Балкарии сторонников запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО).

"В Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики задержаны 11 участников террористической ячейки одной из МТО, пропагандировавших радикальную идеологию, а также совершавших насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взгляды", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение спецслужбы.

"Кавказский узел" также писал, что 3 апреля сотрудники УФСБ по Кабардино-Балкарии отчитались о задержании 38-летнего местного жителя по делу о финансировании терроризма.

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Автор: "Кавказский узел"

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