ФСБ рапортовала о задержании группы радикалов в Зольском районе
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В Зольском районе Кабардино-Балкари задержаны 11 участников террористической ячейки, пропагандировавших радикальную идеологию, отчиталась спецслужба.
По данным ФСБ, сотрудники спецслужбы совместно с сотрудниками МВД задержали в Кабардино-Балкарии сторонников запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО).
"В Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики задержаны 11 участников террористической ячейки одной из МТО, пропагандировавших радикальную идеологию, а также совершавших насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взгляды", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение спецслужбы.
"Кавказский узел" также писал, что 3 апреля сотрудники УФСБ по Кабардино-Балкарии отчитались о задержании 38-летнего местного жителя по делу о финансировании терроризма.
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