×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:38, 9 сентября 2025

Апелляционный суд оставил в силе приговор журналистам Abzas Media

Журналисты Abzas Media. Фото: https://baku.ws/ru/obschestvo/zavershilos-sudebnoe-sledstvie-po-delu-abzas-media

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор журналистам, арестованным по "делу Abzas Media".

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 20 июня приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам по обвинениям в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7,5 года. 

5 августа, на 17-е сутки акции, директор Abzas Media Ульви Гасанли прекратил голодовку, которую проводил в пенитенциарном комплексе в Умбакы в знак протеста против нарушения его прав. Он возобновил прием пищи по просьбе родных и в связи с назначенным заседанием апелляционного суда по делу.

Судья Хаким Зафар Ахмедов огласил решение: суд не удовлетворил апелляцию, судья оставил в силе решение Бакинского районного суда, информирует издание MeydanTV.

В зале суда журналисты «AbzasMedia» кричали: «Запрет на деятельность AbzasMedia незаконен», «Журналистика — это не преступление», «Коррупция в семье» и «Ильхам Алиев, декларируйте свои доходы». Сотрудники суда вырвали у них плакаты и сорвали их, уточнило издание.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 августа в Бакинском апелляционном суде на процессе по делу Abzas Media, осужденная главред издания Севиндж Вагифгызы выступила с отводом составу суда, и ее поддержали другие фигуранты дела. В частности, Вагифгызы усомнилась в объективности председательствующего на процессе судьи Заура Ахмедова

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:18, 9 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
15:27, 9 сентября 2025
Два волгоградца задержаны по делу о продаже контрактнику места в тылу
14:28, 9 сентября 2025
Движение по трассам двух районов Дагестана нарушено после сходов селей и камнепада
10:31, 9 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
09:27, 9 сентября 2025
Два беспилотника сбиты в Краснодарском крае
22:58, 8 сентября 2025
Житель Ингушетии обвинен в оправдании терроризма
Все события дня
Новости
Переселенцы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:50, 9 сентября 2025
37 азербайджанских семей вернулись в два села в Ходжалинском и Агдеринском районах
Беженцы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:53, 9 сентября 2025
Бывшая жительница Карабаха рассказала суду об изгнании из региона в начале конфликта
22:27, 8 сентября 2025
Жена Полада Асланова сообщила об ухудшении его состояния
Задержанный в Ставропольском крае гражданин Азербайджана. Фото: ЦОС ФСБ РФ
16:56, 8 сентября 2025
ФСБ обнародовала видео с задержанным на Ставрополье азербайджанцем
Задержание гражданина Азербайджана в Ставрополе. 8 сентября 2025 г. Скриншо видео https://ria.ru/20250908/fsb--2040360302.html
09:56, 8 сентября 2025
Гражданин Азербайджана задержан на Ставрополье по делу о теракте
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Блогеры
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
4
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Фото
20:16, 26 августа 2025
Ветер с Апшерона
Лондон предложил Азербайджану заманчивое партнерство
Фото
16:22, 24 августа 2025
Ветер с Апшерона
1
Вопрос о ядерном оружии для Азербайджана
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Cтроительство многоэтажки в Ереване. Фото: ttps://hetq.am/
09 сентября 2025, 16:26
Обсуждение строительства многоэтажки в Ереване отложено после протестов

Участники акции протеста в Ереване. 9 сентября 2025 года. Кадр видео News.am https://news.am/rus/news/903375.html
09 сентября 2025, 11:30
Участники акции в Ереване выступили против сноса детской площадки

Беспилотник. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
09 сентября 2025, 07:30
Человек погиб при атаке беспилотника в Сочи

Полиция у штаба "Грузинской мечты" на проспекте Меликишвили. Фото: Publika
08 сентября 2025, 21:58
Журналисты и активисты заявили об избиениях у избирательного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше