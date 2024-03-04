Осман Нариманоглу пожаловался на отсутствие медпомощи в СИЗО

04 марта 2024, 12:18

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В Азербайджане у содержащегося в заключении руководителя сайта demokratik.az Османа Нариманоглу (Рзаева) ухудшилось состояние здоровья в СИЗО. При этом необходимая медпомощь журналисту не оказывается, заявила его супруга.

Как сообщал "Кавказский узел", Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 года по обвинению в вымогательстве денег у чиновников управления мелиорации и врачей Геранбойского и Гейгельского районов. Журналист назвал обвинения ложными, а причиной своего преследования счел свои разоблачительные материалы о коррупционерах. 23 июля 2023 года он объявил голодовку в Гянджинском СИЗО, требуя освобождения, и прекратил ее на 12-е сутки. Супруга журналиста сообщила, что ни омбудсмен, ни прокуратура не отреагировали на его протестную акцию. Судебный процесс по делу Нариманоглу длился полтора года, близкие журналиста считали это намеренным затягиванием с целью оказать давление на подсудимого. 25 января суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы.

Как рассказала корреспонденту “Кавказского узла” супруга журналиста Арзу Рзаева, за 20 месяцев содержания в Гянджинском СИЗО-2 у ее мужа возникли серьезные проблемы со здоровьем. “Осман еще до ареста страдал ревматической болезнью. После ареста у него возникли боли в суставах. В последнее время боли настолько усилились, что он по ночам не можем спать. Осман неоднократно обращался к руководству СИЗО, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Но ему даже обезболивающих лекарств не дают”, - сказала Рзаева.

По ее словам, в отношении ее мужа нарушены требования законов о здравоохранении, о медицинских страховании и правила внутреннего распорядка мест заключения.

“Моему мужу не обеспечивается необходимое медицинское обследование и лечение. В СИЗО нет условий для лабораторных анализов образцов крови. Осман нуждается в физиотерапевтическом лечении, но в СИЗО для этого также нет условий. Вообще ему никакой медицинской помощи не оказывают. Даже когда он проводил голодовку, за ним не было медицинского наблюдения, его не изолировали в санчасть”, - продолжила Рзаева.

Она отметила, что сегодня направила обращения руководству Минюста, а также Пенитенциарной службу и главного медуправления при этом министерстве с целью перевода Нариманоглу в тюремный госпиталь в Баку.

На приговор Нариманоглу подана апелляционная жалоба, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Шахлар Тагиев. По его словам, предположительно на следующей неделе станет известна дата рассмотрения апелляционной жалобы, в которой защита просит оправдать Нариманоглу.

Адвокат подтвердил информацию о проблемах со здоровьем Нариманоглу. Он отметил, что государство несет ответственность за здоровье заключенных, потому журналисту должна быть оказана необходимая медицинская помощь. Осман Нариманоглу признан местными правозащитниками политзаключенным.

Ранее азербайджанская журналистка Севиндж Садыгова пожаловалась, что силовики пытались препятствовать съемкам ее сюжета в Гяндже, посвященного делу Османа Нариманоглу. В частности, журналистка столкнулась с давлением при съемках перед зданием суда в Гяндже и в Гейгельской центральной районной больнице.

Политические активисты и независимые журналисты в Азербайджане при задержаниях сталкиваются с грубым обращением со стороны силовиков. Полицейские применяют физическое и психологическое давление, угрозы родственникам, нарушая права задержанных. О том, с какими видами прессинга сталкиваются задержанные активисты в Азербайджане, говорится в материале "Особое отношение": как в Азербайджане нарушают права задержанных активистов", подготовленном "Кавказским узлом" на основе статьи Meydan.TV

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