Азербайджанский журналист Нариманоглу прекратил голодовку

04 августа 2023, 13:49

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Признанный правозащитниками политзаключенным главный редактор сайта Demokratik.az Осман Нариманоглу на 12-е сутки голодовки в СИЗО прекратил акцию в связи с ухудшением состояния здоровья и по настойчивым просьбам родственников.

"Кавказский узел" писал, что руководитель сайта Demokratik.az Осман Нариманоглу признан правозащитниками политзаключенным. Он был арестован 5 июля 2022 года по обвинению в вымогательстве денег у чиновников управления мелиорации и врачей Геранбойского и Гейгельского районов. После ареста журналист назвал обвинения ложными, а причиной своего преследования счел свои разоблачительные материалы о коррупционерах. Азербайджанская журналистка Севиндж Садыгова в мае сообщила, что силовики пытались препятствовать съемкам сюжета, посвященного делу политзаключенного Османа Рзаева. О голодовке журналиста в Гянджинском СИЗО-2 его жена Арзу Рзаева узнала 26 июля, когда встретилась с ним в изоляторе. По ее словам, Нариманоглу с 23 июля объявил голодовку в Гянджинском СИЗО, требуя освобождения. В Пенитенциарной службе опровергли информацию о голодовке.

Сегодня, на 12-е сутки акции Нариманоглу прекратил голодовку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Арзу Рзаева.

"Осману 40 лет, это уже не молодой возраст и естественно такая длительная голодовка негативно повлияла на его здоровье. Он был очень вял, кровяное давление в последние дни было стабильно низким, усилились боли в желудке, участились головокружения, у него возникли проблемы с памятью. Вчера его привезли в Гянджинский суд по тяжким преступлениям в связи с очередным процессом над ним. Осман еле стоял на ногах, у него не было сил говорить. Но ему даже не позволили передать воду, которую мы принесли для него. Я его настойчива просила прекратить голодовку. Я передала просьбу также его родственников остановить акцию, не подрывать свое здоровье", - рассказала Рзаева.

По ее словам, 4 августа она говорила по телефону с мужем и он сообщил, что прекращает акцию.

"Осман сказал, что далее будет использовать правовые средства для прекращения его необоснованного уголовного преследования. В частности, он будет готовиться к следующим судебным заседаниям, чтобы разоблачать ложь следствия и тех, кто его оговорил", - заявила Рзаева.

Она с сожалением отметила, что голодовка не вызвала реакции омбудсмена и генеральной прокуратуры.

"Османа в связь с голодовкой лишь изолировали в отдельное помещение. Другой реакции не было. Ни омбудсмен, ни генеральная прокуратура не отреагировали на акцию, хотя голодовка освещалась в медиа", - сказала Рзаева.

По ее словам, судебный процесс над Османоглу затягивается. "22 июня суд не состоялся из-за того, что один из судей ушел в отпуск. Заседание было перенесено на 4 августа. Но вчера сообщили, что в отпуск ушел другой судья, и процесс перенесен на 7 сентября", - пояснила Рзаева.

Представители аппарата омбудсмена оказались недоступны для комментариев. В генеральной прокуратуре указали, что дело Нариманоглу находится на этапе судебного следствия и по его итогам "суд даст правовую оценку". В Пенитенциарной службе вновь отказались подтвердить информацию о голодовке Нариманоглу. "Никакого официального обращения о голодовке Османа Нариманоглу не поступало", - сказали в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

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