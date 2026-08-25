Осману Нариманоглу отказано в лечении от гепатита в тюрьме

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Руководитель сайта Demokratik.az Осман Нариманоглу оказался заражен в тюрьме в Азербайджане гепатитом C, а администрация исправительного учреждения отказывается его лечить, пожаловалась жена журналиста.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 ноября 2024 года Верховный суд Азербайджана оставил без удовлетворения кассационную жалобу руководителя сайта Demokratik.az Османа Нариманоглу, приговоренного к 6,5 года лишения свободы. Вердикт будет оспариваться в ЕСПЧ.

Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 года по обвинению в вымогательстве денег у чиновников управления мелиорации и врачей Геранбойского и Гейгельского районов. Журналист назвал обвинения ложными, а причиной своего преследования счел свои разоблачительные материалы о коррупционерах. Судебный процесс по делу Нариманоглу длился полтора года, близкие журналиста считали это намеренным затягиванием с целью оказать давление на подсудимого.

Во время содержания в Шекинском пенитенциарном комплексе Османа Нариманоглу за протесты против нарушения его прав часто заключали в карцер, рассказала супруга журналиста Арзу Рзаева. По ее словам, чтобы усугубить наказание, Нариманоглу однажды побрили голову машинкой для стрижки, принадлежавшей другому заключённому, являвшемуся носителем инфекционного заболевания. "Тогда, вероятно, Осман был заражен гепатитом C", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Проблемы со здоровьем у Нариманоглу начались еще в сентябре 2025 года, и тогда Шекинский районный суд удовлетворил его ходатайство об обеспечении условий для обследования и лечения.

"Однако Османа перевели в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы в Баку лишь 9 мая текущего года. В течение трех месяцев его толком не обследовали, не лечили, не определили диагноз", – пожаловалась Арзу Рзаева.

Лишь в июле близким журналиста сообщили, что у Нариманоглу обнаружен гепатит C. При этом врачи не смогли точно определить, когда именно произошло заражение. Ему выписали лекарство и сказали, чтобы его близкие сами покупали его, рассказала Рзаева.

"Одна упаковка препарата, назначенного Осману врачом, стоит 400–420 манатов (235–247 долларов), а трёхмесячный курс лечения обходится примерно в 1200 манатов (около 705 долларов). У нас нет финансовой возможности покупать такое дорогое лекарство. Османа необоснованно арестовали по ложному обвинению, но пусть хотя бы его лечат в тюрьме", – сказала она.

Рзаева отметила, что обращалась в главное медицинское управление Минюста, в ведении которого находятся вопросы лечения больных заключенных.

"На наше обращение о необходимости лечения Османа был дан ответ, что состояние здоровья моего мужа удовлетворительное. Это просто отписка. Как может состояние здоровья человека, заболевшего гепатитом C, быть "удовлетворительным" без какого-либо лечения?" – задалась она вопросом.

По словам Рзаевой, 7 июля текущего года она направила в Генеральную прокуратуру Азербайджана обращение с просьбой расследовать причины заражения Османа Нариманоглу гепатитом C. Однако ответа на это обращение не поступило.

Арзу Рзаева также пожаловалась на проблемы с санитарными условиями и питанием в Шекинском пенитенциарном комплексе, где содержится её супруг. По ее утверждению, заключённым выдают просроченные продукты, в том числе рыбу с неприятным запахом.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Пенитенциарной службы Азербайджана, главного медуправления Минюста и Генпрокуратуры Азербайджана.