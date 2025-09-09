Апелляционный суд оставил в силе приговор журналистам Abzas Media

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор журналистам, арестованным по "делу Abzas Media".

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 20 июня приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам по обвинениям в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7,5 года.

5 августа, на 17-е сутки акции, директор Abzas Media Ульви Гасанли прекратил голодовку, которую проводил в пенитенциарном комплексе в Умбакы в знак протеста против нарушения его прав. Он возобновил прием пищи по просьбе родных и в связи с назначенным заседанием апелляционного суда по делу.

Судья Хаким Зафар Ахмедов огласил решение: суд не удовлетворил апелляцию, судья оставил в силе решение Бакинского районного суда, информирует издание MeydanTV.

В зале суда журналисты «AbzasMedia» кричали: «Запрет на деятельность AbzasMedia незаконен», «Журналистика — это не преступление», «Коррупция в семье» и «Ильхам Алиев, декларируйте свои доходы». Сотрудники суда вырвали у них плакаты и сорвали их, уточнило издание.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 августа в Бакинском апелляционном суде на процессе по делу Abzas Media, осужденная главред издания Севиндж Вагифгызы выступила с отводом составу суда, и ее поддержали другие фигуранты дела. В частности, Вагифгызы усомнилась в объективности председательствующего на процессе судьи Заура Ахмедова