Азербайджанский журналист Осман Нариманоглу приговорен к реальному сроку

25 января 2024, 23:02

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Суд в Гяндже приговорил руководителя сайта Demokratik.az Османа Нариманоглу к шести с половиной годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. Журналист отверг обвинения и назвал приговор местью за профессиональную деятельность.

Как писал "Кавказский узел", Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 года по обвинению в вымогательстве денег у чиновников управления мелиорации и врачей Геранбойского и Гейгельского районов. Журналист назвал обвинения ложными, а причиной своего преследования счел свои разоблачительные материалы о коррупционерах. 23 июля 2023 года он объявил голодовку в Гянджинском СИЗО, требуя освобождения, и прекратил ее на 12-е сутки. Супруга журналиста сообщила, что ни омбудсмен, ни прокуратура не отреагировали на его протестную акцию. Судебный процесс по делу Нариманоглу длился полтора года, близкие журналиста считали это намеренным затягиванием с целью оказать давление на подсудимого.

Сегодня в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством Романа Алекперли завершился судебный процесс над Нариманоглу, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» жена журналиста Арзу Рзаева.

«Судебное следствие долго затягивали, оно шло полтора года, а сейчас вдруг устроили «гонки». Сегодня судья вдруг объявил о завершении судебного следствия, и прокурор сразу же выразил готовность выступить и предложил приговорить Османа к 8 годам лишения свободы. После этого судья предложил выступить с последним словом защите и самому Осману. Мой муж был изможден длительным судебным процессом и не стал возражать, не прося времени на подготовку. Он сказал, что не совершал вменяемых ему преступлений. Осман сказал, что его наказывают за журналистскую деятельность, за разоблачения чиновников Гейгельского и Геранбойского районов. Адвокаты также указали не отсутствие доказательств вины Османа. Тем не менее, суд приговорил Османа к 6,5 года лишения свободы», - рассказала Рзаева.

Супруга осужденного журналиста возмущена итогом суда и считает приговор несправедливым. «По ходатайству адвокатов Османа суд направлял запросы операторам мобильной связи «Баксель» и «Азерсель», чтобы проверить биллинг номеров Османа. Это могло бы разоблачить подлог в материалах уголовного дела. Следствие утверждало, что мой муж приходил к Гейгельскую райбольницу и вымогал деньги у заведующего аптекой этого медучреждения. Однако оба оператора подтвердили, что в утверждаемый следствием день – в апреле 2022 года - номера телефонов Османа не фиксировались на территории больницы. В это время он был в другом месте. Несмотря на очевидные подтасовки, суд приговорил моего мужа к тюремному сроку», - возмутилась Арзу Рзаева.

Адвокат Мурват Салахов заявил корреспонденту «Кавказского узла», что вина его подзащитного в суде не была доказана. По его словам, защита просила оправдать Нариманоглу, однако суд вынес обвинительный приговор, назначив Нариманоглу длительное тюремное наказание.

Защита подаст апелляцию на приговор, пообещал адвокат.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о приговоре Осману Нариманоглу. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев об итогах суда.

Ранее азербайджанская журналистка Севиндж Садыгова пожаловалась, что силовики пытались препятствовать съемкам ее сюжета в Гяндже, посвященного делу Османа Нариманоглу. В частности, журналистка столкнулась с давлением при съемках перед зданием суда в Гяндже и в Гейгельской центральной районной больнице.

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