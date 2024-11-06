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12:33, 6 ноября 2024

Верховный суд утвердил приговор руководителю сайта Demokratik.az

Осман Нариманоглу. Фото https://www.turan.az/ext/news/2022/10/free/Social/ru/10441.htm

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана оставил без удовлетворения кассационную жалобу руководителя сайта Demokratik.az Османа Нариманоглу, приговоренного к 6,5 года лишения свободы. Вердикт будет оспариваться в ЕСПЧ.

Как сообщал "Кавказский узел", Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 года по обвинению в вымогательстве денег у чиновников управления мелиорации и врачей Геранбойского и Гейгельского районов. Журналист назвал обвинения ложными, а причиной своего преследования счел свои разоблачительные материалы о коррупционерах. Судебный процесс по делу Нариманоглу длился полтора года, близкие журналиста считали это намеренным затягиванием с целью оказать давление на подсудимого. 25 января суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы. Супруга Нариманоглу Арзу Рзаева сообщила, что его состояние здоровья ухудшилось, но необходимая медпомощь журналисту не оказывается. 17 мая Гянджинский апелляционный суд оставил в силе приговор.

6 ноября в Верховном суде Азербайджана состоялось рассмотрение кассационной жалобы Нариманоглу. "Судебное разбирательство было формальным и продолжалось несколько минут. Верховный суд не учел доводов защиты в пользу невиновности Османа, нарушения его прав во время следствия и разбирательств в нижестоящих судебных инстанциях", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жена журналиста Арзу Рзаева.

По ее словам, Нариманоглу не согласен с решением суда, и теперь будет подана жалоба в ЕСПЧ.

Адвокат Нариманоглу Шахлар Тагиев считает приговор в отношении его подзащитного неправомерным.

"Обвинение построено на голословных утверждениях потерпевших. Один из них вовсе отказался от показаний против Нариманоглу. Показания должны подкрепляться материальными доказательствами. Факт вымогательств не был доказан" - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Защитник отметил, что теперь, после исчерпания внутринациональных механизмов, защита вправе обратиться в ЕСПЧ.

Сотрудник Верховного суда подтвердил информацию об отклонении жалобы журналиста. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Напомним, правозащитники признали Нариманоглу политзаключенным.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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