Журналист Осман Нариманоглу помещен в карцер

13 марта 2024, 19:00

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Содержащийся в следственном изоляторе руководитель сайта Demokratik.az Осман Нариманоглу заключен в карцер после того, как потребовал оказать медпомощь сокамернику, сообщила жена журналиста.

Как сообщал "Кавказский узел", Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 года по обвинению в вымогательстве денег у чиновников управления мелиорации и врачей Геранбойского и Гейгельского районов. Журналист назвал обвинения ложными, а причиной своего преследования счел свои разоблачительные материалы о коррупционерах. 23 июля 2023 года он объявил голодовку в Гянджинском СИЗО, требуя освобождения, и прекратил ее на 12-е сутки. Супруга журналиста сообщила, что ни омбудсмен, ни прокуратура не отреагировали на его протестную акцию. Судебный процесс по делу Нариманоглу длился полтора года, близкие журналиста считали это намеренным затягиванием с целью оказать давление на подсудимого. 25 января суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы. Супруга Нариманоглу Арзу Рзаева сообщила, что его состояние здоровья ухудшилось, но необходимая медпомощь журналисту не оказывается.

Арзу Рзаева сегодня пришла в Гянджинский СИЗО-2 для встречи с мужем, но ей не позволили увидеться с Нариманоглу, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла". "Сегодня у нас был день встречи с Османом. По закону нам раз в неделю полагается свидание. Меня три часа продержали в проходной СИЗО и потом заявили, что сегодня не будет встречи, дескать это решение руководства, причины не можем сообщить. Я добилась приема у замначальника СИЗО, который сообщил, что Османа 12 марта заключили в карцер на трое суток. Оказалось, что его сокамернику стало очень плохо, но помощь ему надзиратели не вызывали. Осман стал возмущаться, протестовать и требовать прибытия медиков, и его за это посадили в штрафную камеру", - сказала Рзаева.

Она считает это решение необоснованным и несправедливым. "Осман должен был молчать, видя, как корчится от боли у него на глазах человек? Заключенный разве не человек?" - продолжила она.

Рзаева отметила, что Нариманоглу, у которого есть проблемы со здоровьем, помещен в тяжелые условия. "В карцере помещение не отапливается, не дают спальных принадлежностей, койка на целый день закрывается к стенке, прилечь невозможно. Это продолжение предвзятости к Осману. Если с ним что-то случится, то за это будет нести ответственность азербайджанское государство, его руководство", - продолжила Рзаева.

Она отметила, что ее муж страдает ревматической болезнью, но ему не оказывают помощи. "Я обратилась к руководству Пенитенциарной службы, в медуправление Минюста Азербайджана, сам Минюст, чтобы Османа перевели в тюремный госпиталь. Но прошло 10 дней, нет ни ответа, ни результатов. У него сильные боли в суставах. Теперь в сыром карцере эти боли усилятся", - отметила Рзаева.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов, комментируя информацию о заключении Нариманоглу в карцер, указал на "суровые порядки" в пенитенциарных учреждениях. "Согласно законодательству, допускается подавление бунтов в тюрьмах. Однако на практике заключенных наказывают за малейшее неповиновение и даже за выдвижение законных требований. Тюремная администрации также нетерпима к любым проявлениям солидарности среди заключенных и сурово карает за это. Я сам пережил судьбу политзаключенного и не понаслышке знаю об этом. Так что меня не удивляет наказание Османа Нариманоглу за проявление человечности и беспокойство за здоровье сокамерника", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Политические активисты и независимые журналисты в Азербайджане при задержаниях сталкиваются с грубым обращением со стороны силовиков. Полицейские применяют физическое и психологическое давление, угрозы родственникам, нарушая права задержанных. О том, с какими видами прессинга сталкиваются задержанные активисты в Азербайджане, говорится в материале "Особое отношение": как в Азербайджане нарушают права задержанных активистов", подготовленном "Кавказским узлом" на основе статьи Meydan.TV

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