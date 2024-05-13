Осман Нариманоглу объявил голодовку в СИЗО

13 мая 2024, 11:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель сайта Demokratik.az Осман Нариманоглу объявил бессрочную голодовку в СИЗО, где он содержится по делу о вымогательстве. Журналист протестует против ареста и необъективного рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, рассказала его супруга Арзу Рзаева.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 апреля стало известно, что содержащийся в следственном изоляторе руководитель сайта Demokratik.az Осман Нариманоглу был заключен в карцер после того, как потребовал оказать медпомощь сокамернику.

Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 года по обвинению в вымогательстве денег у чиновников управления мелиорации и врачей Геранбойского и Гейгельского районов. Журналист назвал обвинения ложными, а причиной своего преследования счел свои разоблачительные материалы о коррупционерах. Судебный процесс по делу Нариманоглу длился полтора года, близкие журналиста считали это намеренным затягиванием с целью оказать давление на подсудимого. 25 января суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы. Супруга Нариманоглу Арзу Рзаева сообщила, что его состояние здоровья ухудшилось, но необходимая медпомощь журналисту не оказывается.

Журналист Осман Нариманоглу 12 мая объявил голодовку в Гянджинском СИЗО-2, где он содержится, рассказала его супруга Арзу Рзаева.

"Осман вчера (12 мая) позвонил из СИЗО и сообщил, что объявил голодовку. Он протестует против незаконного его содержания уже 23 месяца в заключении, необъективного рассмотрения его апелляции. Рассмотрение жалобы началось 17 апреля в Гянджинском апелляционном суде под председательством Салмана Гусейнова. Разбирательство необоснованно затягивается, проводится необъективно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Судья не удовлетворяет ходатайства защиты, отметила Рзаева. "Адвокат Османа просил, чтобы его перевели под домашний арест. Осман сам ходатайствовал, чтобы разрешить вести видеосъемку местными журналистами. Защита ходатайствовала вызвать в суд потерпевших. Но суд отклонил эти и другие ходатайства. Судья грубо перебивает Османа, не дает ему выступить в свою защиту", – рассказала супруга журналиста.

Согласно закону, судебный процесс должен записываться на видео, но судья дает указания остановить видеозапись в те моменты, когда Нариманоглу протестуют против нарушения его прав, пожаловалась она. "Осман стал жертвой клеветы чиновников, и 23 месяца незаконно содержится в тюрьме. Он разуверился в справедливости суда и в отчаянии объявил голодовку", – сказала Арзу Рзаева.

Нариманоглу попросил ее через журналистов рассказать властям Азербайджана о беззаконии, с которым он столкнулся, а также рассказать общественности том, что он объявил голодовку. "Осман объявил голодовку, отказался от пищи, пьет только воду. Он требует оправдания. Если приговор будет оставлен в силе, и далее он останется в заключении, то Осман сказал, что продолжит голодовку до конца", – сказала Рзаева.

Она подчеркнула, что Нариманоглу настроен крайне решительно. "Он сказал: "Если власти станет легче от моей смерти, то я начинаю бессрочную голодовку. Пусть моя смерть будет на совести тех, кто заказал и исполнил мой арест", – рассказала супруга журналиста.

Вероятно, Нариманоглу остается в карцере, так как звонил с телефона в СИЗО, расположенного в том блоке, где находятся эти изоляторы, отметила она. "Видимо из-за голодовки его туда поместили. В прошлый раз, когда он голодал, его также поместили туда, поскольку у них нет других помещений для этого. Я беспокоюсь за мужа. Он и так страдает от почечной недостаточности, ревматизма, нарушений нервной системы, дефицита витаминов. С января мы обращаемся с просьбой перевести его в тюремный госпиталь, но тщетно", – сказала Арзу Рзаева.

Следующее заседания апелляционного суда назначено на 16 мая, добавила она.

Апелляционный суд не удовлетворил ходатайства защиты, в том числе о вызове потерпевших, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Нариманоглу Шахлар Тагиев. Он отметил, что знает о том, что его подзащитный объявил голодовку, так как об этом ему рассказала Арзу Рзаева.

Сотрудник пресс-службы Пенитенциарной службы Азербайджана заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не располагает сведениями о том, что Нариманоглу объявил голодовку, в связи с чем ведомство не может дать по этому поводу комментарий.

Политические активисты и независимые журналисты в Азербайджане при задержаниях сталкиваются с грубым обращением со стороны силовиков. Полицейские применяют физическое и психологическое давление, угрозы родственникам, нарушая права задержанных. О том, с какими видами прессинга сталкиваются задержанные активисты в Азербайджане, говорится в материале "Особое отношение": как в Азербайджане нарушают права задержанных активистов", подготовленном "Кавказским узлом" на основе статьи Meydan.TV

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.