27 июля 2023, 01:31

Азербайджанский журналист Нариманоглу объявил голодовку в СИЗО

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Главред сайта "Demokratik.az" Осман Нариманоглу объявил голодовку в Гянджинском СИЗО, требуя освобождения, сообщила его супруга. В Пенитенциарной службе отрицают факт голодовки журналиста. 

"Кавказский узел" писал, что руководитель сайта Demokratik.az Осман Нариманоглу признан правозащитниками политзаключенным. Он был арестован 5 июля 2022 года по обвинению в вымогательстве денег у чиновников Управления мелиорации и врачей Геранбойского и Гейгельского районов. После ареста журналист назвал обвинения ложными, а причиной своего преследования счел свои разоблачительные материалы о коррупционерах. Азербайджанская журналистка Севиндж Садыгова в мае сообщила, что силовики пытались препятствовать съемкам сюжета, посвященного делу политзаключенного Османа Рзаева.

О голодовке журналиста в Гянджинском СИЗО-2 его жена Арзу Рзаева узнала 26 июля, когда встретилась с ним в изоляторе. По словам Рзаевой, до этой встречи она не получала от мужа вестей с 21 июля, когда он последний раз звонил домой.

«Осман сообщил, что с 23 июля проводит голодовку с требованием его освобождения. Мой муж арестован по сфабрикованному клеветническому обвинению. Он критиковал чиновников Гейгельского района, которые имеют покровителей в правоохранительных органах, их руками и сфабриковали дело против моего мужа. Он более года уже в заключении, в феврале начался суд и до сих пор затягивается, а теперь судья ушел в отпуск», - сказала Рзаева корреспонденту "Кавказского узла".

Хотя журналист написал официальное заявление о голодовке, его не изолировали от других заключенных и не взяли под медицинское наблюдение, отметила Рзаева.

“Голодовка уже повлияла на его состояние: он осунулся, выглядел истощенным, губы у него были высохшие”, - сказала она.

В Пенитенциарной службе отказались подтвердить информацию о голодовке Нариманоглу. «Никакого официального обращения о голодовке Османа Нариманоглу не поступало», - сказали в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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