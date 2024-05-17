Апелляционный суд оставил в силе приговор руководителю сайта Demokratik.az

17 мая 2024, 03:19

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Приговор руководителю сайта Demokratik.az Осману Нариманоглу, осужденному на 6,5 года, оставлен в силе по итогам апелляции. Журналист после оглашения судом решения заявил, что продолжит голодовку в знак протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 апреля стало известно, что содержащийся в гянджинском следственном изоляторе руководитель сайта Demokratik.az Осман Нариманоглу был заключен в карцер после того, как потребовал оказать медпомощь сокамернику. С 12 мая Нариманоглу объявил бессрочную голодовку в знак протеста против ареста и несправедливого судебного разбирательства, сообщила его супруга.

Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 года по обвинению в вымогательстве денег у чиновников управления мелиорации и врачей Геранбойского и Гейгельского районов. Журналист назвал обвинения ложными, а причиной своего преследования счел свои разоблачительные материалы о коррупционерах. Судебный процесс по делу Нариманоглу длился полтора года, близкие журналиста считали это намеренным затягиванием с целью оказать давление на подсудимого. 25 января суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы. Супруга Нариманоглу Арзу Рзаева сообщила, что его состояние здоровья ухудшилось, но необходимая медпомощь журналисту не оказывается.

В Гянджинском апелляционном суде завершился процесс по апелляционной жалобе Нариманоглу, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» жена журналиста Арзу Рзаева.

Осман Нариманоглу уже четверо суток голодает в знак протеста против незаконного ареста

«Апелляционный суд затягивал разбирательства, и вдруг в быстром режиме, в спешке завершили процесс. Около полудня 16 мая начался процесс. В этот день, наконец, в суд пришли потерпевшие. Они сказали, что подтверждают свои показания. При этом судья не позволил Осману и адвокату задать им вопросы и объявил перерыв. После обеда судьи пришли и коротко зачитали решение об оставлении в силе приговора без изменения. Их даже не смутило отсутствие в зале адвоката, который не успел вернуться в зал. Дело в том, что обычно судьи приходят на полчаса позже назначенного времени. Но в этот раз они явились точно вовремя. Видимо им поступил заказ срочно закончить этот процесс. Ибо голодовка Османа привлекла внимание к его делу», - рассказала Рзаева.

По ее словам, Нариманоглу после суда заявил, что продолжит голодовку. «Осман уже четверо суток голодает в знак протеста против незаконного ареста. Однако руководство СИЗО не информирует об этом пенитенциарную службу и общественность. При этом в Гянджинском СИЗО не интересуются его здоровьем. Ему не создают условий, которые предусмотрены законом для голодающих. Осман остается в своей камере, хотя его голодовка должна была быть задокументирована и за ним должно быть установлено медицинское наблюдение. Его должны были перевести в санчасть, поместить в отдельную палату», - указала супруга Нариманоглу.

Арзу Рзаева рассказала, что в зале суда просила мужа прекратить голодовку. «Я просила Османа прекратить голодовку, потому что это бессмысленно. Его смерть только обрадует заказчиков ареста моего мужа. За это никого не накажут. Но я не знаю последует ли Осман моему совету или нет. Его быстро увели из зала и нам не дали хотя бы пару минут переговорить», - отметила Рзаева.

Политические активисты и независимые журналисты в Азербайджане при задержаниях сталкиваются с грубым обращением со стороны силовиков. Полицейские применяют физическое и психологическое давление, угрозы родственникам, нарушая права задержанных. О том, с какими видами прессинга сталкиваются задержанные активисты в Азербайджане, говорится в материале "Особое отношение": как в Азербайджане нарушают права задержанных активистов", подготовленном "Кавказским узлом" на основе статьи Meydan.TV

Адвокат Нариманоглу Шахлар Тагиев заявил об отсутствии доказательств вины его подзащитного.

«Османа Нариманоглу обвиняют в вымогательстве по 9 эпизодам. Один из потерпевших в суде отказался от своей жалобы. По 8 другим случаям обвинение было построено на голословных утверждениях. При этом факта передачи денег ему не было. Потерпевшие говорили, что Осман публиковал о них критические материалы, а потом требовал денег. Так если статья уже опубликована, то с какой логикой он бы требовал денег? Один из потерпевших, руководитель медучреждения, сказал, что он сам разыскал Османа, чтобы тот за денежное вознаграждение помог в удалении с сайтов сообщения о смертельном случае в этой больнице. Где же тут вымогательство?» - сказал адвокат.

Он отметил, что защита подаст на решение суда кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана.

В Гянджинском апелляционном суде подтвердили информацию о вердикте Нариманоглу. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

В отделе общественных связей пенитенциарной службы корреспонденту «Кавказского узла» сообщили об отсутствии какой-либо информации о проведении в Гянджинском СИЗО-2 кем-либо голодовки.

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