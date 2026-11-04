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14:15, 4 ноября 2026

Глава Abzas Media Гасанли оказался в ШИЗО после публикаций о нарушениях в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Директор онлайн-издания Abzas Media Ульви Гасанли помещен в штрафной изолятор. Его супруг, связала взыскание с публикациями журналиста о нарушениях прав заключенных в колонии, где Гасанли отбывает срок. 

Как писал "Кавказский узел", в июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова- к восьми, а Мохаммед Кекалов - к семи. Апелляционный суд утвердил приговор.

Все подсудимые отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. Кому были посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Ульви Гасанли заключен в карцер, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его супруга Рубаба Гулиева. По ее словам, 3 ноября по графику супруг должен был позвонить из ИУ-10, где отбывает наказание. Но телефонный разговор не состоялся. Гулиевой удалось выяснить, что журналиста еще 2 ноября заключили в штрафную камеру.

«Уже продолжительное время руководство исправительного учреждения  угрожает Ульви из-за публикаций, выходящих в Abzas Media об этой колонии, нарушении прав заключенных. Заключенных, которые рассказывали Ульви о своих проблемах, запугивают и заставляют требовать удаления публикаций о нарушениях. », - рассказала Гулиева.

В последний раз она виделась с мужем 1 ноября. «Ульви сообщил мне, что заместитель начальника Камран Шахсуваров неоднократно угрожал ему, настраивал против него других заключённых и намеренно провоцировал конфликты между ними», - продолжила Гулиева.

Кроме того,  по ее словам, в колонии не создаются условия для нормальных живых встреч Гасанли с их малолетним  ребёнком. Журналисту не разрешают пользоваться видеозвонками, которые по закону должны быть доступны всем заключённым.
Отметим, то издание Abzas Media в последние месяцы опубликовалл ряд материалов о проблемах у заключенных ИУ-10 со ссылкой на Ульви Гасанли.

В  публикации «В исправительном учреждении №10 утверждают, что 33-летний заключенный умер из-за задержки медицинской помощи», опубликованной 19 октября, что 33-летний заключенный Орхан Эльхан оглу Гаджибалаев скончался в ночь на 28 сентября после нескольких приступов. В статье утверждалось, что, несмотря на предупреждения о тяжелом состоянии заключенного, администрация не организовала его перевод в больницу, а скорую помощь вызвали только после его смерти.

В материале «Заключенные жалуются на проблемы с душевыми в исправительном учреждении №10», опубликованном 13 сентября сообщалось, что заключенные жалуются на нехватку душевых. Так, на 150 человек приходится 11 душевых кабин, а на мытье каждой группе отводится один час раз в три дня. Из-за очередей и нехватки времени некоторым заключенным приходится мыться в санитарных узлах, используя всего 10 литров воды.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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