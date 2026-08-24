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22:20, 24 августа 2026

Смерть военного из Сисиана пополнила небоевые потери Армении

Форма военнослужащего Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В одной из воинских частей Армении сегодня обнаружено тело военнослужащего Айка Мовсисяна из Сисиана.

По данным Минобороны Армении, сегодня обнаружено тело военнослужащего.

37-летний военнослужащий умер по причинам, не связанным со службой, начато расследование, привело сегодня сообщение министерства на своем сайте Общественное радио Армении.

По предварительной версии, военнослужащий совершил суицид. Военнослужащий Айк Мовсисян из Сисиана являлся отцом двоих детей, семья ждала рождения третьего ребенка. Его жена работает в магазине, местные жители охарактеризовали их семью положительно. Некоторое время назад скончались отец и мать Айка Мовсисяна, передал сегодня News.am.

"Кавказский узел" также писал, что ранее правозащитники отметили, что доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%. Они призвали власти Армении уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии.

Рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили еще в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

В феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване отметили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. При этом, по их словам, власти отказываются привлекать гражданских активистов к решению проблемы.

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Автор: "Кавказский узел"

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